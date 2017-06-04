Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией
Москва изначально была готова и сегодня сохраняет готовность бороться с терроризмом вместе с Британией и другими западными странами, передает РИА Новости заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
По словам сенатора, «теракт в центре Лондона, помимо ужасающей жестокости, совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект».
По его словам, «Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы – там, у первоисточника, и здесь, в наших странах».
Напомним, две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. В результате погибли 6 человек, в больницы, по последним данным, доставлены 48 пострадавших. Бандиты были застрелены правоохранителями. Это третий теракт в Великобритании за последние 2,5 месяца.
По словам сенатора, «теракт в центре Лондона, помимо ужасающей жестокости, совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект».
Террористам уже не достаточно жертв, их действия были хорошо срежиссированы и растянуты – во времени и в пространстве – с тем, чтобы их увидело максимальное число свидетелей,отмечает он.
Нелюди продолжают преследовать тех, кого они за людей не считают. Британия третий раз за последние месяцы становится целью террористов, и это уже не просто стечение обстоятельств. Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни. Политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной. Заслуживающей возмездия,пишет Косачев на свой странице в «Фейсбуке».
По его словам, «Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы – там, у первоисточника, и здесь, в наших странах».
Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?пишет глава комитета.
Напомним, две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. В результате погибли 6 человек, в больницы, по последним данным, доставлены 48 пострадавших. Бандиты были застрелены правоохранителями. Это третий теракт в Великобритании за последние 2,5 месяца.
Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Блинов
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