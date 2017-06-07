В Минске пройдет очередная встреча контактной группы по урегулированию украинского конфликта
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Минске в среду, передает РИА Новости .
Сообщается, что сторонам предстоит обсудить «ситуацию с безопасностью в зоне конфликта на фоне попытки очередного перемирия, подготовку к организации обмена пленными, а также комплекс экономических, гуманитарных проблем, восстановление региона и политический аспект урегулирования».
В ходе предыдущей встречи в Минске (24 мая) спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик вынужден был констатировать продолжающиеся случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе и, как следствие, рост жертв среди мирного населения, число которых примерно за год выросло более чем в два раза.
Между тем, с 1 июня вступило в силу новое соглашение о перемирии в Донбассе. Обе стороны заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня, однако вскоре и он был нарушен. Ранее представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что киевские силовики соблюдали перемирие всего лишь сутки – второго июня они уже начали обстреливать населенный пункт Луково.
Более того, в ДНР и ЛНР ожидают, что ситуация вдоль линии соприкосновения может осложниться еще больше.
Что касается обмена пленными, то и этот вопрос был загнан Киевом в тупик. Ранее украинские власти заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка «30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии», еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.
В ДНР слова Геращенко восприняли, как отказ выполнять минские соглашения.
«Верификация, которая прошла в условиях пенитенциарных служб, прошла не полностью… Что касается остальной верификации, почему-то украинская сторона настаивает на том, что верификация закончена. Нет, она не закончена», заявила по этому поводу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, «проверку должны пройти не только те, кто находятся под стражей, но и те, кто находятся за пределами мест заключения».
Возможно, ускорению процесса подготовки обмена пленными помогут решения, выработанные на прошедшей в Берлине встрече на уровне заместителей глав МИД в рамках «нормандского формата», где этой теме было уделено основное внимание. По крайней мере, замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил по ее итогам, что «реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в "болезненном" вопросе обмена пленными».
Сообщается, что сторонам предстоит обсудить «ситуацию с безопасностью в зоне конфликта на фоне попытки очередного перемирия, подготовку к организации обмена пленными, а также комплекс экономических, гуманитарных проблем, восстановление региона и политический аспект урегулирования».
В ходе предыдущей встречи в Минске (24 мая) спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик вынужден был констатировать продолжающиеся случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе и, как следствие, рост жертв среди мирного населения, число которых примерно за год выросло более чем в два раза.
Между тем, с 1 июня вступило в силу новое соглашение о перемирии в Донбассе. Обе стороны заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня, однако вскоре и он был нарушен. Ранее представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что киевские силовики соблюдали перемирие всего лишь сутки – второго июня они уже начали обстреливать населенный пункт Луково.
Более того, в ДНР и ЛНР ожидают, что ситуация вдоль линии соприкосновения может осложниться еще больше.
Что касается обмена пленными, то и этот вопрос был загнан Киевом в тупик. Ранее украинские власти заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка «30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии», еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.
В ДНР слова Геращенко восприняли, как отказ выполнять минские соглашения.
«Верификация, которая прошла в условиях пенитенциарных служб, прошла не полностью… Что касается остальной верификации, почему-то украинская сторона настаивает на том, что верификация закончена. Нет, она не закончена», заявила по этому поводу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, «проверку должны пройти не только те, кто находятся под стражей, но и те, кто находятся за пределами мест заключения».
Возможно, ускорению процесса подготовки обмена пленными помогут решения, выработанные на прошедшей в Берлине встрече на уровне заместителей глав МИД в рамках «нормандского формата», где этой теме было уделено основное внимание. По крайней мере, замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил по ее итогам, что «реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в "болезненном" вопросе обмена пленными».
Использованы фотографии: http://www.restbee.ru
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