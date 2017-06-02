13:58 02 июня

Новый наземный компонент системы ГЛОНАСС введен в Архангельской области

Группа «Кронштадт» по заказу ФБУ «Администрация Севводпуть» завершила в Архангельской области пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию еще одного комплекта оборудования контрольно-корректирующей станции (ККС) «Аква-Станция-М» в составе дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС/GPS, сообщает пресс-служба компании.



Сообщается, что «Аква-Станция М» предназначена для «формирования и передачи посредством радиомаяка корректирующей информации к сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, а также для непрерывного контроля целостности радионавигационного поля».


«ККС в составе дифференциальной подсистемы ГНСС позволяет обеспечивать высокоточное и надежное определение места судов всех классов и типов при плавании по фарватерам, рекомендованным путям, системам разделения движения судов и в других районах с ограниченными возможностями маневрирования, помогает при выполнении таких специальных работ как промерных и дноуглубительных работ, точного выставления плавучих средств навигационного ограждения, обследования акваторий и подходных каналов к портам при их строительстве и др.», – говорится в релизе.

Одним из важнейших для обеспечения безопасности судоходства назначением контрольно-корректирующей станции является «обеспечение высокоточного определения места бедствия, крушения судов для оказания им помощи в чрезвычайных ситуациях».

По данным пресс-службы, работы по монтажу и пусконаладке оборудования ККС «Аква-Станция-М» были произведены в кратчайшие сроки и с соблюдением всех необходимых требований и норм.

«Таким образом, береговой сегмент глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС получил усиление в виде современного высокоэффективного оборудования, которое является составной частью комплекса оборудования дифференциальной подсистемы ГНСС ГЛОНАСС/GPS», – заключили в компании.

Использованы фотографии: http://kronshtadt.ru
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 12:58
    Очень нужная вешчь...хорошо бы,чтоб и МКРЦ Лиану бы уже доделали...
    НЕКСУС
    1. Дамир Сегодня, 13:24
      и станции GPS демонтировали...
      Дамир
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
    ... секстанты будут только в музеях... (правда половина слова эротическое)
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 13:07
      Цитата: a.s.zzz888
      ... секстанты будут только в музеях... (правда половина слова эротическое)


      Ими уже давно орехи колят , хотя как начальная подготовка штурманов , включает изучение пользования секстантом и правильно делают.
      cniza
  3. МПК105 Сегодня, 13:08
    КЛАСС!!!!-
    МПК105
  4. domnich Сегодня, 13:13
    Оплавывал такую станцию, установленную на п-ве Рыбачий. Кажется, она вообще была первой ККС. На сколько я помню, поправки уверенно транслировались в радиусе 200 миль, что позволяло повысить точность обсерваций до сантиметров. Для кораблевождения такая точность ни к чему, видимо для высокоточного координирования спец. работ…


    А секстаном «махал» последний раз в интересах кораблевождения целый месяц поздней осенью 1989 года в точке гибели АПЛ «Комсомолец» - каждый полдень (почти без пропусков на погоду) по 3-4 звездам – 1 обсервация в сутки. Других вариантов не было.
    domnich
  5. Рабинович_007 Сегодня, 13:15
    Похож на обычный компьютер нодбук.
    Рабинович_007
Картина дня