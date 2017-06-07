Где сейчас украинский теплоход "Генерал Ватутин"?
Украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин», как сообщается, прошёл российский пограничный контроль и продолжает своё движение в направлении порта Ростова-на-Дону. Информацию о том, что судно движется именно в ростовском направлении, подтверждает пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Алексей Кравченко.
По его словам, теплоход «Генерал Ватутин» прибудет к месту швартовки во второй половине дня 7 июня (сегодня). При этом Алексей Кравченко отметил, что место швартовки судна на данный момент определяется.
Напомним, что накануне украинское судно, отображающееся на навигационных картах под флагом Белиза, направилось в сторону морских границ Российской Федерации. При этом судно осуществляло круиз из Киева по Днепру в Одессу. Известно, что в Одессу «Генерал Ватутин» так и не зашёл, а якобы проследовал в Молдову, где был продан фирме с сейшельской юрисдикцией. На борту теплохода в тот момент находились 13 граждан Украины и шестеро россиян.
В ночь с 6 на 7 июня теплоход прошёл через Керченский пролив, войдя в Азовское море.
Сайт www.marinetraffic.com продолжает отображать теплоход «Генерал Ватутин», круиз на котором организовала украинская фирма «Червона Рута», под флагом Белиза.
По последним данным, управляет кораблём гражданин Украины Виктор Холодненко. Он вместе с другими украинскими членами команды теплохода после "доставки" теплохода новому владельцу планирует вернуться на Украину. По крайней мере, так сообщают украинские средства массовой информации.
По его словам, теплоход «Генерал Ватутин» прибудет к месту швартовки во второй половине дня 7 июня (сегодня). При этом Алексей Кравченко отметил, что место швартовки судна на данный момент определяется.
Напомним, что накануне украинское судно, отображающееся на навигационных картах под флагом Белиза, направилось в сторону морских границ Российской Федерации. При этом судно осуществляло круиз из Киева по Днепру в Одессу. Известно, что в Одессу «Генерал Ватутин» так и не зашёл, а якобы проследовал в Молдову, где был продан фирме с сейшельской юрисдикцией. На борту теплохода в тот момент находились 13 граждан Украины и шестеро россиян.
В ночь с 6 на 7 июня теплоход прошёл через Керченский пролив, войдя в Азовское море.
Сайт www.marinetraffic.com продолжает отображать теплоход «Генерал Ватутин», круиз на котором организовала украинская фирма «Червона Рута», под флагом Белиза.
По последним данным, управляет кораблём гражданин Украины Виктор Холодненко. Он вместе с другими украинскими членами команды теплохода после "доставки" теплохода новому владельцу планирует вернуться на Украину. По крайней мере, так сообщают украинские средства массовой информации.
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