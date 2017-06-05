Российские десантники прибыли в Брест
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », заместитель руководителя антитеррористическими учениями "Славянское братство-2017" полковник Алексей Сгибнев сообщил о прибытии на маневры подразделения Воздушно-десантных войск России.
Всего было доставлено свыше 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и более 10 единиц автомобильной техники. Российские десантники снаряжены боевой экипировкой "Ратник", экипажи боевых машин - защитными комплектами "Ковбой" .
Учения "Славянское братство-2017" пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне "Брестский" с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии.
Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство-2017" Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.
Всего было доставлено свыше 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и более 10 единиц автомобильной техники. Российские десантники снаряжены боевой экипировкой "Ратник", экипажи боевых машин - защитными комплектами "Ковбой" .
После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области.
Учения "Славянское братство-2017" пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне "Брестский" с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии.
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