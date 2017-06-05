Шеф «Роснефти»: цель санкций — «повлиять на выборы»
В британской прессе Игоря Сечина окрестили «нефтяным бароном». Этот «барон», отмечают обозреватели, возглавляет «Роснефть» и является «давним близким другом президента Владимира Путина». Кроме того, Сечин — один из самых влиятельных людей в России. И вот теперь этот влиятельный менеджер объяснил, отчего Запад упорствует в своих санкциях против России.
Фигура Сечина оказалась в эпицентре «политического шторма», вызванного «российской аннексией Крыма в начале 2014 года», пишут в газете «The Financial Times» Лайонел Барбер, Генри Фой и Кэтрин Хилл.
США наказали господина Сечина «запретом на поездки и заморозкой активов» в апреле 2014 года. Это наказание стало частью «широкомасштабных санкций», которые вместе с падением цен на нефть «ввергли российскую экономику в двухлетнюю рецессию», напоминают корреспонденты.
«Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — говорит сам Сечин. — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя перекладывать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику».
Далее обозреватели напоминают, что «Роснефть» является публичной компанией с международным акционированием, причём 50% акций контролируется государством. Время от времени бизнес-стратегия компании, «похоже, согласуется с Кремлём», с иронией замечают британские журналисты.
Затем приводится мнение Сечина о санкциях:
Не без гордости говоря о 25-процентном росте рыночной капитализации «Роснефти» в течение первых 18 месяцев работы в качестве главы исполнительной власти в компании, г-н Сечин пожаловался, что политический кризис нанёс большой урон былым достижениям, выражавшимся в сумме капитализации (93 млрд. долл.). И вот, после такого-то успеха, «кто-то решает наложить санкции». «И моя капитализация, — говорит менеджер. — плод моих усилий, снижается до 62 млрд. долларов».
Несмотря на то, что значительная часть его карьеры поднялась через политическую систему России, несмотря на отсутствие профильного образования в области геологии или инженерии, отмечает издание, г-н Сечин демонстрирует умелое руководство в нефтяной промышленности и понимание экономики США, в которой развивается сланцевая отрасль. Результаты деятельности компании за последние три года даже «бросают вызов тем людям», которые предполагали, что российские нефтегазовые компании в кризис «увянут без иностранной поддержки».
Напомним, ранее американское издание «The Wall Street Journal» сообщило, что западные санкции, введённые в 2014 году, не вредят российской нефтяной отрасли. Напротив, от ограничительных мер страдают в основном нефтяные компании США, включая «ExxonMobil». Этой корпорации из-за санкционных законов пришлось свернуть ряд проектов, осуществляемых ранее совместно с «Роснефтью». Кроме того, санкции задели и европейские нефтяные компании.
Фигура Сечина оказалась в эпицентре «политического шторма», вызванного «российской аннексией Крыма в начале 2014 года», пишут в газете «The Financial Times» Лайонел Барбер, Генри Фой и Кэтрин Хилл.
США наказали господина Сечина «запретом на поездки и заморозкой активов» в апреле 2014 года. Это наказание стало частью «широкомасштабных санкций», которые вместе с падением цен на нефть «ввергли российскую экономику в двухлетнюю рецессию», напоминают корреспонденты.
«Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — говорит сам Сечин. — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя перекладывать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику».
Далее обозреватели напоминают, что «Роснефть» является публичной компанией с международным акционированием, причём 50% акций контролируется государством. Время от времени бизнес-стратегия компании, «похоже, согласуется с Кремлём», с иронией замечают британские журналисты.
Затем приводится мнение Сечина о санкциях:
«Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на [российские] выборы. Это моё глубокое убеждение».
Не без гордости говоря о 25-процентном росте рыночной капитализации «Роснефти» в течение первых 18 месяцев работы в качестве главы исполнительной власти в компании, г-н Сечин пожаловался, что политический кризис нанёс большой урон былым достижениям, выражавшимся в сумме капитализации (93 млрд. долл.). И вот, после такого-то успеха, «кто-то решает наложить санкции». «И моя капитализация, — говорит менеджер. — плод моих усилий, снижается до 62 млрд. долларов».
Несмотря на то, что значительная часть его карьеры поднялась через политическую систему России, несмотря на отсутствие профильного образования в области геологии или инженерии, отмечает издание, г-н Сечин демонстрирует умелое руководство в нефтяной промышленности и понимание экономики США, в которой развивается сланцевая отрасль. Результаты деятельности компании за последние три года даже «бросают вызов тем людям», которые предполагали, что российские нефтегазовые компании в кризис «увянут без иностранной поддержки».
Напомним, ранее американское издание «The Wall Street Journal» сообщило, что западные санкции, введённые в 2014 году, не вредят российской нефтяной отрасли. Напротив, от ограничительных мер страдают в основном нефтяные компании США, включая «ExxonMobil». Этой корпорации из-за санкционных законов пришлось свернуть ряд проектов, осуществляемых ранее совместно с «Роснефтью». Кроме того, санкции задели и европейские нефтяные компании.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: ft.com
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