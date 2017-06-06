В прошлом году российские РЛС обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности

В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения,

Космические войска ВКС РФ в прошлом году обнаружили все пуски в зоне ответственности российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), передает РИА Новости сообщение командующего войск Александра Головко.сказал Головко.СПРН отслеживает ракетные пуски и траектории ракет для предупреждения о нападении на пункты государственного и военного управления. Система также выдает данные о космических объектах.Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.По данным военного ведомства, «основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж"». В настоящее время боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.Еще три РЛС приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Их испытания завершатся до конца текущего года. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых станций в Заполярье и в Мурманской области.