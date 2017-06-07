ЕСВД: присоединение Крыма к России не должно было шокировать мировое сообщество
Воссоединение России и Крыма можно было предугадать, это событие не должно было шокировать мировое сообщество, передает РИА Новости заявление главы отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габора Иклоди.
Он призвал задуматься о «нескольких вещах».
Это как раз те сигналы, которые Запад в свое время не услышал, пояснил он.
Напомним, Крымский полуостров вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году.
Три года назад, когда случился Крым, это стало шоком для нас. Но потом мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что ответ – нет. Мы просто не прислушивались к тому сигналу, который был послан ранее,сказал Иклоди на конференции в Вашингтоне.
Он призвал задуматься о «нескольких вещах».
Президент (России Владимир) Путин, описывающий распад Советского Союза как катастрофу XX века, подумайте о заявлениях, сделанных о защите 25 миллионов русскоговорящего населения, которые оказались после распада СССР вне России, или подумайте о действиях, предпринятых в 2008 году в Грузии после кибероперации, которая была там проведена,сказал европейский дипломат.
Это как раз те сигналы, которые Запад в свое время не услышал, пояснил он.
Напомним, Крымский полуостров вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году.
Использованы фотографии: РИА Новости / Константин Чалабов
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