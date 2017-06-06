Пенс включил Россию и Иран в список главных угроз наравне с терроризмом
Вице-президент США Майк Пенс назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных мировых угроз, в борьбе с которыми Вашингтон готов помочь своим союзникам по Североатлантическому блоку, передает РИА Новости .
При этом он подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас».
Американские СМИ отметили, что Пенс в своем выступлении сослался на слова президента Трампа на последнем саммите НАТО. Однако президент не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с 5 статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике.
Позднее в Белом доме объясняли, что Трамп имел в виду и принцип коллективной обороны, когда говорил о приверженности США Североатлантическому блоку.
Повышенное внимание к этой теме обусловлено тем, что президент не раз критиковал союзников по НАТО, которые, по его мнению, недостаточно выделяют средств на военные нужды, излишне полагаясь на США.
От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад,сказал Пенс в Atlantic Council.
При этом он подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас».
С появлением противников, новых и старых, наш Альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма,добавил Пенс.
Американские СМИ отметили, что Пенс в своем выступлении сослался на слова президента Трампа на последнем саммите НАТО. Однако президент не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с 5 статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике.
Позднее в Белом доме объясняли, что Трамп имел в виду и принцип коллективной обороны, когда говорил о приверженности США Североатлантическому блоку.
Повышенное внимание к этой теме обусловлено тем, что президент не раз критиковал союзников по НАТО, которые, по его мнению, недостаточно выделяют средств на военные нужды, излишне полагаясь на США.
Использованы фотографии: AP Photo / Patrick Semansky
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