Курские экипажи МиГ-29 подняты по тревоге в рамках учений

На первом этапе конкурса будут выполнены упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачёт», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».



На втором этапе участникам предстоит состязаться в составе снайперских пар. В упражнении «Стрельба по воздушной цели» помимо головной и ростовой фигуры нужно будет поразить специальную мишень – беспилотный летательный аппарат, который перемещается на высоте 15 метров со скоростью 1 м/с.

В Курской области по тревоге сегодня подняты экипажи авиаполка МиГ-29. Речь идёт о проверке боеготовности подразделения в рамках двустороннего учения войск противовоздушной обороны и авиации округа. Отмечается, что МиГ-29 должны будут выполнять задачу по проведению воздушной разведки и уничтожению авиации условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.Учения экипажей боевой авиации пройдут в два этапа. На втором этапе лётчики будут осуществлять преодоление системы ПВО условного противника. Кроме того, должна быть проведена имитация нанесения ударов по наземным целям. Для этого будут использованы варианты так называемых электронным пусков.Учения авиации завершатся 9 июня. В общей сложности в них планируется задействовать свыше 150 единиц техники.Сегодня же стало известно о проведении на одном из полигонов Ленинградской области конкурсных мероприятий «Снайперский рубеж». Из сообщения пресс-службы главного оборонного ведомства РФ:Отмечено, что при выполнении задания «найти и уничтожить» снайперы будут выполнять стрельбу по появляющимся в случайном порядке головным фигурам. А в ходе выполнения стрельбы с выносом точки прицеливания участники будут вести огонь по поясным мишеням, появляющимся на разной дальности: от 400 до 800 метров.