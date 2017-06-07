10:08 07 июня

Где сейчас украинский теплоход "Генерал Ватутин"?

Украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин», как сообщается, прошёл российский пограничный контроль и продолжает своё движение в направлении порта Ростова-на-Дону. Информацию о том, что судно движется именно в ростовском направлении, подтверждает пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Алексей Кравченко.

По его словам, теплоход «Генерал Ватутин» прибудет к месту швартовки во второй половине дня 7 июня (сегодня). При этом Алексей Кравченко отметил, что место швартовки судна на данный момент определяется.

Напомним, что накануне украинское судно, отображающееся на навигационных картах под флагом Белиза, направилось в сторону морских границ Российской Федерации. При этом судно осуществляло круиз из Киева по Днепру в Одессу. Известно, что в Одессу «Генерал Ватутин» так и не зашёл, а якобы проследовал в Молдову, где был продан фирме с сейшельской юрисдикцией. На борту теплохода в тот момент находились 13 граждан Украины и шестеро россиян.


В ночь с 6 на 7 июня теплоход прошёл через Керченский пролив, войдя в Азовское море.

Где сейчас украинский теплоход "Генерал Ватутин"?


Сайт www.marinetraffic.com продолжает отображать теплоход «Генерал Ватутин», круиз на котором организовала украинская фирма «Червона Рута», под флагом Белиза.

По последним данным, управляет кораблём гражданин Украины Виктор Холодненко. Он вместе с другими украинскими членами команды теплохода после "доставки" теплохода новому владельцу планирует вернуться на Украину. По крайней мере, так сообщают украинские средства массовой информации.


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Комментарии 27

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  1. svp67 Сегодня, 07:59
    На сколько является УКРАИНСКИМ, судно под флагом Белиза?
    svp67
    1. oleg-gr Сегодня, 08:03
      В новостях прозвучало о продаже судна. Обычная ситуация. Весь этот кипиж к чему? Хохлы протестуют или как?
      oleg-gr
      1. svp67 Сегодня, 08:10
        Цитата: oleg-gr
        Весь этот кипиж к чему? Хохлы протестуют или как?

        Да у них там уже так КИПИТ, что далее не куда. Некоторые их "эксперты" уже обвинили наш спецназ ГРУ, ФСБ, РОосГвардии в ПИРАТСКОМ ЗАХВАТЕ судна
        svp67
      2. 210окв Сегодня, 08:22
        Ну перегоняют сей "мерс" новому хозяину,Просто подняли ажиотаж..
        Цитата: oleg-gr
        В новостях прозвучало о продаже судна. Обычная ситуация. Весь этот кипиж к чему? Хохлы протестуют или как?
        210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:03
      Название теплохода героическое "Генерал Ватутин" ! Громил он фрицев в пух и прах...Правда я так и не понял что за паника такая с этим кораблем..?:
      ОТДЕЛ
    3. Zibelew Сегодня, 08:04
      Впервые в истории корабль убежал от крыс.
      Zibelew
      1. ivselim Сегодня, 08:19
        Цитата: Zibelew
        Впервые в истории корабль убежал от крыс.

        Спасибо.... laughing laughing laughing good ...поржал.
        ivselim
    4. сибиралт Сегодня, 08:08
      "Генерал Ватутин" правильно сбежал с Украины, пока не переименовали в "Шухевича". laughing
      сибиралт
  2. рич Сегодня, 08:01
    И чего мы это обсуждаем? Или новостей других нет? Скоро будем комментировать какие тетя Маша купила огурцы в овощном, и по какой дороге несет их себе домой hi
    рич
    1. jjj Сегодня, 08:19
      Как помнится, одна прелюбопытная история началась с того, что Аннушка пролила масло...
      Не будем с утра читать
      jjj
      1. Дамир Сегодня, 08:24
        началась с того что она его (масло) купила.... и не только купила но уже и разбила о турникет....
        Дамир
        1. роман66 Сегодня, 08:29
          началось все со спора литераторов, если уж на то пошло, к тому моменту масло еще не было пролито
          роман66
          1. Дамир Сегодня, 08:33
            м-ммм... надо перечитать.... спора не было.... тов. Берлиоз скромно критиковал тов. Бездомного за его сатирическую поэму о рождении Христа... что собственно и заинтересовало Воланда... так кажется....
            Дамир
            1. роман66 Сегодня, 08:51
              ну где-то да hi hi
              роман66
              1. Дамир Сегодня, 08:52
                а перечитать НАДО!!!! за давностию лет.... спасибо что напомнили.... good hi
                Дамир
                1. роман66 Сегодня, 09:09
                  и "12 стульев" с "золотым теленком"
                  роман66
                  1. Дамир Сегодня, 09:22
                    э-ээээ..... бедный Остап Ибрагимович.... если бы он это увидел то скорее всего в ОБЭП бы работать пошел....
                    Дамир
  3. ИмПерц Сегодня, 08:02
    Дело ясное, что дело тёмное.
    Вчера новость о Ватутине прошла с заголовком, что порт Ростова-на-Дону отказывается принимать теплоход. Сейчас уже всё по другому.
    Уж не есть ли это подстава?
    ИмПерц
  4. Баракуда Сегодня, 08:05
    Где сейчас украинский теплоход

    Лично мне глубоко по барабану. Продали, переименовали...пофиг. В "моей" стране непуганых майданных страусов - обычное дело.
    Других проблем хватает.
    Баракуда
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:11
    Ну новость ни о чем. Пора уже заканчивать кипеш. Укропы продали судно, оно идёт к месту новой стоянки. Стоянка, предположительно, в России. Ну и все... Не сбежало, не захватили пираты - продано. Шабаш.
    Горный стрелок
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 08:14
    Насколько я понял-владелец данного корабля находится в России.Не важно под каким он флагом.Судно-Российское.Пару суток назад уже про это все новости протарахтели.
    ВЕРЕСК
    1. Flinky Сегодня, 08:26
      Коротенькие у вас сутки, однако.
      Flinky
  7. FirstNormann Сегодня, 08:18
    укропоцикам наверное название корабля не нравилось просто
    FirstNormann
  8. alex vau Сегодня, 08:25
    шум из ничего........продали пароход,ну и что?никакой политики.....обычная сделка по продаже ...... проверили,определились и гонят к месту приписки...СМИ раздули дурку как обычно
    alex vau
  9. баклан Сегодня, 09:37
    Зачем здесь опять об этом корыте. Ну продали судно, что в этом необычного. Суда часто изменяют пункт назначения. Капитаном может работать хоть гражданин Папуа-Новой-Гвинеи. Флаг судна "удобный", может отличаться от гражданства судовладельца и это абсолютно нормально.
    баклан
    1. alexxxz Сегодня, 09:58
      Необычное здесь то, что украинские владельцы продали кусочек Украины россиянам, с которыми перзидент Фукраины, по его словам, находится в состоянии войны. Т.е. сам этот поступок - зрада! Я так понял, что весь водевиль был устроен с целью не дать возможности власть придержащим и их окружению, отжать пароход за неприглядность намерений хозяина. Т.о. сам круиз был инспирацией, ну и подзаработали немного, все ж не порожняком шел до Херсона. Вот и все! В цивилизованной стране приехали бы покупашки в Куев, купили бы пароход и спокойно погнали его в Ростов. Но в виду того, что в Укропии сейчас все сикось-накось, вледельцы убоялись открыто проводить сделку.
      alexxxz
  10. vol46an Сегодня, 10:02
    "Генерал Ватутин" вслед за Крымом выбрал родную гавань.
    vol46an
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