Трамп призвал отбросить политкорректность, мешающую бороться с терроризмом
После теракта в Лондоне президент США Дональд Трам призвал забыть о политкорректности и вплотную заняться обеспечением безопасности населения, передает РИА Новости .
Он также раскритиковал слова мэра Лондона Садика Амана Хана о теракте в ночь на воскресенье, унесшего жизни 7-ми человек.
Сегодня Хан заявил, что британские власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на лондонском мосту. По его словам, уровень останется «серьезным», и улицы продолжат патрулировать усиленные наряды полиции.
Напомним, в ночь на воскресенье автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. По уточненным данным, погибли 7 человек, 48 ранены. Некоторые из пострадавших – в тяжелом состоянии. Террористы убиты полицейскими.
Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже,написал президент в своем «Твиттере».
Он также раскритиковал слова мэра Лондона Садика Амана Хана о теракте в ночь на воскресенье, унесшего жизни 7-ми человек.
Сегодня Хан заявил, что британские власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на лондонском мосту. По его словам, уровень останется «серьезным», и улицы продолжат патрулировать усиленные наряды полиции.
Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет",отметил Дональд Трамп.
Напомним, в ночь на воскресенье автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. По уточненным данным, погибли 7 человек, 48 ранены. Некоторые из пострадавших – в тяжелом состоянии. Террористы убиты полицейскими.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алекс Макнотон
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