18:31 01 июня

В ТОР «Комсомольск» размесят производства для нужд авиастроения

Компании среднего и малого бизнеса разместят свои производства для нужд авиастроения на площадке индустриального парка «Парус» в ТОР (территория опережающего развития) «Комсомольск», передает ТАСС сообщение губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

В ТОР «Комсомольск» размесят производства для нужд авиастроения


Наша задача сегодня – чтобы малый и средний бизнес участвовал в производстве большого самолета. Мы с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) подписали соглашение. В этом соглашении мы определили направления, по которым будем работать над локализацией производств в ТОР "Комсомольск" на площадке "Парус",
сказал Шпорт агентству на Петербургском международном экономическом форуме.


Он отметил, что соглашением предусматривается размещение в Комсомольске производств по нескольким направлениям.

Это кабельное направление, направление по производству крепежа, авиакомпонентов, механообработка, появятся и другие. Создание площадок и локализация процессов будет этому способствовать, резиденты на эту площадку сегодня есть,
уточнил глава региона.

Мы договорились с частной компанией, которая создала индустриальный парк "Авангард" в ТОР в Хабаровске, сейчас они работают над созданием аналогичного парка "Парус" на территории опережающего развития в Комсомольске-на-Амуре,
рассказал он.

По словам Шпорта, «строительство индустриального парка с готовыми цехами для резидентов ТОР создает новые возможности для привлечения инвесторов». «На наш взгляд, таким образом (запуск производств) быстрее пойдет. В разговорах с инвесторами мы видим этому подтверждение», – добавил он.

Агентство поясняет, что ТОР "Комсомольск" создана в Хабаровском крае из трех площадок: «Парус», «Амурск» и «Амурлитмаш», в мае 2017 года к ней присоединили площадку «Холдоми» и агрокластер города. Объем заявленных инвестиций к 2020 году – более 27 млрд. рублей.

Использованы фотографии: https://www.eastrussia.ru
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Комментарии 4

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  1. silberwolf88 Сегодня, 17:14
    Новые рабочие места в высокотехнологичном секторе экономики ... востребованность людей и их образования ... прекрасная перспектива ...
    silberwolf88
    1. Ин100грамм Сегодня, 18:18
      Цитата: silberwolf88
      востребованность людей и их образования ... прекрасная перспектива ...

      Любой бизнесмен будет вкладывать деньги в производство при обеспеченности гарантированным заказом и приемлемой рентабельности. А там еще и налоговые льготы, насколько я понимаю. Всё получится.
      Ин100грамм
  2. Pivot Сегодня, 17:15
    А где Недовольные с ДВ почему не говорят все плохо?
    Pivot
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:37
    чтобы малый и средний бизнес участвовал в производстве большого самолета. У данных "бизнесов" есть необходимые технологии,спецы,оборудование? Или Шпорт считает,что постройка самолёта это-тоже,что велосипед перебрать в гараже? Странная инициатива.Точнее-непотребная.Человек ничерта не смыслит в авиации.
    ВЕРЕСК
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