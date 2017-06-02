Новый 60-мм белорусский гранатомет ММ-60
Согласно информации новостного агентства « Оружие России », американское издание Jane's Defence Weekly сообщило о демонстрации 60-мм легкого гранатометного комплекса ММ-60 , разработанного белорусской компанией ООО «БСВТ-ВВ», входящей в структуру ГВТУП «Белспецвнештехника». Показ изделия состоялся на 8-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017, проходившей в Минске с 20 по 22 мая 2017 года.
Со слов представителя разработчика, в текущем году предполагается начать испытания 60-мм выстрела, на тестирование комплекса в целом планируется выйти в 2018 году.
Комплекс ММ-60 включает одноразовый реактивный гранатометный выстрел в транспортно-пусковом контейнере общей массой 4 кг в сочетании со съемным прицельным блоком массой около 1 кг. Полный вес системы в боевом положении не превышает 5 кг. Ожидается, что выстрел калибром 60 мм будет иметь эффективную дальность стрельбы до 500 м и планируется к оснащению "многоцелевой" кумулятивно-фугасно-осколочной боевой частью.
Прицельный блок, разработчиком которого, видимо, является минское Научно-производственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО», планируется представить оптическим и ночным прицелами (по выбору заказчика - тепловизионный прицел).
Со слов представителя разработчика, в текущем году предполагается начать испытания 60-мм выстрела, на тестирование комплекса в целом планируется выйти в 2018 году.
Комплекс ММ-60 включает одноразовый реактивный гранатометный выстрел в транспортно-пусковом контейнере общей массой 4 кг в сочетании со съемным прицельным блоком массой около 1 кг. Полный вес системы в боевом положении не превышает 5 кг. Ожидается, что выстрел калибром 60 мм будет иметь эффективную дальность стрельбы до 500 м и планируется к оснащению "многоцелевой" кумулятивно-фугасно-осколочной боевой частью.
Прицельный блок, разработчиком которого, видимо, является минское Научно-производственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО», планируется представить оптическим и ночным прицелами (по выбору заказчика - тепловизионный прицел).
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