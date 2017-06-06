Лавров: РФ введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева
Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта. При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев, передает РИА Новости
Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко". В Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.
Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?— сказал Лавров
Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом— добавил глава МИД.
Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко". В Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.
Использованы фотографии: https://podrobnosti.net/
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