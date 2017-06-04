Косачев: Россия готова бороться с международным терроризмом вместе с Великобританией

Террористам уже не достаточно жертв, их действия были хорошо срежиссированы и растянуты – во времени и в пространстве – с тем, чтобы их увидело максимальное число свидетелей,

Нелюди продолжают преследовать тех, кого они за людей не считают. Британия третий раз за последние месяцы становится целью террористов, и это уже не просто стечение обстоятельств. Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни. Политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной. Заслуживающей возмездия,

Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?