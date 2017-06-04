20:29 04 июня

Боевики ИГИЛ пытаются прорваться через сирийско-ливанскую границу

Сирийская армия сегодня одержала значимую победу в противостоянии международному терроризму. Войска САР уничтожили крупный оплот террористов так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) в восточной части провинции Алеппо. После нескольких суток боёв от боевиков был полностью освобождён город Маскана. Информацию подтверждает сирийское информационное агентство SANA .

Также от террористов ИГИЛ (*) освобождены населённые пункты Смума, Аль-Азизия и Радда аль-Кабира. В данный момент проводится разминирование на освобождённых территориях.

По некоторым сведениям, удары по боевикам с воздуха наносили ВВС САР и вертолёты Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ. В результате ударов поражены несколько средств бронетехники боевиков и внедорожники с крупнокалиберными пулемётами.


На этом фоне приходят сообщения о том, что боевики ИГИЛ (*) вступили в бой с другой террористической группировкой – «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Ливанский телеканал «Аль-Манар» выходит с репортажем, в котором говорится, что боестолкновения между двумя группировками произошли в районе сирийско-ливанской границы, где располагались позиции "Нусры". «Игиловцы» атаковали «нусровцев» в сирийской части ущелья Джуруд-Флита и в горной долине Сахль-Аджрам - неподалёку от ливанского города Эрсаль.

При этом известно, что боевики пытались прорваться на ливанскую территорию. В итоге в дело пришлось вмешиваться ливанской артиллерии, которая сделала несколько залпов по местам стычек террористических группировок и колоннам террористов. Использовались и РСЗО.

Боевики ИГИЛ пытаются прорваться через сирийско-ливанскую границу


Это позволило пресечь прорыв боевиков в Ливан, однако, по последним сведениям, террористы предпринимают попытку перегруппироваться и прорваться через границу.

Использованы фотографии: https://www.lebarmy.gov.lb
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Комментарии 20

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  1. poquello Сегодня, 19:42
    нусровцы пограничниками подрабатывают?
    poquello
    1. Zibelew Сегодня, 19:48
      Скорее нусрачи кормовую базу с игиловцами не поделили. Однако ареал обитания сокращается.
      Zibelew
      1. рич Сегодня, 19:54
        Боевики ИГИЛ пытаются прорваться через сирийско-ливанскую границу

        В Ливан бегут под защиту Израиля
        рич
        1. maxim947 Сегодня, 20:02
          Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой. Кто то скорее всего выдает желаемое за действительное или бурно фантазия разыгралась.
          maxim947
          1. cniza Сегодня, 20:26
            Цитата: рич
            Боевики ИГИЛ пытаются прорваться через сирийско-ливанскую границу

            В Ливан бегут под защиту Израиля


            И что на это скажут товарищи из Израиля?
            cniza
            1. Pancir026 Сегодня, 20:28
              Цитата: cniza
              И что на это скажут товарищи из Израиля?

              Гм..с языка сняли,тож интересно.
              Pancir026
      2. Machete Сегодня, 20:07
        Прямо, в мире джехадистских животных.
        Machete
    2. Чёрный Сегодня, 19:55
      Цитата: poquello
      нусровцы пограничниками подрабатывают?

      ага...у израильтян. laughing
      Чёрный
  2. Смог Сегодня, 19:44
    Жарковато в Сирии бармалеям стало. Решили ноги сделать, пока ласты не склеили.
    Смог
    1. Pirogov Сегодня, 19:58
      Цитата: Смог
      Жарковато в Сирии бармалеям стало. Решили ноги сделать, пока ласты не склеили.

      Да нет наверно в америке решили , что Ливия сильно расслабилась на Россию засмотрелась .вот ИГИЛ им привет и передаст.
      Pirogov
      1. Смог Сегодня, 20:01
        Цитата: Pirogov
        наверно в америке решили

        Ага, а нусровцы дети какого гнезда? А они вдруг против стали. Все гораздо проще и примитивнее. Хотели отдохнуть, перышки почистить потрепанные. А нусровцы решили что Ливия это их корова и доить они ее будут сами. .
        А так, перебьют друг друга - на земле дышать легче будет.
        Смог
  3. Logall Сегодня, 19:48
    Радостная новость. Может перебивают друг друга.
    "Игиловцы» атаковали «нусровцев» в сирийской части ущелья Джуруд-Флита и в горной долине Сахль-Аджрам - неподалёку от ливанского города Эрсаль."
    Анусру , почти официально, поддерживают США. В двойне радует.
    Logall
  4. Горный стрелок Сегодня, 19:48
    Несмотря на всю омерзительность ИГИЛ и людоедские цели её существования, дисциплина у них - железная, прямо как будто и не арабы вовсе. Тактику разработали, с применением смертников и "сухопутных торпед". Так ведь эти смертники у них НА ПОТОКЕ. И они буквально деморализуют сирийскую армию.
    Горный стрелок
  5. Грэг Миллер Сегодня, 19:50
    А из Ливана домой, в Израиль???
    Грэг Миллер
    1. Подрезчик Сегодня, 19:53
      Игиловцы с ан-нусровцами начали боестолкновения? Отличная новость, что-то напоминает пауков в банке. А вот попытка прорыва Ливанской границы лишний раз подтверждает, что деваться особенно некуда!
      Подрезчик
    2. рич Сегодня, 19:55
      Мать честная, а Отдел то об этом еще не знает. Непонятка бы не получилась
      рич
  6. seregatara1969 Сегодня, 20:04
    однако припекает зад !
    seregatara1969
  7. Подрезчик Сегодня, 20:05
    Цитата: Смог
    Жарковато в Сирии бармалеям стало. Решили ноги сделать, пока ласты не склеили.

    Приветствую, Константин! С праздником Святой Троицы! Да, жарковато у них там, думаю и под ластами земля начинает гореть! good
    Подрезчик
  8. Простой Сегодня, 20:18
    Оффтоп

    «Военная приемка в Сирии. База Хмеймим. Часть 1 »

    Простой
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:19
    Дай бог чтобы больше не одного населенного пункта не отдали назад боевикам!
    Изгоняющий либероидов
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