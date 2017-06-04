Трамп призвал отбросить политкорректность, мешающую бороться с терроризмом

Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже,

Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет",