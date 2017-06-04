Боевики ИГИЛ пытаются прорваться через сирийско-ливанскую границу
Сирийская армия сегодня одержала значимую победу в противостоянии международному терроризму. Войска САР уничтожили крупный оплот террористов так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) в восточной части провинции Алеппо. После нескольких суток боёв от боевиков был полностью освобождён город Маскана. Информацию подтверждает сирийское информационное агентство SANA .
Также от террористов ИГИЛ (*) освобождены населённые пункты Смума, Аль-Азизия и Радда аль-Кабира. В данный момент проводится разминирование на освобождённых территориях.
По некоторым сведениям, удары по боевикам с воздуха наносили ВВС САР и вертолёты Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ. В результате ударов поражены несколько средств бронетехники боевиков и внедорожники с крупнокалиберными пулемётами.
На этом фоне приходят сообщения о том, что боевики ИГИЛ (*) вступили в бой с другой террористической группировкой – «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Ливанский телеканал «Аль-Манар» выходит с репортажем, в котором говорится, что боестолкновения между двумя группировками произошли в районе сирийско-ливанской границы, где располагались позиции "Нусры". «Игиловцы» атаковали «нусровцев» в сирийской части ущелья Джуруд-Флита и в горной долине Сахль-Аджрам - неподалёку от ливанского города Эрсаль.
При этом известно, что боевики пытались прорваться на ливанскую территорию. В итоге в дело пришлось вмешиваться ливанской артиллерии, которая сделала несколько залпов по местам стычек террористических группировок и колоннам террористов. Использовались и РСЗО.
Это позволило пресечь прорыв боевиков в Ливан, однако, по последним сведениям, террористы предпринимают попытку перегруппироваться и прорваться через границу.
Также от террористов ИГИЛ (*) освобождены населённые пункты Смума, Аль-Азизия и Радда аль-Кабира. В данный момент проводится разминирование на освобождённых территориях.
По некоторым сведениям, удары по боевикам с воздуха наносили ВВС САР и вертолёты Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ. В результате ударов поражены несколько средств бронетехники боевиков и внедорожники с крупнокалиберными пулемётами.
На этом фоне приходят сообщения о том, что боевики ИГИЛ (*) вступили в бой с другой террористической группировкой – «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Ливанский телеканал «Аль-Манар» выходит с репортажем, в котором говорится, что боестолкновения между двумя группировками произошли в районе сирийско-ливанской границы, где располагались позиции "Нусры". «Игиловцы» атаковали «нусровцев» в сирийской части ущелья Джуруд-Флита и в горной долине Сахль-Аджрам - неподалёку от ливанского города Эрсаль.
При этом известно, что боевики пытались прорваться на ливанскую территорию. В итоге в дело пришлось вмешиваться ливанской артиллерии, которая сделала несколько залпов по местам стычек террористических группировок и колоннам террористов. Использовались и РСЗО.
Это позволило пресечь прорыв боевиков в Ливан, однако, по последним сведениям, террористы предпринимают попытку перегруппироваться и прорваться через границу.
Использованы фотографии: https://www.lebarmy.gov.lb
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