10:11 07 июня

ЕСВД: присоединение Крыма к России не должно было шокировать мировое сообщество

Воссоединение России и Крыма можно было предугадать, это событие не должно было шокировать мировое сообщество, передает РИА Новости заявление главы отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габора Иклоди.

ЕСВД: присоединение Крыма к России не должно было шокировать мировое сообщество


Три года назад, когда случился Крым, это стало шоком для нас. Но потом мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что ответ – нет. Мы просто не прислушивались к тому сигналу, который был послан ранее,
сказал Иклоди на конференции в Вашингтоне.


Он призвал задуматься о «нескольких вещах».

Президент (России Владимир) Путин, описывающий распад Советского Союза как катастрофу XX века, подумайте о заявлениях, сделанных о защите 25 миллионов русскоговорящего населения, которые оказались после распада СССР вне России, или подумайте о действиях, предпринятых в 2008 году в Грузии после кибероперации, которая была там проведена,
сказал европейский дипломат.

Это как раз те сигналы, которые Запад в свое время не услышал, пояснил он.

Напомним, Крымский полуостров вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году.

Использованы фотографии: РИА Новости / Константин Чалабов
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Комментарии 28

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:42
    Глас вопиющего в пустыне, который не услышат среди всех истерик на Западе в адрес РФ.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
      Не удивлюсь , если за такие речи его "подвинут" с должности - не стыкуется это с центральной линией Фашингтонского обкома . hi
      bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:50
      Цитата: oleg-gr
      Глас вопиющего в пустыне, который не услышат среди всех истерик на Западе в адрес РФ.

      Это называется запад посылает сигнал нам, чтобы выйти из этой щекотливой ситуации с меньшими потерями для своего имиджа..Россия пока молчит хитро улыбаясь! Крым нам дорого обошёлся в материальном плане , но в моральном Это был рывок патриотический ! КРЫМ НАШ!Слава России!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 08:52
        Что хотел сказать , сей деятель, я так и не понял.
        cniza
        1. Толстоевский Сегодня, 08:58
          что, мол, должны были предвидеть и не допустить
          Толстоевский
          1. cniza Сегодня, 08:59
            Или , что этот процесс был неизбежен. wink
            cniza
            1. Владимир16 Сегодня, 09:06
              Цитата: bouncyhunter
              Не удивлюсь , если за такие речи его "подвинут" с должности - не стыкуется это с центральной линией Фашингтонского обкома .

              Вы еще раз прочтите, что пишет этот буржуин. Он вовсе не оправдывает действия русских. Он лишь подчеркивает всю "вероломность" русских и буржуинскую "наивность".
              к примеру:
              или подумайте о действиях, предпринятых в 2008 году в Грузии после кибероперации, которая была там проведена,

              Этот мышонок говорит о том, что "миролюбивое мировое сообщество" (как только педерасты себя не называют laughing ), проспало вероломных русских. Мол мы удивились, а удивляться-то нечему.
              Владимир16
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
                Цитата: Владимир16
                Он лишь подчеркивает всю "вероломность" русских и буржуинскую "наивность".

                Вот за это и могут подвинуть - какой барин потерпит , что его холоп "лопушистым Васьком" назвал ?
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:36
                  Такое впечатление , что они не просто говорят на разных языках , так еще и не понимают друг друга.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
                    Цитата: cniza
                    не понимают друг друга.

                    А нефиг было толмача в кипятке варить . lol
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:51
                      Не просто сварить , так потом ещё и сожрали. belay laughing
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
                        Цитата: cniza
                        так потом ещё и сожрали.

                        Ну , и кто после этого "дикари" ? lol
                        bouncyhunter
                2. Подрезчик Сегодня, 09:46
                  Приветствую, Паша! Крым-то всю дорогу был российским, 60 лет побывал в составе УССР и незалежной и все. Кстати, в свете декоммунизации, хотелось бы напомнить укрополитикам, решение о передачи Крыма принималось при Хрущеве, в коммунистические времена.ОТМЕНИТЬ!!!
                  Подрезчик
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
                    Привет , Саша ! hi Всё это они знают , но у них своя История . Которая имеет такое же отношение к реальности , как , скажем , кирпич к инертным газам .
                    bouncyhunter
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:42
    Чего это они так лояльно рассуждать стали? В исправление мозгов неповерю.Или кто-то чуть чем-то поработал?
    ВЕРЕСК
  3. Spartanez300 Сегодня, 08:54
    Присоединение Крыма к России в 2014 г не неожиданность а историческая закономерность.Загнобят теперь Иклоди.
    Spartanez300
  4. Кот Всапогах Сегодня, 09:02
    боюсь, сей деятель, будет уволен без выходного пособия hi
    Кот Всапогах
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
      Цитата: Кот Всапогах
      боюсь, сей деятель, будет уволен без выходного пособия hi

      Поругают, для приличия и скромно согласятся , что КРЫМ НАШ!
      ОТДЕЛ
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:08
        что то меня сомнения терзают , что они в ближайшие лет 5 с этим смирятся feel
        Кот Всапогах
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:20
          Цитата: Кот Всапогах
          что то меня сомнения терзают , что они в ближайшие лет 5 с этим смирятся feel

          Когда Киев возьмем , вот тогда и смирятся окончательно. soldier
          ОТДЕЛ
  5. cariperpaint Сегодня, 09:07
    подумайте о действиях, предпринятых в 2008 году в Грузии после кибероперации, которая была там проведена,

    это о чем вообще))))))
    cariperpaint
    1. рич Сегодня, 09:14
      А Вы разве не в курсе, что было 08.08.2008? Там россияне и осетины с грузинами в компьютерную онлайн-войнушку рубились, или по ихнему в кибероперацию. Дурдом "Ромашка" fool
      рич
      1. cariperpaint Сегодня, 09:25
        не. ну я подозревал конечно что в матрице живем но что бы так прокалываться это явно перебор))) они наверное хотят сказать что русские хакеры взломали грузин и те по ошибке пошли в атаку? ) я вообще балдю просто)))
        cariperpaint
        1. рич Сегодня, 09:37
          А для них грузины - как расходные юниты в компьютерной игре. Впрочем как и все остальные. Американцы сами в "матрице" сидят, и по ходу в ней конкретно заблудились. Мозги набекрень - это самое мягкое, что про них можно сказать
          рич
      2. Околоточный Сегодня, 09:57
        Ага, с прораммулиной "Чистое поле".
        Околоточный
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:17
    Танковые колонны, идущие на Тбилиси - это "кибероперация"? Господин явно живёт в параллельной реальности laughing
    Горный стрелок
  7. segamegament Сегодня, 09:23
    При этом конкретно этого чинушу никто не услышит, а если и услышит, то работать ему там осталось не долго... ИЛИ такими заявлениями запад нащупывает пути к тому, чтобы дать обратку в отношениях с РФ?)
    segamegament
  8. Altona Сегодня, 09:33
    Цитата: ОТДЕЛ
    Это называется запад посылает сигнал нам, чтобы выйти из этой щекотливой ситуации с меньшими потерями для своего имиджа..

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    Какой такой имидж у содомитов и демонов? Инквизиторы, фашисты и лицемеры.
    Altona
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