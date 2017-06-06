Эр-Рияд закрыл офис катарской "Аль-Джазиры" за "влияние на саудовский суверенитет"

Этот наш шаг связан с тем, что «Аль-Джазира» способствовала информационной поддержке переворота боевиков-хуситов в Йемене, а также осуществляла попытки подстрекательства определённых внутренних классов в Саудовской Аравии. Телекомпания вела деятельность, которая затрагивает наш суверенитет.

Уже на постоянной основе с Ближнего Востока поступает информация о продолжающихся взаимных демаршах Катара и стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром. Напомним, что на данный момент таких стран восемь: Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Республика Мальдивы, Ливия, Йемен и Маврикий. Некоторое время назад стало известно, что катарская авиакомпания решила отменить все авиарейсы в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет и Бахрейн. Об этом сообщило катарское СМИ Получается, что граждане Египта и других стран, разорвавших дипотношения с Дохой, фактически превратились в заложников ситуации. По некоторым данным, одних только египтян в Катаре живёт и работает не менее 100 тыс. человек (при населении Катара примерно в 2 млн человек). Многие вынуждены покидать Катар, используя маршруты через третьи страны – например, через Иорданию.Теперь стало известно, что министерство культуры и информации Саудовской Аравии закрыло офис катарского телеканала Al-Jazeera в своей стране. При этом сообщается, у «Аль-Джазиры» была отозвана саудовская лицензия на право вещания на аудиторию саудитов.Из сообщения пресс-службы упомянутого саудовского министерства