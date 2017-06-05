Перевооружение войск на «Искандеры» будет завершено к 2020 году
К 2020 году все ракетные соединения Сухопутных войск ВС РФ будут перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», а реактивные артиллерийские бригады – на систему залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Торнадо-С», передает РИА Новости сообщение начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского.
По его словам, «в войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", который обладает режимом стрельбы "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, достигают цели одновременно».
Он сообщил также, что в противотанковые подразделения «продолжат поступать современные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях».
К 2020 году планируем завершить комплекс мероприятий, направленных на качественное совершенствование структуры и боевого состава рода войск и оснащение его современными образцами вооружения на уровне не ниже 70%. Кроме того, завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С",сказал Матвеевский.
По его словам, «в войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", который обладает режимом стрельбы "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, достигают цели одновременно».
Данный образец является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нем создано необитаемое боевое отделение, а наведение и заряжание орудия осуществляется автоматически, без участия человека,пояснил генерал-лейтенант.
Он сообщил также, что в противотанковые подразделения «продолжат поступать современные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях».
Параллельно с этим в новой государственной программе предусмотрено создание задела по разработке перспективного вооружения. Это позволит разработать образцы с принципиально новыми функциональными свойствами и боевыми возможностями и в буквальном смысле создать условия для появления вооружения, опережающего современные образцы на одно-два поколения,добавил Матвеевский.
Использованы фотографии: http://www.kbm.ru
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