Взрыв в одном из городов Саудовской Аравии

Международные информационные агентства публикуют информацию о взрыве в Саудовской Аравии. Известно, что взрыв прогремел в городе Эль-Катиф. Это город с населением около 100 тысяч человек, расположенный в Восточной провинции Саудовской Аравии. Основная часть населения города – мусульмане-шииты. По поступающим сведениям взрыв прогремел на рынке города.Центральные кварталы города заволокло дымом. К место взрыва стягиваются сотрудники полиции и автомобили экстренных служб.Сообщается, что рыночный квартал в Эль-Катифе оцеплен. Оттуда не выпускается частный транспорт.На данный момент информации и погибших и пострадавших в результате взрыва не поступало. Информация уточняется.