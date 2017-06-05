12:03 05 июня

Российские десантники прибыли в Брест

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », заместитель руководителя антитеррористическими учениями "Славянское братство-2017" полковник Алексей Сгибнев сообщил о прибытии на маневры подразделения Воздушно-десантных войск России.

Российские десантники прибыли в Брест


Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство-2017" Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.



Всего было доставлено свыше 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и более 10 единиц автомобильной техники. Российские десантники снаряжены боевой экипировкой "Ратник", экипажи боевых машин - защитными комплектами "Ковбой" .



После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области.


Учения "Славянское братство-2017" пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне "Брестский" с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии.

Использованы фотографии: http:[email protected]
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Комментарии 28

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 10:54
    А в Беларусь когда приедут? sad
    Рабинович_007
    1. 210окв Сегодня, 10:56
      Статью прочитали?Кстати,как там пшеки?Прочувствовали?
      Цитата: Рабинович_007
      А в Беларусь когда приедут? sad
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
        Привет , Дима ! hi Рабинович , видимо , не считает Брест белорусским городом . Ну или путает с французским Брестом . wassat
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 11:08
          Паша, здрав будь hi
          Рабинович , видимо , не считает Брест белорусским городом . Ну или путает с французским Брестом

          Да знает он всё, я его второй день просвящяю. feel wink
          Svarog51
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
            Привет , Серёга ! hi Если знает и такое пишет - значит тролль ! lol
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 11:27
              И заметь, летом в Израиле жарко, так он где то у тебя под боком стратегический запас озимой бульбы уничтожает. Пора меры принимать, а то осенью опять удерёт в Израиль. wassat drinks
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
                Цитата: Svarog51
                Пора меры принимать

                Пулемёт на крыше овощехранилища уже обеспечен усиленным боекомплектом . bully
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 11:47
                  Ты расчёт биноклем снабди и ПНВ выдай, а то вдруг просочится. angry
                  Svarog51
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
                    Уже , Серёга , и тревожная группа на БТРе дежурит неподалёку ... soldier
                    bouncyhunter
        2. 210окв Сегодня, 11:17
          Паш hi !Ему простительно,читает справа на лево..Это шутка,не надо обижать человека..
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Дима ! hi Рабинович , видимо , не считает Брест белорусским городом . Ну или путает с французским Брестом . wassat
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
            Угу , ему , значит , можно издеваться , а его обижать нельзя ? Ну уж дудки - я толерастией не болею .
            bouncyhunter
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:06
        Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло

        Прям бальзам на сердце! А еще учения называются "Славянское братство-2017"..с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии.
        Дрожи позорная европа..! soldier
        ОТДЕЛ
    2. gla172 Сегодня, 11:08
      ...а по вашему Брест в России...? у нас на Псковщине я его не заметил.....
      gla172
    3. Чёрный Сегодня, 11:11
      Цитата: Рабинович_007
      А в Беларусь когда приедут? sad

      Как ток Белорусское море форсируют... laughing ....ты нафига учебник по географии скурил? smile
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 11:32
        Сразу исчез Рабинович....Вот бот!
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Рабинович_007
        А в Беларусь когда приедут? sad

        Как ток Белорусское море форсируют... laughing ....ты нафига учебник по географии скурил? smile
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Цитата: 210окв
          Сразу исчез Рабинович....Вот бот!

          А ты ещё предлагал мне его не обижать . wink
          bouncyhunter
          1. Рабинович_007 Сегодня, 12:01
            Всё понятно, вы все заодно.
            Рабинович_007
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:03
              Цитата: Рабинович_007
              Всё понятно, вы все заодно.

              А Вы чего-то другого ожидали ?
              bouncyhunter
          2. Svarog51 Сегодня, 12:01
            Паш, он уже в другую ветку сбежал, которая про поляков. Ты там ребятам в БТРе скажи, чтоб если чё - пусть таранят. laughing
            Svarog51
  2. Сергей уи Сегодня, 10:57
    Европа в опасности!!!
    Сергей уи
    1. Подрезчик Сегодня, 11:04
      Интересно, НАТО не волнуется? Все-таки 300 российских парней, белорусы, да еще и сербы! Брест встретил ребят туманом видно, ничего пусть привыкают, вдруг придется "инспектировать" туманный Альбион"? Удачных учений!
      Подрезчик
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:20
        Интересно, НАТО не волнуется?

        НАТО волнуется когда учения проходят на территории России, а тут в Белоруссии. В Польше СМИ уже наверное верстают "обличительный" материал о российской угрозе.
        rotmistr60
  3. kefan Сегодня, 11:20
    Это наш ответ Чемберлену на присутствие Нато у границ России.
    kefan
  4. Altona Сегодня, 11:22
    Цитата: Рабинович_007
    А в Беларусь когда приедут?

    ------------------------
    Не успел с караваем и солью на рушнике встретить. laughing
    Altona
  5. roskot Сегодня, 11:34
    Это конечно не учения '' Березина", и не "Запад 81", но уже пошли вбросы об оккупации Беларусии. Боятся однако. А всего то 300 спартанцев приехали погостить
    roskot
    1. рич Сегодня, 11:45
      А всего то 300 спартанцев приехали погостить

      Почему 300 спартанцев? Неужели Вы считаете, что они все там геройски погибнут? belay
      рич
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    ... приехала 76-я на учения - это хорошо... и Ковбой" - хорошо, но как были на танк.костюмах брючные тряпочные ремни на одну дырку, с большой металлической рамочной пряжкой - так и остались... как скручивались они в верёвку - так и скручиваются... неужели нельзя НОРМАЛЬНЫЙ ремень придумать, с практичным замком?
    a.s.zzz888
  7. alexleony Сегодня, 11:51
    Антитеррористическая операция должна проходить в максимально приближенных к боевым условиях.К примеру штурмом взять Верховную Раду в Киеве,там недалеко от Брестской области.И тренировка и сколько людей избавят от террористов,засевших в матери городов русских.
    alexleony
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