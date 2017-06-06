14:29 06 июня

Украинский историк заявил, что древние греки и скифы владели украинской мовой

Украинская тема не даёт себя игнорировать. Казалось бы, что все маразмы так называемыми украинскими историками уже давно озвучены, но, пробив очередное дно, «специалисты по истории Украины» продолжают давать поводы задуматься о состоянии их психического здоровья. Очередным перлом отметился украинский «историк» Пётр Ющенко – экс-депутат Верховной рады Украины и брат экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Будучи приглашённым в эфире телеканала «Рада» Ющенко должен был рассказать (по задумке редакции) об особенностях празднования православного праздника Троицы. Однако в своём повествовании Ющенко договорился до того, что объявил Украину – частью древней цивилизации, объединявшего 70 народов от Испании до Сомали и Эфиопии и до берегов Дона. Редакцию это нисколько не смутило.

По словам Ющенко, в итоге никакой цивилизации на юге Сомали и Эфиопии не сформировано, а цивилизация в направлении Дона «завоёвана».


Ющенко:
А вот цивилизация, которая творила – это Скифия-Украина. Да, Украина – окраина, окраина цивилизации, Ойкумены.


Далее ведущая эфира поинтересовалась:
Так наша мова там тоже была?


Ющенко:
Разумеется! На этой мове Анахарсис (скифский философ – прим. «ВО») за 600 лет до н.э. написал 50 сентенций, и они вместе с Солоном (афинский политик и философ, - прим. «ВО») положили начало правовой философии.


Далее Ющенко причислил к «украинской культуре» и древнегреческого Диогена.



Если на Украине лица, заявляющие о том, что за 600 лет до нашей эры существовал украинский язык, считаются историками, то это может говорить об общем уровне образования у соседей, которые в попытке отрыва от русской цивилизации готовы и древних египетских фараонов объявить говорившими на мове...


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Комментарии 52

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  1. major071 Сегодня, 12:30
    Учебник по истории листая
    Наткнулся на такую сценку
    Что сам того совсем незная
    Адам был предком Порошенко
    По Раю лазил в шароварах
    Усы, как две сопли висели
    Все клянчил яблоко в подарок
    Кричал, что Рая он владелец
    Жена, что Евой называлась
    Божилась, что «в натуре» Галя
    Ошибка в Библию закралась
    Как видно москали наврали
    Из Рая был позорно выгнан
    Кричал, что за грехи чужие
    Как смог до яблока допрыгнуть?
    При этом покусав другие?
    Перевернув еще страницу
    Опять я вижу эту сценку
    Народ египетский в столицу
    Несет его – Тутанхоменко!
    Сидит вальяжно на носилках
    Вареник в правой, в левой сало
    Раб подает ему горилку
    А он кричит, что сало мало!
    Перелистнув абзацев пару
    Оставив всех хохлов в Египте
    Я древних греков мемуары
    Прочел о Марафонской битве
    Забросьте в печку Геродота
    Да Мильтиада с Каллимахом
    Была лишь древних укров рота
    Хорунжий, пан и два монаха!
    Побив, разбив всех персов в битве
    Гонца отправив (за червонец!)
    Весь путь на сорок километров
    Бежал Петро! Це марафонец!
    Царь Леонидченко – спартанец
    Коварно был хохлами предан
    И был казнен как иностранец
    Хоть он принес хохлам победу!



    Долой Афины! Рим встречайте!
    И тут меня ждала засада!
    Мой ум и здравый смысл – прощайте!
    Сенатом называлась Рада!
    Ходил там Цезаренко Юлий
    Брутюк с ножом к нему врывался
    Потом того там чем то ткнули…
    Так УКРОМИР формировался
    Потом был Рим хохлами рушен
    Они ж его восстановили
    Про Карфаген молчу… Разрушен
    Его же у кры захватили

    Уйдя от древности замшелой
    В века культурного расцвета
    Когда Европа богатела
    Зашел. И снова вижу это!
    То крестоносцы в шароварах
    Супротив них арабы с чубом
    Одни стремились за хабаром
    Другие выбили их. Чудом..

    За Гробь господень воевали
    Не крестоносцы, а казаки
    А то, что предки написали
    Так это москаляков враки!


    Отправим прочь бои за веру
    Давай те прыгнем к Ренессансу
    И здесь, в дворцовых интерьерах
    Одни хохлы кружились в танцах
    Стихи, картины и сонеты
    Нет, не могла создать Европа
    А, вот хохлы создали это
    «Мадонна» – точно их работа!
    Был Тициан хохлом по праву
    Писал холсты в хохлятском стиле
    Да Винчи с той же был державы
    Все гении хохлами были

    wink drinks

    Продолжение следует...
    major071
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:38
      дед сломался, несите нового историка

      а в украине каждый со справкой паходу себя историком видит

      вообще странно, если тут брат президента выступает в роли йододефицитного - то что ж там обычный люд у себя в голове городит
      с-т Petrov
      1. krot Сегодня, 12:41
        Вы не в курсе что ли, что и греки древние и римляне, да и монголо татары- это все потомки великих у к р о в.
        krot
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:41
          я знаю что у Будды были украинские корни. Врезалась в память статья на Корреспонденте
          с-т Petrov
          1. Shurik70 Сегодня, 12:46
            Цитата: major071

            Как смог до яблока допрыгнуть?
            При этом покусав другие?

            Shurik70
            1. Монос Сегодня, 13:14
              которые в попытке отрыва от русской цивилизации готовы и древних египетских фараонов объявить говорившими на мове...

              Почему нет? Будду уже признали украинцем. В сумасшедшем доме нет ничего невозможного. smile
              Монос
          2. Александр романов Сегодня, 12:54
            Цитата: с-т Petrov
            я знаю что у Будды были украинские корни.

            Завязываите,от таких новостей украиские патриоты мочатся в штаны от счастья
            Александр романов
            1. с-т Petrov Сегодня, 12:55
              а сей недуг мы в подвиг определим (с) laughing
              с-т Petrov
        2. mojohed2012 Сегодня, 13:19
          И вообще древние украинцы вырыли Черное море, чтобы было где купаться. А Карпаты насыпали, чтобы было на что любоваться. А еще Рюрик украинской мовой размовлял своих викингов-данов-наемников, т.к. те москальскую мову еще не знали, а латынь не дошла.
          И вообще - секта украинствующих похожа на хасидов в Израиле с их книгой - Танией, все повествование которой сводится к тому, что именно хасиды избранный народ, а когда наступит конец света - все умрут, одни хасиды останутся.
          mojohed2012
        3. 30 вис Сегодня, 13:20
          Даже человеко образные обезьяны и те произошли от древних проукров!
          30 вис
          1. рич Сегодня, 13:23
            Вот и настоящее фото древних протоукров
            рич
        4. ЛукичЪ Сегодня, 13:28
          Цитата: krot
          Вы не в курсе что ли, что и греки древние и римляне, да и монголо татары- это все потомки великих у к р о в.

          они ещё древнее. мамонтов пасли и стригли.
          ЛукичЪ
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
      good у Вас своего издания данных стихов? Если нет надо подумать, как их сосредоточить... Очень впечатляет... good
      a.s.zzz888
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:41
        Цитата: a.s.zzz888
        у Вас своего издания данных стихов?

        извините, стихов нет, но у меня есть сказки
        ЛукичЪ
    3. AlexTires Сегодня, 12:41
      гениально! с разрешения - утащу на КОНТ!) но тока с разрешения!!!))) авторство - сохранЮ!)
      AlexTires
      1. major071 Сегодня, 12:44
        Да тащите, не жалко! laughing drinks
        major071
    4. san4es Сегодня, 12:59
      hi ...С Праздником
      san4es
    5. ЛукичЪ Сегодня, 13:32
      Цитата: major071
      Как смог до яблока допрыгнуть?
      При этом покусав другие?

      и покусал ведь
      ЛукичЪ
    6. ЛукичЪ Сегодня, 13:33
      Цитата: major071
      Усы, как две сопли висели

      ну как без них
      ЛукичЪ
    7. ЛукичЪ Сегодня, 13:35
      Цитата: major071
      Народ египетский в столицу
      Несет его – Тутанхоменко!

      есть документальное подтверждение
      ЛукичЪ
  2. 210окв Сегодня, 12:30
    Да ладно!Ведь первый человек на планете тоже был великоукром! what fool
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 12:40
      А что тут удивительного? И в древности были юродивые. laughing
      сибиралт
    2. роман66 Сегодня, 12:45
      мелко! догадайтесь. кто был Создателем?
      роман66
  3. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 12:32
    Д.Б. что то еще сложно сказать по данному интервью.
    Wild_Grey_Wolf
  4. kefan Сегодня, 12:33
    Это не историк, это сказочник высшей категории, Андерсен тихо курит в сторонке.
    kefan
    1. Толстоевский Сегодня, 12:38
      сказочники обладают фантазией. а это бред наркомана, отягощённый врождённым сифилисом головного мозга
      Толстоевский
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    глядя на эту хар.., в смысле фейс, этому дятлу немного осталось...
    a.s.zzz888
  6. Толстоевский Сегодня, 12:37
    чтобы стать укроисториком нужна только справка из психушки об умственной отсталости
    Толстоевский
    1. Кот Всапогах Сегодня, 12:41
      там эта справка ,априори должна выдаваться, при получении докторской степени wassat
      Кот Всапогах
  7. vch Сегодня, 12:38
    Уровень дебилизма и паранойи укров уже даже не удивляет.....
    vch
  8. AlexTires Сегодня, 12:38
    Неужели они и Средиземное море выкопали? belay Только зачем Сократа отравили салом?
    AlexTires
  9. Machete Сегодня, 12:40
    Это всё, что надо знать про их журналистику.
    Приглашать психов в эфир - это феерично.
    Machete
    1. Großer Feldherr Сегодня, 13:25
      Рен ТВ лучше что ли?
      Großer Feldherr
  10. Machete Сегодня, 12:41
    А пацаны-то (греки) не зналИ!
    Machete
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:42
    На этой мове Анахарсис (скифский философ – прим. «ВО») за 600 лет до н.э. написал 50 сентенций,

    Это конечно полная клиника. Но молодежь с удовольствием это хавает и выдает за истину. На данном огороде без полной прополки не обойтись. Старые сорняки задубели, а новых тьма появилась.
    rotmistr60
    1. Machete Сегодня, 12:47
      Пусть хавают.
      Морды за границей бить им будут, а не кому-то ещё, когда они начнут этот бред там распространять.
      Machete
      1. mojohed2012 Сегодня, 13:21
        Самое интереское, что слово Украина до 19-20 века почти не звучала. Была Сечь и восточные провинции Ржэчи Посполитой до раздела. Потом Окраина - Малороссия.
        mojohed2012
  12. PValery53 Сегодня, 12:51
    Эвона как мировая история в хохлятской ретроспективе выглядит. Спервоначалу так сразу и не додумаешься. Пущай свою "интересную" трактовку протаскивают через ЮНЕСКО и ГА ООН. Глядишь, - и хохлосалоперидолы станут лидерами цивилизации "у мировом масштабе"! Да, и пусть перестанут коверкать русский язык, начинают нормально разговаривать(размовляты). Щирые громодяне.
    PValery53
  13. НЕКСУС Сегодня, 12:52
    Разумеется! На этой мове Анахарсис (скифский философ – прим. «ВО») за 600 лет до н.э. написал 50 сентенций, и они вместе с Солоном (афинский политик и философ, - прим. «ВО») положили начало правовой философии.

    Это как надо было учиться в школе,чтоб потом такую откровенную бредятину на телевидении трепать? Этих "историков" послушать,так и египетская и греческая и римская цивилизации-это тоже потомки древнеукраинской культуры. fool Ох как прав был Лавров-Д.Б.
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:54
      Знаешь , дружище , у меня уже нет слов от вывертов тупоумия скакуасов ... fool
      bouncyhunter
    2. Тень тьмы Сегодня, 13:29
      Это как надо было учиться в школе

      У батьки сало було, а оно хорошо смазало процесс получения образования, брат так вообще в президентах побывал!
      Тень тьмы
  14. roskot Сегодня, 12:58
    Свинопасы опять пургу гонят. Укроп думкой богатеет.
    roskot
  15. roskot Сегодня, 13:02
    А что есть на Украйне историки? Есть, но называются они свинопасы.
    И рассказывают они байки, так как в школе не учились.
    roskot
  16. Incvizitor Сегодня, 13:07
    "Украинские историки" даже "британских учёных" уделали.
    Incvizitor
    1. mojohed2012 Сегодня, 13:22
      Британские ученые "доказали!", а украинские ученые "передоказали".
      mojohed2012
  17. Selin Andrey Сегодня, 13:14
    Даже на youtube зашёл - лайк поставил.
    Selin Andrey
  18. Großer Feldherr Сегодня, 13:29
    Любое ТВ — помойка, и украинское не исключение.
    Großer Feldherr
  19. Zulu_S Сегодня, 13:31
    Есть всем известный мем "британские учёные доказали". Рядом с ним - "украинские историки заявили".
    Zulu_S
  20. 1536 Сегодня, 13:32
    Перефразируя известное выражение, можно сказать: "история, что дышло: куда повернул, туда и вышло". Поэтому чем чудовищнее ложь, тем более она походит на правду. И вместо "шутливой" информации с Украины пора бы уже нашему историческому сообществу что-то противопоставить этим потокам лжи, льющимся с Запада, а теперь и Украины. В противном случае, не за горами то время, когда "КОНЦЕПЦИЯ УКРАИНЦЕВ" по поводу исторических событий, происходивших от Карпатских до Уральских гор и далее до Японии и Китая, может возобладать и быть принята и "исторической наукой", и ее яркими представителями, на чьей совести и поджоги документохранилищ, и фальсификации, и "критическое переосмысление" истории России в духе того, что истории-то как таковой в России не было вовсе, и т.п., ВОЗОБЛАДАЕТ и у нас.
    1536
  21. engy Сегодня, 13:33
    Так это старший брат того самого Ющенко. Он его ещё пытался поставить во главе вновь создаваемой чисто украинской церкви. Был такой вариант создать свою украинскую церковь, скорее, протестантского толка. Вот и должен был этот старший братец стать её главным проповедником. Видно, что мужик хорошо тогда подковался под это дело, а не пригодилось...
    engy
    1. soroKING Сегодня, 13:54
      яблоко от грушинки не далеко падает wassat
      soroKING
  22. МВГ Сегодня, 14:00
    Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов. Первым, кто синтезировал так называемый "малороссійскій языкъ", был полтавский дворянин Иван Котляревский в 1794 году, созданный по принципу, сформулированному тогдашней франко-латинской пословицей «Qui nescit motos, forgere debet eos» — кто не знает слов, должен их создавать )))) используя вновь созданный "малороссійскій языкъ" он написал шутливое переложение «Энеиды» величайшего ветхоримского поэта Публия Вергилия Марона.
    Украинский «историк» Пётр Ющенко – экс-депутат Верховной рады Украины и брат экс-президента Украины Виктора Ющенко, посчитал, наверно. что раз "Энеида" существует на "малороссійскій языкъ", так он и есть язык оригинала )))
    Кстати. Название "українська мова" как общее название языка на всей украинской этнической территории распространяется и устанавливается только в XX веке (Википедия). Так что именно это время и является временем возникновения "украинского народа", ибо народа не может существовать без единого языка.
    МВГ
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