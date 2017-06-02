08:56 02 июня

Зампред фракции БПП ВРУ: Война на Украине началась в результате "газового" контракта от 2009 года

В Верховной раде Украины нашли очередную причину начала военного конфликта в стране. Так, зампред фракции Блока Петра Порошенко в ВРУ Ирина Луценко заявила, что к началу войны на Украине привёл газовый контракт, подписанный в 2009 году тогдашними премьер-министрами РФ Владимиром Путиным и Украины Юлией Тимошенко. УНИАН приводит фрагмент заявления г-жи Луценко:
Я не судья, я могу лишь говорить о политической ответственности, показывая обществу, к чему привели последствия этого контракта (образца 2009 года, - прим. «ВО»). Последствия этого контракта привели к войне и военным действиям.


Зампред фракции БПП ВРУ: Война на Украине началась в результате "газового" контракта от 2009 года


Луценко призвала правоохранительные органы Украины, а также «общество», дать оценку действиям Юлии Тимошенко при заключении контракта на поставку газа из Российской Федерации.


И.Луценко:
У нас созданы соответствующие органы, которые должны начинать дела и делать выводы. Я разговариваю с обществом, я хочу, чтобы общество сделало выводы.


Нужно отметить, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании о пересмотре цен по заключённому в 2009 году контракту. Это беспрецедентное решение, которое теперь, по сути, открывает новую страницу в экономике – в любой момент покупатель товаров или услуг вправе отказаться платить за приобретённые товары или услуги, заявив, что контракт был подписан «без учёта рыночной конъюнктуры». Фактически решение Стокгольмского арбитража – полноценный удар по принципам ведения бизнеса, выстраивавшимся столетиями, а теперь, благодаря шагу арбитража, возвращающимся в средневековье.

Использованы фотографии: 1+1 Украина
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Комментарии 35

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:08
    Теперь у ВВП появилась подельница - Тимошенко. Очередной виток укромаразма набирает обороты. Не пора ли агентами назначить и Кучму с Кравчуком? Как говорится: гулять, так гулять.
    oleg-gr
    1. Зяблицев Сегодня, 07:17
      Да нет! Блок Пецы начинает предвыборную компанию и потихоньку извлекает грязное бельишко ближайших конкурентов! Сейчас идет наматывание косы Йюли на руку Пецы, а возможно, что в ее бывшей камере уже и приборочку сделали с хлоркой, бельишко чистое постелили... laughing
      Зяблицев
      1. антивирус Сегодня, 07:20
        много тряпок вытащат--- дележ бабла знатный будет.
        А есть еще и места в европейских структурах. Вот уж по плюются друг в друга
        антивирус
    2. рич Сегодня, 07:18
      немцам один раз удалось в судах доказать, что цены Газпрома завышены и заставить монополиста изменить схему расчета цены. Однако почему-то пропущен прошлогодний процесс, когда тот же Стокгольмский арбитраж послал Литву с ее претензиями. Стокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к "Газпрому" на 1,4 млрд евро
      рич
      1. pjastolov Сегодня, 07:56
        Таки испугались - газпром же может и так начать продавать
        pjastolov
        1. МПК105 Сегодня, 08:01
          ГазПрём зарвался давно...Правильно немцы его засудили-ОБНАГЛЕЛИ ВКОНЕЦ!!!Я на них тоже в суд подам,но я не Германия-шансов-0,000000....
          МПК105
          1. рич Сегодня, 08:09
            Приветствую, Леш
            рич
            1. МПК105 Сегодня, 08:13
              Доброе утро,Димитрий!!!!!!!Очень тебе рад!!!!Я тут забанен недельку был-но читал!!!! hi
              МПК105
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
                Приветствую , джентльмены ! hi drinks Опять скакуасы во всём винят Россию . До чего же это предсказуемо ... fool
                bouncyhunter
              2. рич Сегодня, 08:22
                Сейчас эти новости без интереса. ГазПром - частная компания. Наш СургутНефтеГаз держался за государство дольше всех. Петухов за это погиб.
                рич
                1. Смог Сегодня, 08:56
                  Цитата: рич
                  ГазПром - частная компания.

                  Всем не хворать и доброе утро! hi
                  Дима! Так то оно так, частная! Но позволь немного не согласиться с тобой! Все таки в бюджет они налоги платят. А если будет убыток у этого "достояния народа", то естественно бюджет пролетает мимо кассы. Так что не все в этом мире так однозначно. А "парашют" они себе все равно выпишут, ну не золотой, так серебряный!
                  Смог
      2. yuriy55 Сегодня, 08:04
        Цитата: рич
        немцам один раз удалось в судах доказать, что цены Газпрома завышены и заставить монополиста изменить схему расчета цены.

        Скажите, если цена на газ вырастет, вы уверены, что это пропорционально отразится на пополнении бюджета? А как считать потребление газа: жизненной необходимостью или издержками технического прогресса? Источник энергии может быть совершенно другой. И, в конце концов, не нравится - не ешь!... what
        Я вам приведу интересный пример для сравнения. В российской семье у ребёнка тяжёлое заболевание. Лечение стоит по нашим меркам очень дорого. Что делать? Мы не просим медиков снизить цену до размеров, приемлемых к оплате, а просто "бросаем шапку по кругу" через разные ТВ каналы...Не подаём в суды, что медики требуют необоснованную цену...Что они шантажируют родителей... belay
        Почему в России должны пересматривать контрактные, оговоренные ранее цены на не столь необходимый для жизни товар? Не нравится газ, топите дровами...
        yuriy55
        1. василий50 Сегодня, 08:15
          А я про Швецию.
          Удивительная страна в смысле *правоохранения и суда* показали в деле Брейвика.
          С детства его усыновляли и насиловали в этих семьях, и всё в рамках *закона*.
          Когда он перестрелял тех кого назначил в виноватые в собственной судьбе его арестовали и осудили. Теперь вроде как сидит и повышает образование и свой культурный уровень. Скоро будет возможность пересмотра *пожизненного* срока.
          Сегодня они объявляют себя демократической страной и это при короле и дворянах и их неподсудности. Так теперь ещё и решение о *праве* пересмотра подписанного контракта. Теперь получается можно в суде пересмотреть и международные договора?
          василий50
      3. Ольгович Сегодня, 08:41
        Цитата: рич
        Стокгольмский арбитраж послал Литву с ее претензиями. Стокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к "Газпрому" на 1,4 млрд евро


        Так в заметке не сказано многое:
        - арбитраж принял фактически нулевой вариант: отвергнут ы и и претензии и Газпрома и Руины
        - претензии Руины о пересмотре цен на газ с 2009 по 2014 отвергнуты (17 млрд долл-главное, за что боролась Руина)
        -о ценах с 2014 предложено договориться-
        -правило бери или плати отвергнуто-вот это да-дикость и мерзость несусветная: ведь в случае его отсутсвия и цена была бы ВЫШЕ.
        Ольгович
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
    Все против России -даже психов вон на нас натравливать начали гляжу fool
    Изгоняющий либероидов
  3. Смог Сегодня, 07:13
    Фактически решение Стокгольмского арбитража – полноценный удар по принципам ведения бизнеса, в

    Фактически это политика двойных стандартов в действии.
    Фактически это признание того, что "цивилизованный" запад ведет не прикрытую войну против РФ.
    Фактически запад признал что против России все средства хороши, не взирая на то находятся они в правовом поле или нет.
    Как вчера ВВП сказал- русофобия зашкаливает.
    Смог
    1. антивирус Сегодня, 07:21
      пора менять направление движения Солнца.
      По другому они не изменят отношение к нам
      антивирус
      1. роман66 Сегодня, 08:12
        предлагаете поменять местами запад и восток? тонкое решение hi
        роман66
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:23
      Костик , приветос ! soldier drinks
      Цитата: Смог
      русофобия зашкаливает.

      Да куда уж дальше-то ? Вконец опупели западэнцы .
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 08:42
        Цитата: bouncyhunter
        Вконец опупели западэнцы .

        Здрав будь, боярин! drinks hi Паша, укровермахт и его деятелей в последнее время воспринимаю более менее спокойно. Матюгнусь пару раз и все! Переболел наверное. Ну что с них взять,больные.
        Паша! меня поражает другое. Когда человек,живущий в России, имеющий паспорт россиянина ненавидит свою родину больше чем все западники. Вот послушай. 7минут, но очень интересно и познавательно. Таких "героев" нужно знать в лицо, что бы в случае чего не промахнуться.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
          Костик , я эту передачу по зомбоящику смотрел и матерился вслух . am
          bouncyhunter
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:14
    Фактически решение Стокгольмского арбитража – полноценный удар по принципам ведения бизнеса, выстраивавшимся столетиями, а теперь, благодаря шагу арбитража, возвращающимся в средневековье.
    Прецедент создан!Хочу плачу .А , не хочу в суд и не плачу.С 2014 го года играли в благородство .Ну ,наигрались? Или не все с ГАЗПРОМ и арбитражем так плохо? Делать вид что мы не сторона конфликта сильно дорого стоит.Или российские компании мало потеряли и теряют в-на Украине?
    Наблюдатель2014
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
      Дело плохо... what любой ответ РОССИИ в этом плане ЗАПАД будет оценивать именно двойными стандартами...
      значит и нам пора переходить на эту практику...бить ЗАПАД его же оружием...

      Раз КИЕВУ официально разрешили не исполнять контракт значить и нам опираясь на этот прецедент надо кое кому подпортить настроение на ЗАПАДЕ.
      Тот же ЛЕХА
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:25
        Тот же ЛЕХА
        :Раз КИЕВУ официально разрешили не исполнять контракт значить и нам опираясь на этот прецедент надо кое кому подпортить настроение на ЗАПАДЕ.
        Суд Басманный Москвы и перекрыть вентиль через Украину до выполнения контракта.? Решительности у властей хватит?
        Наблюдатель2014
        1. yuriy55 Сегодня, 07:46
          Цитата: Наблюдатель2014
          Решительности у властей хватит?

          Решительности у властей не хватит... no Хватит наглости возместить дефицит бюджета из карманов российских налогоплательщиков.
          Выйдите на улицу и задайте вопрос сотне встречных: "Доверяете ли вы власти?", а потом вернитесь домой и сравните результаты с ВЦИОМовскими... belay
          yuriy55
  5. avg-mgn Сегодня, 07:19
    Я не судья, я могу лишь говорить ...
    Так зачем говорить о вещах, не прошедших юридическую (правовую) оценку! В русском языке подобные разговоры именуют "трепом".
    avg-mgn
  6. Артур Макогончук Сегодня, 07:32
    Войну в Украине начал ПУЯ(Путин,Утин,Я) недав военный отпор США(преступники) ПУЯ напал на Украину,но сдался только Крым,Луганск,Донецк которые поверили в ПУЯ.
    Артур Макогончук
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:45
      Войну в Украине начал ПУЯ(Путин,Утин,Я) недав военный отпор США(преступники) ПУЯ напал на Украину,но сдался только Крым,Луганск,Донецк которые поверили в ПУЯ.


      Протрезвитесь... smile горилки меньше жрать надо.
      Тот же ЛЕХА
    2. Ингвар 72 Сегодня, 07:49
      Цитата: Артур Макогончук
      но сдался только Крым

      Сдача прошла торжественно! good Не сдавшиеся области жалеют, что просрали возможность почетной сдачи, и надеются на милость завоевателей. laughing Это Крым. А это Донецк.
      Ингвар 72
    3. БАРХАН Сегодня, 08:19
      Цитата: Артур Макогончук
      Войну в Украине начал ПУЯ(Путин,Утин,Я) недав военный отпор США(преступники) ПУЯ напал на Украину,но сдался только Крым,Луганск,Донецк которые поверили в ПУЯ.

      Если вот в таком вот виде проходит мыслепроцесс в голове у граждан Украины,тогда понятно ,по какой причине бардак в их стране.Иногда мне кажется ,что им подмешивают ,какой то препарат в еду и воду...
      БАРХАН
  7. Александр С. Сегодня, 07:33
    Скажи на улице кому-нибудь, что мы находимся в состоянии войны с западом...тебя психом признают.Партнеры же. Вообще..это как два медведя в одной берлоге...западная цивилизация и наша никогда не уживутся. Хотя есть и плюс...такая конкуренция - мощнейший двигатель прогресса всего человечества.
    Александр С.
  8. Zulu_S Сегодня, 07:42
    Янукович Тимошенко за за этот контракт посадил, они всем майданом скакали за "Свободу Юле". Прошло 3 года, опять за этот же контракт хотят её посадить. Наверное, потому, что косу отрезала.
    Zulu_S
    1. рич Сегодня, 08:05
      Януковичу Тимощенко должна руки целовать за то, что так мало отсидела. По закону ведь два раза за одно и тоже не наказывают
      рич
      1. роман66 Сегодня, 08:15
        вна Украине-то? в стране победившего бандеромаразма? как-то наивно...
        роман66
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:23
    Это беспрецедентное решение, которое теперь, по сути, открывает новую страницу в экономике – в любой момент покупатель товаров или услуг вправе отказаться платить за приобретённые товары или услуги, заявив, что контракт был подписан «без учёта рыночной конъюнктуры». Ф

    ... это также ляжет в основу для Газпрома, для "бортования" укрокаклии после 2019 г....
    a.s.zzz888
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