Российские десантники прибыли в Брест

Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении "Славянское братство-2017" Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.

После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области.