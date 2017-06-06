Северная верфь: «Эльбрус» отправился на государственные испытания
Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) завершил заводские ходовые испытания судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Сейчас у судна начались государственные испытания, которые должны закончиться в июле, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
Главный строитель проекта 23120 Кирилл Маругин отметил, что наиболее ответственным этапом ЗХИ стало тестирование автоматизированной системы судна. Работа системы оценена положительно. «Эльбрус», принятый 2 июня на государственные испытания (ГИ), отправился в Балтику. Представители заказчика судна, Министерства обороны РФ, изучают на нем подготовленную сдаточной командой документацию, работу механизмов и оборудования. После прохождения всех необходимых проверок судно тылового обеспечения ненадолго вернется на Северную верфь, пополнит запасы топлива и продовольствия, и в конце июня отправится в северные широты на заключительный этап государственных испытаний. В ходе ГИ будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты. Также состоятся испытания передачи грузов на судно с воздуха.
В середине июля все испытания должны быть завершены, после чего судно пройдет ревизию техсредств и будет предъявлено для приемки Министерству обороны РФ.
«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Проект разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».
Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.
Основные характеристики судна:
• длина - 95 м;
• ширина - 22 м;
• осадка - 9 м;
• скорость – 18 узлов
• водоизмещение – 9 500 т;
• дальность плавания - 5 000 морских миль;
• автономность - около 60 суток;
• экипаж - 27 человек.
Главный строитель проекта 23120 Кирилл Маругин отметил, что наиболее ответственным этапом ЗХИ стало тестирование автоматизированной системы судна. Работа системы оценена положительно. «Эльбрус», принятый 2 июня на государственные испытания (ГИ), отправился в Балтику. Представители заказчика судна, Министерства обороны РФ, изучают на нем подготовленную сдаточной командой документацию, работу механизмов и оборудования. После прохождения всех необходимых проверок судно тылового обеспечения ненадолго вернется на Северную верфь, пополнит запасы топлива и продовольствия, и в конце июня отправится в северные широты на заключительный этап государственных испытаний. В ходе ГИ будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты. Также состоятся испытания передачи грузов на судно с воздуха.
В середине июля все испытания должны быть завершены, после чего судно пройдет ревизию техсредств и будет предъявлено для приемки Министерству обороны РФ.
«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Проект разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».
Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.
Основные характеристики судна:
• длина - 95 м;
• ширина - 22 м;
• осадка - 9 м;
• скорость – 18 узлов
• водоизмещение – 9 500 т;
• дальность плавания - 5 000 морских миль;
• автономность - около 60 суток;
• экипаж - 27 человек.
Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru/
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