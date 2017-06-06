08:07 06 июня

Госдеп США одобрил первые сделки с Саудовской Аравией

Согласно информации РИА Новости , американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны (DSCA) сообщило об одобрении Госдепом США сделки с Саудовской Аравией стоимостью 750 млн. долл., предусматривающей боевую подготовку личного состава военно-воздушных сил.

Госдеп США одобрил первые сделки с Саудовской Аравией


Правительство Саудовской Аравии обратилось с просьбой возможной продажи по длительному комплексному договору для программы подготовки в Саудовской Аравии и за ее пределами, которая включает в себя, но не ограничивается летной подготовкой, обучением технического персонала, обучением военных специалистов, специальной подготовкой, мобильными учебными группами и обучением английскому языку. Ожидаемая стоимость программы – 750 миллионов долларов.



Кроме того, Госдеп США разрешил реализацию радиолокационных систем Саудовской Аравии на сумму в 662 млн. долл.


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 07:42
    Да ладно?Одобрил?Не может быть...
    МПК105
    1. сибиралт Сегодня, 07:56
      Они думают, что ВКС в Сирии навечно.
      сибиралт
  2. APASUS Сегодня, 07:49
    Я так понимаю после перевода денег Госдеп США сейчас даже признает Саудовскую Аравию демократией !
    APASUS
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:53
    Да ладно! Неужели одобрили? И отсутствие демократии в стране НЕ НАПРЯГЛО?
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 08:02
      А как же права саудовских геев? Им же по толерантным американским законам дополнительные талоны на молоко положены wink
      рич
Картина дня