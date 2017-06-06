11:26 06 июня

Эр-Рияд закрыл офис катарской "Аль-Джазиры" за "влияние на саудовский суверенитет"

Уже на постоянной основе с Ближнего Востока поступает информация о продолжающихся взаимных демаршах Катара и стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром. Напомним, что на данный момент таких стран восемь: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Республика Мальдивы, Ливия, Йемен и Маврикий. Некоторое время назад стало известно, что катарская авиакомпания решила отменить все авиарейсы в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет и Бахрейн. Об этом сообщило катарское СМИ .

Эр-Рияд закрыл офис катарской "Аль-Джазиры" за "влияние на саудовский суверенитет"


Получается, что граждане Египта и других стран, разорвавших дипотношения с Дохой, фактически превратились в заложников ситуации. По некоторым данным, одних только египтян в Катаре живёт и работает не менее 100 тыс. человек (при населении Катара примерно в 2 млн человек). Многие вынуждены покидать Катар, используя маршруты через третьи страны – например, через Иорданию.


Теперь стало известно, что министерство культуры и информации Саудовской Аравии закрыло офис катарского телеканала Al-Jazeera в своей стране. При этом сообщается, у «Аль-Джазиры» была отозвана саудовская лицензия на право вещания на аудиторию саудитов.

Из сообщения пресс-службы упомянутого саудовского министерства :
Этот наш шаг связан с тем, что «Аль-Джазира» способствовала информационной поддержке переворота боевиков-хуситов в Йемене, а также осуществляла попытки подстрекательства определённых внутренних классов в Саудовской Аравии. Телекомпания вела деятельность, которая затрагивает наш суверенитет.


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 18

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  1. МПК105 Сегодня, 08:41
    Грызутся,понимашь...
    МПК105
    1. Маз Сегодня, 08:58
      Семеро одного козлят
      Маз
      1. cniza Сегодня, 09:00
        Это США на "булку" "масло" намазывают и собираются откушать.
        cniza
        1. антивирус Сегодня, 09:06
          проект аглицких парней разваливается?
          кто же вещать правду будет? -РашаТудей и Спутник?
          неужто так тесно на ББВостоке?как китай и Индия вывернутся? -последняя надежда- Сила Сибири?
          США запросто подожгут всех для своего спокойствия
          антивирус
      2. nik-karata Сегодня, 11:24
        Семеро одного козлят

        В оригинале "волк и семеро козлят", причём "козлят" - это глагол)))
        Ну в принципе ситуация неплохая! И что-то думается мне, что всё равно не подерутся..... А жаль!
        nik-karata
    2. Александр романов Сегодня, 09:07
      Ливия, Йемен и Маврикий
      Если кто не в курсе,то маврикий это вот тут. Слева большой это Мадагаскар ,а рядом Маврикий маленький. Это я для Катарцец,а то ,думаю они тоже не в курсе ,где это laughing
      Александр романов
      1. Дрюня2 Сегодня, 09:40
        с Аль-Джазиры
        http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplo
        matic-crisis-latest-updates-170605105550769.html
        1:30 утра, во вторник - катарский министр иностранных дел обсуждает кризис с "Аль-Джазиру"
        Министру иностранных дел Катара Мухаммед Бин Абдурахман Аль-Тани, сообщает "Аль-Джазира" в интервью, он не знает, почему ситуация обострилась именно так.
        Он сказал, что эмир Кувейта ехал в Саудовскую Аравию во вторник, чтобы помочь в "сдерживание кризиса". Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани будет давать обращении к нации во вторник для урегулирования ситуации.

        Он добавил, что есть большой знак вопроса над будущим Совета сотрудничества стран залива (ССЗ). "О причинах этой эскалации, честно говоря, мы не знаем, если бы были реальные причины этого кризиса, или же он был на основании того, что мы не осознаем. Если бы были реальные причины, это было бы поставить на обсуждение в ходе встречи ССАГПЗ, но ничего из этого не было упомянуто. Это не было упомянуто во время американо-Исламским-арабского саммита в Эр-Рияде. Не было никаких указаний", - сказал министр.

        "П͟р͟о͟и͟з͟о͟ш͟л͟а͟ ͟б͟е͟с͟п͟р͟е͟ц͟е͟д͟е͟н͟т͟н͟а͟я͟ ͟э͟с͟к͟а͟л͟а͟ц͟и͟я͟ ͟с͟о͟ ͟с͟т͟о͟р͟о͟н͟ы͟ ͟С͟М͟И͟ ͟э͟т͟и͟х͟ ͟с͟т͟р͟а͟н͟ ͟о͟с͟к͟о͟р͟б͟л͟я͟я͟ ͟Б͟р͟а͟т͟с͟к͟и͟й͟ ͟н͟а͟р͟о͟д͟,͟ ͟и͟с͟п͟о͟л͟ь͟з͟у͟я͟ ͟Т͟и͟п͟ ͟я͟з͟ы͟к͟а͟,͟ ͟к͟о͟т͟о͟р͟ы͟й͟ ͟н͟и͟к͟о͟г͟д͟а͟ ͟н͟е͟ ͟б͟ы͟л͟ ͟и͟с͟п͟о͟л͟ь͟з͟о͟в͟а͟н͟ ͟р͟а͟н͟е͟е͟ ͟в͟ ͟о͟т͟н͟о͟ш͟е͟н͟и͟и͟ ͟р͟у͟к͟о͟в͟о͟д͟с͟т͟в͟а͟. Катар не встретил эскалации напряженности. Мы пытались бороться с этим мудро. Мы не ответили им на том же уровне".
        ======
        я так понимаю всё было заранее обговорено и ждали команды ? what
        Дрюня2
  2. Русский74 Сегодня, 08:49
    Катар на очереди...
    Русский74
    1. dik-nsk Сегодня, 08:51
      туда ему и дорога - пусть хоть все передохнут
      dik-nsk
    2. Чёрный Сегодня, 08:53
      Такое ощущение , что власти Эр Рияда и власти Киева учились по одним учебникам....ну прям клоны wassat ....просто одни салАфиты, а другие салОфиты laughing и вся их разница только в вопросе отношения к свинине laughing
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 09:09
        Цитата: Чёрный
        и вся их разница

        Нет не вся. СалОфиты без газа и денег laughing
        Александр романов
  3. Gun70 Сегодня, 09:22
    Еще они за посла РФ не ответили.
    http://www.newsru.com/world/05dec2011/qat.html
    Gun70
  4. 72jora72 Сегодня, 09:41
    Цитата: Александр романов
    Ливия, Йемен и Маврикий
    Если кто не в курсе,то маврикий это вот тут. Слева большой это Мадагаскар ,а рядом Маврикий маленький. Это я для Катарцец,а то ,думаю они тоже не в курсе ,где это laughing

    Вообще то не Маврикий, а Мальдивы разорвали с Катаром дипотношения feel , но на карте их тоже очень тяжело найти......
    72jora72
    1. Стройбат запаса Сегодня, 10:42
      И те и другие разорвали. Внимательнее читайте, пожалуйста smile hi
      Стройбат запаса
  5. anjey Сегодня, 09:42
    помоему с мальчиком для битья - катаром,заранее договорились,за какие плюшки и безделушки неизвестно ,но свалить с себя всю вину на самого маленького шакаленка в стае шакалов это по англицки благородно,ваше дерьмо сэр извольте кушать сами,ан нет не хотят жентельмены от терроризма
    anjey
  6. Machete Сегодня, 09:55
    Ахаха!!!
    Какой прикольной фишкой оказалось вмешательство во внутренние дела.
    Кого хочешь, того и обвиняешь. Как хочешь и в чём хочешь.
    американцы открыли ящик Пандоры.
    Machete
  7. Рабинович_007 Сегодня, 10:42
    РТ, аль джазира, это одинаковые каналы.
    Рабинович_007
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:18
      Это вы о чем г-н из анекдота? Поясните, а то вбросили что-то, а додумывать должны другие?
      rotmistr60
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