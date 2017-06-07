12:26 07 июня

В Минске пройдет очередная встреча контактной группы по урегулированию украинского конфликта

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Минске в среду, передает РИА Новости .



Сообщается, что сторонам предстоит обсудить «ситуацию с безопасностью в зоне конфликта на фоне попытки очередного перемирия, подготовку к организации обмена пленными, а также комплекс экономических, гуманитарных проблем, восстановление региона и политический аспект урегулирования».


В ходе предыдущей встречи в Минске (24 мая) спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик вынужден был констатировать продолжающиеся случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе и, как следствие, рост жертв среди мирного населения, число которых примерно за год выросло более чем в два раза.

Между тем, с 1 июня вступило в силу новое соглашение о перемирии в Донбассе. Обе стороны заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня, однако вскоре и он был нарушен. Ранее представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что киевские силовики соблюдали перемирие всего лишь сутки – второго июня они уже начали обстреливать населенный пункт Луково.

Более того, в ДНР и ЛНР ожидают, что ситуация вдоль линии соприкосновения может осложниться еще больше.

Что касается обмена пленными, то и этот вопрос был загнан Киевом в тупик. Ранее украинские власти заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что ополченцы требуют от Киева передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка «30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии», еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

В ДНР слова Геращенко восприняли, как отказ выполнять минские соглашения.

«Верификация, которая прошла в условиях пенитенциарных служб, прошла не полностью… Что касается остальной верификации, почему-то украинская сторона настаивает на том, что верификация закончена. Нет, она не закончена», заявила по этому поводу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, «проверку должны пройти не только те, кто находятся под стражей, но и те, кто находятся за пределами мест заключения».

Возможно, ускорению процесса подготовки обмена пленными помогут решения, выработанные на прошедшей в Берлине встрече на уровне заместителей глав МИД в рамках «нормандского формата», где этой теме было уделено основное внимание. По крайней мере, замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил по ее итогам, что «реальнее всего сейчас рассчитывать на прогресс в "болезненном" вопросе обмена пленными».

Использованы фотографии: http://www.restbee.ru
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Комментарии 27

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
    Опять соберутся , сопли пожуют , разъедутся восвояси , а война на Донбассе как шла , так и будет идти ...
    bouncyhunter
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:27
      Как это уже все надоело, эти бесконечные сборы.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
        Приветствую , Сергей ! hi
        Цитата: Владыка Ситх
        Как это уже все надоело, эти бесконечные сборы.

        Уж коли нам это всё осточертело , могу только представить что вы там на Донбассе чувствуете .
        bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:27
      Тошнит меня уже от этих "минских соглашений" ..Донбасс кровью заливают методично, мирных убивают каждый день! Киев нужно брать ..
      ОТДЕЛ
    3. vovanpain Сегодня, 11:09
      Цитата: bouncyhunter
      Опять соберутся , сопли пожуют , разъедутся восвояси , а война на Донбассе как шла , так и будет идти ...

      Здарова Братка! hi drinks В этом году уж сколько собирались?Батяньке уж надоело наверняка поляну накрывать,а как люди на Донбассе продолжали,так и продолжают гибнуть. what И конца края этому не видать. request
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
        Здрав буде , братишка ! hi drinks
        Цитата: vovanpain
        ,а как люди на Донбассе продолжали,так и продолжают гибнуть.

        Так и я о том же . Когда прорвало канализацию , её чинить надо , а не переливать из пустого в порожнее под гарэлку с драниками .
        bouncyhunter
    4. дядя Мурзик Сегодня, 11:16
      Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна. "Собачье сердце"
      дядя Мурзик
  2. Подрезчик Сегодня, 10:27
    Минск скоро станет именем нарицательным...Который раз собираются, да только треп один...Людей на Донбассе жалко!
    Подрезчик
    1. рич Сегодня, 10:40
      Лукашенко во всем виноват. Он как принимающая сторона "обеды с разносолами" этой контактной группе устраивает. Нечего их кормить, пусть на голодный желудок договариваются. Быстрей толк будет hi
      рич
    2. saturn.mmm Сегодня, 10:58
      Цитата: Подрезчик
      Минск скоро станет именем нарицательным.

      Он как бы изначально нарицателен. Во всем остальном согласен.
      saturn.mmm
      1. Подрезчик Сегодня, 11:28
        Да, хотел написать отрицательным, хотя столица нашей страны красивая. Переделывать не стал.
        Подрезчик
  3. Копчёный Сегодня, 10:28
    Пытаются оживить кадавра.
    Копчёный
  4. сибиралт Сегодня, 10:30
    Куев закусил удила и, никоим образом при нынешней ситуации, "Минск-2" не продвинется ни на миллиметр. Гражданская война - необходимое условие продержаться Порошенко и его компании у власти.
    сибиралт
  5. kaschey Сегодня, 10:33
    Нужно растянуть резину дальше, что бы по-больнее жахнула потом, мазохисты.....
    kaschey
    1. irbis0373 Сегодня, 11:19
      Эту резину будут в Киеве тянуть бесконечно. Пока крутятся большие деньги на войне на страдания простого народа власть имущие будут закрывать глаза.
      irbis0373
  6. VadimSt Сегодня, 10:34
    Какое к черту обсуждение! Вот наши последние сводки
    Погибло два бойца...третьего взяли в плен...Вечная память Саша! (прим. Вырезали пост возле Желобка).
    C самого утра Кировск ЛНР под мощным обстрелом, спасибо кто в 6 утра включил сирену оповещения.
    09:35. Стаханов громко
    09:22. Кировск Фрунзе ЛНР и округа продолжается бой (обстрел), рекомендуем принять все меры безопасности.
    С 06:00. Обстрел трассы Бахмутка, прилеты по Фрунзе и Кировску(вся округа тоже)
    Сегодня утром, 07.06.17, около 6 утра ВСУ обстреляли Кировск с применением артиллерии 122-мм (Д-30). Обстрел велся с н.п. Новотошковка. В результате обстрелов имеются следующие разрушения:
    1) кв. 50 лет СССР д. 13 - попадание в крышу жилого 5-ти этажного дома. Повреждено остекление дома.
    2)кв. 50 лет СССР д. 13 кв. 49 - прямое попадание.
    3) кв. 50 лет СССР д. 13 кв.63 (5-й этаж) - повреждение стены дома.
    4) ул. Войкова д.10 - повреждено остекление.
    5) ул. Войкова д.14 - падение снаряда возле дома. Повреждено остекление.
    6) ул. Мичурина д.15 и 15а - падение снаряда возле дома. Повреждена крыша дома и остекление, посечены осколками стены дома.
    7) ул. Мичурина, район дома 33 – падение снаряда возле дома.
    Назревает открытое недовольство военнослужащих ЛНР позицией занимаемой руководством по ответным мерам ВСУ. Пока это стараются не пропускать в СМИ, но так долго продолжатся не будет.
    VadimSt
  7. Zulu_S Сегодня, 10:34
    Пройдут очередные ритуальные пляски. Очередной акт "мармезонского балета".
    Zulu_S
  8. Spartanez300 Сегодня, 10:40
    Все эти переговоры бесполезная трата времени , только силовое воздействие в отношении Киева решит проблему на Донбассе и в целом на Украине .
    Spartanez300
    1. дядя Мурзик Сегодня, 11:18
      Spartanez300 соглашусь с вами,как говорил Шариков: Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна. "Собачье сердце"
      дядя Мурзик
  9. roskot Сегодня, 10:48
    Чего там регулировать. Резьбу уж давно сорвало.
    roskot
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Очередной раунд переговоров

    Статью нужно начать словами "нескончаемо-бесконечный раунд..."
    rotmistr60
  11. roskot Сегодня, 10:53
    Дело было не бобине,
    А в тех кто тянет резину.
    roskot
  12. Толстоевский Сегодня, 10:59
    по уму бы пора в Минске трибунал по укрорейховцам провести и всех развесить на этой прекрасной площади
    Толстоевский
    1. eugraphus Сегодня, 11:25
      Трибунал проводят победители. А те кто ждёт, что всё рассосётся само собой, могут только высказывать озабоченность и комментировать происходящее.
      eugraphus
  13. Topotun Сегодня, 11:05
    Вряд ли это что даст. Похоже решение через Минск - пустое времяпровождение.
    Topotun
  14. kefan Сегодня, 11:07
    Да сколько уже можно собираться и поливать из пустого в порожнее, неужели не понятно, что эти все т.н. "переговоры" ну никак не решат конфликт на Донбассе.
    kefan
  15. VadimSt Сегодня, 11:27
    Последние новости с Бахмутки!
    ВСУ после массированного артподготовки при поддержке танков, САУ и БМП прорвали первую линию обороны ЛНР, заняли пос. Желобок. Продолжается наращивание сил и средств на направлении прорыва.
    Мы несем потери! Спасибо ВСЕЙ "минской четверке", их гарантиям и приказу "ответный огонь только из легкого вооружения"!
    Плотницкому, беззаботного просмотра кинофестиваля в Крыму!
    VadimSt
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