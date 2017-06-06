Шойгу проверил несение дежурства на сибирской РЛС «Воронеж-ДМ»

В ходе тренировки с помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов смоделировали максимально сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств. Были отработаны жесткие нормативы по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления,

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня проверил несение дежурства боевыми расчетами радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ», расположенной в районе города Енисейска Красноярского края, сообщает пресс-служба Минобороны.Как доложил министру командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко, «до конца текущего года планируется завершить опытную эксплуатацию станции и обеспечить её заступление на боевое дежурство».Станция была поставлена на опытно-боевое дежурство в конце прошлого года.говорится в релизе.Главе Минобороны доложили, что «для повышения профессиональной подготовки офицеров боевые расчеты РЛС "Воронеж-ДМ" ежедневно проводят регулярные учебные тренировки на специализированных учебно-тренажерных комплексах, кроме того, проводятся тренировки по отработке действий боевых расчетов при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера».Министру доложили также, что «тщательно прорабатывая вопрос о месте размещения РЛС "Воронеж-ДМ", командование Космических войск и региональные органы власти исходили, прежде всего, из необходимости исключить электромагнитное загрязнение среды, способное нанести вред здоровью населения на прилегающих территориях». Для этого были проведены расчеты и согласования границ так называемых «санитарно-защитных зон» и «зон ограничения застройки».«С момента первого выхода в эфир профессионально подготовленными специалистами ведется регулярный инструментальный контроль уровней электромагнитного излучения (ЭМИ) на прилегающих к объекту территориях, в ближайших населенных пунктах, на технической позиции объекта», – говорится в сообщении.Отмечается, что «результаты проведенных измерений уровней ЭМИ на этих территориях показывают, что они меньше предельно допустимых уровней, заданных требованиями действующих нормативно-технических документов, определяющих электромагнитную безопасность передающих радиотехнических объектов».По данным пресс-службы, «в связи с применением в станциях нового поколения современного технологического оборудования процесс обслуживания этих РЛС существенно оптимизирован, вследствие чего количественный состав персонала, задействованного в ее ежедневном обслуживании в несколько раз ниже, чем на радарах-предшественниках типа "Днепр", "Дарьял" и "Волга"».