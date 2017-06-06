Очередная страница военных преступлений ВСУ на Донбассе
Украинские силовики продолжают совершать военные преступления на Донбассе. Так, из Донецка поступает информация о том, что в ходе очередного обстрела украинскими силовиками посёлка шахты Трудовская (Петровский район города Донецка) погибла местная жительница. Кроме того, получил ранения её ребёнок.
Донецкое агентство новостей приводит заявление местных властей:
Информационная служба NewsFront накануне сообщила об ожесточённом бое в прифронтовой зоне. Украинская сторона использовала артиллерию и миномёты. Из заявления очевидца:
При этом отмечено, что миссия наблюдателей ОБСЕ даже не зафиксировала факта гибели местной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ. Это в очередной раз говорит о том, что представители СММ ОБСЕ не готовы заниматься своими прямыми обязанностями и продолжают действовать в роли статистов в тот момент, когда конфликт на Донбассе продолжается – с жертвами и разрушениями.
Тем временем на Украине продолжаются марши и захваты зданий администраций радикалами. Они требуют признания за ними "ветеранства АТО" даже в том случае, если ничем иным, кроме погромов офисов российских банков в Киеве, Львове или Одессе они не занимались. Власти страны не предпринимают никаких мер, чтобы радикалам противостоять.
Донецкое агентство новостей приводит заявление местных властей:
Вчера в 21:20 с украинских позиций обстреляли улицу Амударьинскую в районе посёлка шахты Трудовская. По улице в это время шли мама и сын. Мина разорвалась прямо возле них. Мать – женщину 37 лет убило на месте. Её сын был ранен. Его доставили в Республиканский травматологический центр.
Информационная служба NewsFront накануне сообщила об ожесточённом бое в прифронтовой зоне. Украинская сторона использовала артиллерию и миномёты. Из заявления очевидца:
Взорвалось что-то химическое. Стоит белый дым столбом. Это 71 км. Сейчас мы зажаты, не можем проехать. Вся линия фронта дымит, идет страшный бой.
При этом отмечено, что миссия наблюдателей ОБСЕ даже не зафиксировала факта гибели местной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ. Это в очередной раз говорит о том, что представители СММ ОБСЕ не готовы заниматься своими прямыми обязанностями и продолжают действовать в роли статистов в тот момент, когда конфликт на Донбассе продолжается – с жертвами и разрушениями.
Тем временем на Украине продолжаются марши и захваты зданий администраций радикалами. Они требуют признания за ними "ветеранства АТО" даже в том случае, если ничем иным, кроме погромов офисов российских банков в Киеве, Львове или Одессе они не занимались. Власти страны не предпринимают никаких мер, чтобы радикалам противостоять.
Использованы фотографии: NewsFront
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