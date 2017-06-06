Вывод военных ФРГ из Турции как пролог радикального пересмотра отношений
Согласно информации интернет-портала « ИноТВ », немецкое издание Handelsblatt полагает, что Германия будет вынуждена отозвать своих военных с базы Инджирлик в Турции, так как Анкара не собирается уступать и разрешать немецким парламентариям посещение солдат, размещенных на её территории.
Поездка министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Анкару не принесла никаких результатов. Турция продолжает настаивать на запрете отдельным депутатам бундестага посещать авиабазу. Взамен было предложено организовать встречу с военными Германии на базе НАТО в городе Конья. В итоге 260 немецким военным, находящимся в Инджирлике, скорее всего, придётся его покинуть.
Германия оперирует гарантированным Конституцией правом, позволяющим любому представителю парламента в любое время посетить военных своей страны за рубежом. Турция не намерена руководствоваться немецкими законами, так как предполагаемым путчистам пообещали убежище в Германии.
Издание считает, что невозможность пойти на взаимные уступки привела к попытке уничтожить проблему на корню выводом немецких военных. Однако остается ряд других проблемных моментов. Немецко-турецкий журналист Дениз Ючел, находящийся в следственном изоляторе в Турции по подозрению в причастности к террористической деятельности, не может сдать свой германский паспорт, чтобы проблема разрешилась сама собой. Германия не может выслать в Турцию членов запрещённой курдской Рабочей партии Курдистана или гипотетических путчистов, пребывающих на её территории. Турция навряд ли будет смягчать своё антитеррористическое законодательство, которое ЕС обозначил в качестве преграды для либерализации выдачи виз турецким гражданам.
Как полагает издание, фактически ФРГ имеет только два пути решения турецкой проблемы: либо в перспективе всё чаще идти на уступки, либо радикально пересмотреть свою политику в отношении Анкары. Последний вариант приведет к пересмотру базовых направлений сотрудничества с Турцией: её вступления в ЕС, борьбы с терроризмом, соглашения по беженцам.
Поездка министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля в Анкару не принесла никаких результатов. Турция продолжает настаивать на запрете отдельным депутатам бундестага посещать авиабазу. Взамен было предложено организовать встречу с военными Германии на базе НАТО в городе Конья. В итоге 260 немецким военным, находящимся в Инджирлике, скорее всего, придётся его покинуть.
Германия оперирует гарантированным Конституцией правом, позволяющим любому представителю парламента в любое время посетить военных своей страны за рубежом. Турция не намерена руководствоваться немецкими законами, так как предполагаемым путчистам пообещали убежище в Германии.
Издание считает, что невозможность пойти на взаимные уступки привела к попытке уничтожить проблему на корню выводом немецких военных. Однако остается ряд других проблемных моментов. Немецко-турецкий журналист Дениз Ючел, находящийся в следственном изоляторе в Турции по подозрению в причастности к террористической деятельности, не может сдать свой германский паспорт, чтобы проблема разрешилась сама собой. Германия не может выслать в Турцию членов запрещённой курдской Рабочей партии Курдистана или гипотетических путчистов, пребывающих на её территории. Турция навряд ли будет смягчать своё антитеррористическое законодательство, которое ЕС обозначил в качестве преграды для либерализации выдачи виз турецким гражданам.
Как полагает издание, фактически ФРГ имеет только два пути решения турецкой проблемы: либо в перспективе всё чаще идти на уступки, либо радикально пересмотреть свою политику в отношении Анкары. Последний вариант приведет к пересмотру базовых направлений сотрудничества с Турцией: её вступления в ЕС, борьбы с терроризмом, соглашения по беженцам.
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