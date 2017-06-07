ЕСВД: присоединение Крыма к России не должно было шокировать мировое сообщество

Три года назад, когда случился Крым, это стало шоком для нас. Но потом мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что ответ – нет. Мы просто не прислушивались к тому сигналу, который был послан ранее,

Президент (России Владимир) Путин, описывающий распад Советского Союза как катастрофу XX века, подумайте о заявлениях, сделанных о защите 25 миллионов русскоговорящего населения, которые оказались после распада СССР вне России, или подумайте о действиях, предпринятых в 2008 году в Грузии после кибероперации, которая была там проведена,