Нападение на полицию в центре Парижа
Парижская полиция сообщает об инциденте у Собора Парижской Богоматери. В сообщении говорится, что стражам правопорядка пришлось открывать огонь на поражение по человеку, который набросился на одного из полицейских. По одним данным, у неизвестного в руках был тесак, по другим – молоток.
Информационное агентство France-Presse сообщает о том, что в связи со случившимся всех туристов пришлось в срочном порядке в буквальном смысле слова запирать внутри собора. Полиция округа была переведена в режим повышенной готовности.
Отмечается, что в результате выстрела нападавший был ранен. Его доставили в одну из парижских клиник. По некоторым данным, угрозы для его жизни нет, и в скором времени он будет допрошен полицией.
Пока власти Франции, комментируя инцидент в Париже, не называют его террористическим актом. При этом в СМИ отмечается, что расследование поручено группе Антитеррористического следственного комитета Франции.
Помимо самого нападавшего пострадавших нет - официальная сводка. А по свидетельствам очевидцев, ранение получил и сотрудник полиции.
Как сообщает в эфире одного из местных телеканалов очевидец: люди в панике начали разбегаться в разные стороны, возникла давка, что привело к ещё большей панике.
По уточнённым данным, на 18:30 (мск) французская полиция квалифицировала нападение в центре Парижа как теракт.
Для справки: Нотр-Дам-де-Пари является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. Ежегодно его посещают свыше 13 млн туристов.
Информационное агентство France-Presse сообщает о том, что в связи со случившимся всех туристов пришлось в срочном порядке в буквальном смысле слова запирать внутри собора. Полиция округа была переведена в режим повышенной готовности.
Отмечается, что в результате выстрела нападавший был ранен. Его доставили в одну из парижских клиник. По некоторым данным, угрозы для его жизни нет, и в скором времени он будет допрошен полицией.
Пока власти Франции, комментируя инцидент в Париже, не называют его террористическим актом. При этом в СМИ отмечается, что расследование поручено группе Антитеррористического следственного комитета Франции.
Помимо самого нападавшего пострадавших нет - официальная сводка. А по свидетельствам очевидцев, ранение получил и сотрудник полиции.
Как сообщает в эфире одного из местных телеканалов очевидец: люди в панике начали разбегаться в разные стороны, возникла давка, что привело к ещё большей панике.
По уточнённым данным, на 18:30 (мск) французская полиция квалифицировала нападение в центре Парижа как теракт.
Для справки: Нотр-Дам-де-Пари является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Франции. Ежегодно его посещают свыше 13 млн туристов.
Использованы фотографии: @meschouchous
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