Китайский БЛА на солнечных батареях поднялся в космос
Как сообщает информационное агентство « УНИАН », китайский беспилотник на солнечных батареях достиг ближнего космоса. Ранее аналогичное достижение смогли сделать только США и Британия.
БЛА «Цайхун» («Радуга») разработан китайской академией аэрокосмических наук и технологий. Свой первый полет он успешно совершил на высоте 20 км. Как указывается, беспилотник может применяться как в военных, так и в гражданских целях, в частности предупреждать о стихийных бедствиях, вести наблюдение за морскими акваториями, использоваться в спасательных и антитеррористических операциях.
Первый испытательный состоялся 31 августа 2015 года в провинции Ганьсу. Со слов СМИ, размах крыла аппарата достигает 20 м, грузоподъемность— 900 кг, взлетный вес — до 3 т.
БЛА «Цайхун» («Радуга») разработан китайской академией аэрокосмических наук и технологий. Свой первый полет он успешно совершил на высоте 20 км. Как указывается, беспилотник может применяться как в военных, так и в гражданских целях, в частности предупреждать о стихийных бедствиях, вести наблюдение за морскими акваториями, использоваться в спасательных и антитеррористических операциях.
Первый испытательный состоялся 31 августа 2015 года в провинции Ганьсу. Со слов СМИ, размах крыла аппарата достигает 20 м, грузоподъемность— 900 кг, взлетный вес — до 3 т.
Использованы фотографии: http://aviator.guru/blog/43664527332/Krupneyshiy-BPLA-kitayskogo-proizvodstva-%C2%ABTSayhun-5%C2%BB-sovershil-p
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