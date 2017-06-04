Близ Тбилиси начинается совместное учение Грузии, Азербайджана и Турции

Уже несколько десятилетий мы имеем хороший опыт в проведении совместных учений и совместных образовательных программ в сфере обороны. В текущем году совместные учения примут более широкомасштабный характер… Мы договорились расширить данный масштаб и в будущем, так как такого типа сотрудничество имеет особую важность с точки зрения обеспечения безопасности народов наших стран и осуществления амбициозных экономических проектов,

Подразделения спецназа из Грузии, Азербайджана и Турции проведут совместное учение «Кавказский орел» близ Тбилиси, передает РИА Новости сообщение пресс-службы грузинского оборонного ведомства.Сообщается, что данные маневры «направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений, скоординированность между Вооруженными силами трех стран и на повышение взаимосовместимости и развитие возможностей подразделений спецназа».сказал министр обороны Грузии Леван Изория на встрече со своими коллегами из Турции и Азербайджана.В ходе встречи главы ведомств отметили, что «формат трехстороннего сотрудничества направлен на обеспечение в регионе мира, стабильности и утверждения безопасности, а также на развитие вооруженных сил».Грузинский министр также выразил готовность предоставлять коллегам возможность проведения курсов горной подготовки в горнолыжной школе в Сачхере.В подписанном по итогам встрече документе сказано, что страны «продолжат прилагать усилия по обеспечению стабильности и мира на международном уровне и признают территориальную целостность друг друга».