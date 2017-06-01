В ТОР «Комсомольск» размесят производства для нужд авиастроения

Наша задача сегодня – чтобы малый и средний бизнес участвовал в производстве большого самолета. Мы с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) подписали соглашение. В этом соглашении мы определили направления, по которым будем работать над локализацией производств в ТОР "Комсомольск" на площадке "Парус",

Это кабельное направление, направление по производству крепежа, авиакомпонентов, механообработка, появятся и другие. Создание площадок и локализация процессов будет этому способствовать, резиденты на эту площадку сегодня есть,

Мы договорились с частной компанией, которая создала индустриальный парк "Авангард" в ТОР в Хабаровске, сейчас они работают над созданием аналогичного парка "Парус" на территории опережающего развития в Комсомольске-на-Амуре,