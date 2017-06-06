«Образцовая» казарма ВСУ осталась без туалетов
Согласно информации РИА Новости , украинский волонтер Ксения Алексеева сообщает о том, что "экспериментальная" казарма, построенная для украинских морпехов в Одессе и призванная стать эталоном для размещения военнослужащих, оказалась непригодна для проживания.
С её слов, вновь отстроенные помещения находятся в "ужасающем" состоянии. В жилых комнатах "отваливаются стенки", не проведена канализация и отсутствуют туалеты. При этом системы отопления "нет даже в проекте".
Постройка казармы осуществлялась без разрешительных документов. Работы по итогам соответствующего тендера выполняла компания "Праця", пользующаяся поддержкой военного руководства. При этом срок сдачи объекта истек на прошлой неделе. В настоящее время фирма требует дополнительного выделения средств, необходимых для завершения работ.
Ранее, в феврале 2017 года, украинские военнослужащие, проходившие обучение в центре переподготовки "Десна" в Черниговской области, пожаловались на "нечеловеческие" бытовые условия. Они сравнили обстановку в казармах с конюшней и колонией строгого режима.
С её слов, вновь отстроенные помещения находятся в "ужасающем" состоянии. В жилых комнатах "отваливаются стенки", не проведена канализация и отсутствуют туалеты. При этом системы отопления "нет даже в проекте".
Постройка казармы осуществлялась без разрешительных документов. Работы по итогам соответствующего тендера выполняла компания "Праця", пользующаяся поддержкой военного руководства. При этом срок сдачи объекта истек на прошлой неделе. В настоящее время фирма требует дополнительного выделения средств, необходимых для завершения работ.
Ранее, в феврале 2017 года, украинские военнослужащие, проходившие обучение в центре переподготовки "Десна" в Черниговской области, пожаловались на "нечеловеческие" бытовые условия. Они сравнили обстановку в казармах с конюшней и колонией строгого режима.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1950022158569866&id=100006863022270
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