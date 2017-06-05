Шеф «Роснефти»: цель санкций — «повлиять на выборы»

«Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию. Сделать хуже и повлиять на [российские] выборы. Это моё глубокое убеждение».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru