Сирийский Т-55 с ДЗ "Контакт-1"
Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложены кадры, на которых запечатлен сирийский средний танк Т-55, башни которого полностью прикрыты динамической защитой " Контакт-1 ".
В июне 1982 года начата опытно-конструкторская работа "Контакт-1" по разработке динамической защиты для танков Т-80, Т-72Б, Т-64А, Т-62 и Т-55. Сроки выполнения ОКР - 6 месяцев. В январе 1983 г. госкомиссией был подписан акт о выполнении ОКР. К концу 1984 г. почти весь танковый парк был оснащен комплектами навесной ДЗ.
Т -55 – средний танк, разработанный КБ завода №183 (позже - ПО "Уралвагонзавод") на базе среднего танка Т-54Б в 1958 г. От Т-54Б отличается более мощным двигателем, увеличенным боекомплектом, увеличенной ёмкостью топливной системы, внедрением противоатомной защиты, усовершенствованным оборудованием, установкой дымовой аппаратуры нового типа и т.п. Принят на вооружение 8 мая 1958 г. Серийное производство на заводе №183 (УВЗ) начато в июне 1958 г. и в первой базовой модификации завершено в июле 1962 г. Так же танки Т-55 производились на заводе №174 (г.Омск, с 1958 г.) и на заводе №75 (г.Харьков). Неоднократно модернизировался (1970 г., 1975 г., 1983 г.). Последние российские танки Т-55 были вывезены на утилизацию с островов Курильской гряды в 2011 году.
В июне 1982 года начата опытно-конструкторская работа "Контакт-1" по разработке динамической защиты для танков Т-80, Т-72Б, Т-64А, Т-62 и Т-55. Сроки выполнения ОКР - 6 месяцев. В январе 1983 г. госкомиссией был подписан акт о выполнении ОКР. К концу 1984 г. почти весь танковый парк был оснащен комплектами навесной ДЗ.
Т -55 – средний танк, разработанный КБ завода №183 (позже - ПО "Уралвагонзавод") на базе среднего танка Т-54Б в 1958 г. От Т-54Б отличается более мощным двигателем, увеличенным боекомплектом, увеличенной ёмкостью топливной системы, внедрением противоатомной защиты, усовершенствованным оборудованием, установкой дымовой аппаратуры нового типа и т.п. Принят на вооружение 8 мая 1958 г. Серийное производство на заводе №183 (УВЗ) начато в июне 1958 г. и в первой базовой модификации завершено в июле 1962 г. Так же танки Т-55 производились на заводе №174 (г.Омск, с 1958 г.) и на заводе №75 (г.Харьков). Неоднократно модернизировался (1970 г., 1975 г., 1983 г.). Последние российские танки Т-55 были вывезены на утилизацию с островов Курильской гряды в 2011 году.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20280.htm
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти