08:06 06 июня

Катар надеется на защиту контингентом американской военной базы "Аль-Удейд"

В связи с конфликтом, которых разгорелся вокруг разрыва дипотношений с Катаром восемью странами, возник вопрос о рамках использования американской военной базы в этой стране (эмирате). Речь идёт об одной из крупнейших американских баз ВВС на Ближнем Востоке – «Аль-Удейд».

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что Вашингтон не намерен вносить какие-либо изменения в военную стратегию использования базы ВВС в Катаре. Отмечено, что авиабаза «Аль-Удейд» Пентагоном используется для осуществления операций в воздушном пространстве таких стран как Ирак, Сирия и Афганистан.

Нужно отметить, что Катар за последние 10 лет вложил в инфраструктуру американской авиабазы на своей территории более миллиарда долларов (это официальные оценки командование базой ВВС США). Официальная Доха отмечает, что американская авиабаза «обеспечивает безопасность» Катара ввиду отсутствия собственных военно-воздушных сил.


Аэродром "Аль-Удейд" таков, что на нём без особого труда могут разместиться свыше 100 военных самолётов. На сегодняшний день на авиабазе США в Катаре находятся в основном бомбардировщики B-1B, транспортники С-130 и топливозаправщики KC-135R. Также, по некоторым данным, на авиабазе имеются несколько американских истребителей.

Катар надеется на защиту контингентом американской военной базы "Аль-Удейд"


На сегодняшний день на базе "Аль-Удейд" находятся и не менее 11 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, там же размещена и инфраструктура Агентства национальной безопасности США. Катар надеется на защиту со стороны США в случае возможного конфликта с соседями.

Напомним, что накануне официальная Доха объявила, что целью дипломатического скандала является желание "недругов перевести Катар под внешнее управление". А до этого разве было не внешнее управление? - с наличием крупного американского военного контингента в стране с население 2 млн человек.

Использованы фотографии: Карты Google
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Комментарии 9

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  1. Тралл Сегодня, 07:38
    Пусть американцы почувствуют, каково русским служить в Приднестровье.
    Тралл
    1. svp67 Сегодня, 07:47
      Цитата: Тралл
      Пусть американцы почувствуют, каково русским служить в Приднестровье.

      Не смешите... При желании американцы сделают так, что ВДРУГ в Катаре произойдет вполне "демократическая", по их меркам, смена власти... И все снова успокоится. Современная Россия, увы такими возможностями не обладает
      svp67
    2. сибиралт Сегодня, 07:49
      Появилась инфа, что Катар отдал миллиард долларов ИГ якобы за выкуп заложников из семьи катарских эмиров. А что касается разрыва дип. отношений с соседями, то это происходит далеко не в первый раз.
      сибиралт
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:38
    Зря они надеются на помощь США , думаю этот конфликт без них не обошелся .
    Spartanez300
    1. Тралл Сегодня, 07:39
      Только это и спасёт.Но роль крайнего за ИГИЛ, на которую их назначили США, придется отыграть по-полной. С кем поведешься, тот и подставит при шухере.
      Тралл
  3. Андрюха Г Сегодня, 07:39
    Два авианосца ВМС США покинули акваторию Японского моря. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителя Пентагона.
    Андрюха Г
  4. FirstNormann Сегодня, 07:52
    да катар это один из основателей игила_особенно нелепо выглядят заступашки лаврова за катар_ну хира ты лавров суешься миротворец то в этот серпентарий?нам то какое дело до тёрок этого вахабитского рассадника?пусть грызутся глядишь нефть подоражает пенсионеров и бюджетников подкормим бюджет пополним
    FirstNormann
  5. APASUS Сегодня, 07:53
    Да все просто.
    Сейчас Катар объявит что разведал очередное супер месторождение газа или нефти и США всем в регионе хвосты сами прищемят
    вот и все дела ...............
    APASUS
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:03
    Катар не сможет себя защитить - вооруженных сил у него нет! А деньги - лежат в Западных банках. Один "клик" мышки - и Катар превращается в то, чем по сути и является, место по выращиванию верблюдов. wassat Но нет, сдадутся...
    Горный стрелок
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