19:39 06 июня

Нападение на полицию в центре Парижа

Парижская полиция сообщает об инциденте у Собора Парижской Богоматери. В сообщении говорится, что стражам правопорядка пришлось открывать огонь на поражение по человеку, который набросился на одного из полицейских. По одним данным, у неизвестного в руках был тесак, по другим – молоток.

Информационное агентство France-Presse сообщает о том, что в связи со случившимся всех туристов пришлось в срочном порядке в буквальном смысле слова запирать внутри собора. Полиция округа была переведена в режим повышенной готовности.

Нападение на полицию в центре Парижа



Отмечается, что в результате выстрела нападавший был ранен. Его доставили в одну из парижских клиник. По некоторым данным, угрозы для его жизни нет, и в скором времени он будет допрошен полицией.

Пока власти Франции, комментируя инцидент в Париже, не называют его террористическим актом. При этом в СМИ отмечается, что расследование поручено группе Антитеррористического следственного комитета Франции.

Помимо самого нападавшего пострадавших нет - официальная сводка. А по свидетельствам очевидцев, ранение получил и сотрудник полиции.

Как сообщает в эфире одного из местных телеканалов очевидец: люди в панике начали разбегаться в разные стороны, возникла давка, что привело к ещё большей панике.

По уточнённым данным, на 18:30 (мск) французская полиция квалифицировала нападение в центре Парижа как теракт.

Для справки: Нотр-Дам-де-Пари является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. Ежегодно его посещают свыше 13 млн туристов.

Использованы фотографии: @meschouchous
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 18:21
    Гейропа в огне...Если бы там еще и фейер кто нибудь кинул..подавили бы друг друга..
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:25
      Да неприятно видеть как здоровые и крепкие парни и мужики теряют разум и в буквальном смысле превращаются в зайцев.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 18:27
        Знаете,я не злорадствую.Но это всё напоминает полную бесхребетность...
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Да неприятно видеть как здоровые и крепкие парни и мужики теряют разум и в буквальном смысле превращаются в зайцев.
        210окв
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:33
          Путин Маркону это все объяснял, если так же будут вопить о своих и США понятиях ..Пора реально посмотреть на ситуацию господа, иначе поздно будет! soldier
          ОТДЕЛ
          1. cniza Сегодня, 18:35
            Уже поздно , они могут только друг друга по заднице гладить.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 18:43
              Их очень долго этому учили..... feel
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:02
                Цитата: cniza
                они могут только друг друга по заднице гладить.

                Цитата: pjastolov
                Их очень долго этому учили....

                Не знаю я , чему там их учили , но все мы видим к чему это привело .
                bouncyhunter
          2. Pirogov Сегодня, 19:24
            Цитата: ОТДЕЛ
            Путин Маркону это все объяснял, если так же будут вопить о своих и США понятиях ..Пора реально посмотреть на ситуацию господа, иначе поздно будет!

            На мой взгляд уже поздно ! Раньше америке нужно было думать когда она в мусульманских странах плодила ,так называемых ,,,умеренных,,,борцов ,а теперь они и сами плодятся и развиваются и дальше будет только хуже ........
            Pirogov
    2. Дамир Сегодня, 19:01
      и без этого идиотов хватает...
      Дамир
    3. пл675 Сегодня, 19:16
      Цитата: 210окв
      Гейропа в огне...Если бы там еще и фейер кто нибудь кинул..подавили бы друг друга..


      тут, главное громко крикнуть первый камент, думать не надо - шаблонов куча. по поводу "гейропы", голубчик, а что в россии глину не месят уже, давно перестали, и что, все клубы педиков стоят закрытыми? это первое, второе - что, россия не в огне? - что, на кавказе перестали взрывать и убивать? всего то два вопроса, сами себе ответить полробуйте для начала.
      пл675
      1. Оранг Сегодня, 19:24
        Цитата: пл675
        что, на кавказе перестали взрывать и убивать?

        Зачем так далеко? Взрыв в питерском метро.
        Оранг
      2. 210окв Сегодня, 19:29
        Во всяком случае "этих нетрадиционных" у нас держат на коротком поводке.Делайте что хотите,но только дома и без рекламы.Да,и у нас убивают.Но нет такого наплыва всякой шушеры неизвестно откуда и с чем пожаловали.Кстати,я живу на Северном Кавказе,на Кубани.Правда восточнее нас,на том же Ставрополье ситуация более напряженная.
        Цитата: пл675
        Цитата: 210окв
        Гейропа в огне...Если бы там еще и фейер кто нибудь кинул..подавили бы друг друга..

        тут, главное громко крикнуть первый камент, думать не надо - шаблонов куча. по поводу "гейропы", голубчик, а что в россии глину не месят уже, давно перестали, и что, все клубы педиков стоят закрытыми? это первое, второе - что, россия не в огне? - что, на кавказе перестали взрывать и убивать? всего то два вопроса, сами себе ответить полробуйте для начала.
        210окв
      3. Paranoid50 Сегодня, 19:34
        Цитата: пл675
        и что, все клубы педиков стоят закрытыми?

        По крайней мере, они не афишируются,существуя полуподпольно. И во власти данные организмы замечены не были.
        Цитата: пл675
        что, на кавказе перестали взрывать и убивать?

        Стреляют, НО!!! На том же Кавказе идёт реальная антитеррористическая работа, причём количество уничтоженных упырей сильно превышает количество захваченных живьём. Да и будем откровенны - этот регион,пожалуй, только при Советской Власти пребывал в относительном спокойствии. Стоило чуть отпустить вожжи в конце 80-х - и понеслось...Но это наши внутренние проблемы, и они решаются "конкретно,без байды". При этом, Россия не пытается учить другие страны,как и что им делать и как быть по жизни. Чего не скажешь о той же гейропе. Ситуация как в "Буратино" : "... у самой голова фарфоровая,тушка ватой набита, а всё туда же - поучать." Так что, живите как можете, и дайте жить другим.
        Paranoid50
  2. Irokez Сегодня, 18:26
    Срочно дать оружие карикатуристам французским для защиты франции. Ждите скоро карикатурка выйдет и всех защитит особенно от безумной толпы.
    Irokez
  3. kefan Сегодня, 18:30
    Какой, какой матери? laughing
    kefan
    1. Альф Сегодня, 18:40
      Цитата: kefan
      Какой, какой матери? laughing

      Парижской. БОГА матери !
      Альф
  4. roskot Сегодня, 18:31
    Все. Без автомата в Европу ни ногой.
    roskot
    1. 210окв Сегодня, 18:34
      Вы там что то забыли?
      Цитата: roskot
      Все. Без автомата в Европу ни ногой.
      210окв
    2. Дамир Сегодня, 19:03
      Уважаемый!!! надо прислушиваться к опыту Старшего Поколения!!!!! Деды точно знали как надо входить в европу!!!!!
      Дамир
  5. Logall Сегодня, 18:32
    У нас их тоже не мало гибнет. Почему то не могут про это? А тут новость.
    Свои ближе!
    Logall
  6. APASUS Сегодня, 18:35
    По всем выкладкам аналитиков именно Францию должны взорвать мигранты,уж больно их там много и законы из всех стран либеральнее других стран Европы,особенно к жителям бывших французских колоний.
    APASUS
    1. Irokez Сегодня, 18:53
      Цитата: APASUS
      По всем выкладкам аналитиков именно Францию должны взорвать мигранты

      А по мнению предсказателей именно Франция будет больше всех держаться.
      Irokez
  7. Смог Сегодня, 18:55
    Терракт. Интересно, что новый президент скажет. То же, типа- я шарли..?
    Смог
    1. Alexey RA Сегодня, 19:01
      Цитата: Смог
      Терракт. Интересно, что новый президент скажет. То же, типа- я шарли..?

      Да всё как всегда: никакие отдельные инциденты не могут свернуть Францию с пути построения мультикультурного демократического общества. И не надо нагнетать!
      Alexey RA
  8. avg-mgn Сегодня, 19:20
    По большому счету, правоопредление проступка данного индивидуума - дело внутреннее, здравый смысл подсказывает - субъект совершил преступление (деяние опасное для жизни окружающих).
    avg-mgn
  9. poquello Сегодня, 19:37
    квалифицировала нападение в центре Парижа как теракт.

    Кащенко на них нет
    poquello
  10. Инжнер-сапер Сегодня, 19:38
    -Алла, я в бар!
    Простите, не удержался...
    Инжнер-сапер
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