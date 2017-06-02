Зампред фракции БПП ВРУ: Война на Украине началась в результате "газового" контракта от 2009 года
В Верховной раде Украины нашли очередную причину начала военного конфликта в стране. Так, зампред фракции Блока Петра Порошенко в ВРУ Ирина Луценко заявила, что к началу войны на Украине привёл газовый контракт, подписанный в 2009 году тогдашними премьер-министрами РФ Владимиром Путиным и Украины Юлией Тимошенко. УНИАН приводит фрагмент заявления г-жи Луценко:
Луценко призвала правоохранительные органы Украины, а также «общество», дать оценку действиям Юлии Тимошенко при заключении контракта на поставку газа из Российской Федерации.
И.Луценко:
Нужно отметить, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании о пересмотре цен по заключённому в 2009 году контракту. Это беспрецедентное решение, которое теперь, по сути, открывает новую страницу в экономике – в любой момент покупатель товаров или услуг вправе отказаться платить за приобретённые товары или услуги, заявив, что контракт был подписан «без учёта рыночной конъюнктуры». Фактически решение Стокгольмского арбитража – полноценный удар по принципам ведения бизнеса, выстраивавшимся столетиями, а теперь, благодаря шагу арбитража, возвращающимся в средневековье.
Я не судья, я могу лишь говорить о политической ответственности, показывая обществу, к чему привели последствия этого контракта (образца 2009 года, - прим. «ВО»). Последствия этого контракта привели к войне и военным действиям.
Луценко призвала правоохранительные органы Украины, а также «общество», дать оценку действиям Юлии Тимошенко при заключении контракта на поставку газа из Российской Федерации.
И.Луценко:
У нас созданы соответствующие органы, которые должны начинать дела и делать выводы. Я разговариваю с обществом, я хочу, чтобы общество сделало выводы.
Нужно отметить, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании о пересмотре цен по заключённому в 2009 году контракту. Это беспрецедентное решение, которое теперь, по сути, открывает новую страницу в экономике – в любой момент покупатель товаров или услуг вправе отказаться платить за приобретённые товары или услуги, заявив, что контракт был подписан «без учёта рыночной конъюнктуры». Фактически решение Стокгольмского арбитража – полноценный удар по принципам ведения бизнеса, выстраивавшимся столетиями, а теперь, благодаря шагу арбитража, возвращающимся в средневековье.
Использованы фотографии: 1+1 Украина
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