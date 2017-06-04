16:42 04 июня

Трамп призвал отбросить политкорректность, мешающую бороться с терроризмом

После теракта в Лондоне президент США Дональд Трам призвал забыть о политкорректности и вплотную заняться обеспечением безопасности населения, передает РИА Новости .



Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже,
написал президент в своем «Твиттере».


Он также раскритиковал слова мэра Лондона Садика Амана Хана о теракте в ночь на воскресенье, унесшего жизни 7-ми человек.

Сегодня Хан заявил, что британские власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на лондонском мосту. По его словам, уровень останется «серьезным», и улицы продолжат патрулировать усиленные наряды полиции.

Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет",
отметил Дональд Трамп.

Напомним, в ночь на воскресенье автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. По уточненным данным, погибли 7 человек, 48 ранены. Некоторые из пострадавших – в тяжелом состоянии. Террористы убиты полицейскими.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алекс Макнотон
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Комментарии 28

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  1. Mozart Сегодня, 15:42
    Давно пора.
    Mozart
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:45
      "Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже"

      Все правильно. Пусть в первую очередь госпожа Меркель прислушается.
      Офицер запаса
      1. ЛукичЪ Сегодня, 15:53
        Цитата: Офицер запаса
        Пусть в первую очередь госпожа Меркель прислушается.

        у бабушки старческий маразм плюс хроническая потеря слуха
        ЛукичЪ
      2. Тралл Сегодня, 15:54
        Не могу себе представить личности уровня Сталина или Путина пишущими в Твиттере. Трамп напоминает мне министра МВД Украины, борющегося с преступностью из Фейсбука.
        Тралл
        1. Владимирец Сегодня, 15:56
          Цитата: Тралл
          Трамп напоминает мне министра МВД Украины, борющегося с преступностью из Фейсбука.

          У Трампа хотя бы есть возможности что то ещё делать, а Аваков в твиттере с преступностью борется, отчитывается, планирует новые операции. Лучше бы уж в "ферму" играл, что ли. recourse
          Владимирец
          1. Тралл Сегодня, 16:17
            Представил новость:
            Алишер Усманов скупил все акции Твиттер и подарил его на день рождения Владимиру Путину. На следующее утро Президент США не смог зайти в свой аккаунт, а на почту пришло сообщение "Вы забанены за неуставную прическу". smile
            Тралл
      3. Проксима Сегодня, 16:11
        Цитата: Офицер запаса
        "Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело
        - это у Трампа.
        «Я освобождаю вас от грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью»), а это уже у Гитлера - наставление солдатам на оккупированной территории.
        Проксима
        1. Владимирец Сегодня, 16:17
          Цитата: Проксима
          «Я освобождаю вас от грязной и разлагающей химеры, именуемой совестью и моралью»), а это уже у Гитлера - наставление солдатам на оккупированной территории.

          Передергиваете, Трамп озвучил лишь то, что всем и так понятно, некоторые базовые ценности, типа демократии, толерантности или политкорректности западом доведены до абсурда и это не может продолжаться вечно, если сам запад хочет выжить.
          Владимирец
        2. Офицер запаса Сегодня, 16:18
          Вы, Сергей, передергиваете смысл фраз. Цитат от Гитлера уместна для этих ребят-мигрантов. Именно так они себя и ведут на территориях, которые ими фактически оккупированы. У них совесть, мораль и уважение к населению стран, их приютивших - вообще отсутствуют. Как говорят - посади свинью за стол, она и ноги на стол.
          Так что Трамп прав.
          Офицер запаса
    2. cniza Сегодня, 15:45
      Одно дело говорить , посмотрим как делать собираются.
      cniza
      1. андрей юрьевич Сегодня, 15:48
        После теракта в Лондоне президент США Дональд Трам призвал забыть о политкорректности и вплотную заняться обеспечением безопасности населения, передает РИА Новости .
        мочи,того, кто с трампом не в масть! так что ли?...если в америке-пофиг...начинайте,посмотрим.
        андрей юрьевич
      2. bouncyhunter Сегодня, 15:56
        Согласен с тобой , Витя . Цыплят по осени считают .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:00
          Тем более он уже так много наговорил , а сделать ... не дают.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:06
            Цитата: cniza
            а сделать ... не дают.

            Или сам не торопится .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:09
              Паша , мое мнение не дают , он когда понял в какое болото попал , начал все перекручивать , а там будем посмотреть.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:18
                Да там всё так хитровыделанно , что чёрт ногу сломит .
                bouncyhunter
  2. Астарт Сегодня, 15:42
    Да вообще молодец, Ын нагнул его, надо утереть.....и дальше в бой
    Астарт
    1. рич Сегодня, 16:35
      веник в руку и вперед. главное рогами за деревья не зацепится yes
      рич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:44
    Сейчас его слова оценят как ущемление прав всяких нетрадиционноориентированных lol Или, как выполнение очередного указа из Кремля lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Incvizitor Сегодня, 15:49
      Сейчас опять начнут негров отстреливать laughing
      Incvizitor
  4. Владимирец Сегодня, 15:45
    "Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан."

    Для этого европейцам надо перестать встречать 20-40-летних мужиков с БВ, Ливии, Афганистана с сопливыми транспорантами.
    Владимирец
  5. Paranoid50 Сегодня, 15:50
    мэра Лондона Садика Амана Хана
    Один из ключевых моментов - налицо. А уж что он там сказал - дело десятое и значения как бы не имеет. Сам факт наличия на таком посту этого организма многое объясняет... Эх,правь,Британия,халяльно!!! yes
    Paranoid50
  6. dojjdik Сегодня, 16:07
    ага рыжая кукла трампик думал что стоящий за его спиной истиблишмент будет вытворять во всем мире что хочет а ответных зуботычин не получит
    dojjdik
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:09
    Какую нибудь важную поправку в конституции надо будет внести-изменить. Вся "демократическая общественность" в штыки, и опять у Трампа весь пар в свисток выйдет...
    Горный стрелок
  8. 16112014nk Сегодня, 16:10
    ..в ночь на воскресенье автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту...
    Что ночью толпа наглосаксов делала на Лондонском мосту? request
    Ночью надо спать, а не шариться по мостам. Тем более уже был случай совсем недавно.
    16112014nk
  9. Шуманит Сегодня, 16:27
    Им знакомо это понятие? Лицемеры...
    Шуманит
  10. Шуманит Сегодня, 16:30
    Цитата: 16112014nk
    ..в ночь на воскресенье автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту...
    Что ночью толпа наглосаксов делала на Лондонском мосту? request
    Ночью надо спать, а не шариться по мостам. Тем более уже был случай совсем недавно.

    Наверно гуляли,радовались,что они- образец толерастии... Нетолерантное авто никто в учет не принимал! Они ж хозяева на своей туманной земле!
    Шуманит
  11. Макаров Сегодня, 16:32
    По иранским меркам все ОК...
    Макаров
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