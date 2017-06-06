Реализация проекта HEXAFLY-INT
Как сообщает новостное агентство « Оружие России », в конце мая в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского прошла очередная рабочая встреча по проекту HEXAFLY-INT – High-Speed EXperimental FLY Vehicles – INTernational / Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат. В роли организатора форума выступил ЦАГИ, участвующий в данной разработке.
На мероприятии присутствовали специалисты крупнейших зарубежных центров, задействованных в HEXAFLY-INT: ученые ESA (Нидерланды), CIRA, TSD, MAT (Италия), ONERA (Франция), DLR (Германия), GDL (Великобритания), VKI (Бельгия), UNSW, USyD, USQ (Австралия). Россию представляли ЦАГИ, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», Московский физико-технический институт.
Целью встречи являлось обсуждение хода реализации проекта, анализ достигнутых результатов и планирование дальнейшей работы.
ЦАГИ в рамках указанной разработки осуществляет широкий спектр расчетно-экспериментальных исследований. В том числе, проводятся испытания в сверх- и гиперзвуковой аэродинамической трубе на модели HEXAFLY, созданной специалистами института. Благодаря труду специалистов предприятия на текущий момент собраны данные по аэродинамике летательного аппарата, в частности – ламинарно-турбулентному переходу. Приоритетным направлением работы на текущий момент является разработка опытного образца для летного эксперимента.
Следующая встреча ожидается осенью 2017 года в г. Париже.
HEXAFLY-INT – проект Седьмой Рамочной программы научных исследований и технологического развития Европейского Союза, посвященный исследованиям концепции высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе. Работа была начата в 2014 г. и предполагается к завершению в 2019 г.
На мероприятии присутствовали специалисты крупнейших зарубежных центров, задействованных в HEXAFLY-INT: ученые ESA (Нидерланды), CIRA, TSD, MAT (Италия), ONERA (Франция), DLR (Германия), GDL (Великобритания), VKI (Бельгия), UNSW, USyD, USQ (Австралия). Россию представляли ЦАГИ, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», Московский физико-технический институт.
Целью встречи являлось обсуждение хода реализации проекта, анализ достигнутых результатов и планирование дальнейшей работы.
ЦАГИ в рамках указанной разработки осуществляет широкий спектр расчетно-экспериментальных исследований. В том числе, проводятся испытания в сверх- и гиперзвуковой аэродинамической трубе на модели HEXAFLY, созданной специалистами института. Благодаря труду специалистов предприятия на текущий момент собраны данные по аэродинамике летательного аппарата, в частности – ламинарно-турбулентному переходу. Приоритетным направлением работы на текущий момент является разработка опытного образца для летного эксперимента.
Следующая встреча ожидается осенью 2017 года в г. Париже.
HEXAFLY-INT – проект Седьмой Рамочной программы научных исследований и технологического развития Европейского Союза, посвященный исследованиям концепции высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе. Работа была начата в 2014 г. и предполагается к завершению в 2019 г.
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