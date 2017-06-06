НАТО в Литве будет оборонять Сувалкский коридор от русских и белорусов
Дислоцированные в Прибалтике и Польши военнослужащие НАТО готовятся к проведению очередных учений у российских границ. Речь идёт о маневрах, которые должны состояться 17-19 июня в рамках международных учений «Железный волк – 2017» (Gelezinis Vilkas 2017). В общей сложности в маневрах будут задействованы не менее 1,5 тысяч военнослужащих из Британии, США, Польши и Литвы, а также десятки единиц военной техники, включая бронемашины и вертолёты.
Основная задача в ходе маневров, как сообщает литовское командование, оборона так называемого Сувалкского коридора (Suwalki Gap). Заявлено, что именно удержание этого «коридора» может позволить союзникам по НАТО в случае возникновения масштабного конфликта прийти на помощь Прибалтике.
Подготовка к маневрам
Фото из Литвы напоминает фото образца 1939 года:
В действительно Сувалкский коридор не что иное как граница между Литвой и Польшей. При этом в НАТО этот участок воспринимается как «коридор из Калининградской области в Белоруссию. Якобы Россия может вынашивать планы, согласно которым можно перекрыть этот «коридор», чем отсечь Литву, Латвию и Эстонию от сухопутной натовской помощи.
Delfi приводит заявление командующего Сухопутными войсками Литвы генерала Валдемараса Рупшиса.
Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики.
Основная задача в ходе маневров, как сообщает литовское командование, оборона так называемого Сувалкского коридора (Suwalki Gap). Заявлено, что именно удержание этого «коридора» может позволить союзникам по НАТО в случае возникновения масштабного конфликта прийти на помощь Прибалтике.
Подготовка к маневрам
Фото из Литвы напоминает фото образца 1939 года:
В действительно Сувалкский коридор не что иное как граница между Литвой и Польшей. При этом в НАТО этот участок воспринимается как «коридор из Калининградской области в Белоруссию. Якобы Россия может вынашивать планы, согласно которым можно перекрыть этот «коридор», чем отсечь Литву, Латвию и Эстонию от сухопутной натовской помощи.
Delfi приводит заявление командующего Сухопутными войсками Литвы генерала Валдемараса Рупшиса.
Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики.
Использованы фотографии: delfi.lt
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