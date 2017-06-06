08:03 06 июня

«Образцовая» казарма ВСУ осталась без туалетов

Согласно информации РИА Новости , украинский волонтер Ксения Алексеева сообщает о том, что "экспериментальная" казарма, построенная для украинских морпехов в Одессе и призванная стать эталоном для размещения военнослужащих, оказалась непригодна для проживания.



С её слов, вновь отстроенные помещения находятся в "ужасающем" состоянии. В жилых комнатах "отваливаются стенки", не проведена канализация и отсутствуют туалеты. При этом системы отопления "нет даже в проекте".


Постройка казармы осуществлялась без разрешительных документов. Работы по итогам соответствующего тендера выполняла компания "Праця", пользующаяся поддержкой военного руководства. При этом срок сдачи объекта истек на прошлой неделе. В настоящее время фирма требует дополнительного выделения средств, необходимых для завершения работ.



Ранее, в феврале 2017 года, украинские военнослужащие, проходившие обучение в центре переподготовки "Десна" в Черниговской области, пожаловались на "нечеловеческие" бытовые условия. Они сравнили обстановку в казармах с конюшней и колонией строгого режима.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1950022158569866&id=100006863022270
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 06:46
    А что они хотели?Для нечеловеков-человеческие условия?
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 07:23
      В жилых комнатах "отваливаются стенки", не проведена канализация и отсутствуют туалеты. При этом системы отопления "нет даже в проекте".
      по принципу - солдат должен стойко переносить все тяготы службы laughing
      dik-nsk
      1. 210окв Сегодня, 07:35
        Это солдаты?!..Хотя себя они таковыми считают..
        Цитата: dik-nsk
        В жилых комнатах "отваливаются стенки", не проведена канализация и отсутствуют туалеты. При этом системы отопления "нет даже в проекте".
        по принципу - солдат должен стойко переносить все тяготы службы laughing
        210окв
    2. Банный Сегодня, 07:30
      Дык козаку где голова упала-там и постель где тушка слегла-там и дом)))или козак ужо не тот))) не кажет так сказать)))
      Банный
      1. Чёрный Сегодня, 07:35
        А по- моему самое то. Зачем условия скоту , отправляемому на убой?
        Чёрный
  2. kolkulon Сегодня, 06:48
    У нас тоже в некоторых частях,не образцово-показательных конечно,до сих пор очки вместо унитазов.
    kolkulon
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 06:50
      здесь и этого нет
      Юджин-Евгений
    2. Sirocco Сегодня, 07:37
      Цитата: kolkulon
      У нас тоже в некоторых частях,не образцово-показательных конечно

      По некоторым показателям, мы не далеко ушли, от УА, Так что на себя смотреть надо сначала. Порой диву даешься, словно в Гостях у Сказки бываешь когда смотришь наше ТВ))))))) На местах одно, а в СМИ другое. Так что нам есть над чем работать, только будут ли это устранять? Вот в чем вопрос. Подозрения такие, что нет, не будут. Денюжку то же надо пилить, и оптимизировать, увы. Сердюков жив, жил и будет жить))))))))))))))))
      Sirocco
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:49
    "Стойко переносить все тяготы армейской службы "!
    ВСУ, что, санаторий подавай ? И Рошены на завтрак ? Разбаловались....
    Uncle Lee
    1. soroKING Сегодня, 07:02
      матрас на пол, матрасом укрылся...до ветру на улицу в яму wassat
      soroKING
  4. Александр романов Сегодня, 06:49
    На видео ,почему то разговаривают по русски.В связи с этим СБУ ,срочно провести проверку на гидность этих нытиков.
    И вообще,в хлеву туалеты не положены
    Александр романов
    1. Злой543 Сегодня, 07:12
      Ну так у них и националисты на языке агрессора ультиматум объявляют, так что ничего удивительного hi
      Злой543
  5. Бензорез Сегодня, 06:55
    Выделят деньги- доделают. Что тут удивительного? На капремонте пищеблока 17й школы г.Феодосии прошлой осенью происходил аналогичный бардак. Да и не только на ней. Так ещё и на деньги нас "кинули".
    Бензорез
  6. Познающий Сегодня, 06:56
    Так оне-же киборги, зачем им туалеты и отопление в казармах.... laughing
    Познающий
  7. Александр 3 Сегодня, 06:59
    Все зависит от головы.
    Александр 3
  8. Logall Сегодня, 07:06
    Им кал в виде боеприпасов нужен:
    Logall
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    выполняла компания "Праця", пользующаяся поддержкой военного руководства

    Прочел и вопросы отпали сами собой. Генералы тоже хотят иметь свой гешефт.
    rotmistr60
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:11
    Это нормально для Внакраины. Показуха и повальное воровство. Не украл - значит лох! laughing
    Горный стрелок
  11. Комментарий был удален.
  12. Masya Masya Сегодня, 07:15
    В настоящее время фирма требует дополнительного выделения средств, необходимых для завершения работ.

    пилят все... как на высшем, так и на низшем уровнях...
    Masya Masya
    1. Svarog51 Сегодня, 07:21
      Мариночка, love
      пилят все... как на высшем, так и на низшем уровнях...

      hi lol love
      Svarog51
      1. Masya Masya Сегодня, 07:28
        вот и просят ещё, чтобы хоть трохи им досталось... wink
        Masya Masya
        1. Svarog51 Сегодня, 07:35
          Ну раз просят - ответим:
          hi love
          Svarog51
    2. svp67 Сегодня, 07:22
      Цитата: Masya Masya
      пилят все... как на высшем, так и на низшем уровнях...

      В данном случае первыми отпилили батареи отопления и туалеты...
      svp67
  13. Карась Сегодня, 07:23
    Собаке - собачья жизнь!
    Карась
  14. AID.S Сегодня, 07:57
    Масштабненько для ВО. Сообщение про неработающий унитаз на украине. Новасть епта.
    AID.S
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