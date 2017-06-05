Турецкий участок железной дороги БТК будет готов до конца месяца

Уже с конца июня составы смогут следовать из Турции в Грузию и далее на Азербайджан и обратно,

Эта дорога – важна не только для Турции, но и для Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Китая. БТК позволит создать беспрерывный транспортный маршрут из Европы в Азию. Поэтому этот проект важен и для Европы,

Турецкая часть дороги будет готова к концу июня, а где-то к началу сентября и грузинский отрезок. Тем самым будет создан Железный шелковый путь, по которому ежегодно будут осуществляться грузопотоки объемом в 26,5 млн. тонн,