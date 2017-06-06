11:30 06 июня

В США арестована сотрудница, «слившая» в СМИ секретную информацию разведки

Спецслужбы США сумели вычислить сотрудницу (государственного подрядчика), передавшую в СМИ секретные документы Агентства Национальной безопасности (АНБ), передает РИА Новости .



По данным Минюста США, документы передала «25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation, которая была принята на работу в феврале и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно"».


«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», – говорится в релизе ведомства.

В субботу злоумышленница была арестована.

Сообщается, что «Винер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию». Название ресурса не называется, по некоторым данным – это портал Intercept.

Ранее Intercept со ссылкой на секретный доклад АНБ сообщило о том, что российская военная разведка якобы «осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США». Издание ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

Использованы фотографии: http://beta.hotair.com
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Комментарии 15

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  1. ivselim Сегодня, 08:39
    Один (одна в данном случае) к.о.з.е.л. отпущения нашелся.
    ivselim
    1. Зяблицев Сегодня, 09:08
      То есть Хиллари можно, а Риэлити нельзя...? - все что нужно знать о хваленной американской демократии и справедливости... laughing
      Зяблицев
      1. ivselim Сегодня, 10:04
        Хилари своя ("системная"), а эта какая то "левая выскочка". Посему..."асисяй низяяяя..." laughing
        ivselim
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:07
      Цитата: ivselim
      Один (одна в данном случае) к.о.з.е.л. отпущения нашелся.

      тогда уж коза smile
      ЛукичЪ
      1. ivselim Сегодня, 10:47
        Судя по имени (Риэлити Виннер - победитель реальности, вроде как переводится), то все же я прав. laughing
        ivselim
  2. staryivoin Сегодня, 08:55
    А может девочки то и не было... АНБ нужны пусть и "жареные", но факты.
    А имя дамы звучит красиво - Риэлити Виннер - почти реальный победитель...
    staryivoin
    1. Shurik70 Сегодня, 09:16
      Цитата: staryivoin
      А может девочки то и не было... АНБ нужны пусть и "жареные", но факты.
      А имя дамы звучит красиво - Риэлити Виннер - почти реальный победитель...

      Мда... Недоработали ЦРУ. Имя должно было звучать так: Татьяна Иваноффа
      laughing
      Shurik70
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:09
        Цитата: Shurik70
        Мда... Недоработали ЦРУ. Имя должно было звучать так: Татьяна Иваноффа

        это псевдоним. а настоящее имя Влади... ну вы поняли
        ЛукичЪ
    2. g1washntwn Сегодня, 09:20
      Ну, а как организовать вброс, чтобы он был похож на правду? Находим жадного до сенсаций журнашлха и через его связи скидываем лажу. Вуаля, CNN голосит о "сенсации" с "разоблачениями" информатора, но цель совсем другая - "информация" о "вмешательстве"....
      g1washntwn
  3. Masya Masya Сегодня, 08:57
    так вот ты какой, анонимный источник! belay
    Masya Masya
  4. ИмПерц Сегодня, 09:09
    25-летняя Риэлити Виннер

    Красивое имя, не то что какой-то Шерлок Холмс...
    Что обозначает?
    ИмПерц
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:27
      Цитата: ИмПерц
      Что обозначает?

      Настоящий победитель... belay
      Paranoid50
      1. ИмПерц Сегодня, 09:50
        Я про Шерлока Холмса wassat
        ИмПерц
  5. serkhan Сегодня, 10:17
    результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены

    видимо эта фраза является информацией с грифом "совершенно секретно".
    serkhan
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    У меня такое ощущение, что американские спецслужбы скоро сами запутаются в своих "многоходовках" и как результат облажаются. Вот тогда бОльшая часть правды всплывет и станет достоянием общественности.
    rotmistr60
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