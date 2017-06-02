05:50 02 июня

Китайский БЛА на солнечных батареях поднялся в космос

Как сообщает информационное агентство « УНИАН », китайский беспилотник на солнечных батареях достиг ближнего космоса. Ранее аналогичное достижение смогли сделать только США и Британия.



БЛА «Цайхун» («Радуга») разработан китайской академией аэрокосмических наук и технологий. Свой первый полет он успешно совершил на высоте 20 км. Как указывается, беспилотник может применяться как в военных, так и в гражданских целях, в частности предупреждать о стихийных бедствиях, вести наблюдение за морскими акваториями, использоваться в спасательных и антитеррористических операциях.




Первый испытательный состоялся 31 августа 2015 года в провинции Ганьсу. Со слов СМИ, размах крыла аппарата достигает 20 м, грузоподъемность— 900 кг, взлетный вес — до 3 т.

Использованы фотографии: http://aviator.guru/blog/43664527332/Krupneyshiy-BPLA-kitayskogo-proizvodstva-%C2%ABTSayhun-5%C2%BB-sovershil-p
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 04:54
    CH-4В: китайская «Радуга» теснит американских «Хищников» Ударные беспилотники КНР набирают популярность в странах Ближнего Востока. Так, CH-4 В находятся на вооружении иракской авиации. Так, в октябре 2015 года министерство обороны Ирака выпустило видеоролик, в котором запечатлен запуск CH-4 В с авиабазы Аль-Кут, расположенной к юго-востоку от иракской столицы Багдад.
    рич
    1. рич Сегодня, 04:55
      Известно также, что такие аппараты экспортировались еще в две ближневосточные страны — Египет и Саудовскую Аравию, которые приобрели их для удовлетворения срочных потребностей в рамках проведения военной операции в Йемене, поскольку возникли задержки с покупкой сопоставимых систем из США. БЛА серии CH-4 (Cai Hong 4 — «Радуга-4») считаются своего рода аналогами американских БЛА MQ-1 Predator. По данным газеты South China Morning Post, размах крыла беспилотника CH-4А составляет 18 метров, масса — 1260 килограммов, продолжительность полета — около 30 часов, дальность — 3500 километров. Версия CH-4B может находиться в воздухе 14 часов с учетом ракетно-бомбовой нагрузки до 345 килограммов. На эту модификацию могут устанавливаться управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» AR-1 с лазерным наведением и малокалиберные высокоточные бомбы FT-5.
      рич
      1. Зяблицев Сегодня, 05:43
        В БПЛА мы здорово отстаем....
        Зяблицев
  2. мармеладный Сегодня, 05:05
    на наших широтах ноль эффекта будет с ней летом и в ясную погоду-осенью и весной сразу нет
    мармеладный
    1. insular Сегодня, 05:11
      Такие вещи используются ночью, когда IR излучение наиболее сильно контрастирует с окружающей местностью. А в наших широтах +100500 к эффективности, из-за мороза на улице и обогрева на технике. А если бы не прогуливал школу, то знал бы, что IR из всего спектра, практически не преломляется, от того он первым и идет в расслоенном свете.
      А как хорошо видно в инфракрасных в туман...
      insular
  3. Ren Сегодня, 05:37
    Я конечно дико извиняюсь, но с каких пор 20км - это ближний космос.
    Ближний космос - это с линии Кармана (приблизительно с 100 км), т.к. на этой высоте чтобы ЛА опирался на атмосферу (подъёмную аэродинамическую силу) нужно двигаться не менее чем с первой космической скоростью (7,9 км/с или порядка 27М с учётом высоты) hi
    Ren
  4. Злой 55 Сегодня, 05:48
    Китайские клоны наступают наступают на пятки Америге и Банглии..Их мастер Йода и дядюшка Ван оказались даже более могущественны, чем Великие украинцы ..
    Злой 55
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:48
    Админы! !!! fool Вы чего тут бред пишите с какой стати высота в 20км вдруг стала космосом???? fool Ближний космос -МИНИМУМ 100 КИЛОМЕТРОВ ВЫСОТА!!!!!!!!! am
    Изгоняющий либероидов
Картина дня