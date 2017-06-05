12:10 05 июня

Шеф «Роснефти»: цель санкций — «повлиять на выборы»

В британской прессе Игоря Сечина окрестили «нефтяным бароном». Этот «барон», отмечают обозреватели, возглавляет «Роснефть» и является «давним близким другом президента Владимира Путина». Кроме того, Сечин — один из самых влиятельных людей в России. И вот теперь этот влиятельный менеджер объяснил, отчего Запад упорствует в своих санкциях против России.

Шеф «Роснефти»: цель санкций — «повлиять на выборы»


Фигура Сечина оказалась в эпицентре «политического шторма», вызванного «российской аннексией Крыма в начале 2014 года», пишут в газете «The Financial Times» Лайонел Барбер, Генри Фой и Кэтрин Хилл.


США наказали господина Сечина «запретом на поездки и заморозкой активов» в апреле 2014 года. Это наказание стало частью «широкомасштабных санкций», которые вместе с падением цен на нефть «ввергли российскую экономику в двухлетнюю рецессию», напоминают корреспонденты.

«Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — говорит сам Сечин. — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя перекладывать политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику».

Далее обозреватели напоминают, что «Роснефть» является публичной компанией с международным акционированием, причём 50% акций контролируется государством. Время от времени бизнес-стратегия компании, «похоже, согласуется с Кремлём», с иронией замечают британские журналисты.

Затем приводится мнение Сечина о санкциях:

«Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на [российские] выборы. Это моё глубокое убеждение».


Не без гордости говоря о 25-процентном росте рыночной капитализации «Роснефти» в течение первых 18 месяцев работы в качестве главы исполнительной власти в компании, г-н Сечин пожаловался, что политический кризис нанёс большой урон былым достижениям, выражавшимся в сумме капитализации (93 млрд. долл.). И вот, после такого-то успеха, «кто-то решает наложить санкции». «И моя капитализация, — говорит менеджер. — плод моих усилий, снижается до 62 млрд. долларов».

Несмотря на то, что значительная часть его карьеры поднялась через политическую систему России, несмотря на отсутствие профильного образования в области геологии или инженерии, отмечает издание, г-н Сечин демонстрирует умелое руководство в нефтяной промышленности и понимание экономики США, в которой развивается сланцевая отрасль. Результаты деятельности компании за последние три года даже «бросают вызов тем людям», которые предполагали, что российские нефтегазовые компании в кризис «увянут без иностранной поддержки».

Напомним, ранее американское издание «The Wall Street Journal» сообщило, что западные санкции, введённые в 2014 году, не вредят российской нефтяной отрасли. Напротив, от ограничительных мер страдают в основном нефтяные компании США, включая «ExxonMobil». Этой корпорации из-за санкционных законов пришлось свернуть ряд проектов, осуществляемых ранее совместно с «Роснефтью». Кроме того, санкции задели и европейские нефтяные компании.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: ft.com
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Комментарии 56

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:06
    "...Время от времени бизнес-стратегия компании, «похоже, согласуется с Кремлём», с иронией замечают британские журналисты." У общечеловеков всё с точностью до наоборот - позиция белых домов и вестминстерских дворцов согласовывается с известными всем "компаниями"
    Толстоевский
    1. Зяблицев Сегодня, 08:12
      Британцы бы лучше порядком у себя в доме занялись бы! А то их там режут, как баранов, а они все из себя пупов земли корчат и ерничают на тему, кто и с кем согласовывает!
      Что же касается мнения Сечина, то в нем есть здравое зерно, поэтому сейчас c другой стороне активно Госдеп подпитывает Алешеньку, подсказав ему, что надо ставить на мокрощелок и молокососов...
      Зяблицев
      1. cniza Сегодня, 08:17
        Никто не говорит , что Сечин ангел - это наша беда и проблема и только не надо нам советовать и говорить что и как делать , особенно Британии , сами разберемся.
        cniza
        1. oleg-gr Сегодня, 08:19
          Теперь и наши подхватили тему "вмешательства в выборы". Удобно.
          oleg-gr
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:31
            Сечин — один из самых влиятельных людей в России.

            Пусть лучше Сечин,чем Березовский ,Ходорковский или Ротенберг..
            А на счет выборов , как правильно Путин сказал ,ткни в любую страну мира ,везде США свой нос суют..!
            ОТДЕЛ
            1. Владимир16 Сегодня, 08:51
              Цитата: cniza
              Никто не говорит , что Сечин ангел - это наша беда и проблема

              Почему Сечин Ваша беда и проблема? Вы советуете англичанам Вам не советовать, но Ваши мысли согласутся с английскими советами. wink
              Та почему Сечин Ваша "беда и проблема"? Он подсидел Вас и занял кресло руководителя вместо Вас? Или не заплатил за работу? Или разорил компанию? Или что? Конкретно можете сказать?
              Владимир16
              1. cniza Сегодня, 09:04
                Цитата: Владимир16
                Почему Сечин Ваша беда и проблема? Вы советуете англичанам Вам не советовать, но Ваши мысли согласутся с английскими советами. wink


                Это внутренняя проблема России и нечего к нам нос совать...Так понятно ?
                cniza
                1. Александр романов Сегодня, 09:05
                  Цитата: cniza
                  Это внутренняя проблема России и нечего к нам нос совать...Так понятно ?

                  А в чем проблема то?
                  Александр романов
          2. maxim947 Сегодня, 08:31
            Они специально так перевели? Или Сечина заносит?
            «И моя капитализация, — говорит менеджер. — плод моих усилий, снижается до 62 млрд. долларов».[i][/i]
            Неужели так и сказал "Моя"? Или трудности перевода? Или опять оговорка по Фрейду
            maxim947
            1. Владимир16 Сегодня, 08:58
              Цитата: maxim947
              Неужели так и сказал "Моя"? Или трудности перевода? Или опять оговорка по Фрейду

              Скорее "трудности" понимания. Чуть выше по тексту сказано, что с приходом Сечина капитализация компании выросла. Руководитель оценивает свою работу и говорит о нанесенном ему ущербе. США нанесли ущерб ему в том числе и как руководителю.
              Вполне резонно говрить в данном случае "мне". Нормальный руководитель поступает именно так, тем самым он берет ответственность за работу компании на себя. hi
              Владимир16
              1. maxim947 Сегодня, 11:51
                Не согласен, это не его компания. Вот когда драть будут, вот и бери ответственность только на себя, когда хвалят - то надо говорить "Мы" и тем самым разделять достижения компании на весь коллектив. Я думаю так должен вести себя руководитель, тем более наемный.
                maxim947
          3. БАРХАН Сегодня, 11:43
            Цитата: oleg-gr
            Теперь и наши подхватили тему "вмешательства в выборы". Удобно.

            Это вмешательство с 1991 года не прекращалось ни на минуту.Вышвыривать из страны иностранцев даже за намёк на вмешательство.Кстати они с нами так и поступают.
            БАРХАН
      2. JBlack Сегодня, 08:28
        Может уже хватит про госдеп, я 12 пойду и еще человек 15 моих друзей, пойдем против коррупции, против таких вот сечиных и медвепутов, голосовать, если выборы все же будут, а то путя может себя царем объявить и все, урякалки его поддержат, а потом будут бить в барабаны сделанные из своей, ну вы знаете, всех кто ворует надо сажать и все отбирать, а Навальный пока единственный кто в оппозиции и разоблачает власть, мне плевать кто ему платит, главное чтобы воры сидели, а доходы от гос компаний капали нам с вами, а не гражданам швейцарии, англии и другим патриотам и их детям живущим в загневающей ии и гейропе, аж прям смешно, пойду стопарик за 14000 опрокину и икорки с икорницы за 83000 поем и на охоту на вертолете.
        JBlack
        1. Дрюня2 Сегодня, 08:35
          Цитата: JBlack
          а Навальный пока единственный кто в оппозиции

          программу где его почитать ? bully
          Дрюня2
          1. Банный Сегодня, 08:38
            вот пацику свезло так свезло зарплаты три ляма в день че я в Питере в 80 не банчил лошара))))?
            Банный
            1. Владимир16 Сегодня, 09:04
              Цитата: JBlack
              Может уже хватит про госдеп, я 12 пойду и еще человек 15 моих друзей, пойдем против коррупции

              Агитатор с кличкой на латинице, ты со своими 15 друзьями можете пойти на буй. И не ждать 12 числа. Идите прямо сейчас.
              Цитата: JBlack
              Навальный пока единственный кто в оппозиции и разоблачает власть, мне плевать кто ему платит,

              Главное что бы они и тебе заплатили? wassat

              Плеватели хреновы. Иди работай, хорош попрашайничать и скулить
              Владимир16
          2. JBlack Сегодня, 08:42
            На сайте можно, почитать, программу про экономику с Миловым можно посмотреть, а где прочитать программу Путина, а где встречи Путина с избирателями и нормальная президентская гонка, где дебаты или мы не достойны видеть темнейшего в спорах????
            JBlack
            1. Владимир16 Сегодня, 09:11
              Нормально это как кураторы тебе рекомендовали? Что ты несешь, сеятель демократии? Задай вопрос Путину. Есть такая возможность. Но это не про вас. Моська и та сильнее вашего брата. Вы ссы.тесь задать вопрос лично. Вы только скулите и брешете как собаки.
              Кто в твою голову внес, что нужно спорить? Нормальные люди не спорят, а договариваются и живут в мире. Выкинь на помойку хлам из своей головы. И не загрязняй тут пространство.
              Владимир16
          3. vladimirvn Сегодня, 09:16
            У него одна программа: "Путин должен уйти !" и "Долой!"
            vladimirvn
        2. Зяблицев Сегодня, 09:55
          На каждой ветке по несколько друзей Алешеньки!!!В каком инкубаторе их плодят, как тараканов... laughing
          Если бы Вы только знали, какое количество моих друзей хочет выйти с битами и поговорить с такими, как Вы по взрослому, Вы бы не ерепенились бы тут...Только, в отличии от Вас, мы взрослые люди, уважающие законы России и понимающие сущность национальных интересов страны и её народа не извращенно, как Вы ...Впрчем чего я мечу бисер-Вам же просто платят!Но дам Вам совет:во взрослой компании простых русских мужиков не ляпните, что Вы оргазмируете от Навального,не все законопослушные, как я... laughing
          Зяблицев
          1. дядя Мурзик Сегодня, 10:45
            Алешка безусловно гад!но не он разворовывает гос.средства с космодрома,с дорожного фонда,с бюджета страны!не он дает условные сроки ворам!не он платит минимальную заработную плату меньше прожиточного минимума!хотелось бы увидеть реальные дела от нашего президента! bully
            дядя Мурзик
        3. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:53
          Цитата: JBlack
          Может уже хватит про госдеп, я 12 пойду и еще человек 15 моих друзей, пойдем против коррупции, против таких вот сечиных и медвепутов, голосовать, если выборы все же будут, а то путя может себя царем объявить и все, урякалки его поддержат, а потом будут бить в барабаны сделанные из своей, ну вы знаете, всех кто ворует надо сажать и все отбирать, а Навальный пока единственный кто в оппозиции и разоблачает власть, мне плевать кто ему платит, главное чтобы воры сидели, а доходы от гос компаний капали нам с вами, а не гражданам швейцарии, англии и другим патриотам и их детям живущим в загневающей ии и гейропе, аж прям смешно, пойду стопарик за 14000 опрокину и икорки с икорницы за 83000 поем и на охоту на вертолете.

          Тогда готовьтесь кормить червей,без анонимных снайперов революции не делаются
          Сухой_Т-50
    2. сибиралт Сегодня, 08:46
      Незаконные санкции против России - очевидное вмешательство в выборы. Создать в стране худшие условия для жизни граждан, тем самым понизить рейтинг Путина.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 08:06
    Да ладно..В нашей стране что,нефть-не политика?Хорошо.Согласен.Это наша ЭКОНОМИКА.
    210окв
    1. рич Сегодня, 08:18
      К сожалению, тезка, в нашей стране нефть - это все только источник налогов sad
      рич
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 08:07
    цель санкций — «повлиять на выборы»[i][/i]Кстати-вполне возможная версия.Но тугодумы быстродумающие из матрасии малость просчитались.Они знают,но не хотят принимать действительное.ПУТИН-Наш Президент.А не их.И нефиг его переманивать.Последствия будут непредсказуемы.Аляска,там.Калифорния,Гавайи.Чего там ещё вспомним?
    ВЕРЕСК
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:09
    и заморозкой активов

    А сколько можно говорить, что деньги нужно хранить в России, тогда и проблем с этим не будет. По поводу санкций. На ПМЭФ активно участвовали "акулы" западной нефтянки не смотря ни на какие санкции, а это о многом говорит.
    rotmistr60
    1. рич Сегодня, 08:27
      Доброго дня, Геннадий. Я только вчера писал сколько миллионов долларов российских денег заморожено санкциями в США. Но это для наших олигархов видимо совсем не критично - они все равно предпочитают хранить деньги там. request
      Для примера под санкции США попали и деньги ЛНР находящиеся в Америке - чуть более 600 (шестисот) долларов США. yes
      рич
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:42
        Приветствую, Дмитрий hi
        Но это для наших олигархов видимо совсем не критично

        Тогда закономерно возникает вопрос, а нет ли каких-то договоренностей. о которых знают только они. Для олигарха потеря доллара может быть трагедией, а тут?
        rotmistr60
    2. сибиралт Сегодня, 08:50
      Деньги нужно не хранить, а использовать на развитие собственной промышленности. У нас же они идут на валютные спекуляции ЦБ РФ и покупку американских облигаций.
      сибиралт
  5. silberwolf88 Сегодня, 08:10
    Да ... я тоже согласен ... санкции это далеко идущие планы опосредованного влияния на экономику и в конечном счёте на выбор народа ... прямая аналогия с ситуацией при Горбачёве ... тогда это сработало ... он допустил ослабление власти (иногда и полное безвластие демонстрировал) ... сейчас не работает ... власть есть и она сильна ... Хотя разного либерастически-диванного скулёжа (да в том числе и тут ... всё пропало ... всё слили ... а вот раньше) хоть отбавляй ... НО это всё-таки меньшинство ...
    silberwolf88
    1. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:50
      Цитата: silberwolf88
      Да ... я тоже согласен ... санкции это далеко идущие планы опосредованного влияния на экономику и в конечном счёте на выбор народа ... прямая аналогия с ситуацией при Горбачёве ... тогда это сработало ... он допустил ослабление власти (иногда и полное безвластие демонстрировал) ... сейчас не работает ... власть есть и она сильна ... Хотя разного либерастически-диванного скулёжа (да в том числе и тут ... всё пропало ... всё слили ... а вот раньше) хоть отбавляй ... НО это всё-таки меньшинство ...

      Верно.Лично я надеюсь,что Путин в час Х проявит себя,как Ельцин в 93 и размажет "народных патриотов-онижедетей" до уровня аминокислот
      Сухой_Т-50
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:12
    Советую вспомнить, что именно ВВП ВЕРНУЛ нефтедоходы в бюджет. И "дело ЮКОСА" было всего лишь яркой "меткой" на этом пути.
    Первый "удар санкциями" - был направлен против нас с вами - и едва не привёл к панике и серьезным последствиям для "экономики потребления". Все помнят про доллар по 75? А уже посерьёзнел говорили и "по сто". Но устойчивость оказалась куда больше расчётной. И, как обычно - "все, что нас не убивает, делает нас СИЛЬНЕЕ!". (Ф.Ницше).
    Горный стрелок
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:34
      Цитата: Горный стрелок
      Советую вспомнить, что именно ВВП ВЕРНУЛ нефтедоходы в бюджет. И "дело ЮКОСА" было всего лишь яркой "меткой" на этом пути.

      А ведь Путин можно сказать жизнью рисковал, запросто завалить могли за такие деньги и никто бы ничего не доказал..Армию и Флот на какие деньги модернизируем..?
      ОТДЕЛ
      1. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:48
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Горный стрелок
        Советую вспомнить, что именно ВВП ВЕРНУЛ нефтедоходы в бюджет. И "дело ЮКОСА" было всего лишь яркой "меткой" на этом пути.

        А ведь Путин можно сказать жизнью рисковал, запросто завалить могли за такие деньги и никто бы ничего не доказал..Армию и Флот на какие деньги модернизируем..?

        Виталий,не пытайтесь что-либо доказать.Социальный реализм,особенно под соусом патриотизма,лечится только пулями неизвестных снайперов,проверено на Украине
        Сухой_Т-50
    2. voyaka uh Сегодня, 10:37
      "И "дело ЮКОСА" было всего лишь яркой "меткой" на этом пути."///

      Дело ЮКОСа нанесло колоссальный ущерб репутации России в мире бизнеса.
      И этот ущерб во много раз превысил доход о насильственной национализации
      (передачи в Роснефть) ЮКОСа. Рейдерские государственные "наезды" не прощают и помнят долго.
      И Роснефти Юкос не помог. Долги Роснефти достигли почти 35 миллиарда долларов
      и продолжают расти.
      voyaka uh
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:36
        Цитата: voyaka uh
        Дело ЮКОСа нанесло колоссальный ущерб репутации России в мире бизнеса.
        И этот ущерб во много раз превысил доход о насильственной национализации
        (передачи в Роснефть) ЮКОСа. Рейдерские государственные "наезды" не прощают и помнят долго.
        И Роснефти Юкос не помог. Долги Роснефти достигли почти 35 миллиарда долларов
        и продолжают расти.

        ВСЕМ ЧИТАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ!
        Ходорковский приди , Россию спаси ..?
        ОТДЕЛ
  7. Ken71 Сегодня, 08:12
    Странно. Санкции не вредят а капитализация упала.
    Ken71
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:23
      Капитализация - в случае "Роснефти"- это стоимость акций, а вовсе не активов. Если стоимость твоей продукции ПАДАЕТ вдвое, как, доходы компании, удасться сохранить?
      Горный стрелок
      1. Ken71 Сегодня, 09:13
        Капитализация это в любом случае стоимость акций публичной компании. А не стоимость добытого и не чистая прибыль как вы почему-то думаете.
        Ken71
      2. vladimirvn Сегодня, 09:20
        А стоимость акций вещь конъектурная. Хорошая пиар акция и вот они уже выросли в двое. Это как ветер дунет.
        vladimirvn
  8. андрей юрьевич Сегодня, 08:14
    Олег,чего тебя потянуло олигархов объяснять? дракула,он и есть дракула... владелец "народного достояния". ...
    андрей юрьевич
    1. Александр романов Сегодня, 09:06
      Цитата: андрей юрьевич
      владелец "народного достояния". ...

      Интересно,а что в его компании было твоего?
      Александр романов
      1. дядя Мурзик Сегодня, 11:48
        уже компания встала его! belay Росне́фть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит ГОСУДАРСТВЕННОМУ АО «Роснефтегаз»!
        дядя Мурзик
  9. ИмПерц Сегодня, 08:14
    Цитата: Толстоевский
    "...Время от времени бизнес-стратегия компании, «похоже, согласуется с Кремлём», с иронией замечают британские журналисты." У общечеловеков всё с точностью до наоборот - позиция белых домов и вестминстерских дворцов согласовывается с известными всем "компаниями"

    У них там всё честно. И СМИ честные. И бизнесмены. И политики...
    Поверьте на слово wassat
    ИмПерц
  10. Velizariy Сегодня, 08:29
    Тот кто писал это - просто поверхностный человек или просто от балды написал ради того, чтоб написать, может наивный олень.
    Выборы могут быть сорваны только при глобальной катастрофе, и то на участке, где эпицентр!)) Все сделает адм. ресурс. Со времен парт выборов не изменилось ничего! Все то же самое. Иногда поинтересней правда с маскарадом)
    Velizariy
  11. spirit Сегодня, 09:12
    Бедный Игорек)санкциями обложили денег нема crying ,предлагаю организовать сбор пожертвований Игорьку как жертве санкций good
    spirit
  12. Altona Сегодня, 09:21
    Цитата: JBlack
    Может уже хватит про госдеп, я 12 пойду и еще человек 15 моих друзей, пойдем против коррупции, против таких вот сечиных и медвепутов, голосовать, если выборы все же будут, а то путя может себя царем объявить и все, урякалки его поддержат, а потом будут бить в барабаны сделанные из своей, ну вы знаете, всех кто ворует надо сажать и все отбирать, а Навальный пока единственный кто в оппозиции и разоблачает власть

    ------------------------------
    Власть у нас подчас даже саморазоблачением занимается и без Навального. Только Лёша он же "против коррупции", но за мародеров, он вам включит полный рынок и приватизацию для западных корпораций. И там все наши доходы уже точно уйдут в Лозанну и в Лондон. Лёша будет гауляйтером Московии, Сибирь будет 52 штатом США, Урал провинцией Китая. Вы же программу то его не знаете.
    Altona
    1. дядя Мурзик Сегодня, 11:51
      Altona вот тут вы правы, пусть лучше Россию наши олигархи грабят,наши родные!оно завсегда приятней,но тогда бы хоть жили бы тут wink
      дядя Мурзик
  13. ROM1077 Сегодня, 09:33
    Я думаю что британцы правы сечен один из теневых управленцев в в РФ
    ROM1077
  14. Комментарий был удален.
  15. voyaka uh Сегодня, 10:26
    "Чистый долг «Роснефти» в первом квартале 2017 года вырос на 21,8% и составил
    1,96 трлн рублей, по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете компании.
    По сравнению с четвертым кварталом 2016 года долг вырос на 3,9%.
    В долларовом эквиваленте чистый долг компании составил $34,8 млрд,
    что на 45,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. "

    Это значит, что 34 миллиарда долларов из Резервного и пенсионного (Благосостояния) фонда
    пойдут на покрытия долгов, сделанным этоим "эффективным менеджером".
    voyaka uh
    1. синдикалист Сегодня, 11:46
      Российское правительство не согласно с Вашей оценкой и поэтому разрешило государственной компании увеличить оклад своему руководителю до 69 миллионов рублей в месяц
      синдикалист
  16. NUR Сегодня, 10:41
    Цитата: JBlack
    Может уже хватит про госдеп, я 12 пойду и еще человек 15 моих друзей, пойдем против коррупции, против таких вот сечиных и медвепутов, голосовать, если выборы все же будут, а то путя может себя царем объявить и все, урякалки его поддержат, а потом будут бить в барабаны сделанные из своей, ну вы знаете, всех кто ворует надо сажать и все отбирать, а Навальный пока единственный кто в оппозиции и разоблачает власть, мне плевать кто ему платит, главное чтобы воры сидели, а доходы от гос компаний капали нам с вами, а не гражданам швейцарии, англии и другим патриотам и их детям живущим в загневающей ии и гейропе, аж прям смешно, пойду стопарик за 14000 опрокину и икорки с икорницы за 83000 поем и на охоту на вертолете.

    Да он Улюкаеву 2 мил зелени не дал скряга.
    NUR
  17. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:42
    Совершенно верно-опустить рейтинг Путина,поднять какого-нибудь популиста,а потом по классике:онижедети,злой ОМОН,неизвестные снайпера.
    И им это удастся!По той причине,что ставить они будут не на каких-то белоленточников,а на опытных кадров с лозунгами в духе "Вернем России величие" и "Богатства страны-народу"
    А потом об этот народ совершенно справедливо выберут ноги.Как на Украине.Может даже войну устроят,в Чечне или где ещё
    Сухой_Т-50
    1. дядя Мурзик Сегодня, 11:55
      Сухой_Т-50 тут вы правы не надо бороться с коррупцией,пусть они подавятся! laughing
      дядя Мурзик
  18. Altona Сегодня, 11:54
    Цитата: дядя Мурзик
    Altona вот тут вы правы пусть Россию наши олигархи грабят!но тогда бы хоть жили бы тут

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    У вас есть рецепт как победить 400-тысячную Росгвардию и перехватить власть? Потом получить международное признание? Потом отбиваться от коллективного Запада? Поделитесь.
    Altona
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