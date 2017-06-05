12:01 05 июня

Турецкий участок железной дороги БТК будет готов до конца месяца

Турецкий участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет полностью готов к эксплуатации к концу июня, передает агентство Анадолу сообщение министра транспорта Турции Ахмета Арслана.



Глава Минтранса побывал на железнодорожном вокзале города Карс, откуда направился в район Арпачай, где на месте ознакомился с заключительным этапом работ по строительству турецкого участка БТК.


Уже с конца июня составы смогут следовать из Турции в Грузию и далее на Азербайджан и обратно,
сказал Арслан, подчеркнув, что данный проект представляет большое значение как для региона, так и для всей Турции.

Эта дорога – важна не только для Турции, но и для Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Китая. БТК позволит создать беспрерывный транспортный маршрут из Европы в Азию. Поэтому этот проект важен и для Европы,
добавил министр.

При этом он заметил, что на грузинском отрезке пути работа идет не столь быстро, как хотелось бы – для ее завершения потребуется около 3-х месяцев.

Турецкая часть дороги будет готова к концу июня, а где-то к началу сентября и грузинский отрезок. Тем самым будет создан Железный шелковый путь, по которому ежегодно будут осуществляться грузопотоки объемом в 26,5 млн. тонн,
сказал Арслан.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 08:17
    Туннеля под Каспием явно не хватает..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 08:20
      Цитата: 210окв
      Туннеля под Каспием явно не хватает..


      Тоннель не реален , только паром.
      cniza
      1. Владимир16 Сегодня, 11:00
        Подомнут в итоге под себя турки и Грузию и Азербайджан.
        Владимир16
    2. Арон Заави Сегодня, 08:20
      Цитата: 210окв
      Туннеля под Каспием явно не хватает..

      Китайцы построят.
      Арон Заави
    3. ИмПерц Сегодня, 08:25
      Грузинам с абхазами и осетинами придётся как-то договариваться. А туркам с Ираном. Иначе всё как-то хиленько выглядит.
      ИмПерц
      1. рич Сегодня, 08:33
        железная дорога Баку-Тбилиси-Карс на карте

        можно сколько угодно смеяться над Эрдоганом, но свою идею пантюркизма он строит довольно последовательно. Вот и новая ось Азербайджан - Грузия - Турция прорисовалась на Кавказе
        рич
        1. ИмПерц Сегодня, 08:37
          Цитата: рич
          смеяться над Эрдоганом, но свою идею пантюркизма он строит довольно последовательно

          Грузины начнут исламизироваться? Маловероятно. Будут отрываться от США и уходить на орбиту Турции? Также верится с трудом.
          ИмПерц
          1. рич Сегодня, 08:44
            причем здесь исламизация Грузии - тройственная ось Берлин-Рим-Токио во время ВМВ была создана не в теологических целях. Это был прежде всего военный союз о разграничении зон влияния при установлении «нового порядка» и военной взаимопомощи
            рич
          2. avt Сегодня, 10:46
            Цитата: ИмПерц
            Грузины начнут исламизироваться? Маловероятно. Будут отрываться от США и уходить на орбиту Турции? Также верится с трудом.

            laughing Однако гишторию тамошних мест освежите и убедитесь в - ,,Учение Маркса всесильно, потому что оно верно" bully Всё там ударными темпами пошло по спирали . Аджария и ситуасьен Вам в пример.
            avt
    4. сибиралт Сегодня, 09:03
      А что, у Азербайджана своих помидоров мало? Интересно как они железно-шелковый путь переправят через Кавказский хребет? winked Есть еще путь через Нахичевань, на там Армения.
      сибиралт
    5. болот Сегодня, 11:28
      Цитата: 210окв
      Туннеля под Каспием явно не хватает..

      Китайцы предлагали построить мега мост но после урегулирования правового статуса Каспия.
      болот
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 08:24
    Тоннель могут построить и бывшие советские люди! А если промахнутся - будет два тоннеля.... laughing
    Вождь краснокожих
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:27
    Роют и роют. Китайцы - это что-то. Вот так и "Великую стену" построили. Главное, она их ни от чего не спасла wassat Если Севморпуть окажется ДЕШЕВЛЕ и быстрее - увянет альтернатива...
    Горный стрелок
  4. профессор Сегодня, 08:28
    Железная дорога из Турции в СССР существовала до распада СССР. Она шла из Карса в Ленинакан. Теперь Армения в пролете.
    профессор
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:33
      профессор
      Она шла из Карса в Ленинакан. Теперь Армения в пролете.
      Ну дык эхо Карабаха.
      Наблюдатель2014
    2. сибиралт Сегодня, 09:07
      Железка доходила и до Степанакерта (НКО). Но с начала конфликта 1987 года (до развала СССР) она уже практически не работала.
      сибиралт
      1. профессор Сегодня, 09:58
        Цитата: Наблюдатель2014
        профессор
        Она шла из Карса в Ленинакан. Теперь Армения в пролете.
        Ну дык эхо Карабаха.

        На самом деле вся ЖД Армении принадлежит РЖД. Так что в пролете и Россия.

        Цитата: сибиралт
        Железка доходила и до Степанакерта (НКО). Но с начала конфликта 1987 года (до развала СССР) она уже практически не работала.

        Железка доходила до Владивостока. Однако в конце 1988 связь с Азербайджаном прервалась да и связь с Грузией стала не стабильна так как в районе Марнеули компактно проживали азербайджанцы... Кстати в 2008-м году когда я там бывал то из Армении можно было на поезде доехать до Батуми. Сейчас не знаю.
        профессор
        1. chikod Сегодня, 11:23
          Можно и сейчас.
          http://armeniaholiday.ru/raspisanie-poezdov-v-arm
          enii
          chikod
          1. профессор Сегодня, 11:42
            Цитата: chikod
            Можно и сейчас.
            http://armeniaholiday.ru/raspisanie-poezdov-v-arm
            enii

            good
            профессор
  5. ИмПерц Сегодня, 08:29
    Может я чего не пойму, но цимес в чём?
    ИмПерц
    1. сибиралт Сегодня, 09:18
      Азербайджан с Турцией не граничит, есть проход через Нахичевань (бывшая НАО, Армения). Таки, там при СССР была ж.д. из Турции.
      сибиралт
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 08:32
    Таки новость Неожиданная.Как и с газовозоми для Северного флота.
    ВЕРЕСК
  7. vladimirvn Сегодня, 09:07
    Восхищает как китайцы умело манипулируют странами и последовательно продавливают свои интересы и нас шантажируют не хило, этим самым Шелковым путем. Загоняют как шар в лузу.
    vladimirvn
  8. Толстоевский Сегодня, 10:00
    а как на это посмотрят курды?
    Толстоевский
  9. Заноза Сегодня, 10:26
    НАТО строит железные дороги к границам России,а Азербайджан,Грузия и Турция воевали против РФ еще на стороне Дудаева...
    Заноза
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