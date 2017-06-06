14:31 06 июня

Шойгу проверил несение дежурства на сибирской РЛС «Воронеж-ДМ»

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня проверил несение дежурства боевыми расчетами радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ», расположенной в районе города Енисейска Красноярского края, сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу проверил несение дежурства на сибирской РЛС «Воронеж-ДМ»


Как доложил министру командующий Космическими войсками (КВ) генерал-лейтенант Александр Головко, «до конца текущего года планируется завершить опытную эксплуатацию станции и обеспечить её заступление на боевое дежурство».


Станция была поставлена на опытно-боевое дежурство в конце прошлого года.

В ходе тренировки с помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов смоделировали максимально сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств. Были отработаны жесткие нормативы по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления,
говорится в релизе.

Главе Минобороны доложили, что «для повышения профессиональной подготовки офицеров боевые расчеты РЛС "Воронеж-ДМ" ежедневно проводят регулярные учебные тренировки на специализированных учебно-тренажерных комплексах, кроме того, проводятся тренировки по отработке действий боевых расчетов при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера».



Министру доложили также, что «тщательно прорабатывая вопрос о месте размещения РЛС "Воронеж-ДМ", командование Космических войск и региональные органы власти исходили, прежде всего, из необходимости исключить электромагнитное загрязнение среды, способное нанести вред здоровью населения на прилегающих территориях». Для этого были проведены расчеты и согласования границ так называемых «санитарно-защитных зон» и «зон ограничения застройки».

«С момента первого выхода в эфир профессионально подготовленными специалистами ведется регулярный инструментальный контроль уровней электромагнитного излучения (ЭМИ) на прилегающих к объекту территориях, в ближайших населенных пунктах, на технической позиции объекта», – говорится в сообщении.



Отмечается, что «результаты проведенных измерений уровней ЭМИ на этих территориях показывают, что они меньше предельно допустимых уровней, заданных требованиями действующих нормативно-технических документов, определяющих электромагнитную безопасность передающих радиотехнических объектов».

По данным пресс-службы, «в связи с применением в станциях нового поколения современного технологического оборудования процесс обслуживания этих РЛС существенно оптимизирован, вследствие чего количественный состав персонала, задействованного в ее ежедневном обслуживании в несколько раз ниже, чем на радарах-предшественниках типа "Днепр", "Дарьял" и "Волга"».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. МПК105 Сегодня, 13:25
    Шойгу прибыл с проверкой-
    МПК105
  2. LÄRZ Сегодня, 13:32
    На фотографии, на заднем плане, заборчик трёхрядный виден. Это я для сравнения с украино-литовскими пограничными "шедеврами". Учитесь, недотёпы, какие заборы надо ставить!
    LÄRZ
    1. рич Сегодня, 13:46
      По идее должен быть двухрядный с внутренней КСП
      рич
      1. LÄRZ Сегодня, 14:03
        Цитата: рич
        По идее должен быть двухрядный с внутренней КСП

        Дело в том, что это ограждение СООРУЖЕНИЯ, а вот двухрядный, с внутренней КСП (причём наружный-ж/б)- ограждение ОБЪЕКТА. На объекте два основных сооружения: 1-я площадка(передающая антенна) и 2-я площадка (приёмная антенна). В Белоруссии, на РЛС "Волга" именно так и было. И в Скрунде тоже.
        LÄRZ
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