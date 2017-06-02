Состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС

К сожалению, такая ситуация складывается не только по системе "Гонец", но и по ГЛОНАСС, по системе "Луч", когда мы уже давно завершили испытания собственно космических аппаратов, но ждем, пока подтянутся тылы […] В любую космическую систему входит ракета-носитель, стартовый комплекс, наземный комплекс управления, аппаратура потребителей и др. Ракеты созданы давно, стартовые комплексы тоже эксплуатируются давно, наземный комплекс управления тоже есть, но в штатную эксплуатацию сдается весь комплекс.

Во всем мире сегодня возможности производства опережают предложение. Идет жесткая конкурентная борьба. Идет оптимизация стоимости аппаратов, условий заключения сделки. Если раньше мы приходили с предложением того, что мы умеем, потом стали предлагать те спутники, которые нужны заказчику, то теперь мы выходим с предложением изготовления аппарата под ключ — обеспечиваем изготовление, запуск аппарата, летные испытания на орбите. Сейчас мы идем дальше и сами ищем для заказчика возможности финансирования проекта, страхования. Следующий шаг — это системная интеграция, когда вы делаете спутник, а оператор его покупает и эксплуатирует. Все идет к этому.