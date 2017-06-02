Новый наземный компонент системы ГЛОНАСС введен в Архангельской области
Группа «Кронштадт» по заказу ФБУ «Администрация Севводпуть» завершила в Архангельской области пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию еще одного комплекта оборудования контрольно-корректирующей станции (ККС) «Аква-Станция-М» в составе дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС/GPS, сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что «Аква-Станция М» предназначена для «формирования и передачи посредством радиомаяка корректирующей информации к сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, а также для непрерывного контроля целостности радионавигационного поля».
«ККС в составе дифференциальной подсистемы ГНСС позволяет обеспечивать высокоточное и надежное определение места судов всех классов и типов при плавании по фарватерам, рекомендованным путям, системам разделения движения судов и в других районах с ограниченными возможностями маневрирования, помогает при выполнении таких специальных работ как промерных и дноуглубительных работ, точного выставления плавучих средств навигационного ограждения, обследования акваторий и подходных каналов к портам при их строительстве и др.», – говорится в релизе.
Одним из важнейших для обеспечения безопасности судоходства назначением контрольно-корректирующей станции является «обеспечение высокоточного определения места бедствия, крушения судов для оказания им помощи в чрезвычайных ситуациях».
По данным пресс-службы, работы по монтажу и пусконаладке оборудования ККС «Аква-Станция-М» были произведены в кратчайшие сроки и с соблюдением всех необходимых требований и норм.
«Таким образом, береговой сегмент глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС получил усиление в виде современного высокоэффективного оборудования, которое является составной частью комплекса оборудования дифференциальной подсистемы ГНСС ГЛОНАСС/GPS», – заключили в компании.
Сообщается, что «Аква-Станция М» предназначена для «формирования и передачи посредством радиомаяка корректирующей информации к сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, а также для непрерывного контроля целостности радионавигационного поля».
«ККС в составе дифференциальной подсистемы ГНСС позволяет обеспечивать высокоточное и надежное определение места судов всех классов и типов при плавании по фарватерам, рекомендованным путям, системам разделения движения судов и в других районах с ограниченными возможностями маневрирования, помогает при выполнении таких специальных работ как промерных и дноуглубительных работ, точного выставления плавучих средств навигационного ограждения, обследования акваторий и подходных каналов к портам при их строительстве и др.», – говорится в релизе.
Одним из важнейших для обеспечения безопасности судоходства назначением контрольно-корректирующей станции является «обеспечение высокоточного определения места бедствия, крушения судов для оказания им помощи в чрезвычайных ситуациях».
По данным пресс-службы, работы по монтажу и пусконаладке оборудования ККС «Аква-Станция-М» были произведены в кратчайшие сроки и с соблюдением всех необходимых требований и норм.
«Таким образом, береговой сегмент глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС получил усиление в виде современного высокоэффективного оборудования, которое является составной частью комплекса оборудования дифференциальной подсистемы ГНСС ГЛОНАСС/GPS», – заключили в компании.
Использованы фотографии: http://kronshtadt.ru
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