Очередная страница военных преступлений ВСУ на Донбассе

Вчера в 21:20 с украинских позиций обстреляли улицу Амударьинскую в районе посёлка шахты Трудовская. По улице в это время шли мама и сын. Мина разорвалась прямо возле них. Мать – женщину 37 лет убило на месте. Её сын был ранен. Его доставили в Республиканский травматологический центр.

Взорвалось что-то химическое. Стоит белый дым столбом. Это 71 км. Сейчас мы зажаты, не можем проехать. Вся линия фронта дымит, идет страшный бой.