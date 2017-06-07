10:03 07 июня

400.000 бойцов защитят немцев от «русских агентов»

В Германии знают: В. В. Путин намеревается сделать ставку на асимметричную войну и неких «повстанцев», которые начнут действия в Берлине. Для защиты немцам следует сформировать «милицию» в составе четырёхсот тысяч бойцов.

400.000 бойцов защитят немцев от «русских агентов»


Немецкий профессор политологии Мартин Зебальдт (Martin Sebaldt) полагает, что нужно собрать добровольцев в количестве 400.000 человек — как мужчин, так и женщин, которые имеют «моральное желание» и готовы «служить интересам Родины». Из этих людей составят «милицию выходного дня», которая обеспечит защиту страны от «русских агентов».


Об этом рассказывает Ханс Дитер Вихтер в крупном издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung» .

Готов ли к обороне Бундесвер? А готов ли к нападению Владимир Путин? Не совсем, указывается в материале. Однако этот «обученный разведчик» [Путин] в будущем способен методами асимметричной войны, а также при помощи повстанцев, кибервойны и пятой колонны кое-что сделать. В конце концов, он «завоевал Крым таким образом», напоминает немецкий журналист. И в настоящее время на очереди стоит восток Украины. Быть может, он затеял «укрепить историческое величие России» при помощи присоединения бывших российских территорий? Может, он поставит под угрозу будущее стран Балтии, Восточной Польши, Румынии, части Балкан? Скорее всего, нет, считает обозреватель, но это до тех пор, пока НАТО имеет «высокий сдерживающий фактор», то бишь танковые соединения, механизированные пехотные силы, мощные воздушные силы и адекватную стратегию.

Говоря о последней, профессор политологии, полковник запаса Мартин Зебальдт изложил некоторые новаторские идеи.

Немецкая армия нынче имеет всего два подразделения, которые способны проводить основные виды обычных операций при взаимодействии пехоты с артиллерией и танковыми частями. Дополнительных активных сил «после приостановления обязательной военной службы» в Германии попросту нет.

Поэтому учёный, отмечает журналист, выдвинул «странное предложение»: он хочет, чтобы 400.000 женщин и мужчин добровольно «послужили интересам Родины». Этих людей профессор видит в роли «легко вооружённых ополченцев», которые сумели бы обеспечить защиту от «русских шпионов». Кроме того, часть этих милиционеров могла бы представлять резервный персонал — отряды «узкоспециализированных солдат регулярной армии в период кризиса».

Это предложение Вихтер высмеивает, называя его «благими намерениями». Кто в 2017 году решит посвятить свои выходные дни тренировкам на полигонах? Несомненно, Иоганн Готлиб Фихте, будь он жив, стал бы одним из первых добровольцев: на портрете 1813 года он предстаёт как Landsturmmann. Но нынче 2017 год. Попробуем представить, как нынешняя философская профессура шагает в марше по воскресеньям! Да-да, смеётся журналист, вместо полей для гольфа все профессора дружно устремятся на полигоны.

Идея кадрового резерва, безусловно, похвальна, но всех этих добровольцев следует держать подальше от сложных систем вооружений, иначе «что-то может пойти не так».

Не существует также доктрины ведения асимметричной войны, несмотря на то, что стратег из Бундесвера, генерал-лейтенант Эрхард Бюлер признал ряд выявленных профессором проблем.

Кроме того, Бундесвер вовсе «не исчез из сознания общества» как реальная сила. Он пользуется доверием 64% населения (при этом правительству доверяет 38 процентов немцев).

Напрашивается вывод: профессору Мартину Зебальдту, которому мерещатся толпы «русских агентов» на берлинских улицах, лучше рассуждать об этих агентах на лекциях по политологии, а не в эфире. Четыреста тысяч человек с оружием, ищущих днём и ночью «шпионов», могут привести Германию прямой дорогой в средневековье.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: DPA
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Комментарии 44

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  1. FirstNormann Сегодня, 07:46
    а бородачи не дадут люлей этой милиции?милицию думаю надо будет охранят полицией
    FirstNormann
    1. vovanpain Сегодня, 07:52
      что нужно собрать добровольцев в количестве 400.000 человек — как мужчин, так и женщин, которые имеют «моральное желание» и готовы «служить интересам Родины

      История движется по кругу, Чем закончилось напоминать не надо.
      vovanpain
      1. oleg-gr Сегодня, 07:55
        Очередная попытка "охоты на ведьм". Немцев уже приезжие достали и полиция не защищает. Может в эту «милицию выходного дня» иммигрантов пригласить? Тогда точно порядок наведут. Под названием "шариат".
        oleg-gr
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:58
          Как нас боятся то...Приятно черт возьми! "Русские идут.." wassat А ведь нас мало по сути и держим в страхе весь мир..хе хе
          ОТДЕЛ
      2. FirstNormann Сегодня, 08:00
        не к месту картинка думаю_нацисты хоть и сатанисты но суровые_а эту их планируемую милицию мигранты пинками разгонят а девченок милиционерок в подворотню на профилактическую беседу отведут
        FirstNormann
    2. pjastolov Сегодня, 07:55
      Из этих людей составят «милицию выходного дня», которая обеспечит защиту страны от «русских агентов».
      да, а кто от бабахов их защищать будет? или это будут специально ложные цели для бабахов? recourse
      pjastolov
    3. сибиралт Сегодня, 08:01
      Дело не в немецкой полиции, а в её численности. После Второй Мировой Германия была "кастрирована" на предмет иметь свои вооруженные силы, как и Япония при помощи американских ножниц. А без настоящего, а не фейкового бундесвера, Четвертый рейх не построишь. Учитывая резкое похолодание американо - германских отношений и другие многочисленные признаки, Меркель намерена создать свою боеспособную профессиональную армию. Сдается, что полумиллионный отряд полиции её в дальнейшем и пополнит.
      сибиралт
      1. FirstNormann Сегодня, 08:08
        германская полиция как автомат_какую программу ты в нее заложишь такую она и будет исправно выполнять_будет программа суровая националистическая полиция будет расстреливать и ловить всех кто формой черепа не вышел_заложите программу толерастическую будет бодро метелить неонациков и смирно стоять под плевками и матами мигрантов
        FirstNormann
      2. sabakina Сегодня, 09:41
        Цитата: сибиралт
        Сдается, что полумиллионный отряд полиции её в дальнейшем и пополнит.

        Представляю это пополнение армии, юнген с автоматом, фрау с пулемётом, профессор с фаустпатроном.
        sabakina
    4. Зяблицев Сегодня, 08:04
      Да ладно!Олег увидел высказывание какого то параноика, у которого папа,видимо, фельдфебелем в охранных войсках СС в тылу ошивался...Вот он на почве личной неприязни и собственной неполноценности пургу и несёт! laughing
      Зяблицев
      1. FirstNormann Сегодня, 08:14
        а что этого фельдфебеля в почве ворошить_сама меркель и другие официальные толеране эту тему с шпионами путина постоянно тормошат
        FirstNormann
        1. marlin1203 Сегодня, 09:59
          Уже было. Volkschturm называлось вроде. В 45м...
          marlin1203
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:47
    Ну всё.Усе каналы перекрывают.И куда сунуться русскому разведчику?Если только парашют с будёновкой снять.Может и за своего сойдёт.
    ВЕРЕСК
    1. рич Сегодня, 07:53
      Немецкий профессор политологии Мартин Зебальдт (Martin Sebaldt) полагает, что нужно собрать добровольцев в количестве 400.000 человек — как мужчин, так и женщин, которые имеют «моральное желание» и готовы «служить интересам Родины». Из этих людей составят «милицию выходного дня», которая обеспечит защиту страны от «русских агентов».

      Правильно! Пока вы днем, с огнем, с пожарным фонарем ищете "толпы русских агентов" - толпы мигрантов будут искать ваших женщин и детей
      рич
    2. bouncyhunter Сегодня, 07:55
      Похоже , в Европу прибыла очередная партия высококачественного герыча и некоторых уже пробило на "шугняк" .
      bouncyhunter
  3. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 07:50
    Да уж... Германия,реально держится на дураках-дураках с профессорскими дипломами wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:52
    В Германии хотят сформировать «милицию»: 400.000 бойцов защитят граждан от «русских агентов»
    О,какие хотелки!Узнаю фрицев.С факелами и речёвками по ночам маришировать будут?
    Наблюдатель2014
  5. Svarog51 Сегодня, 07:55
    Никак опять "фольксдойчей" на службу призвать собираются. Ну как без старого опыта обойтись? request
    Svarog51
    1. vovanpain Сегодня, 08:03
      Цитата: Svarog51
      Никак опять "фольксдойчей" на службу призвать собираются. Ну как без старого опыта обойтись? request

      Привет Друже Сергей! drinks hi Гансы используют старый опыт,наберут с Западной Украины,очередных галицаев,которые в столкновениях с войсковыми подразделениями обычно встают на тапки,но отличаются крайней смелостью с мирным населением. drinks hi
      vovanpain
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    профессор политологии Мартин Зебальдт

    По его предложениям чувствуется старая немецкая закалка - наверное предки не раз ходили на Россию поэтому и не вернулись с русских полей. Но воспитание старой школой на лицо. Выискивать «русских агентов» когда мигранты насилуют и бьют местных дело конечно "почетное".
    rotmistr60
    1. 123В098М567Д Сегодня, 08:54
      Точно, точно, начали с грунвальдского поля, закончили Зиеловскими высотами.
      123В098М567Д
  7. Нонна Сегодня, 07:57
    Ну да, ну да... По статистике из десяти немцев - 2 жирных, 2 черных, 2 гомосека, из кого набирать будут? Они с бешанцами справиться не могут, а тут - Россия!
    Нонна
  8. Molot1979 Сегодня, 07:58
    Они себя от бармалеев защитить не могут, а тут с русскими воевать собрались? Кем? 400 тысячами разжиревших бюргеров? Такое ощущение, что некоторых немецких камрадов хохлы покусали. И у них мозг отказал.
    Molot1979
  9. svp67 Сегодня, 08:03
    Из этих людей составят «милицию выходного дня», которая обеспечит защиту страны от «русских агентов».
    Я так понимаю, что в "русские агенты" записаны и миллион эмигрантов с Ближнего Востока. Тот кто предлагает такие действия - пациент психолога.
    svp67
  10. Logall Сегодня, 08:03
    А сколько всего там живёт русских?
    Надо больше милиции! Не справятся!
    Logall
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:03
    Главный вопрос - а оружие давать будут? А какое? И будут ли принимать в "милиционеры" бандеровцев? Как обладающих самым "острым нюхом" на агентов России? С последующей выдачей "вида на жительство"! Ну там, пособия всякие "за верную службу" wassat
    Горный стрелок
  12. К-50 Сегодня, 08:09
    И ди о ты!!! belay laughing
    Если уж собрались организовывать "народную милицию", то нужно не против мифических русских агентов, а против бармалеев, которых ваша канцлерина "в гости" затащила. Чтобы ваши же жёны, сёстры, дети могли идти по улицам спокойно, не боясь, что их убьют, ограбят, изнасилуют, да просто пинка под зад на лестнице не дадут. Вот о чём надо беспокоиться!!! fool
    Как говорится: если Бог кого-то хочет наказать Он лишает его разума. Гляда на выживающих с ума "западников" и "заокеанцев" (точнее залужцев, сейчас окружающая их вода совсем не преграда), понимаю "не всё так просто под Луной", до кого-то Он уже дотянулся. lol
    К-50
  13. Moskovit Сегодня, 08:10

    Вот снял одного такого будущего "бойца" милиции в Кельне. Забавные эти немцы. Терракты совершают исламисты, а они с русскими борятся.
    Moskovit
  14. Masya Masya Сегодня, 08:14
    лучше бы озаботились о реальной террористической угрозе, а не о виртуальных «русских агентах»...
    Masya Masya
  15. 3vs Сегодня, 08:24
    "В Германии знают: В. В. Путин намеревается сделать ставку на асимметричную войну и неких «повстанцев», которые начнут действия в Берлине. Для защиты немцам следует сформировать «милицию» в составе четырёхсот тысяч бойцов."
    Бородатых штоле набирать будут? belay

    "Немецкий профессор политологии Мартин Зебальдт (Martin Sebaldt) полагает, что нужно собрать добровольцев в количестве 400.000 человек — как мужчин, так и женщин, которые имеют «моральное желание» и готовы «служить интересам Родины»"
    А мне послышалось "интересам рейха"! what

    Да, аварии на атомных станциях до добра не доводят, люди деградируют потихоньку...
    3vs
  16. Vladycat Сегодня, 08:25
    400000 мало. У нас армия около мильона. И мы всех надурим и не будем нападать в выходные и праздничные (самим отдыхать надо). А так надо уже задумываться. Кто то однозначно сидит Критом в нашей Алтайской бронеконной дивизии. Все наши тайные планы сливают с завидной регулярностью :)
    Vladycat
  17. Холуай Сегодня, 08:34
    Думаю что Замутить в ФРГ Гражданскую войну ССО не составит большого труда...
    Холуай
  18. lidda47 Сегодня, 08:35
    Больные люди... шож их так колошматит?
    lidda47
  19. 123В098М567Д Сегодня, 08:47
    Пусть для начала выяснят есть ли у них хоть какая нибудь мораль, кроме материальных интересов!
    123В098М567Д
  20. vladimirvn Сегодня, 08:49
    Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша!
    vladimirvn
  21. Farid05 Сегодня, 08:50
    "Немецкий профессор политологии Мартин Зебальдт (Martin Sebaldt) полагает" -
    на этом можно закончить. У нас тоже Багдасаров говорит что Константинополь - это наш город. Серьезное издание не должно цитировать каждого психа, иначе это превращается в помойку.
    Farid05
  22. delvin-fil Сегодня, 08:53
    "Сказочные долбодятлы" ©
    delvin-fil
  23. Толстоевский Сегодня, 08:56
    решили возродить ss
    Толстоевский
  24. Silver Fox_2 Сегодня, 09:07
    Что они курят?
    Silver Fox_2
  25. sds87 Сегодня, 09:07
    Крайне не нравится мне вся эта демонизация России во главе с Путиным. Зачем США это нужно, если Россия, не смотря на явную агрессию США, исправно вкладывается в американские ценные бумаги? Мало вкладывается? Или американцы что-то знают о будущем и им нужна наша территория? Совершенно не понятна эта агрессия. Или американцы хотят поправить свои финансовые дела за счет новой мировой войны на чужом континенте? Так сейчас есть возможность получить ядрёную ответку. В общем, я пока слабо понимаю, на что все надеются?
    sds87
  26. Pacifist Сегодня, 09:22
    Профессору нужно предложить съездить к нам на отдых... например в Кащенко. wassat
    Отдельный номер, регулярное питание, покой, укольчики и прогулки в саду, и все пройдет.
    Pacifist
  27. Елена Изюмова Сегодня, 09:25
    Бред, какой бред! Россия никогда не нападала, только оборонялась, если сейчас там собирают этих защитников от мифической русской угрозы, это нам надо держать ухо востро.
    Елена Изюмова
  28. olimpiada15 Сегодня, 09:36
    Такое предложение может выдвинуть либо лицо с ограниченными умственными способностями, одураченное пропагандой, но это профессор, тогда остаётся второй вариант- пациент психиатра.
    Действительно, чего ссылаться на Крым-это русская территория , где большинство жителей русские, связанные с РФ многомиллионными вековыми родственными и дружескими связями, а причем тут Германия- где живут извечные враги: только в 20 -м веке наши народы воевали дважды и совсем просто заглянуть в историю: с начала границы СССР перешли немецкие войска и лишь выгнав их с территории СССР , русские пришли туда, откуда были направлены захватчики с целью истребления русского народа -в Берлин . Так просто понять даже для школьника, не говоря о профессоре, но невозможно для психически больного. Бредит профессор.
    olimpiada15
  29. сергей васильев Сегодня, 09:37
    а почему мы? должны охранять!? НАТО!!!! от себя!
    сергей васильев
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