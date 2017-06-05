Турецкий участок железной дороги БТК будет готов до конца месяца
Турецкий участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет полностью готов к эксплуатации к концу июня, передает агентство Анадолу сообщение министра транспорта Турции Ахмета Арслана.
Глава Минтранса побывал на железнодорожном вокзале города Карс, откуда направился в район Арпачай, где на месте ознакомился с заключительным этапом работ по строительству турецкого участка БТК.
При этом он заметил, что на грузинском отрезке пути работа идет не столь быстро, как хотелось бы – для ее завершения потребуется около 3-х месяцев.
Глава Минтранса побывал на железнодорожном вокзале города Карс, откуда направился в район Арпачай, где на месте ознакомился с заключительным этапом работ по строительству турецкого участка БТК.
Уже с конца июня составы смогут следовать из Турции в Грузию и далее на Азербайджан и обратно,сказал Арслан, подчеркнув, что данный проект представляет большое значение как для региона, так и для всей Турции.
Эта дорога – важна не только для Турции, но и для Грузии, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Китая. БТК позволит создать беспрерывный транспортный маршрут из Европы в Азию. Поэтому этот проект важен и для Европы,добавил министр.
При этом он заметил, что на грузинском отрезке пути работа идет не столь быстро, как хотелось бы – для ее завершения потребуется около 3-х месяцев.
Турецкая часть дороги будет готова к концу июня, а где-то к началу сентября и грузинский отрезок. Тем самым будет создан Железный шелковый путь, по которому ежегодно будут осуществляться грузопотоки объемом в 26,5 млн. тонн,сказал Арслан.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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