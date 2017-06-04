12:18 04 июня

Близ Тбилиси начинается совместное учение Грузии, Азербайджана и Турции

Подразделения спецназа из Грузии, Азербайджана и Турции проведут совместное учение «Кавказский орел» близ Тбилиси, передает РИА Новости сообщение пресс-службы грузинского оборонного ведомства.

Близ Тбилиси начинается совместное учение Грузии, Азербайджана и Турции


Сообщается, что данные маневры «направлены на развитие сотрудничества, дружественных отношений, скоординированность между Вооруженными силами трех стран и на повышение взаимосовместимости и развитие возможностей подразделений спецназа».


Уже несколько десятилетий мы имеем хороший опыт в проведении совместных учений и совместных образовательных программ в сфере обороны. В текущем году совместные учения примут более широкомасштабный характер… Мы договорились расширить данный масштаб и в будущем, так как такого типа сотрудничество имеет особую важность с точки зрения обеспечения безопасности народов наших стран и осуществления амбициозных экономических проектов,
сказал министр обороны Грузии Леван Изория на встрече со своими коллегами из Турции и Азербайджана.

В ходе встречи главы ведомств отметили, что «формат трехстороннего сотрудничества направлен на обеспечение в регионе мира, стабильности и утверждения безопасности, а также на развитие вооруженных сил».

Грузинский министр также выразил готовность предоставлять коллегам возможность проведения курсов горной подготовки в горнолыжной школе в Сачхере.

В подписанном по итогам встрече документе сказано, что страны «продолжат прилагать усилия по обеспечению стабильности и мира на международном уровне и признают территориальную целостность друг друга».

Использованы фотографии: РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Комментарии 47

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:33
    Пусть учатся , а не языками чешут...Придем проверим..!
    Украину почему не пригласили..?
    ОТДЕЛ
    1. Владимир16 Сегодня, 08:39
      Потому, что украинцы языками чешут. laughing
      Но чешут не Эрдогану, а Меркельше. Что чешут история умалчивает. lol
      Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 08:49
      Грузины и азербайджанцы решили поучиться у НАТОвцев военному делу. А что же США не позвали?
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:13
        Цитата: сибиралт
        Грузины и азербайджанцы решили поучиться у НАТОвцев военному делу. А что же США не позвали?

        США грузин уже учили , итог знаем 08.08.08..!
        Один российский учитель их проверил...НЕЗАЧЕТ!

        Следующие... soldier
        ОТДЕЛ
      2. Pirogov Сегодня, 09:29
        Цитата: сибиралт
        Грузины и азербайджанцы решили поучиться у НАТОвцев военному делу. А что же США не позвали?

        Похоже ,что грузины решили отдать Аджарию Турции ,ну и флаг им в руки ,Грузия она ,,,большая,,, и ,,,очень,,,, умная как показывает история, почему бы им не про.ср.ать ещё территорию............
        Pirogov
        1. АнпеЛ Сегодня, 10:35
          Уже несколько десятилетий мы имеем хороший опыт в проведении совместных учений и совместных образовательных программ в сфере обороны... сказал министр обороны Грузии Леван Изория

          Добавим, что хороший опыт с турцией у грузии уже не несколько десятилетий, а несколько столетий и ведь только на пользу грузии. Наверное грузины из 18-19 веков с радостью бы встретили такую новость.
          АнпеЛ
    3. RASKAT Сегодня, 09:15
      Крутят хвостом как эти........., то к американцам теперь к туркам. Как девушки с пониженной социальной ответственностью. lol
      RASKAT
    4. xetai9977 Сегодня, 09:16
      Это давно планируется. Нормальная новость. Ожидаемая. Как и ожидаемые комменты "друзей" - "проявляют огрессию к соседям." ( и слова -то правильно писать не умеют, а высокопарно рассуждают о высоких материях. С каких пор освобождение собственой территории считается "агрессией"?). Вон один даже опять про помидоры вспомнил. Что ж,каждый рассуждает по уровню своего интеллекта.
      xetai9977
      1. FirstNormann Сегодня, 09:30
        уж не про меня ли вы уважаемый?
        FirstNormann
      2. FirstNormann Сегодня, 09:36
        с азербайджанскими помидорами не знаком а вот с турецкими сталкиваться приходилось
        FirstNormann
      3. сайгон Сегодня, 10:04
        Да так то оно и ладно , только вокруг Тбилиси полигонов вроде как и не было .
        Они что Грузия фильм штурмовать будут или на Лисьем озере пикничёк сварганят ?
        сайгон
      4. pjastolov Сегодня, 10:05
        проведут совместное учение «Кавказский орел»
        а почему такой маленький? болел что ли в детстве?
        pjastolov
    5. Александр романов Сегодня, 09:30
      Цитата: ОТДЕЛ
      Придем проверим..!

      Диван в другой угол перетащишь?
      Александр романов
      1. Mik13 Сегодня, 09:39
        Цитата: Александр романов
        Цитата: ОТДЕЛ
        Придем проверим..!

        Диван в другой угол перетащишь?

        Я голосую за этот коммент в номинации "лучший коммент месяца" !
        Mik13
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:36
          Цитата: Mik13
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Придем проверим..!

          Диван в другой угол перетащишь?

          Я голосую за этот коммент в номинации "лучший коммент месяца" !

          Молодец..! Романов уже свой оборванный диван таскает из угла в угол во Владивостоке , боясь Ына и мечтая ,чтобы американский авианосец пришвартовался рядом.. wassat
          Цитата: xetai9977
          С каких пор освобождение собственой территории считается "агрессией"?). Вон один даже опять про помидоры вспомнил. Что ж,каждый рассуждает по уровню своего интеллекта.

          "Собственная территория" ? хе хе.. Ну возьмите ее , помидоры в цене сразу упадут.и гвоздики!
          ОТДЕЛ
        2. sabakina Сегодня, 10:36
          Просто романов диван Виталика не видел.
          sabakina
          1. Александр романов Сегодня, 11:56
            Цитата: sabakina
            Просто романов диван Виталика не видел.

            Я смотрю 24 по 0.5 в этом диване. Это многое объясняет laughing
            Александр романов
  2. 210окв Сегодня, 08:34
    Можно конечно стебаться над всем этим..Но!Это сигнал нам и армянам в плане укрепления наших сил и границ.
    210окв
    1. рич Сегодня, 08:42
      Ни куда Азербайджан не денется - Грузия и Турция постараются затянуть его в НАТО, несмотря даже на Карабахский конфликт. Той же Турции кипрская проблема в свое время не стала препятствием для вхождения в НАТО
      рич
      1. сибиралт Сегодня, 08:52
        У Грузии, Азербайджана, и той же Украины территориальные проблемы, какой им НАТО? belay
        сибиралт
        1. рич Сегодня, 08:56
          А у Турции на момент принятия проблем не было? request Потребовались НАТО турецкие базы и аэродромы - на Кипр глаза закрыли
          рич
          1. Zaurbek Сегодня, 09:08
            Ну вы Турцию не сравнивайте...проливы, выход на два моря.. а В Азербайджане случись что, как вы туда что то поставлять будете?
            Zaurbek
            1. рич Сегодня, 09:19
              А в чем проблема? Хотите логистическую цепочку, пожалуйста:
              Страна НАТО Турция - Черное море - Грузия - Азербайджан
              рич
          2. Mik13 Сегодня, 09:46
            Цитата: рич
            А у Турции на момент принятия проблем не было? request Потребовались НАТО турецкие базы и аэродромы - на Кипр глаза закрыли

            Ну как-то не было, поскольку в НАТО Турция вступила в 1952 году, а ситуация с Кипром возникла в 1974 по итогам военного переворота в Греции (в Греции в это время происходило примерно то же самое, что и сейчас на Украине)
            Mik13
      2. Владимирец Сегодня, 09:41
        Цитата: рич
        Грузия и Турция постараются затянуть его в НАТО

        А Грузия уже в НАТО? what
        Владимирец
        1. рич Сегодня, 09:49
          А вы всерьез интересуетесь? Или просто не знаете? request
          Грузия всеми силами стремится в НАТО, и будет делать все, чтобы НАТО понравиться. Так, что пронатовская позиция этой страны не для кого не является тайной
          рич
          1. pjastolov Сегодня, 10:14
            Им пока только ассоциации дают
            pjastolov
    2. Подрезчик Сегодня, 10:33
      Да, сигнальчик! Кажется не зря в Армении размещены Искандеры!
      Подрезчик
  3. FirstNormann Сегодня, 08:39
    вопросец против кого это трио тренируется не требует долгих раздумий
    FirstNormann
  4. viktor. Сегодня, 08:40
    Уже несколько десятилетий мы имеем хороший опыт в проведении совместных учений Сказал министор обороны грузии belay а опыт грузинский убегая и бросая десятки боевых единиц 2008 года он передал товарищам из Турции и Азербайджана ? laughing
    viktor.
    1. avg-mgn Сегодня, 08:45
      viktor.
      Убегать тоже учиться надо.
      avg-mgn
  5. Ferdinant Сегодня, 08:43
    На переднем плане КРАЗ -Украина с ними,но невся
    Ferdinant
  6. FirstNormann Сегодня, 08:44
    интересно у них есть мандат госдепа или это инициатива наших помидорных друзей
    FirstNormann
  7. sgazeev Сегодня, 08:50
    Кошки-мышки,кошка принюхивается к мышкам. hi
    sgazeev
  8. gla172 Сегодня, 08:55
    ..ещё один клуб "великих воинов" laughing как грибов после дождя....
    gla172
    1. хрыч Сегодня, 11:26
      Цитата: gla172
      клуб "великих воинов"

      Им бы еще тигровые шкуры пошить (из плюша конечно laughing )
      хрыч
  9. Masya Masya Сегодня, 09:00
    учение «Кавказский орел»

    Сразу анекдот вспомнился... Орел! А чё такой маленький? Пиль, куриль, болель... lol
    Masya Masya
    1. мордвин 3 Сегодня, 09:14
      Цитата: Masya Masya
      Орел! А чё такой маленький?

      Летел орел. И схватил он барана. Пастух увидел это безобразие, и выстрелил в орла. Так давайте выпьем за то, чтоб орлы не падали, а бараны не летали. drinks
      мордвин 3
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:02
    Приносил как то к себе в Тбилиси министр обороны Грузии азербойжданцев, и турок на совместные учения-"Приезжайте ко мне, в Тбилиси, будут воооот такие сиси " bully !
    Изгоняющий либероидов
  11. Logall Сегодня, 09:09
    "В подписанном по итогам встрече документе сказано, что страны «продолжат прилагать усилия по обеспечению стабильности и мира на международном уровне и признают территориальную целостность друг друга».

    Три самые миролюбивые страны! У всех териториальный спор. Все проявляют огрессию к соседям. Все "плюшевые"!
    am
    Logall
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Вы там это... Друг друга не перестреляйте, вояки. Турки разведывают горные тропы и дороги в Грузии? Когда то Россия спасла грузин от полного истребления турками. Коротка историческая память wassat
    Горный стрелок
    1. Детинец Сегодня, 09:20
      Согласен ,в Турции сейчас как никогда в мечтах об великой Османской империи.
      Детинец
  13. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 09:22
    наверняка учения супротив америки.) но под боком России.
    alibabaewitch.vasilij2018
  14. andrewkor Сегодня, 09:37
    В 18-19 веках Россия спасла "робких грузин" от полного уничтожения,присоединив к Империи ,в результате нескольких войн с Турцией и Ираном,а теперь оне добровольно ложатся под "Султана".
    andrewkor
  15. rotmistr60 Сегодня, 10:23
    Турция и Азербайджан совместно понятно, но с какого боку Грузия втерлась туда. А как же Сша будет воевать без Грузии?
    rotmistr60
  16. Ken71 Сегодня, 10:52
    Сколько выводов из маленьких учений без всяких последствий.
    Ken71
  17. DPN Сегодня, 11:37
    Поклонимся ельцину за эти и последующие учения на постсоветском пространстве ,направленные против России.
    DPN
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