12:21 04 июня

Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией

Москва изначально была готова и сегодня сохраняет готовность бороться с терроризмом вместе с Британией и другими западными странами, передает РИА Новости заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией


По словам сенатора, «теракт в центре Лондона, помимо ужасающей жестокости, совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект».


Террористам уже не достаточно жертв, их действия были хорошо срежиссированы и растянуты – во времени и в пространстве – с тем, чтобы их увидело максимальное число свидетелей,
отмечает он.

Нелюди продолжают преследовать тех, кого они за людей не считают. Британия третий раз за последние месяцы становится целью террористов, и это уже не просто стечение обстоятельств. Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни. Политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной. Заслуживающей возмездия,
пишет Косачев на свой странице в «Фейсбуке».

По его словам, «Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы – там, у первоисточника, и здесь, в наших странах».

Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?
пишет глава комитета.

Напомним, две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. В результате погибли 6 человек, в больницы, по последним данным, доставлены 48 пострадавших. Бандиты были застрелены правоохранителями. Это третий теракт в Великобритании за последние 2,5 месяца.

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии 34

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  1. Владимирец Сегодня, 09:48
    "Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни."

    Чья политика была самой лояльной по отношению к головорезам всех мастей, кто приютил тысячи кровопийц со всех стран и думал, что они постоянно будут лизать кормящую их руку. yes
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 09:50
      Чёт как то все подзабыли, как Трамп с саудитами танец с саблями исполнял. С теми что игил кормят, что аль-каиду взрастили ...короче я так понял, что теперь иски по 11 сентября отменяются? Вот что денюжка животворящая делает. И дочке на молочишко дали и папе умаслили. - Взрывайте на здоровье, - сказал веселый Трамп, дело житейское....так что все вопросы британцы пусть зададут сами себе и своим американским сородичам...
      Чёрный
      1. Zibelew Сегодня, 10:06
        Исламский терроризм вернулся к своим создателям бумерангом. Тут недавно в Кабуле погибло 25 афганцев при теракте, но разве это можно сравнить с тем ужасом в Лондоне, где по последним данным погибли люди.
        Zibelew
        1. Pirogov Сегодня, 10:38
          Цитата: Zibelew
          Исламский терроризм вернулся к своим создателям бумерангом. Тут недавно в Кабуле погибло 25 афганцев при теракте, но разве это можно сравнить с тем ужасом в Лондоне, где по последним данным погибли люди.

          Полностью с вами согласен и хотел бы добавить как тошнит от прогибов российских политиков в сторону бритов . Видимо своё добро в британии и учёба своих детишек там пересиливают национальные интересы России.
          Pirogov
          1. cniza Сегодня, 11:52
            Пожинают плоды своей деятельности и все надеются , что их пронесет...
            cniza
        2. dorz Сегодня, 12:08
          готовность бороться с терроризмом вместе с Британией

          Здесь нужно определиться, кто в этой компании больший враг. what
          dorz
    2. INVESTOR Сегодня, 10:08
      Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией

      Может он имел ввиду следующее: Россия готова бороться с международным террористом Великобританией fellow
      INVESTOR
      1. 210окв Сегодня, 10:19
        Просто это политическое заявление.Вся мировая история показывает что англосаксы будут "сотрудничать" только на словах,держа камень за пазухой..Это заявление-попытка смягчить международную напряженность и более ничего.
        Цитата: INVESTOR
        Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией
        Может он имел ввиду следующее: Россия готова бороться с международным террористом Великобританией fellow
        210окв
        1. ARES623 Сегодня, 10:41
          Цитата: 210окв
          Просто это политическое заявление.

          Поддерживаю на все 100%. Даже в те времена, когда между Москвой и Лондоном было полное (на словах) политическое понимание и участие в одной коалиции (антигитлеровской), Лондон не спешил делиться с нами оперативной разведывательной информацией. Мало того, Англия в полный рост занималась разведкой на нашей территории, в том числе и с использованием поляков, находившихся на территории СССР. Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. Как говаривал Гитлер, Англия воюет до последнего союзника, и нет тех союзников, которых бы она не предала.
          ARES623
    3. krops777 Сегодня, 12:07
      Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией


      Гнать Косачева в шею за такие слова, чет не слышал от него когда теракты были в Иране, Афганистане, попализ тьфу. negative или детки в Лондоне не от учились.
      krops777
  2. Сэмэн Сегодня, 09:48
    Москва - готова. Лондон, похоже, пока что - нет!
    Сэмэн
    1. avg-mgn Сегодня, 10:06
      Борьба с терроризмом требует больших средств, они найдутся при желании. Весь вопрос упирается в эффективный (с точки зрения участников банкета) нарез этого пирога. Уж кто, кто, а английские спецслужбы всегда были нацелены на борьбу с экстремизмом и добивались определенных результатов. Сейчас складывается впечатление, что ждут команды "фас". Нет еще той напряженности в обществе, что бы скушать достаточно дорогой пирог. Ждут...
      avg-mgn
      1. Zibelew Сегодня, 10:18
        Бэрримор, что это за вой на улице?
        - Беженцы, сэр! Развлекаются охотой на зазевавшихся британцев.
        Zibelew
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:48
    Да уж, нашли "союзника "-спонсора терроризма во всем мире fool В результате такой"дружбы нас только вырастет количество терактов, ибо с англией иметь на этой почве союз себе во вред!
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 09:52
      По его словам, «Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы – там, у первоисточника, и здесь, в наших странах».
      Абсолютно согласен, им это не надо, потому что как потом объяснять своему народу что они делаю в Сирии и в других странах hi
      pjastolov
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 09:50
    Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание?

    Как очень в точку высказано...Злоба на русских их сдерживает, но мы подождем! Сейчас обижаться и вспоминать ,некогда ..Нужно действовать и срочно господа иначе поздно будет!
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 10:03
      Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией

      Правильно Косачев сказал - Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с теми кто этот терроризм поддерживает. Вместе с Англией, вместе с Саудовской Аравией, вместе с США
      рич
      1. Подрезчик Сегодня, 10:12
        Россия давно и неоднократно призывает к борьбе совместной, но ТАМ НЕ СЛЫШАТ! Конечно, проще и интереснее трепаться по поводу вмешательства русских хакеров в выборы, да еще и отвлекать на это силы спецслужб!
        Подрезчик
  5. Zulu_S Сегодня, 09:52
    Мы для них угроза страшнее ИГИЛ. Какая совместная борьба?
    Zulu_S
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:47
      Цитата: Zulu_S
      Мы для них угроза страшнее ИГИЛ. Какая совместная борьба?

      Мы это для порядка говорим, чтобы потом не предъявили в Гааге, что их не предупреждали и не предлагали одуматься...Когда их Судить будем , за массовые убийства на планете.!
      ОТДЕЛ
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    англЫчане ещё долго будут созревать до совместной борьбы с террорюгами, если вообще когда либо созреют...
    a.s.zzz888
  7. andrewkor Сегодня, 10:02
    Цитата: Владимирец
    "Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни."
    Чья политика была самой лояльной по отношению к головорезам всех мастей, кто приютил тысячи кровопийц со всех стран и думал, что они постоянно будут лизать кормящую их руку. yes

    И "чехов" в том числе!!!
    andrewkor
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:02
    Это мы им нужны, а не они нам. Для "держателей денег" народ даже собственной страны - не более чем "мешающий фон". Придумают, как нажиться на "борьбе с террором" - вот тогда будет такая борьба, такая борьба ... А до тех пор - имитация, в основном...
    Горный стрелок
  9. AlexTires Сегодня, 10:04
    не перевелись еще на руси наивные.....
    AlexTires
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:09
    Англосаксам предлагать, а тем более просить их о чем-то бесполезно. Ненависть к России перевешивает даже инстинкт самосохранения не говоря о безопасности своего населения.
    Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание
    Мне кажется, что сколько бы не случилось трагедий сознание политиков этих стран не поменяется, т.к. ненависть к нашей стране складывалась сотни лет. Можно сколько угодно выражать соболезнование простым людям, но западные политики (особенно англоязычные) останутся при своем мнении и своих интересах.
    rotmistr60
  11. gla172 Сегодня, 10:15
    ...как великобритания может бороться сама с собой?.......
    gla172
  12. kenig1 Сегодня, 10:27
    Лизоблюдство.
    kenig1
    1. 3officer Сегодня, 10:49
      Цитата: kenig1
      Лизоблюдство.

      100% Реально достало это тупое и упорное желание Косачевых и ему подобных "пометать бисер перед свиньями(партнерами) и "задружиться" снова под любым предлогом.
      3officer
  13. Ken71 Сегодня, 10:36
    Теракты проводят англичане. Они там родились. Вот в чем проблема.
    Ken71
  14. anjey Сегодня, 11:08
    Цитата: Владимирец
    "Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни."
    Чья политика была самой лояльной по отношению к головорезам всех мастей, кто приютил тысячи кровопийц со всех стран и думал, что они постоянно будут лизать кормящую их руку. yes

    для этого им и нужно алиби,образ страны-жертвы а не колыбели террористов
    anjey
  15. DPN Сегодня, 11:29
    Россия то готова ,да только на нас пока член ложат.
    DPN
  16. samarin1969 Сегодня, 11:30
    По сравнению с государственным терроризмом Украины с тысячами жертв, политических узников и пр. террористы Лондона - просто неадекватные "дети". Господину Косачеву всегда не хватает последовательности.
    samarin1969
  17. frols Сегодня, 11:43
    Россия всё протягивает руку,а западные партнёры всё стараются в неё нагадить.Может не тем протягиваете?
    frols
  18. atakan Сегодня, 12:14
    Если международный терроризм вместе с Великобританией возьмётся за кого то , то тушите свет.
    Как мы помним , такое было и не раз и не десять ,выростили себе и другим на голову.
    atakan
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