05:56 02 июня

Новый 60-мм белорусский гранатомет ММ-60

Согласно информации новостного агентства « Оружие России », американское издание Jane's Defence Weekly сообщило о демонстрации 60-мм легкого гранатометного комплекса ММ-60 , разработанного белорусской компанией ООО «БСВТ-ВВ», входящей в структуру ГВТУП «Белспецвнештехника». Показ изделия состоялся на 8-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017, проходившей в Минске с 20 по 22 мая 2017 года.



Со слов представителя разработчика, в текущем году предполагается начать испытания 60-мм выстрела, на тестирование комплекса в целом планируется выйти в 2018 году.


Комплекс ММ-60 включает одноразовый реактивный гранатометный выстрел в транспортно-пусковом контейнере общей массой 4 кг в сочетании со съемным прицельным блоком массой около 1 кг. Полный вес системы в боевом положении не превышает 5 кг. Ожидается, что выстрел калибром 60 мм будет иметь эффективную дальность стрельбы до 500 м и планируется к оснащению "многоцелевой" кумулятивно-фугасно-осколочной боевой частью.

Прицельный блок, разработчиком которого, видимо, является минское Научно-производственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО», планируется представить оптическим и ночным прицелами (по выбору заказчика - тепловизионный прицел).


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Комментарии 1

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:51
    Молоды Белорусы, мышей не ловят, делом заняты!!!!!Для ближнего боя, или антитеррористической операции такой гранатомет самое то!!!Еще бы ему и соответствующую номерклатуру боеприпасов. ...
    Изгоняющий либероидов
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