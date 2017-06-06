Катар надеется на защиту контингентом американской военной базы "Аль-Удейд"
В связи с конфликтом, которых разгорелся вокруг разрыва дипотношений с Катаром восемью странами, возник вопрос о рамках использования американской военной базы в этой стране (эмирате). Речь идёт об одной из крупнейших американских баз ВВС на Ближнем Востоке – «Аль-Удейд».
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что Вашингтон не намерен вносить какие-либо изменения в военную стратегию использования базы ВВС в Катаре. Отмечено, что авиабаза «Аль-Удейд» Пентагоном используется для осуществления операций в воздушном пространстве таких стран как Ирак, Сирия и Афганистан.
Нужно отметить, что Катар за последние 10 лет вложил в инфраструктуру американской авиабазы на своей территории более миллиарда долларов (это официальные оценки командование базой ВВС США). Официальная Доха отмечает, что американская авиабаза «обеспечивает безопасность» Катара ввиду отсутствия собственных военно-воздушных сил.
Аэродром "Аль-Удейд" таков, что на нём без особого труда могут разместиться свыше 100 военных самолётов. На сегодняшний день на авиабазе США в Катаре находятся в основном бомбардировщики B-1B, транспортники С-130 и топливозаправщики KC-135R. Также, по некоторым данным, на авиабазе имеются несколько американских истребителей.
На сегодняшний день на базе "Аль-Удейд" находятся и не менее 11 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, там же размещена и инфраструктура Агентства национальной безопасности США. Катар надеется на защиту со стороны США в случае возможного конфликта с соседями.
Напомним, что накануне официальная Доха объявила, что целью дипломатического скандала является желание "недругов перевести Катар под внешнее управление". А до этого разве было не внешнее управление? - с наличием крупного американского военного контингента в стране с население 2 млн человек.
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что Вашингтон не намерен вносить какие-либо изменения в военную стратегию использования базы ВВС в Катаре. Отмечено, что авиабаза «Аль-Удейд» Пентагоном используется для осуществления операций в воздушном пространстве таких стран как Ирак, Сирия и Афганистан.
Нужно отметить, что Катар за последние 10 лет вложил в инфраструктуру американской авиабазы на своей территории более миллиарда долларов (это официальные оценки командование базой ВВС США). Официальная Доха отмечает, что американская авиабаза «обеспечивает безопасность» Катара ввиду отсутствия собственных военно-воздушных сил.
Аэродром "Аль-Удейд" таков, что на нём без особого труда могут разместиться свыше 100 военных самолётов. На сегодняшний день на авиабазе США в Катаре находятся в основном бомбардировщики B-1B, транспортники С-130 и топливозаправщики KC-135R. Также, по некоторым данным, на авиабазе имеются несколько американских истребителей.
На сегодняшний день на базе "Аль-Удейд" находятся и не менее 11 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, там же размещена и инфраструктура Агентства национальной безопасности США. Катар надеется на защиту со стороны США в случае возможного конфликта с соседями.
Напомним, что накануне официальная Доха объявила, что целью дипломатического скандала является желание "недругов перевести Катар под внешнее управление". А до этого разве было не внешнее управление? - с наличием крупного американского военного контингента в стране с население 2 млн человек.
Использованы фотографии: Карты Google
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