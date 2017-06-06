В США арестована сотрудница, «слившая» в СМИ секретную информацию разведки
Спецслужбы США сумели вычислить сотрудницу (государственного подрядчика), передавшую в СМИ секретные документы Агентства Национальной безопасности (АНБ), передает РИА Новости .
По данным Минюста США, документы передала «25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation, которая была принята на работу в феврале и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно"».
«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», – говорится в релизе ведомства.
В субботу злоумышленница была арестована.
Сообщается, что «Винер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию». Название ресурса не называется, по некоторым данным – это портал Intercept.
Ранее Intercept со ссылкой на секретный доклад АНБ сообщило о том, что российская военная разведка якобы «осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США». Издание ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.
По данным Минюста США, документы передала «25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation, которая была принята на работу в феврале и тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно"».
«Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя», – говорится в релизе ведомства.
В субботу злоумышленница была арестована.
Сообщается, что «Винер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию». Название ресурса не называется, по некоторым данным – это портал Intercept.
Ранее Intercept со ссылкой на секретный доклад АНБ сообщило о том, что российская военная разведка якобы «осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США». Издание ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих «атак», а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.
Использованы фотографии: http://beta.hotair.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти