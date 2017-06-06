11:29 06 июня

Пенс включил Россию и Иран в список главных угроз наравне с терроризмом

Вице-президент США Майк Пенс назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных мировых угроз, в борьбе с которыми Вашингтон готов помочь своим союзникам по Североатлантическому блоку, передает РИА Новости .



От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад,
сказал Пенс в Atlantic Council.


При этом он подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас».

С появлением противников, новых и старых, наш Альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма,
добавил Пенс.

Американские СМИ отметили, что Пенс в своем выступлении сослался на слова президента Трампа на последнем саммите НАТО. Однако президент не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с 5 статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике.

Позднее в Белом доме объясняли, что Трамп имел в виду и принцип коллективной обороны, когда говорил о приверженности США Североатлантическому блоку.

Повышенное внимание к этой теме обусловлено тем, что президент не раз критиковал союзников по НАТО, которые, по его мнению, недостаточно выделяют средств на военные нужды, излишне полагаясь на США.

Использованы фотографии: AP Photo / Patrick Semansky
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Комментарии 40

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  1. Смог Сегодня, 09:30
    Пенс-
    - (англ. pence). Английская монета, составляющая одну двестисороковую часть фунта стерлингов.;
    laughing
    Смог
    1. maxim947 Сегодня, 09:35
      Им заняться больше похоже нечем,.. Все ярлыки развешивают, ....
      maxim947
      1. cniza Сегодня, 09:39
        Цитата: Смог
        Пенс-
        - (англ. pence). Английская монета, составляющая одну двестисороковую часть фунта стерлингов.;
        laughing


        Вся его цена.
        cniza
        1. Смог Сегодня, 09:42
          Цитата: cniza
          Вся его цена.

          Ага! Мелкая, разменная монета!!!! lol
          Смог
          1. Чёрный Сегодня, 10:34
            Цитата: Смог
            Цитата: cniza
            Вся его цена.

            Ага! Мелкая, разменная монета!!!! lol

            А по русски просто ЧЛЕН wassat
            Чёрный
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:42
          Цитата: cniza
          Вся его цена.

          Слишком высоко вы его оценили , друзья мои . Ему в базарный день фартинг - красная цена (фартинг = 1/4 пенса) .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:45
            Да в минусе он уже Паша , как и его государство , которое кроме беды и вреда ничего , никому не приносит.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
              Цитата: cniza
              кроме беды и вреда ничего , никому не приносит.

              Это всем давно понятно , да не у всех духу хватает воспротивиться . А к тем , кто против обычно летит " демократия " в виде авиабомб .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:04
                "Демократизаторы" по всему миру сеют войну.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
                  Не умеют и не хотят по другому . Во время Мировых войн нарубили "капусты" и быстро смекнули , что это выгодный бизнес .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:10
                    Это их "бизнес" иначе рухнет "экономика".
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
                      Так и есть , Витя . И отсюда можно сделать вывод , что мира на нашем многострадальном шарике не предвидится . По крайней мере , пока на нём существует Матрасия .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:14
                        Боюсь , мы до этого не доживем.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 10:24
                      Цитата: cniza
                      Боюсь , мы до этого не доживем

                      Не теряй надежды , дружище ! Анекдот для поднятия боевого духа :
                      Совещание Президента и Министра Обороны . Президент :
                      - У нас опять всё трещит по швам . Надо срочно напасть на кого-нибудь . Давайте нападём на китайцев .
                      - Ничего не выйдет , господин Президент - они будут воспроизводиться быстрее , чем мы их убивать .
                      - Чёрт ! Ну , тогда давайте нападём на молдован .
                      - Ничего не выйдет , господин Президент - они будут отстраиваться быстрее , чем мы их бомбить .
                      - Чёрт , ну что же делать ? О ! А давайте нападём на тупых матрасов !
                      - Ничего не выйдет , господин Президент - мы и есть "тупые матрасы" .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:26
                        Не успел взять в кавычки , а так ... " не дождутся".
                        cniza
                2. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
      2. рич Сегодня, 09:51
        Пенс включил Россию и Иран в список главных угроз наравне с терроризмом

        Не он первый, не он и последний. Такая в Америке традиция hi
        рич
    2. vovanpain Сегодня, 10:14
      Вице-президент США Майк Пенс назвал РФ, Иран и терроризм

      Это он поскромничал однако,если бы не США в мире намного спокойней было бы,главный борец с терроризмом на планете является главным террористом.Сами с собой борются.
      vovanpain
    3. сибиралт Сегодня, 10:44
      Ага. "Готовы помочь", т.е. чужими руками. А самим слабо? bully
      сибиралт
  2. Александр романов Сегодня, 09:31
    Маик Пенис вышибает новые деньги для Пентагона,в связи с новыми угрозами.
    Александр романов
    1. дядя Мурзик Сегодня, 09:45
      Александр романов а как же КНДР?если мы враги США,то КНДР наш союзник! lol
      дядя Мурзик
      1. Александр романов Сегодня, 10:24
        Цитата: дядя Мурзик
        Александр романов а как же КНДР?

        Мурзик БРЫСЬ!
        Александр романов
        1. дядя Мурзик Сегодня, 10:42
          "вам нужен корейский шкаф"!отзыв правильно назвал?Саня я понял ты наш, последователь
          Чучхе!!!!! wassat
          дядя Мурзик
      2. сибиралт Сегодня, 10:49
        КНДР с ИГ не воюет, какая же она враг США? Другое дело Дутерте. Но США впопыхах, похоже, его в списке главных врагов пропустили . laughing
        сибиралт
  3. Siberia 9444 Сегодня, 09:32
    А про с.корейцев забыл что ли , и Китай смотрю то же другом стал laughing
    Siberia 9444
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:19
      Цитата: Siberia 9444
      А про с.корейцев забыл что ли , и Китай смотрю то же другом стал laughing

      Скорее всего у матрасов в каждом ведомстве свой "хит-парад". А первые места в ротациях - они не резиновые. Через недельку Ким что-нибудь испытает - Россия из "призов" и откатится. yes
      Paranoid50
  4. 72jora72 Сегодня, 09:36
    Цитата: Siberia 9444
    А про с.корейцев забыл что ли , и Китай смотрю то же другом стал laughing

    Просто он только до трёх умеет считать......
    72jora72
    1. рич Сегодня, 09:48
      А вот и не правда. Днем для конспирации Александр костерил Ына на всех углах, а по ночам тайно таскал ему через границу в рюкзаке порох, спички, соль, батарейки и сигареты. Американцы как узнали об этой перемоге, сразу слиняли. soldier
      рич
      1. дядя Мурзик Сегодня, 10:08
        рич таки выходит Александр засланец Ына!прошу прощения не узнал романова в гриме переходящего границу laughing
        дядя Мурзик
        1. рич Сегодня, 10:11
          дядя Мурзик, тут дело темное. Скорее всего как раз наоборот
          рич
          1. дядя Мурзик Сегодня, 10:17
            рич одно понятно,трудно ему!у него ус отклеился lol
            дядя Мурзик
            1. рич Сегодня, 10:23
              Насчет уса не знаю, но американцы его побаиваются
              рич
              1. дядя Мурзик Сегодня, 10:35
                good тем более александр владеет израильским рукопашкой Крав-мага ! wassat он часто выступает за еврейскую сборную lol
                дядя Мурзик
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:49
    Ничего личного - только бизнес. Амеровское ВПК хочет кушать, а НАТОвские вооружения - в основном производятся в США. Ну, как минимум, для "мелких" партнеров.
    А Иран в качестве главной угрозы - ну, не фигура. А вот Россия с СЯО - годится, да еще и "генетическая память"...
    Горный стрелок
  6. Machete Сегодня, 09:50
    Опять мантры петь начали.
    Ну правильно: надо же как-то Трампа отмывать от связей с Россией.
    Machete
  7. дядя Мурзик Сегодня, 09:53
    а где тут господин под ником старый который все доказывал что американские базы не против России! belay
    дядя Мурзик
    1. Tusv Сегодня, 10:16
      Цитата: дядя Мурзик
      что американские базы не против России!

      В чем то Старый26 прав.НАТО трансформировалось. В первую очередь базы для защиты американской дерьмократии от излишней самостоятельности под соусом Русские идут,. Выражаясь кулинарным языком, Россия изысканное недоступное второе блюдо для слюнек, чтобы жрали первое
      Tusv
  8. anjey Сегодня, 10:02
    уже никого не удивляет,навалят подло кучу фекалий по всему миру,а тычут в добряка соседа
    anjey
  9. Роман 11 Сегодня, 10:36
    От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана Все эти седовласые дедульки что-то пытаются раскачать, иногда доходит до истерик.... но по-моему люди уже понимают, что это от нехватки пенсии.

    кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад, Смахивает на больные прерассудки. А что коммунизм покушался на захват всего мира? Ну были воззвания Троцкого в своё время.... но тогда дальше наших границ это не пошло. Наоборот были постоянные провокации и внешняя интервенция.

    И потом капитализм на фоне коммунизма не такая уж невинная овечка - разве справедливо, когда половина денег на планете принадлежит кучке в несколько тысяч человек? При грамотном подходе успешно созидать можно в обеих системах.
    Роман 11
  10. Рабинович_007 Сегодня, 10:40
    Я согласен.
    Рабинович_007
  11. Ken71 Сегодня, 10:42
    Он перечислил главные угрозы для США. И я ним согласен. Более того горжусь.Россия представляет для них угрозу. Пусть боятся.
    Ken71
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