В прошлом году российские РЛС обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности
Космические войска ВКС РФ в прошлом году обнаружили все пуски в зоне ответственности российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), передает РИА Новости сообщение командующего войск Александра Головко.
СПРН отслеживает ракетные пуски и траектории ракет для предупреждения о нападении на пункты государственного и военного управления. Система также выдает данные о космических объектах.
Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.
По данным военного ведомства, «основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж"». В настоящее время боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.
Еще три РЛС приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Их испытания завершатся до конца текущего года. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых станций в Заполярье и в Мурманской области.
В рамках несения боевого дежурства в 2016 году дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения,сказал Головко.
СПРН отслеживает ракетные пуски и траектории ракет для предупреждения о нападении на пункты государственного и военного управления. Система также выдает данные о космических объектах.
Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.
По данным военного ведомства, «основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют станции нового поколения типа "Воронеж"». В настоящее время боевое дежурство несут четыре РЛС подобного типа, расположенные в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарского крае.
Еще три РЛС приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Их испытания завершатся до конца текущего года. Кроме того, продолжаются работы по созданию новых станций в Заполярье и в Мурманской области.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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