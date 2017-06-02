Состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС
Согласно информации новостного агентства « Оружие России », генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов рассказал ТАСС о перспективах систем "Гонец", "Луч" и ГЛОНАСС, а также о новом проекте арктической системы связи "Скиф".
Данное предприятие является единственным производителем навигационных аппаратов в России. Оно постепенно осуществляет модернизацию навигационной системы ГЛОНАСС. Так, на "Глонасс-М" было 4 частотных сигнала, в настоящее время появился кодовый сигнал, на следующих аппаратах системы количество кодовых сигналов будет увеличиваться. Группировка будет эволюционно развиваться от "Глонасс-М" через "Глонасс-К1" к "Глонасс-К2". У последней появятся новые функции, в частности сигналы системы будут адаптированы к помехам, увеличится многофункциональность спутников.
Вывод на орбиту спутников нового поколения происходит после выхода из строя действующих аппаратов. На текущий момент на хранении находятся 7 аппаратов "Глонасс-М". В настоящее время из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования (который предусматривает 7 лет эксплуатации), превышая заложенные гарантийные сроки.
Кроме того, на хранении находится готовая тройка "Гонцов", ожидающая запуска в этом году. Ведутся испытания "Гео-ИК-2", который планируется запустить в четвертом квартале 2017 года. Предполагается запуск спутника ретрансляции в интересах военного ведомства. Идет изготовление девяти "Глонасс-К1", шести спутников "Гонец". Всего на различных стадиях, начиная от подписания контракта и до хранения перед запуском, на предприятии в производстве находится около 60 спутников.
Затруднения в работе предприятия вызывает отставание в разработке средств выведения и наземных комплексов управления уже готовых и прошедших испытания спутников.
Разрабатываемая система «Скиф» подобна проекту O3b (телекоммуникационная спутниковая система с аппаратами производства "Талес Алениа Спейс"). Для обслуживания территории России достаточно будет одной плоскости с 5 – 8 аппаратами.
По итогам проведенных НИОКР «Эллипс» рассматривается возможность дополнения группировки ГЛОНАСС спутниками на высокоэллиптической орбите. Они призваны создать дополнительное локальное навигационное поле над Северным полушарием. Разработка в этом направлении продолжается.
Данное предприятие является единственным производителем навигационных аппаратов в России. Оно постепенно осуществляет модернизацию навигационной системы ГЛОНАСС. Так, на "Глонасс-М" было 4 частотных сигнала, в настоящее время появился кодовый сигнал, на следующих аппаратах системы количество кодовых сигналов будет увеличиваться. Группировка будет эволюционно развиваться от "Глонасс-М" через "Глонасс-К1" к "Глонасс-К2". У последней появятся новые функции, в частности сигналы системы будут адаптированы к помехам, увеличится многофункциональность спутников.
Вывод на орбиту спутников нового поколения происходит после выхода из строя действующих аппаратов. На текущий момент на хранении находятся 7 аппаратов "Глонасс-М". В настоящее время из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования (который предусматривает 7 лет эксплуатации), превышая заложенные гарантийные сроки.
Кроме того, на хранении находится готовая тройка "Гонцов", ожидающая запуска в этом году. Ведутся испытания "Гео-ИК-2", который планируется запустить в четвертом квартале 2017 года. Предполагается запуск спутника ретрансляции в интересах военного ведомства. Идет изготовление девяти "Глонасс-К1", шести спутников "Гонец". Всего на различных стадиях, начиная от подписания контракта и до хранения перед запуском, на предприятии в производстве находится около 60 спутников.
Затруднения в работе предприятия вызывает отставание в разработке средств выведения и наземных комплексов управления уже готовых и прошедших испытания спутников.
К сожалению, такая ситуация складывается не только по системе "Гонец", но и по ГЛОНАСС, по системе "Луч", когда мы уже давно завершили испытания собственно космических аппаратов, но ждем, пока подтянутся тылы […] В любую космическую систему входит ракета-носитель, стартовый комплекс, наземный комплекс управления, аппаратура потребителей и др. Ракеты созданы давно, стартовые комплексы тоже эксплуатируются давно, наземный комплекс управления тоже есть, но в штатную эксплуатацию сдается весь комплекс.
Разрабатываемая система «Скиф» подобна проекту O3b (телекоммуникационная спутниковая система с аппаратами производства "Талес Алениа Спейс"). Для обслуживания территории России достаточно будет одной плоскости с 5 – 8 аппаратами.
По итогам проведенных НИОКР «Эллипс» рассматривается возможность дополнения группировки ГЛОНАСС спутниками на высокоэллиптической орбите. Они призваны создать дополнительное локальное навигационное поле над Северным полушарием. Разработка в этом направлении продолжается.
Во всем мире сегодня возможности производства опережают предложение. Идет жесткая конкурентная борьба. Идет оптимизация стоимости аппаратов, условий заключения сделки. Если раньше мы приходили с предложением того, что мы умеем, потом стали предлагать те спутники, которые нужны заказчику, то теперь мы выходим с предложением изготовления аппарата под ключ — обеспечиваем изготовление, запуск аппарата, летные испытания на орбите. Сейчас мы идем дальше и сами ищем для заказчика возможности финансирования проекта, страхования. Следующий шаг — это системная интеграция, когда вы делаете спутник, а оператор его покупает и эксплуатирует. Все идет к этому.
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