150 лет со дня образования Семиреческого казачьего войска

Семиреченское казачье войско было образовано путем выделения из Сибирского казачьего войска №9 и №10 казачьих полков 13 июня 1867г. (по справочной книжке Императорской Главной Квартиры). Эти полки были принудительно переведены в Туркестан в 1857г. для защиты южных рубежей Российской империи (в настоящее время большая часть территории Казахстана и Киргизии со столицей в городе Верном, ныне Алма-Ата). В 1875г. на территорию войска были выселены казаки Уральского войска казачьего, которые не признали положение о всеобщей воинской повинности.В связи с малочисленностью войска, в 1869г. высочайшим повелением в состав Семиреченского войска казачьего зачислены китайские эмигранты (манчжуры, калмыки, солонья) численностью около 400 человек. В состав войска правительство пыталось привлечь казаков из других войск. Небольшие группы казаков из войск, расположенных на Европейской части России, переселились добровольно. Это были переселенцы из Донского, Кубанского, Терского, Уральского и Сибирского войск.Семиреченское войско казачье занималось охраной южных рубежей Российской империи, несло ряд полицейских функций. Участвовало в подавлении восстаний местного населения. Войско принимало участие в Кульджинском походе в 1871г. под командованием генерала Колпаковского в составе 2-х тысячного отряда. Поход в Северо- Западный Китай был вызван необходимостью защитить южные рубежи России, подвергавшиеся грабительским набегам со стороны Китая, оказать противодействие английской экспансии в Средней Азии и враждебной по отношению к России политике правителей китайского Туркестана. Разгромив в ряде боёв войска китайских феодалов, наши войска 21 июня без боя заняли Кульджу. Все поставленные цели в ходе похода были достигнуты.В 1873г. войско приняло участие в Хивинском походе, результатом которого стало фактическое завоевание Хивинского ханства (хан признал протекторат России). В 1875 и в 1876 гг. войско участвовало в Кокандском походе, где также показало себя с лучшей стороны. Результатом этого похода было упразднение ханства и присоединение его территории к России. Командовал походом полковник Скобелев. В 1900г. участвовали в подавлении восстания в Китае.Казачье население в войске в 1916г. составляло 45 тыс. человек обоего пола. В мирное время Семиреческое войско казачье выставляло один конный полк 4-х сотенного состава и конный взвод в лейб-гвардии казачий полк. В военное время - три конных полка и 12 отдельных сотен.В годы гражданской войны большая часть казаков поддержало белых. Была попытка атаманом Семиреченских казаков генералом Ионовым провести "оказачивание" всего русского населения, но она не принесла успеха. В результате победы красных в гражданской войне семиреченские казаки вынуждены была иммигрировать в Китай, организовали в городе Кульдже свою диаспору. В апреле 1920г. Семиреченское войско казачье было упразднено.Интересный факт: в 30-е годы советское правительство помогало центральному правительству Китая в борьбе с повстанцами на северо-западе Китая, прислали туда наших инструкторов и войска. Бывшие казаки оказывали советским войскам помощь... под командованием будущего маршала бронетанковых войск Рыбалко. За эти действия часть из них были амнистированы и получили разрешения вернуться в Россию. Так закончилась история Семиреческого войска, казаки которого много сделали для укрепления и расширения границ нашей страны.