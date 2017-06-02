11:36 02 июня

В состав ВМФ Казахстана вошел новый тральщик "Алатау" проекта 10750Э

Как сообщает интернет-портал ТУМБА.kz , в морском порту Актау прошла церемония поднятия флага ВМС Казахстана на новом тральщике "Алатау".



Корабль стоимостью 11,5 млрд. тенге (2,1 млрд. руб.) является первым представителем проекта рейдовых тральщиков 10750Э . Он построен на Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга. Спущен на воду в октябре 2015 года, ходовые испытания стартовали в конце августа 2016 года.


Как пояснил главнокомандующий ВМС ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, основная задача корабля состоит в поиске и уничтожении мин и подобных объектов в казахстанском секторе Каспийского моря. Благодаря малой осадке, «Алатау» может работать как в северной части Каспия, так и в центральном секторе.

Проект 10750Э является глубокой модернизации кораблей проекта 10750, находящихся в составе ВМФ России. Корпус и надстройка тральщика изготовлены из стеклопластика, как и на тральщиках предыдущего поколения. Но в отличие от предшествовавших ему кораблей при постройке "Алатау" использована технология заливки монолитного корпуса методом вакуумной инфузии. Применение данной технологии позволило увеличить прочность корпуса на 15% и снизить его вес на 10% в сравнении с конструкциями, изготовленными традиционным методом.

Тральщик "Алатау" имеет водоизмещение примерно 165 тонн. Он оснащен телеуправляемыми подводными аппаратами и вооружен 30-мм артиллерийской установкой АК-306, 12,7-мм пулеметом "Корд", а также переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла". Экипаж 15 чел.

Как ранее сообщала французская группа ЕСА, на борту «Алатау» успешно прошла морские испытания и полностью введена в эксплуатацию интегрированная противоминная система UMIS (Unmanned Mine Counter Measure Integrated System). В состав системы помимо комплекса управления противоминными действиями входят автономные подводные аппараты А9 (Alister 9) с рабочей глубиной погружения до 100 метров для первичного поиска миноподобных объектов, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты K-STER I (Inspector) с глубиной погружения до 300 метров для классификации обнаруженных миноподобныx объектов и уничтожители мин K-STER C.


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Комментарии 9

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  1. RASKAT Сегодня, 09:56
    С кем казахи воевать на Каспии собираются? И что там тралить? Бояться Что мы им мин наставим? С другой стороны куплен он у нас, пусть тралят на здоровье.
    RASKAT
    1. Burbon Сегодня, 10:00
      Цитата: RASKAT
      С кем казахи воевать на Каспии собираются?

      а вы с кем???....какое вам дело до казахов? Молодцы, что пытаются флот строить....
      Burbon
      1. RASKAT Сегодня, 10:13
        а вы с кем???....какое вам дело до казахов?
        Назарбаеву 77-лет, не долго наверное осталось ( Хотя долгих лет жизни ему), Кто придет к власти потом? А если те товарищи которые будут, как и в Украине сейчас, смотреть в сторону запада. И нас турнут из Казахстана как и из Украины. Как бы это цинично не звучало, для нас выгодно что бы армия Казахстана была слабой. Пока они с нами дружат мы их защитим, но если ополчатся против нас не смогли бы нам оказать серьезного сопротивления.
        RASKAT
    2. рич Сегодня, 10:40
      RASKAT : С кем казахи воевать на Каспии собираются? И что там тралить? Бояться Что мы им мин наставим?

      Было бы море, а с кем на нем воевать всегда найдется
      рич
    3. Николай Фёдоров Сегодня, 11:08
      RASKAT
      С кем казахи воевать на Каспии собираются? И что там тралить?

      Россия, например, развивает свои ВС для того, чтобы не воевать ни с кем, чтобы у кого-бы то ни было отпало всякое желание воевать с Россией. А далее - как Бог положит. Придётся и мы повоюем. На Каспии, например, мы долгие-долгие годы воюем с Ираном. На картинке - вроде мир, а в реальности гибнут наши мужчины. Сейчас вроде как мир, мы союзники. Но это временно, а соседство по Каспию никуда не денется. Значит будем продолжать спорить.
      И казахам никуда не деться от развития своего флота. Так что можно лишь порадоваться за них.
      Николай Фёдоров
  2. Ken71 Сегодня, 10:24
    Пильшики бюджета на бессмысленные игрушки в Казахстане не менее талантливы чем наши.
    Ken71
  3. san4es Сегодня, 10:40
    ...Вот рыбалка попрёт fellow
    san4es
  4. weksha50 Сегодня, 10:43
    Что-то ранее практически мирный Каспий все более и более становится похожим на будущий ТВД... Только вот - кого с кем ?
    Все прикаспийские страны-стороны наращивают свои ВМС...
    weksha50
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 11:14
      weksha50
      Что-то ранее практически мирный Каспий все более и более становится похожим на будущий ТВД... Только вот - кого с кем ?

      На этом мирном Каспии ещё в советскую пору гибли наши воины, решая боевые задачи в многочисленных конфликтах с Ираном.
      Нет и никогда не было мирных морей, лесов, полей и рек...
      Николай Фёдоров
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