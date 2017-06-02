Зампред фракции БПП ВРУ: Война на Украине началась в результате "газового" контракта от 2009 года

Я не судья, я могу лишь говорить о политической ответственности, показывая обществу, к чему привели последствия этого контракта (образца 2009 года, - прим. «ВО»). Последствия этого контракта привели к войне и военным действиям.

У нас созданы соответствующие органы, которые должны начинать дела и делать выводы. Я разговариваю с обществом, я хочу, чтобы общество сделало выводы.