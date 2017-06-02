08:53 02 июня

Состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС

Согласно информации новостного агентства « Оружие России », генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов рассказал ТАСС о перспективах систем "Гонец", "Луч" и ГЛОНАСС, а также о новом проекте арктической системы связи "Скиф".

Данное предприятие является единственным производителем навигационных аппаратов в России. Оно постепенно осуществляет модернизацию навигационной системы ГЛОНАСС. Так, на "Глонасс-М" было 4 частотных сигнала, в настоящее время появился кодовый сигнал, на следующих аппаратах системы количество кодовых сигналов будет увеличиваться. Группировка будет эволюционно развиваться от "Глонасс-М" через "Глонасс-К1" к "Глонасс-К2". У последней появятся новые функции, в частности сигналы системы будут адаптированы к помехам, увеличится многофункциональность спутников.




Вывод на орбиту спутников нового поколения происходит после выхода из строя действующих аппаратов. На текущий момент на хранении находятся 7 аппаратов "Глонасс-М". В настоящее время из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования (который предусматривает 7 лет эксплуатации), превышая заложенные гарантийные сроки.

Кроме того, на хранении находится готовая тройка "Гонцов", ожидающая запуска в этом году. Ведутся испытания "Гео-ИК-2", который планируется запустить в четвертом квартале 2017 года. Предполагается запуск спутника ретрансляции в интересах военного ведомства. Идет изготовление девяти "Глонасс-К1", шести спутников "Гонец". Всего на различных стадиях, начиная от подписания контракта и до хранения перед запуском, на предприятии в производстве находится около 60 спутников.

Затруднения в работе предприятия вызывает отставание в разработке средств выведения и наземных комплексов управления уже готовых и прошедших испытания спутников.

К сожалению, такая ситуация складывается не только по системе "Гонец", но и по ГЛОНАСС, по системе "Луч", когда мы уже давно завершили испытания собственно космических аппаратов, но ждем, пока подтянутся тылы […] В любую космическую систему входит ракета-носитель, стартовый комплекс, наземный комплекс управления, аппаратура потребителей и др. Ракеты созданы давно, стартовые комплексы тоже эксплуатируются давно, наземный комплекс управления тоже есть, но в штатную эксплуатацию сдается весь комплекс.


Разрабатываемая система «Скиф» подобна проекту O3b (телекоммуникационная спутниковая система с аппаратами производства "Талес Алениа Спейс"). Для обслуживания территории России достаточно будет одной плоскости с 5 – 8 аппаратами.

По итогам проведенных НИОКР «Эллипс» рассматривается возможность дополнения группировки ГЛОНАСС спутниками на высокоэллиптической орбите. Они призваны создать дополнительное локальное навигационное поле над Северным полушарием. Разработка в этом направлении продолжается.

Во всем мире сегодня возможности производства опережают предложение. Идет жесткая конкурентная борьба. Идет оптимизация стоимости аппаратов, условий заключения сделки. Если раньше мы приходили с предложением того, что мы умеем, потом стали предлагать те спутники, которые нужны заказчику, то теперь мы выходим с предложением изготовления аппарата под ключ — обеспечиваем изготовление, запуск аппарата, летные испытания на орбите. Сейчас мы идем дальше и сами ищем для заказчика возможности финансирования проекта, страхования. Следующий шаг — это системная интеграция, когда вы делаете спутник, а оператор его покупает и эксплуатирует. Все идет к этому.


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Комментарии 6

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  1. рич Сегодня, 08:16
    Изменения в составе орбитальной группировки

    "Произошли некоторые изменения в составе и состоянии космической группировки "Глонасс". В частности, отмечены отклонения в функционировании "Глонасс" №736. Это было вызвано вследствие нештатного срабатывания одного из резервных двигателей по причине сбоя в системе управления. Собрана необходимая статистика, и скоро спутник будет готов к дальнейшей работе". При этом на орбите практически одновременно был зафиксирован выход из строя ещё двух космических аппаратов "Глонасс" под номерами 737 и 738. "Временный вывод из группировки спутника "Глонасс" №737 был вызван переводом на техобслуживание с целью восстановления работы системы электропитания, и в ближайшее время его планируется ввести в строй". На космическом аппарате №738, согласно принятой телеметрии, произошла разгерметизация, то есть падение давления в гермоконтейнере, указал глава ИСС. "Создана комиссия, она работает. Причины могут быть разные, но совершенно исключается версия СМИ о том, что на борту якобы взорвался аккумулятор. С технической точки зрения это невозможно, даже если представить, что произошла разгерметизация одной из "банок" — а их в аккумуляторе 28 штук", — уточнил Тестоедов. Вместе с тем, по словам главы ИСС имени Решетнева, восстановить работу "Глонасс-М" №738 в штатном режиме не представляется возможным.
    Восемь "Глонассов" лежат на земле в ожидании запуска
    рич
    1. yuriy55 Сегодня, 08:24
      Цитата: рич
      Причины могут быть разные, но совершенно исключается версия СМИ о том, что на борту якобы взорвался аккумулятор. С технической точки зрения это невозможно, даже если представить,

      А секретный американский аппарат, вернувшийся недавно:

      не мог нагадить? belay
      yuriy55
  2. yuriy55 Сегодня, 08:18
    Ракеты созданы давно, стартовые комплексы тоже эксплуатируются давно, наземный комплекс управления тоже есть, но в штатную эксплуатацию сдается весь комплекс.

    Следующий шаг — это системная интеграция, когда вы делаете спутник, а оператор его покупает и эксплуатирует. Все идет к этому.

    Ну, вот так, как-то, почти по Некрасову: belay
    «Здорово, парнище!» — Ступай себе мимо! —
    «Уж больно ты грозен, как я погляжу!
    Откуда дровишки?» — Из лесу, вестимо;
    Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.
    (В лесу раздавался топор дровосека.) —
    «А что, у отца-то большая семья?»
    — Семья-то большая, да два человека
    Всего мужиков-то: отец мой да я… —
    «Так вон оно что! А как звать тебя?»
    — Дмитрий. —
    «А кой тебе годик?» — Шестой скоро минует, как :
    23 декабря 2011 года Президентом России Д. А. Медведевым назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации[8]. Курирует ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую, судостроительную, авиационную, радиоэлектронную промышленность, экспортный контроль, военно-техническое сотрудничество, гражданскую оборону, пограничную политику, Арктику, а также строительство космодрома «Восточный».
    yuriy55
    1. Вас Влад Сегодня, 08:25
      Поэт однако,а по статье есть что написать?Кроме первых не связанных друг с другом цитат?
      Вас Влад
  3. zivXP Сегодня, 08:19
    Скоро в космосе будет не протолкнутся. Интересно старые отслужившие аппараты убирают с орбит и как?
    zivXP
  4. Монархист Сегодня, 08:28
    Слыхал от знающих людей,что наша система ГЛОНАСС мягко говоря не совершенна
    Монархист
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