11:24 06 июня

НАТО в Литве будет оборонять Сувалкский коридор от русских и белорусов

Дислоцированные в Прибалтике и Польши военнослужащие НАТО готовятся к проведению очередных учений у российских границ. Речь идёт о маневрах, которые должны состояться 17-19 июня в рамках международных учений «Железный волк – 2017» (Gelezinis Vilkas 2017). В общей сложности в маневрах будут задействованы не менее 1,5 тысяч военнослужащих из Британии, США, Польши и Литвы, а также десятки единиц военной техники, включая бронемашины и вертолёты.

Основная задача в ходе маневров, как сообщает литовское командование, оборона так называемого Сувалкского коридора (Suwalki Gap). Заявлено, что именно удержание этого «коридора» может позволить союзникам по НАТО в случае возникновения масштабного конфликта прийти на помощь Прибалтике.

НАТО в Литве будет оборонять Сувалкский коридор от русских и белорусов

Подготовка к маневрам


Фото из Литвы напоминает фото образца 1939 года:


В действительно Сувалкский коридор не что иное как граница между Литвой и Польшей. При этом в НАТО этот участок воспринимается как «коридор из Калининградской области в Белоруссию. Якобы Россия может вынашивать планы, согласно которым можно перекрыть этот «коридор», чем отсечь Литву, Латвию и Эстонию от сухопутной натовской помощи.

Delfi приводит заявление командующего Сухопутными войсками Литвы генерала Валдемараса Рупшиса.
Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики.

Использованы фотографии: delfi.lt
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 09:24
    Поздно вспомнили , все уже "заминировано" и готово к прорыву. laughing
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:28
      Витя , не пали ... wink
      bouncyhunter
      1. zivXP Сегодня, 09:33
        Может им еще про подземный туннель под Литвой рассказать? :)
        zivXP
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
          Цитата: zivXP
          Может им еще про подземный туннель под Литвой рассказать? :)

          Инженерные подразделения НАТО после Вашего комментария в срочном порядке отправились на поиски с привлечением всех доступных ресурсов . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:41
            Там уже китайцы шастают , блин вспомнили. laughing
            cniza
            1. Татьяна Сегодня, 09:54
              Это ценнейшая good информационная статья - и именно своим историческим сравнением и сопоставлением с 1939 годом!
              Татьяна
      2. cniza Сегодня, 09:34
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , не пали ... wink


        Паша , у них позднее зажигание , это уже несколько лет , как все знают.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
          А может , они проспали , а ты им такой "сурпрыз" .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:42
            Виноват , не буду , пусть сами думают.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
              Цитата: cniza
              Виноват , не буду , пусть сами думают.

              Принято . Впредь не забывай , откуда их разведка черпает "ценную" информацию . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:02
                Забыл : " Болтун находка для шпиона" , буду исправляться.
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 10:41
                  Виктор, приветствую hi Да, да, не забывай про службу "Прибалтийских эльфов" у которых начальника обворовали. Они бдят. wassat
                  Ой, опять букву пропустил в последнем слове. recourse
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 10:54
                    Приветствую Сергей hi вот от этого действия , где пропущена буква, стоит запах и про них не забудешь.
                    cniza
                    1. Svarog51 Сегодня, 11:04
                      Лишь бы ветер не в нашу сторону, да и в обратную тоже не климатит - там Калининград. На юге у них Беларусь, там Паша - тоже не надо. Во, придумал - пусть на норгов с бриттами дует. wassat
                      Svarog51
    2. mojohed2012 Сегодня, 09:38
      Оборона Сувалкского коридора, при текущем раскладе - это пустые слова. Это, примерно так, как было в 1940 году, когда вермахт атаковал через Арденны, введя в Бельгию танковую дивизию, на что Союзники среагировали, как и думали немцы. Доверь союзники бельгийцам самим защищаться, и размести Эйзенхауэр за фронтом резервы, которые уже ввел в Бельгию и Дюнкерка могло бы и не быть. Сувалкский коридор - это тоже "уши от осла", т.к. с флангов РФ и РБ нависают как клещи кузнеца и сыр - силы НАТО уже на огне...
      mojohed2012
  2. саняджан Сегодня, 09:25
    надо в Мексику ввести войска для защиты от пиндотеррористов
    саняджан
  3. olhon Сегодня, 09:36
    Да что же у них там такого ценного , что "Россия может вынашивать планы, согласно которым можно перекрыть этот «коридор», чем отсечь Литву, Латвию и Эстонию от сухопутной натовской помощи"? Может девки симпатичные?
    olhon
  4. роман66 Сегодня, 09:37
    интересно, а они что-нибудь про десант знают? или только от бурятской конницы обороняться собираются?
    роман66
  5. KRIK33 Сегодня, 09:39
    Думаю, эти "вояки" и оборону моего коридора от тараканов не сдержат, не говоря о Сувалкском... smile
    KRIK33
  6. Machete Сегодня, 09:52
    Ну, пусть охраняют. Сопьются от безделья.
    Machete
  7. Red_Hamer Сегодня, 10:05
    Сунутся, им эти русские насуют, опять сунутся, опять насуют, Сувалки однако! laughing
    Red_Hamer
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:05
    Там порядка 100 км вполне проходимой танками местности. При ударе с двух сторон войска встретятся часа через 3-4. Если учесть то, что перекрывать в первую очередь нужно будет транспортные коммуникации, а сплошной фронт блокады можно и потом - то расчет времени вполне оправдан. И чем они собираются оборонять такие позиции? Бригадой?
    Горный стрелок
  9. anjey Сегодня, 10:09
    Gelezinis Vilkas - железная вилка в ягодицу литовским фашистам, а в итоге" железный капут"!
    anjey
  10. Tusv Сегодня, 10:22
    А шмон в поезде Калининград - Москва это тоже в рамках Железного волка?
    Tusv
  11. bratchanin3 Сегодня, 10:33
    Нам надо проводить учения с целью разблокировать коридор до Калининграда, по границе Польши.
    bratchanin3
  12. g1washntwn Сегодня, 10:44
    Спалили всю контору.... Раз имеют в планах и отрабатывают вариант обороны от прорыва в сторону Калининграда по "Сувалкинскому коридору", значит план блокады Калининграда из этих же планов.
    g1washntwn
  13. Толстоевский Сегодня, 11:08
    решили всё ж такитвари устроить блокаду Калининграда и области
    Толстоевский
  14. Alexey-74 Сегодня, 11:11
    Что бы вы не делали, все равно останетесь карликовыми государствами со своей недоармией....и всерьез вас Россия воспринимать не будет, как бы не пыжились.
    Alexey-74
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