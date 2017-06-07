07:44 07 июня

Париж выходит с инициативой по противодействию терроризму в Африке

Информационное агентство Франс-Пресс сообщает о том, что Франция выступает с инициативой по противодействию терроризму на Африканском континенте. Инициатива Франции, озвученная в ходе заседания Совета Безопасности ООН, обращает на себя особое внимание при учёте того, что французским властям не помешало бы разобраться с терроризмом в своей собственной стране.

Итак, инициатива Парижа в СБ ООН выглядит следующим образом: власти страны предлагают создать объединённую группировку войск в составе вооружённых сил пяти африканских государств. Это такие страны как Чад, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Мали - страны так называемой зоны Сахеля (зона тропических африканских саванн) и Сахары. Официальный Париж заявляет, что власти упомянутых стран уже выразили согласие на формирование группировки сил с штабом в Бамако (Мали).

Как сообщается, объединённая группировка по численности составит 5 тысяч человек.


Нужно напомнить, что в этом же африканском регионе действует ещё одна «антитеррористическая группировка сил». Это так называемая МИНУСМА – 12-тысячный контингент миротворцев ООН, в который входят и французские военнослужащие.

Париж выходит с инициативой по противодействию терроризму в Африке


За 4 года своих «миротворческих» усилий контингент не только не справился с поставленной задачей, но и позволил допустить, что под контролем боевиков различных группировок оказались ещё большие по своей площади территории государств Африки.

Интересно, когда Париж выйдет с инициативой по противодействию терроризму в Европе?

Использованы фотографии: Maghrebdailynews.com
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Комментарии 5

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  1. dik-nsk Сегодня, 07:29
    мало им арабов-террористов - решили еще и африканцев возбудить, неймётся лягушатникам, видно мечты о колониальном прошлом спать не дают
    dik-nsk
  2. FirstNormann Сегодня, 07:36
    во франции вначале порядок наведите_ гражданам обеспечьте безопасность а африка подождет_превратили страну в коммуналку_скоро с фефелевой башни на намаз призывать будут
    FirstNormann
  3. 210окв Сегодня, 07:37
    Давайте,у вас есть Иностранный Легион..Задавите их всех..Прежде всего у себя дома..
    210окв
  4. ИмПерц Сегодня, 07:43
    Какие ещё нужны предложения французам? У них есть Шарли Эбдо и чуть что "Je suis...", схватившись за руки и грудью на террор bully
    ИмПерц
  5. Altona Сегодня, 07:43
    Это как будет выглядеть? Авианосец "Шарль де Голль" смело приблизится к берегам Сомали? Ну или хотя бы помаячит в милях 300 от берега. laughing
    Altona
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