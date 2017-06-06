11:31 06 июня

Спасатели ТОФ оказали помощь «аварийной» подлодке с использованием глубоководного батискафа

Специалисты поисковой и аварийно-спасательной службы камчатской группировки провели учение с применением глубоководного батискафа АС-30, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Спасатели ТОФ оказали помощь «аварийной» подлодке с использованием глубоководного батискафа


«В ходе двухдневного выхода в море была проверена готовность личного состава и техники спасательного отряда к выполнению задач по предназначению. Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" в заданном районе Авачинского залива произвел поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине 65 метров. После произведён спуск глубоководного аппарата АС-30, который в заданное нормативное время подошел к оборудованию, закрепился на комингс-площадке и провёл тренировку по выводу экипажа условно аварийной подводной лодки», – говорится в релизе.


Сообщается, что «одновременно с обитаемым батискафом на глубине работал и роботизированный телеуправляемый аппарат "Веном", который контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ».

Учение в морских глубинах проходило несколько часов, что позволило отработать весь спектр поставленных перед спасателями задач.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время «Тихоокеанский флот располагает несколькими новыми и прошедшими глубокую модернизацию глубоководными обитаемыми аппаратами, на которых установлено новейшее телеметрическое оборудование, позволяющее эффективно выполнять весь спектр спасательных подводных работ».

Титановый корпус аппаратов позволяет выполнять работу на глубинах до 1000 м. Радиоэлектронное оборудование батискафов способно самостоятельно определять своё подводное местонахождение и обнаруживать назначенные объекты.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Shurik70 Сегодня, 09:03
    Была ли такая комингс-площадка на подлодке "Курск"?
    И интересно, что делать, если эта площадка повреждена? Хотя, конечно, она расположена в месте, которое чаще всего остается цело.
    Shurik70
  2. Svetoch Сегодня, 10:35
    Я уж решил, что американцев из ледового плена помогли доставать. wassat
    Svetoch
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