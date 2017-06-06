11:31 06 июня

Вывод военных ФРГ из Турции как пролог радикального пересмотра отношений

Согласно информации интернет-портала « ИноТВ », немецкое издание Handelsblatt полагает, что Германия будет вынуждена отозвать своих военных с базы Инджирлик в Турции, так как Анкара не собирается уступать и разрешать немецким парламентариям посещение солдат, размещенных на её территории.

Поездка министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Анкару не принесла никаких результатов. Турция продолжает настаивать на запрете отдельным депутатам бундестага посещать авиабазу. Взамен было предложено организовать встречу с военными Германии на базе НАТО в городе Конья. В итоге 260 немецким военным, находящимся в Инджирлике, скорее всего, придётся его покинуть.

Вывод военных ФРГ из Турции как пролог радикального пересмотра отношений



Германия оперирует гарантированным Конституцией правом, позволяющим любому представителю парламента в любое время посетить военных своей страны за рубежом. Турция не намерена руководствоваться немецкими законами, так как предполагаемым путчистам пообещали убежище в Германии.

Издание считает, что невозможность пойти на взаимные уступки привела к попытке уничтожить проблему на корню выводом немецких военных. Однако остается ряд других проблемных моментов. Немецко-турецкий журналист Дениз Ючел, находящийся в следственном изоляторе в Турции по подозрению в причастности к террористической деятельности, не может сдать свой германский паспорт, чтобы проблема разрешилась сама собой. Германия не может выслать в Турцию членов запрещённой курдской Рабочей партии Курдистана или гипотетических путчистов, пребывающих на её территории. Турция навряд ли будет смягчать своё антитеррористическое законодательство, которое ЕС обозначил в качестве преграды для либерализации выдачи виз турецким гражданам.

Как полагает издание, фактически ФРГ имеет только два пути решения турецкой проблемы: либо в перспективе всё чаще идти на уступки, либо радикально пересмотреть свою политику в отношении Анкары. Последний вариант приведет к пересмотру базовых направлений сотрудничества с Турцией: её вступления в ЕС, борьбы с терроризмом, соглашения по беженцам.


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Комментарии 17

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  1. zivXP Сегодня, 09:36
    Турки немцев на крючок подсаживают.
    zivXP
    1. рич Сегодня, 09:39
      Вывод военных ФРГ из Турции как пролог радикального пересмотра отношений

      Израиль молча аплодирует. Турки отомстили немцам за библейский исход евреев из Египта laughing
      рич
    2. abrakadabre Сегодня, 09:57
      Турки немцев на крючок подсаживают.
      Подсаживают. Но это не крючок... wassat
      abrakadabre
  2. Чёрный Сегодня, 09:36
    Одни труселя кружевные носят, а другим вера не позволяет..Абыдна да... laughing
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
      Цитата: Чёрный
      Одни труселя кружевные носят, а другим вера не позволяет.

      Там не в вере дело - в заднице натирают . wassat
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:48
        Цитата: zivXP
        Турки немцев на крючок подсаживают.


        На сучок они их подсаживают , что у меня сегодня все в одном направлении и Паша говорит , что натирают им.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
          Так ведь факт констатируем , Витя . yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:07
            Боятся они фактов , у них только засекреченная информация в ходу.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
              Цитата: cniza
              у них только засекреченная информация в ходу.

              Которую никто в глаза не видел , в том числе и они сами . belay
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:13
                Она у них на нано - носителях. laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
                  Да , без микроскопа хрен увидишь ... lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:28
                    Так ведь спрятали и сами забыли где , вот Турция и напоминает - идите поищите.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
                      Это как в наших сказках - принеси то , не знаю что . laughing
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:33
                        " Поди туда не знаю куда" сказочники , но Турки их ещё попинают.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 10:34
                      Цитата: cniza
                      Турки их ещё попинают.

                      Не сомневаюсь , что у этого Марлезонского балета будет не только вторая часть . wink
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:38
                        Это не просто балет , это начало "плясок" НАТО.
                        cniza
  3. LÄRZ Сегодня, 10:11
    Согласно информации интернет-портала « ИноТВ », немецкое издание Handelsblatt полагает, что Германия будет вынуждена отозвать своих военных с базы Инджирлик в Турции
    "Свято место пусто не бывает". Найдутся те, кто немцев заменит.
    LÄRZ
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