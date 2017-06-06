Украинский историк заявил, что древние греки и скифы владели украинской мовой

А вот цивилизация, которая творила – это Скифия-Украина. Да, Украина – окраина, окраина цивилизации, Ойкумены.

Так наша мова там тоже была?

Разумеется! На этой мове Анахарсис (скифский философ – прим. «ВО») за 600 лет до н.э. написал 50 сентенций, и они вместе с Солоном (афинский политик и философ, - прим. «ВО») положили начало правовой философии.

Украинская тема не даёт себя игнорировать. Казалось бы, что все маразмы так называемыми украинскими историками уже давно озвучены, но, пробив очередное дно, «специалисты по истории Украины» продолжают давать поводы задуматься о состоянии их психического здоровья. Очередным перлом отметился украинский «историк» Пётр Ющенко – экс-депутат Верховной рады Украины и брат экс-президента Украины Виктора Ющенко.Будучи приглашённым в эфире телеканала «Рада» Ющенко должен был рассказать (по задумке редакции) об особенностях празднования православного праздника Троицы. Однако в своём повествовании Ющенко договорился до того, что объявил Украину – частью древней цивилизации, объединявшего 70 народов от Испании до Сомали и Эфиопии и до берегов Дона. Редакцию это нисколько не смутило.По словам Ющенко, в итоге никакой цивилизации на юге Сомали и Эфиопии не сформировано, а цивилизация в направлении Дона «завоёвана».Ющенко:Далее ведущая эфира поинтересовалась:Ющенко:Далее Ющенко причислил к «украинской культуре» и древнегреческого Диогена.Если на Украине лица, заявляющие о том, что за 600 лет до нашей эры существовал украинский язык, считаются историками, то это может говорить об общем уровне образования у соседей, которые в попытке отрыва от русской цивилизации готовы и древних египетских фараонов объявить говорившими на мове...