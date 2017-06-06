Лавров: РФ введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?

Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом