18:19 05 июня

Перевооружение войск на «Искандеры» будет завершено к 2020 году

К 2020 году все ракетные соединения Сухопутных войск ВС РФ будут перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», а реактивные артиллерийские бригады – на систему залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Торнадо-С», передает РИА Новости сообщение начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского.



К 2020 году планируем завершить комплекс мероприятий, направленных на качественное совершенствование структуры и боевого состава рода войск и оснащение его современными образцами вооружения на уровне не ниже 70%. Кроме того, завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С",
сказал Матвеевский.


По его словам, «в войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", который обладает режимом стрельбы "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, достигают цели одновременно».

Данный образец является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нем создано необитаемое боевое отделение, а наведение и заряжание орудия осуществляется автоматически, без участия человека,
пояснил генерал-лейтенант.

Он сообщил также, что в противотанковые подразделения «продолжат поступать современные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях».

Параллельно с этим в новой государственной программе предусмотрено создание задела по разработке перспективного вооружения. Это позволит разработать образцы с принципиально новыми функциональными свойствами и боевыми возможностями и в буквальном смысле создать условия для появления вооружения, опережающего современные образцы на одно-два поколения,
добавил Матвеевский.

Использованы фотографии: http://www.kbm.ru
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Комментарии 15

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  1. Вадим237 Сегодня, 16:13
    В 2020 уже новое ОТРК создавать придётся - противоракетные системы запада на месте не стоят.
    Вадим237
    1. NKT Сегодня, 16:25
      Может быть и Пионер реанимировать....
      NKT
      1. RASKAT Сегодня, 16:30
        Ну надеюсь после окончания контракта начнется новый, по их модернизации. Новости были.
        RASKAT
    2. Alexey-74 Сегодня, 16:27
      ОТРК "Искандер-М" пока не по-зубам западным противоракетным системам (оттого и истерят)....а насчет дальнейшего, так думаю и наши останавливаться не будут hi
      Alexey-74
    3. НЕКСУС Сегодня, 16:38
      Цитата: Вадим237
      В 2020 уже новое ОТРК создавать придётся - противоракетные системы запада на месте не стоят.

      Уважаемый Вадим, с 14 года уже ведутся работы по модернизации Македонца и разрабатывается ряд ракет повышенной дальности под него. Матрассам еще долго придется пыхтеть,чтоб создать что-то подобное даже в этом варианте ,что есть у нас сейчас. И есть мнение,что Искандер-М2 будет не модернизированным комплексом,а новым.
      НЕКСУС
      1. Вадим237 Сегодня, 16:55
        "С 14 года уже ведутся работы по модернизации Македонца и разрабатывается ряд ракет повышенной дальности под него". Этим и подтвердили выход из РСМД.
        Вадим237
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:59
          Цитата: Вадим237
          Этим и подтвердили выход из РСМД.

          А есть механизмы проверки на сегодняшний день? К вопросу...а у кого-то матрассы спрашивали разрешение двигать инфраструктуру НАТО к нашим границам,при том,что был четко прописанный договор не делать этого?м
          НЕКСУС
        2. Оператор Сегодня, 18:03
          Применение ракет американского комплекса ПВО/ПРО Aegis в качестве ракет средней и межконтинентальной дальности со 100-кт БЧ


          Плюс разработка и производство в США новых ракет-мишеней средней дальности в нарушении договора о РМСД.
          Оператор
      2. opus Сегодня, 17:41
        Цитата: НЕКСУС
        ,чтоб создать что-то подобное даже в этом варианте ,что есть у нас сейчас.

        Да смогут они, и не хуже.
        Было ведь


        в отличии от нас: перестройка их не колбасила.
        + напомню:
        1. IRBM LRALT (с дальностью 2000 километров)


        2.MRT-1 (с дальностью 1100 километров)
        3. Hera (с дальностью 1100-1200 километров)
        opus
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:55
          Цитата: opus
          Да смогут они, и не хуже.

          Антон,а где это "не хуже"?
          НЕКСУС
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:25
    Га сколько сроки исполнения обещаний сдвинут вправо -лет на 10???Сказочники. ...
    Изгоняющий либероидов
  3. Рабинович_007 Сегодня, 16:59
    А в Сирии они зачем what
    Рабинович_007
    1. Владимир16 Сегодня, 17:04
      Цитата: Рабинович_007
      А в Сирии они зачем

      За морем.
      Владимир16
    2. Оператор Сегодня, 17:33
      Цитата: Рабинович_007
      А в Сирии они зачем

      "Искандер М" же - Александр Македонский завсегда должЁн находиться ближе к своим Македонии, Малой Азии, Парфии, Вавилону, Сирии, Палестине и Египту laughing
      Оператор
  4. Alexey RA Сегодня, 18:07
    А кто из рбр у нас ещё остался без "Искандеров"?
    Вроде бы обещали, что все "Точки-У" будут заменены уже в 2018 г.
    Alexey RA
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