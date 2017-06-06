17:18 06 июня

Северная верфь: «Эльбрус» отправился на государственные испытания

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в АО ОСК) завершил заводские ходовые испытания судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Сейчас у судна начались государственные испытания, которые должны закончиться в июле, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»



Главный строитель проекта 23120 Кирилл Маругин отметил, что наиболее ответственным этапом ЗХИ стало тестирование автоматизированной системы судна. Работа системы оценена положительно. «Эльбрус», принятый 2 июня на государственные испытания (ГИ), отправился в Балтику. Представители заказчика судна, Министерства обороны РФ, изучают на нем подготовленную сдаточной командой документацию, работу механизмов и оборудования. После прохождения всех необходимых проверок судно тылового обеспечения ненадолго вернется на Северную верфь, пополнит запасы топлива и продовольствия, и в конце июня отправится в северные широты на заключительный этап государственных испытаний. В ходе ГИ будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты. Также состоятся испытания передачи грузов на судно с воздуха.


В середине июля все испытания должны быть завершены, после чего судно пройдет ревизию техсредств и будет предъявлено для приемки Министерству обороны РФ.

«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Проект разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».
Среди новшеств, предусмотренных проектом, - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другие. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Основные характеристики судна:
• длина - 95 м;
• ширина - 22 м;
• осадка - 9 м;
• скорость – 18 узлов
• водоизмещение – 9 500 т;
• дальность плавания - 5 000 морских миль;
• автономность - около 60 суток;
• экипаж - 27 человек.

Использованы фотографии: http://www.nordsy.spb.ru/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 16:10
    Солидно смотрится, почти как зампотыл части smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 16:15
      Хорошее судно , только осадка великовата , а для Севера нормально.
      cniza
      1. alstr Сегодня, 16:31
        Тк судно ледового класса, то для Севера и предназначалось.
        alstr
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:15
      Сами строим , а не закупаем ! Вот это душу радует ...
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 16:19
        Дело Папанина и Шмидта продолжается.
        Тралл
      2. Pirogov Сегодня, 16:23
        Цитата: ОТДЕЛ
        Сами строим , а не закупаем ! Вот это душу радует ...

        Согласен и опыт строительства накапливается ,рабочие и инженеры учатся ,думаю скоро постройки кораблей десятилетиями закончатся.
        Pirogov
    3. рич Сегодня, 16:19
      Вяртсиля и Хейла зорко стоят на страже рубежей нашей Родины...

      А дизеля можно было и коломенские поставить...
      Каюты на «Эльбрусе» одноместные и двухместные В последних кровати расположены в два яруса. Санузел есть в каждой каюте.
      рич
      1. Тралл Сегодня, 16:22
        Зато на камбузе будет всегда полно вятского кваса smile
        Тралл
  2. Рабинович_007 Сегодня, 16:20
    Красивое название.
    Рабинович_007
    1. рич Сегодня, 16:47
      Терские казаки называют Эльбрус Шат-горой. Красивое место
      Старинная казачья песня
      ...Эй, сорока-белобока, научи меня летать, не далеко не высоко лишь милого увидать
      Полетим с тобой над рогом и над снежной Шат-горой, дай взглянуть за ради Бога на полк славный гребенской.
      Я милого проводила в чуже-дальню сторону, проводила обрядила на Турецкую войну...
      рич
  3. san4es Сегодня, 16:45
    "Эльбрус" в профиль

    ...и азипод к нему
    san4es
  4. Proton Сегодня, 16:47
    Нужный пароход,хотя б штук шесть таких построили,это б большое подспорье было good
    Proton
Картина дня