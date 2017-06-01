Взрыв в одном из городов Саудовской Аравии
Международные информационные агентства публикуют информацию о взрыве в Саудовской Аравии. Известно, что взрыв прогремел в городе Эль-Катиф. Это город с населением около 100 тысяч человек, расположенный в Восточной провинции Саудовской Аравии. Основная часть населения города – мусульмане-шииты. По поступающим сведениям взрыв прогремел на рынке города.
Центральные кварталы города заволокло дымом. К место взрыва стягиваются сотрудники полиции и автомобили экстренных служб.
Сообщается, что рыночный квартал в Эль-Катифе оцеплен. Оттуда не выпускается частный транспорт.
На данный момент информации и погибших и пострадавших в результате взрыва не поступало. Информация уточняется.
Центральные кварталы города заволокло дымом. К место взрыва стягиваются сотрудники полиции и автомобили экстренных служб.
Сообщается, что рыночный квартал в Эль-Катифе оцеплен. Оттуда не выпускается частный транспорт.
На данный момент информации и погибших и пострадавших в результате взрыва не поступало. Информация уточняется.
Использованы фотографии: @NewsCenterHQ101
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