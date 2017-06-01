В ТОР «Комсомольск» размесят производства для нужд авиастроения
Компании среднего и малого бизнеса разместят свои производства для нужд авиастроения на площадке индустриального парка «Парус» в ТОР (территория опережающего развития) «Комсомольск», передает ТАСС сообщение губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
Он отметил, что соглашением предусматривается размещение в Комсомольске производств по нескольким направлениям.
По словам Шпорта, «строительство индустриального парка с готовыми цехами для резидентов ТОР создает новые возможности для привлечения инвесторов». «На наш взгляд, таким образом (запуск производств) быстрее пойдет. В разговорах с инвесторами мы видим этому подтверждение», – добавил он.
Агентство поясняет, что ТОР "Комсомольск" создана в Хабаровском крае из трех площадок: «Парус», «Амурск» и «Амурлитмаш», в мае 2017 года к ней присоединили площадку «Холдоми» и агрокластер города. Объем заявленных инвестиций к 2020 году – более 27 млрд. рублей.
Наша задача сегодня – чтобы малый и средний бизнес участвовал в производстве большого самолета. Мы с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) подписали соглашение. В этом соглашении мы определили направления, по которым будем работать над локализацией производств в ТОР "Комсомольск" на площадке "Парус",сказал Шпорт агентству на Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что соглашением предусматривается размещение в Комсомольске производств по нескольким направлениям.
Это кабельное направление, направление по производству крепежа, авиакомпонентов, механообработка, появятся и другие. Создание площадок и локализация процессов будет этому способствовать, резиденты на эту площадку сегодня есть,уточнил глава региона.
Мы договорились с частной компанией, которая создала индустриальный парк "Авангард" в ТОР в Хабаровске, сейчас они работают над созданием аналогичного парка "Парус" на территории опережающего развития в Комсомольске-на-Амуре,рассказал он.
По словам Шпорта, «строительство индустриального парка с готовыми цехами для резидентов ТОР создает новые возможности для привлечения инвесторов». «На наш взгляд, таким образом (запуск производств) быстрее пойдет. В разговорах с инвесторами мы видим этому подтверждение», – добавил он.
Агентство поясняет, что ТОР "Комсомольск" создана в Хабаровском крае из трех площадок: «Парус», «Амурск» и «Амурлитмаш», в мае 2017 года к ней присоединили площадку «Холдоми» и агрокластер города. Объем заявленных инвестиций к 2020 году – более 27 млрд. рублей.
Использованы фотографии: https://www.eastrussia.ru
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