Париж выходит с инициативой по противодействию терроризму в Африке
Информационное агентство Франс-Пресс сообщает о том, что Франция выступает с инициативой по противодействию терроризму на Африканском континенте. Инициатива Франции, озвученная в ходе заседания Совета Безопасности ООН, обращает на себя особое внимание при учёте того, что французским властям не помешало бы разобраться с терроризмом в своей собственной стране.
Итак, инициатива Парижа в СБ ООН выглядит следующим образом: власти страны предлагают создать объединённую группировку войск в составе вооружённых сил пяти африканских государств. Это такие страны как Чад, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Мали - страны так называемой зоны Сахеля (зона тропических африканских саванн) и Сахары. Официальный Париж заявляет, что власти упомянутых стран уже выразили согласие на формирование группировки сил с штабом в Бамако (Мали).
Как сообщается, объединённая группировка по численности составит 5 тысяч человек.
Нужно напомнить, что в этом же африканском регионе действует ещё одна «антитеррористическая группировка сил». Это так называемая МИНУСМА – 12-тысячный контингент миротворцев ООН, в который входят и французские военнослужащие.
За 4 года своих «миротворческих» усилий контингент не только не справился с поставленной задачей, но и позволил допустить, что под контролем боевиков различных группировок оказались ещё большие по своей площади территории государств Африки.
Интересно, когда Париж выйдет с инициативой по противодействию терроризму в Европе?
Итак, инициатива Парижа в СБ ООН выглядит следующим образом: власти страны предлагают создать объединённую группировку войск в составе вооружённых сил пяти африканских государств. Это такие страны как Чад, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Мали - страны так называемой зоны Сахеля (зона тропических африканских саванн) и Сахары. Официальный Париж заявляет, что власти упомянутых стран уже выразили согласие на формирование группировки сил с штабом в Бамако (Мали).
Как сообщается, объединённая группировка по численности составит 5 тысяч человек.
Нужно напомнить, что в этом же африканском регионе действует ещё одна «антитеррористическая группировка сил». Это так называемая МИНУСМА – 12-тысячный контингент миротворцев ООН, в который входят и французские военнослужащие.
За 4 года своих «миротворческих» усилий контингент не только не справился с поставленной задачей, но и позволил допустить, что под контролем боевиков различных группировок оказались ещё большие по своей площади территории государств Африки.
Интересно, когда Париж выйдет с инициативой по противодействию терроризму в Европе?
Использованы фотографии: Maghrebdailynews.com
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