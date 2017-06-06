11:27 06 июня

Очередная страница военных преступлений ВСУ на Донбассе

Украинские силовики продолжают совершать военные преступления на Донбассе. Так, из Донецка поступает информация о том, что в ходе очередного обстрела украинскими силовиками посёлка шахты Трудовская (Петровский район города Донецка) погибла местная жительница. Кроме того, получил ранения её ребёнок.

Донецкое агентство новостей приводит заявление местных властей:
Вчера в 21:20 с украинских позиций обстреляли улицу Амударьинскую в районе посёлка шахты Трудовская. По улице в это время шли мама и сын. Мина разорвалась прямо возле них. Мать – женщину 37 лет убило на месте. Её сын был ранен. Его доставили в Республиканский травматологический центр.


Информационная служба NewsFront накануне сообщила об ожесточённом бое в прифронтовой зоне. Украинская сторона использовала артиллерию и миномёты. Из заявления очевидца:

Взорвалось что-то химическое. Стоит белый дым столбом. Это 71 км. Сейчас мы зажаты, не можем проехать. Вся линия фронта дымит, идет страшный бой.




При этом отмечено, что миссия наблюдателей ОБСЕ даже не зафиксировала факта гибели местной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ. Это в очередной раз говорит о том, что представители СММ ОБСЕ не готовы заниматься своими прямыми обязанностями и продолжают действовать в роли статистов в тот момент, когда конфликт на Донбассе продолжается – с жертвами и разрушениями.

Тем временем на Украине продолжаются марши и захваты зданий администраций радикалами. Они требуют признания за ними "ветеранства АТО" даже в том случае, если ничем иным, кроме погромов офисов российских банков в Киеве, Львове или Одессе они не занимались. Власти страны не предпринимают никаких мер, чтобы радикалам противостоять.

Использованы фотографии: NewsFront
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Комментарии 13

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  1. Logall Сегодня, 08:15
    Нелюди! Слов больше нет.
    Logall
  2. cniza Сегодня, 08:15
    И больно и страшно , слов нет одни неприличные... когда?
    cniza
  3. nikolaev Сегодня, 08:15
    И когда же "цивилизованный" мир защитит Донбасс от фашистского беспредела?
    nikolaev
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:24
      Цитата: nikolaev
      И когда же "цивилизованный" мир защитит Донбасс от фашистского беспредела?

      а когда фашингтонский обком даст команду, а это значит никогда
      ЛукичЪ
      1. Дамир Сегодня, 09:52
        https://www.vz.ru/world/2017/6/6/873345.html
        НИКОГДА!!!! они сами в этом всем заинтереесованы....
        Дамир
        1. Банный Сегодня, 10:36
          Как то уже перестали штырить эти замесы в Малороссии даже имбецил должно понять шо это дыра типа Чечни образца начала 90х шоб ловить в мутной воде карасей интересно кто теперь за Чубайса и БАБа рулит?
          Банный
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:21
    Вангую - 19-й год. Решающий. Майдания без газа, без транзита, без света, с долгами на сто лет вперёд - идёт на выборы... Вот тогда и будет решено все. А сейчас - сохранение "статус кво" и терпение, терпение...
    Горный стрелок
    1. роман66 Сегодня, 08:29
      так а хрен ли выборы? под автоматами проголосуют как хунте надо. только силой. думается мне...
      роман66
    2. сибиралт Сегодня, 08:29
      Тут и ванговать не надо. Украина полностью отказывается от поставок российского газа с 2019 года.
      сибиралт
      1. Дамир Сегодня, 09:52
        с уважением!!! но:
        1. Проголосуют как прикажут или как нарисуют... проверить не кому "дЭмократИя"
        2. Не холостан отказывается от Российского газа, а ГАЗПРОМ не продлевает транзитный контракт...
        и далее - Очередная провокация укровермахта - https://www.vz.ru/world/2017/6/6/873345.html говорит о том, что мира не будет....
        Дамир
  5. Екатерина II Сегодня, 09:07
    Отчет за прошлую неделю
    С 22 по 28 мая нарушений режима прекращения огня на востоке Украины стало на 45% больше по сравнению с предыдущей неделей.
    Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по данным на 31 мая.
    "После того, как за период с 15 по 21 мая наблюдалось снижение уровня насилия на 40%, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине констатировала ухудшение ситуации с безопасностью, а именно увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 45% за период с 22 по 28 мая", – говорится в сообщении.Кроме того, констатирует миссия, "гражданское население продолжает страдать, поскольку вооруженные лица, солдаты и военная техника регулярно размещаются в жилых кварталах и вблизи объектов гражданской инфраструктуры".
    По данным СММ, 15-21 мая один гражданский погиб, еще 5 получили ранения, а 22-28 мая 9 мирных жителей получили ранения.
    "Несмотря на снижение уровня насилия за период с 15 по 21 мая, наблюдатели СMM подтвердили шесть жертв среди гражданского населения, среди которых один погибший. За период с 22 по 28 мая Миссия подтвердила девять жертв среди гражданского населения, все получили ранения в результате обстрелов", – говорится в отчете.
    "Это увеличило количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения с начала 2017 года до 233 (человек), 44 из которых – со смертельным исходом", – резюмирует СММ ОБСЕ.
    Оружие двух сторон мирных не щадит...
    Екатерина II
  6. bratchanin3 Сегодня, 10:43
    Все считают и подсчитывают, а когда будут наказывать? Или уж скромно помолчать о "преступлениях", чтобы не светить свою беспомощность и нежелание защитить население. А если говорить о преступлениях, то и о наказаниях за эти преступления надо говорить, а не об ОБСЕ.
    bratchanin3
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    миссия наблюдателей ОБСЕ

    Наверное пора уже и не вспоминать этот орган заинтересованный в продлении эскалации. "Кто платит деньги тот девушку и танцует". Поэтому их слепота давно понятна.
    rotmistr60
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