В состав ВМФ Казахстана вошел новый тральщик "Алатау" проекта 10750Э
Как сообщает интернет-портал ТУМБА.kz , в морском порту Актау прошла церемония поднятия флага ВМС Казахстана на новом тральщике "Алатау".
Корабль стоимостью 11,5 млрд. тенге (2,1 млрд. руб.) является первым представителем проекта рейдовых тральщиков 10750Э . Он построен на Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга. Спущен на воду в октябре 2015 года, ходовые испытания стартовали в конце августа 2016 года.
Как пояснил главнокомандующий ВМС ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, основная задача корабля состоит в поиске и уничтожении мин и подобных объектов в казахстанском секторе Каспийского моря. Благодаря малой осадке, «Алатау» может работать как в северной части Каспия, так и в центральном секторе.
Проект 10750Э является глубокой модернизации кораблей проекта 10750, находящихся в составе ВМФ России. Корпус и надстройка тральщика изготовлены из стеклопластика, как и на тральщиках предыдущего поколения. Но в отличие от предшествовавших ему кораблей при постройке "Алатау" использована технология заливки монолитного корпуса методом вакуумной инфузии. Применение данной технологии позволило увеличить прочность корпуса на 15% и снизить его вес на 10% в сравнении с конструкциями, изготовленными традиционным методом.
Тральщик "Алатау" имеет водоизмещение примерно 165 тонн. Он оснащен телеуправляемыми подводными аппаратами и вооружен 30-мм артиллерийской установкой АК-306, 12,7-мм пулеметом "Корд", а также переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла". Экипаж 15 чел.
Как ранее сообщала французская группа ЕСА, на борту «Алатау» успешно прошла морские испытания и полностью введена в эксплуатацию интегрированная противоминная система UMIS (Unmanned Mine Counter Measure Integrated System). В состав системы помимо комплекса управления противоминными действиями входят автономные подводные аппараты А9 (Alister 9) с рабочей глубиной погружения до 100 метров для первичного поиска миноподобных объектов, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты K-STER I (Inspector) с глубиной погружения до 300 метров для классификации обнаруженных миноподобныx объектов и уничтожители мин K-STER C.
Корабль стоимостью 11,5 млрд. тенге (2,1 млрд. руб.) является первым представителем проекта рейдовых тральщиков 10750Э . Он построен на Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга. Спущен на воду в октябре 2015 года, ходовые испытания стартовали в конце августа 2016 года.
Как пояснил главнокомандующий ВМС ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, основная задача корабля состоит в поиске и уничтожении мин и подобных объектов в казахстанском секторе Каспийского моря. Благодаря малой осадке, «Алатау» может работать как в северной части Каспия, так и в центральном секторе.
Проект 10750Э является глубокой модернизации кораблей проекта 10750, находящихся в составе ВМФ России. Корпус и надстройка тральщика изготовлены из стеклопластика, как и на тральщиках предыдущего поколения. Но в отличие от предшествовавших ему кораблей при постройке "Алатау" использована технология заливки монолитного корпуса методом вакуумной инфузии. Применение данной технологии позволило увеличить прочность корпуса на 15% и снизить его вес на 10% в сравнении с конструкциями, изготовленными традиционным методом.
Тральщик "Алатау" имеет водоизмещение примерно 165 тонн. Он оснащен телеуправляемыми подводными аппаратами и вооружен 30-мм артиллерийской установкой АК-306, 12,7-мм пулеметом "Корд", а также переносными зенитно-ракетными комплексами "Игла". Экипаж 15 чел.
Как ранее сообщала французская группа ЕСА, на борту «Алатау» успешно прошла морские испытания и полностью введена в эксплуатацию интегрированная противоминная система UMIS (Unmanned Mine Counter Measure Integrated System). В состав системы помимо комплекса управления противоминными действиями входят автономные подводные аппараты А9 (Alister 9) с рабочей глубиной погружения до 100 метров для первичного поиска миноподобных объектов, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты K-STER I (Inspector) с глубиной погружения до 300 метров для классификации обнаруженных миноподобныx объектов и уничтожители мин K-STER C.
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