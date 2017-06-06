19:39 06 июня

Лавров: РФ введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта. При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев, передает РИА Новости

Лавров: РФ введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева


Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?
— сказал Лавров


Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом
— добавил глава МИД.

Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко". В Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.

Использованы фотографии: https://podrobnosti.net/
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Комментарии 47

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  1. МПК105 Сегодня, 17:29
    Опомнились,.ля...Это всё три года тому надо было делать...
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 17:34
      Когда на нас льется поток грязи


      За это они ответят отдельно.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 17:42
        За это они ответят отдельно.
        pjastolov
        1. Zibelew Сегодня, 17:51
          Порошенко не решится на введение виз, закидают покрышками по второй этаж.
          Zibelew
          1. rpek32 Сегодня, 17:58
            порошенко это не янукович. закидальщикам быстро дубинаторами объяснят что против власти переть нельзя
            rpek32
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:36
      Цитата: МПК105
      Опомнились,.ля...Это всё три года тому надо было делать...

      Жалко все же "братьев" особенно "сестер" , а придется ! Сами напрашиваются...Тверская опустеет и сауны тоже.!
      ОТДЕЛ
    3. cariperpaint Сегодня, 17:39
      зачем? что бы быть такими же мелочными долбоящерами? или что бы люди которые хотят переехать в Россию мучались с визами?
      cariperpaint
      1. 210окв Сегодня, 17:43
        Лучше один раз отмучится и переехать,чем потом каких либо негодяев по всей стране ловить
        Цитата: cariperpaint
        зачем? что бы быть такими же мелочными долбоящерами? или что бы люди которые хотят переехать в Россию мучались с визами?
        210окв
      2. с-т Petrov Сегодня, 17:46
        зачем? что бы быть такими же мелочными долбоящерами? или что бы люди которые хотят переехать в Россию мучались с визами?


        в порядке общей очереди. теперь украинец должен доказывать что он брат и русский - времена хорошего отношения по дефолту за то что украинец - прошли.

        и пусть будет так и пусть будут визы. тошнит уже от гэканья пьяного в маршрутках. Понятно что жизнь сложна - но прямо чувствуется культурная разница между нами.

        Может в 90-е они бы и сошли за местных - но теперь в России другое отношение к жизни.

        А нормальный человек когда - по нему и не поймешь что украинец - не выпячивает селюковатость и незалежность - узнаешь потом в разговоре совершенно случайно что он от туда, но таких меньшинство.

        Тут дед седой и пьяный заходит в маршрутку - слава украине кричит с южным говором - сам еле стоит на ногах, его сопровождающие умнее - потише - в итоге даже из маршрутки не выкинули. доступно объяснили что вести себя тихо надо. но СУГС прорывался временами.

        культуру общения и сожительства еще надо многим подтянуть. А то приехали с хутора и думают что хутор их окружает.

        В общем я за визы. И вообще по аналогии с ЕС - нет родственников - показывай сколько денег везешь из расчета на день
        с-т Petrov
        1. Orionvit Сегодня, 17:59
          Цитата: с-т Petrov
          в порядке общей очереди. теперь украинец должен доказывать что он брат и русский

          Теперь получается, что я будучи Русским, рождёным в России, все родственники в России, но вовремя не свалил с украины. И теперь на границе, или в консульстве, должен буду из за упоротых свидомитов, доказывать, что я не верблюд?
          Orionvit
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:01
            И теперь на границе, или в консульстве, должен буду из за упоротых свидомитов, доказывать, что я не верблюд?


            ну Русские из Таджикистана, РБ, Казахстана доказывают. А украинцам и подавно надо.

            Еще я бы запрашивал профиль соцсетей и смотрел бы период с 13 по 15 года. Что запостил, что залайкал.

            Ну и естественно это будет оплачено жаждующим

            но вовремя не свалил с украины


            ну ладно ты адекватен. представляешь сколько мяса хотят сюда приехать, поубивав братушек на Донбассе и столкнувшись с безработицей по демобилизации?

            Украинцам и виза дороже должна быть - ибо проверка должна быть тщательнее и времени затрачено должно быть больше

            с-т Petrov
            1. Orionvit Сегодня, 18:06
              Вся проблема, что отношение к ураинству, у многих исключительно только в прописке, с 1991г.
              Orionvit
              1. с-т Petrov Сегодня, 18:07
                Вся проблема, что отношение к ураинству, у многих исключительно только в прописке, с 1991г.


                судя по картине с этой недостраны, с проспектов шухевичей, с памятниками бандере и прочей швали - большинство все устраивает.

                Выбрали Порошенку, Турчинов не смущает. Значит все осознано. Бабушек не заставляли булыжники таскать, для метания в Беркут

                Ко внукам таких бабушек тоже отношение должно быть особое при пересечении границы. Или скорее при попытке пересечения

                с-т Petrov
                1. Orionvit Сегодня, 18:21
                  Я так понимаю, что все, кто раньше жил в одной стране, но после развала, оказался на территории украины, для вас украинцы. Ну ну, всех под одну гребёнку, далеко так уйдёте. Таких как я, на украине минимум 10 млн. Давайте в очередной раз кинем всех Русских за рубежом. С другой стороны, если все Русские уедут из украины, значит украинство победило. А это исторические земли России.
                  Orionvit
                  1. Mik13 Сегодня, 19:36
                    Цитата: Orionvit
                    Я так понимаю, что все, кто раньше жил в одной стране, но после развала, оказался на территории украины, для вас украинцы. Ну ну, всех под одну гребёнку, далеко так уйдёте. Таких как я, на украине минимум 10 млн. Давайте в очередной раз кинем всех Русских за рубежом. С другой стороны, если все Русские уедут из украины, значит украинство победило. А это исторические земли России.

                    Тише, уважаемый...
                    Вам же собеседник русским языком сказал - Вас все устраивает. Вон у Вас в Киеве - проспект Шухевича есть. Ведь есть же? Ну значит устраивает. Не шумите.
                    О каких 10 миллионах Вы тут говорите? Только-только жрать нормально стали. Тут из-за какого-то Крыма - опять кризис и санкции. Так теперь еще и 10 миллионов спасать? Не-не не.
                    Привыкайте. Вы теперь - генетически другие. (это не я придумал, если что, а Соловьев Владимир Рудольфович, он же Шапиро). Да че уж там, даже на Донбассе люди - тоже генетически другие. Им же никто ничего не обещал, правда? И референдум просили не проводить? НУ и все.

                    Так что когда Вас будут вырезать свидомиты - кричите там потише, чтобы у настоящих русских (тм) колбаска в глотке не застряла. Они ее выстрадали. Они так долго и старательно отворачивались тридцать лет, когда русских резали по всему бывшему СССР, что и Ваши проблемы перетерпят. Научились. Колбаска дороже.
                    Держитесь там! И хорошего настроения.
                    Mik13
          2. rpek32 Сегодня, 18:52
            Цитата: Orionvit

            Теперь получается, что я будучи Русским, рождёным в России, все родственники в России, но вовремя не свалил с украины. И теперь на границе, или в консульстве, должен буду из за упоротых свидомитов, доказывать, что я не верблюд?

            да. в таком уж мире живем. щито поделать
            rpek32
        2. cariperpaint Сегодня, 18:38
          ну и чем вы от них отличаетесь? новое деление людей на селюков и городских?
          cariperpaint
          1. 210окв Сегодня, 19:20
            А никто и не делит...Просто если хотите переезжать-доказывайте лояльность.А просто так,ехать деньжат заработать,так сначала попробуйте это сделать в Европе.Далее-родственники.Визы что,запрещают общаться?Кстати мужчин призывного возраста в Украину не пускают.ЛДНР?Да признать и всех делов,всё равно минский сговор не действует..
            Цитата: cariperpaint
            ну и чем вы от них отличаетесь? новое деление людей на селюков и городских?
            210окв
      3. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:03
        Цитата: cariperpaint
        зачем? что бы быть такими же мелочными долбоящерами? или что бы люди которые хотят переехать в Россию мучались с визами?

        На русскоязычных украинцах переезжающих в РФ по программе "Переезда соотечественников" это никак не отразится....
        люди которые хотят переехать в Россию мучались с визами?

        Эти люди сделали свой выбор, когда голосовали за депутатов в свою ВР и за Порошенко, пускай теперь вместе со своим руководством несут солидарную ответственность...
        DOCTOR ZLO
        1. ЧитаюНовости Сегодня, 18:38
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Эти люди сделали свой выбор, когда голосовали за депутатов в свою ВР и за Порошенко


          Ну я против голосовал, мне что, какие-то преференции будут?
          ЧитаюНовости
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:49
            Цитата: ЧитаюНовости
            Цитата: DOCTOR ZLO
            Эти люди сделали свой выбор, когда голосовали за депутатов в свою ВР и за Порошенко

            Ну я против голосовал, мне что, какие-то преференции будут?

            Это врят ли. За свой выбор отвечает весь народ, а не его часть. Хотя по чести сказать, лучше уж украинцев видеть на улицах Москвы, чем "тибитекеек" и "лиц подозрительной национальности". С другой стороны у жителей стран входящих в ЕАС должна быть преференция, по сравнению с другими.
            DOCTOR ZLO
    4. словак Сегодня, 18:18
      Это надо было сделать самим 3 года назад. Регулярно смотрю РТР планета и полит. ток шоу. Зачем укро г... приглашают в Россию на TV? Пусть эти убогие рассказывают на Украине, какие они правильные и демократичные. Отморозки бегут в Россию от своей майданной "свободы и прогресса", создавая нездоровую атмосферу и Россию же хают...
      словак
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 18:39
        Цитата: словак
        Регулярно смотрю РТР планета и полит. ток шоу. Зачем укро г... приглашают в Россию на TV

        Причём каких-то упоротых приглашают, а вы по ним о всей Украине судите.
        ЧитаюНовости
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:47
          Причём каких-то упоротых приглашают, а вы по ним о всей Украине судите.


          брат, вот в такой ты стране живешь. пора двигать ноги в РФ или ждать пока РФ придет и заберет себе свое по праву.

          Надо было ехать на Майдан стоять рядом с Беркутом. Адекватным было не до этого - сейчас лишь наступил момент расплаты за бездействие
          с-т Petrov
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 18:53
            Ездили и стояли, мазью от ожогов снабжали. Не помогло.
            ЧитаюНовости
          2. bk316 Сегодня, 19:01
            стоять рядом с Беркутом

            Не всем это дано.
            Дай бог нам встать рядом с росгвардией когда либерасты попытаются сделать свой майдан.
            bk316
            1. с-т Petrov Сегодня, 19:13
              Дай бог нам встать рядом с росгвардией когда либерасты попытаются сделать свой майдан.


              drinks такая же мысль. главное не проморгать момент. потому что движуха судя по всему будет. хватает у нас свободолюбцев и режимных угнетенных даже на форуме ВО

              я не говорю о комментариях в социальных сетях и прочем
              с-т Petrov
  2. Комментарий был удален.
  3. 210окв Сегодня, 17:30
    Да надо вводить визы первыми!Мало что ли тут всяких ушлепков лазает!
    210окв
  4. Василенко Владимир Сегодня, 17:35
    СЛАВА ФАБЕРЖЕ
    боялся что опять о братстве ерунду молоть будем, еще и дип отношения нужно было разорвать после признания гауптштурмфюрера национальным героем
    Василенко Владимир
  5. Толстоевский Сегодня, 17:35
    скорей бы уже
    Толстоевский
    1. Подрезчик Сегодня, 17:43
      Во сколько денег за визы заробитчане принесут в казну! А укроотдыхающие в Крыму! Правильно, нечего бесплатно отдыхать-работать, а потом обливать грязью. В Евросоюз!!!!!!
      Подрезчик
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:56
    О цэ дило! Вот теперь и узнаем, а сколько у нас гостей-заробитчан. Лярд зелени вывозили на Родину, минимум. Больше не будут am
    Горный стрелок
  7. MoJloT Сегодня, 17:58
    Лавров голова есть ? Или вы теперь будете думать как майданутый? Этого нельзя делать ни в коем случае. 1. Там много наших людей в заложниках ситуации. 2. Как с население ЛДНР. И главное ответьте себе на вопрос зачем украине визовый режим, перекрытие сообщений и блокировки соц.сетей? Да за тем что бы люди не могли увидеть, услышать, понять все вранье которое вкладывает в их головы майданная влать !
    MoJloT
    1. 210окв Сегодня, 18:03
      Я уже это где то слышал.."Там тоже люди..."Кто хотел понимать-тот понимает.Кто не хочет-тот и не поймет.Даже и с визами и без..
      Цитата: MoJloT
      Лавров голова есть ? Или вы теперь будете думать как майданутый? Этого нельзя делать ни в коем случае. 1. Там много наших людей в заложниках ситуации. 2. Как с население ЛДНР. И главное ответьте себе на вопрос зачем украине визовый режим, перекрытие сообщений и блокировки соц.сетей? Да за тем что бы люди не могли увидеть, услышать, понять все вранье которое вкладывает в их головы майданная влать !
      210окв
      1. Антипрогрессор Сегодня, 18:47
        Лавров голова есть. У его критиков голова нет, однако... Трубка кури, бандера хвали. В Польшу езжай!
        Антипрогрессор
    2. Alexey RA Сегодня, 18:54
      Цитата: MoJloT
      Лавров голова есть ? Или вы теперь будете думать как майданутый? Этого нельзя делать ни в коем случае. 1. Там много наших людей в заложниках ситуации.

      Я прошу прощения, но почему власти России должны заботиться о гражданах Украины и делать так, как этим гражданам будет удобно?
      Вам не кажется, что в ситуации, когда официальные лица соседнего государства прямо говорят о проведении терактов на территории России, наведение порядка с пересечением границы всё-таки нужно?
      И не надо рассказывать про наших людей в заложниках ситуации. По большей части, этих людей сложившаяся ситуация вполне устраивает, и менять они ничего не хотят, а только мриют, что Россия должна.
      Вообще, создаётся такое впечатление, что "Россия должна" - это национальная идея Украины, стержень общества. Эта идея объединяет всех - от свидомых до т.н. "адекватных украинцев" и "пророссийских украинцев". Одни требуют от России компенсаций (милиллоны, миллиарды, тракциллионы) за всё содеянное со времён Олега, другие требуют помочь материально и не делать ничего, что могло бы пойти во вред "братской стране" (безотносительно к действиям этой самой страны), третьи требуют от России ввести войска и навести порядок (ну не самим же подниматься с дивана и что-то делать).
      Alexey RA
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:59
        Alexey RA

        Вообще, создаётся такое впечатление, что "Россия должна" - это национальная идея Украины. стержень общества. Эта идея объединяет всех - от свидомых до т.н. "адекватных украинцев" и "пророссийских украинцев".

        Это национальная идея не только украинцев, но и всех стран СНГ и даже стран когда-то входивших в СЭВ...
        DOCTOR ZLO
    3. bk316 Сегодня, 19:02
      ОНИЖЕДЕТИ?
      Человек, который не желает видеть и слышать ничего не увидит и не услышит, а который желает сделает это вне зависимости от визового режима.
      Все хорош поиграли в толерантность.
      bk316
  8. Malkavianin Сегодня, 18:07
    Правильно Лавров говорит, давно пора.
    Malkavianin
  9. roskot Сегодня, 18:08
    Укропия вводя визы стреляет себе в ногу, Россия в ответ вводит визы отстреливает вторую ногу Укропии. Китайский гамбит называется.
    roskot
  10. Антипрогрессор Сегодня, 18:45
    а что бы на их безвиз с европой не ответить визой первыми?
    Антипрогрессор
  11. kefan Сегодня, 18:45
    Если введут визовый режим, то надеюсь это никак не каснётся жителей ЛДНР.
    kefan
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:05
      Цитата: kefan
      Если введут визовый режим, то надеюсь это никак не каснётся жителей ЛДНР.

      Именно каснется, т.к. РФ считает ЛДНР частью Украиной, соответственно визовому режиму, будет предшествовать Указ ВВП о признании ЛНР и ДНР независимыми государствами....
      И в Киеве об этом тоже наверное размышляют......
      Представьте идиотизм, ВСУ начинаю наступление на Донбасс, а на российско-украинской границе беженцы из Донбасса, которые не могут пройти через КПП в РФ, потому, что визы не оформили, т.е. не съездили в Киев в российское консульство...
      DOCTOR ZLO
  12. samarin1969 Сегодня, 18:51
    "что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев"...а зря. Так бы каждому Туке или Киве, или отмороженному "АТОшнику до смерти мерещился бы свой "меркадер".
    samarin1969
  13. avg-mgn Сегодня, 19:00
    Мне лично по барабану безвиз с Украиной, меньше пришлых - в хате, чище. Искренне жаль тех , кто лишится возможностей поправить финансовое положение, работя в Росии. Ни Польша, ни страны ЕС, Киевскую аллигархию не спасут от всплеска безработицы (до сих пор лиц работавших за рубежом они показывали занятыми на внутреннем рынке труда).
    avg-mgn
  14. Cook Сегодня, 19:15
    Цитата: Orionvit
    Я так понимаю, что все, кто раньше жил в одной стране, но после развала, оказался на территории украины, для вас украинцы. Ну ну, всех под одну гребёнку, далеко так уйдёте. Таких как я, на украине минимум 10 млн. Давайте в очередной раз кинем всех Русских за рубежом. С другой стороны, если все Русские уедут из украины, значит украинство победило. А это исторические земли России.


    Брат, а что делать нам прикажешь? Если ваши скакуны визы введут, мы просто вынуждены будем в ответ, тоже их ввести. Одностороннего визового режима не бывает.
    Cook
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:34
      Цитата: Cook
      Одностороннего визового режима не бывает.

      Бывает, вот Батька ввел "безвиз"для граждан 80 государств.....
      Или Грузия отменила визовый режим для граждан РФ, а РФ в ответ нет, причина - опять в Панкистком ущелье Грузии банды собираются (в свежем номере "ЗВО" прочитал вчера)....
      Кстати хорошая статья про Панкисткое ущелье вышла бы на сайте ВО, по нему можно Историю изучать....че там и какого только не было..
      DOCTOR ZLO
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