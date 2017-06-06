14:31 06 июня

В прошлом году российские РЛС обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности

Космические войска ВКС РФ в прошлом году обнаружили все пуски в зоне ответственности российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), передает РИА Новости сообщение командующего войск Александра Головко.

В прошлом году российские РЛС обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности


В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения,
сказал Головко.


СПРН отслеживает ракетные пуски и траектории ракет для предупреждения о нападении на пункты государственного и военного управления. Система также выдает данные о космических объектах.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.

По данным военного ведомства, «основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж"». В настоящее время боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.

Еще три РЛС приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Их испытания завершатся до конца текущего года. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых станций в Заполярье и в Мурманской области.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Комментарий был удален.
  2. МПК105 Сегодня, 13:37
    Обнаружили,эт хорошо,конечно...А меры приняты к сбитию будут..???
    МПК105
    1. Logall Сегодня, 13:42
      Предупрежден, значит вооружен! Смешно было бы просто наблюдать, как тебя бомбят.
      Logall
    2. сибиралт Сегодня, 13:43
      За Китаем тоже приглядывают и правильно делают.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 13:49
        Цитата: сибиралт
        За Китаем тоже приглядывают и правильно делают.


        За ним надо не в последнюю очередь.
        cniza
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:45
    Меры к сбитию эти станции не предпримут - это не их задача. Но супостат знает, что "ответка" прилетит неотвратимо. Если он корейской струсил, то от российской у него от одной мысли диарея начинается. wassat
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 13:48
      Смотрят и молчат? Нет конечно. Рапортуют по зонам ответственности, а те уже принимают меры.
      Logall
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