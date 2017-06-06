Госдеп США одобрил первые сделки с Саудовской Аравией

Правительство Саудовской Аравии обратилось с просьбой возможной продажи по длительному комплексному договору для программы подготовки в Саудовской Аравии и за ее пределами, которая включает в себя, но не ограничивается летной подготовкой, обучением технического персонала, обучением военных специалистов, специальной подготовкой, мобильными учебными группами и обучением английскому языку. Ожидаемая стоимость программы – 750 миллионов долларов.

Согласно информации РИА Новости , американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны (DSCA) сообщило об одобрении Госдепом США сделки с Саудовской Аравией стоимостью 750 млн. долл., предусматривающей боевую подготовку личного состава военно-воздушных сил.Кроме того, Госдеп США разрешил реализацию радиолокационных систем Саудовской Аравии на сумму в 662 млн. долл.