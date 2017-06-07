12:20 07 июня

Хейли: США могут выйти из Совета ООН по правам человека

В Вашингтоне обсуждают вопрос о целесообразности дальнейшего членства США в Совете ООН по правам человека из-за якобы предвзятой позиции членов Совета к Израилю, сообщает Утро.ru со ссылкой на «Би-би-си».

Хейли: США могут выйти из Совета ООН по правам человека


Постпред США при ООН Никки Хейли отправилась в Женеву, чтобы предъявить членам Совета ультиматум: ведите работу правильно или мы уходим.


Сообщается, что «Хейли станет первым официальным лицом, занимающим этот пост, выступившим перед Советом, который насчитывает 47 членов и является частью Управления верховного комиссара по правам беженцев».

Соединенные Штаты внимательно изучают наше участие в Совете. Мы видим некоторые области для значительного укрепления. Быть членом этого Совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом,
сказала постпред.

Она отметила, что «трудно принять тот факт, что Совет ООН в марте текущего года принял пять предвзятых резолюций против Израиля, который является союзником США, и ни одной по ситуации в Венесуэле».

Чтобы этот Совет пользовался хоть каким-то авторитетом, крайне важно, чтобы он избавился от хронически предвзятого отношения к Израилю,
подчеркнула Хейли.

Также она полагает, что организация недостаточно критикует Иран, где сложилась «ужасающая ситуация» в сфере прав человека.

Как можно иметь Совет по правам человека, в котором заседают Венесуэла и Куба? Это просто бессмысленно. Эти две страны используют свое членство в Совете, чтобы намеренно блокировать обсуждение нарушений на их собственной территории,
завила постпред.

В материале «Би-би-си» отмечается, что «с момента своего образования в 2006 г. репутация Совета была запятнана, поскольку в его работе участвуют страны, в которых постоянно нарушаются права человека, такие как Китай, Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия».

Издание напоминает, что в 2013 г. Израиль полностью прекратил любые отношения с Советом, после того как тот назначил расследование законности еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.

Использованы фотографии: Cheriss May/ Zuma/ Global Look
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Комментарии 34

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:52
    из-за якобы предвзятой позиции членов Совета к Израилю

    Как все знакомо ...У нас на сайте ,сколько уже "вышло форумчан"?
    ОТДЕЛ
    1. iConst Сегодня, 10:56
      В каком смысле "вышло"?
      iConst
      1. Татьяна Сегодня, 11:26
        Ну, как же США может жить без Израиля? а точнее Израиль может жить без США?
        У них ведь почти "семейные" еврейско-англосаксонские транснациональные узы!
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 11:33
          США и Израиль - родня и партнёры навек!
          Татьяна
          1. Комментарий был удален.
    2. hirurg Сегодня, 11:00
      Демократия и права человека! Именно этими понятиями прикрываются эти..., внося хаос на территори суверенных государств. А сейчас что-то против шерсти пошло? Эт нормально. Пусть привыкают.
      hirurg
      1. NIKNN Сегодня, 11:04
        Вот те раз..... А как же весь мир? Все человеки теперь без демократической защиты останутся? Кто их (права) защищать теперь будет? ..... belay
        NIKNN
    3. vovanpain Сегодня, 11:02
      Быть членом этого Совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом

      Ну да,ну да забыла добавить:-"Естественно кроме США" fellow
      vovanpain
      1. tiredwithall Сегодня, 11:06
        Ну да,ну да забыла добавить:-"Естественно кроме США"

        Необоснованно заужаете круг стран. Надо: "Естественно кроме стран развитой демократии и их собачек."
        tiredwithall
    4. Александр романов Сегодня, 11:05
      Цитата: ОТДЕЛ
      У нас на сайте ,сколько уже "вышло форумчан"?

      Пока только ты один laughing
      Александр романов
    5. сибиралт Сегодня, 11:47
      Кто же этот "Человек", чьи права так рьяно защищают, кто его видел? "Права человека" - это лапша на уши потребителю, морковка для продвижения западных ценностей, заработки для тучи правозащитных организаций и своры бездельников - обмундсменов. А по нашему - сферический конь в вакууме. hi
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 11:59
        Вот он смотрите
        pjastolov
  2. oleg-gr Сегодня, 10:52
    Как так? Любимая фишка о правах человека больше не интересна америкосам? Столько десятилетий они ее продвигали.
    oleg-gr
  3. Spartanez300 Сегодня, 10:53
    Страна которая больше всех нарушает права человека по всему миру заявляет о какой то целесообразности своего членства в ней , целесообразно было бы исключить ее от туда уже давно .
    Spartanez300
    1. kapitan92 Сегодня, 11:18
      Цитата: Spartanez300
      Страна которая больше всех нарушает права человека по всему миру заявляет о какой то целесообразности своего членства в ней , целесообразно было бы исключить ее от туда уже давно .

      [i]Глобальные потребности финансирования УВКПЧ покрываются за счет регулярного бюджета ООН только в размере 40%. Оставшаяся часть заполняется добровольными взносами государств-членов и других доноров. Регулярный бюджет ООН, утверждаемый Генеральной Ассамблеей каждые два года, пополняется за счет "установленных взносов" государств-членов, которые вычисляются с учетом размера и мощи национальной экономики[/i]
      Исключите!!! США урежут на 50% взносы и накроется этот Совет "медным тазом"
      Кто ужинает девушку тот ее и танцует wassat .
      kapitan92
    2. сибиралт Сегодня, 11:57
      Права человека нарушить невозможно, как и право дельфинов или слонов, и прочей живности. Само понятие ПЧ - чисто биологическое, видовое. Смысл без конкретного содержание, кувшин без воды. Есть гражданские права и свободы и они определены внутренним законодательством каждого государства. А все эти декларации - пустые лозунги для подчинения сильными слабых по своему усмотрению.
      сибиралт
  4. korvin1976 Сегодня, 10:55
    Быть членом этого Совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом,
    Ключевые слова, и самое главное правдивые. На конец то ОША, начали говорить правду и ее выполнять.
    Страна нарушающая права человека, покидает зал. Брависимо
    korvin1976
  5. Толстоевский Сегодня, 10:56
    и то верно: где сша, а где права человека
    Толстоевский
  6. Николай Фёдоров Сегодня, 10:56
    Не подходи ко мне - я обиделась...
    Когда Лолита пела эту популярную песенку, она даже не подозревала, что поёт про великих и исключительных американцев..
    Николай Фёдоров
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    В Вашингтоне обсуждают вопрос о целесообразности дальнейшего членства США в Совете ООН по правам человека

    А под каким тогда соусом будут защищать "права человека" и продвигать "демократию" в других странах? Но зато вроде как Израиль прикрыли своей грудью и Россию с Китаем вспомнили. Все по плану - кто не с нами, тот против нас.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 11:06
      Ой, моего друга обидели, и я больше не буду играть с вами в песочнице! А может посмотреть как обстоят дела с правами человека у американских друзей??? am
      Подрезчик
  8. vch Сегодня, 10:58
    Вот так и нам нужно поступать. Считаем, что в какой то международной организации предвзятое к нам отношение - заявление о возможном выходе с полным прекращением финансирования. И пускай там политические карлики друг с другом что то обсуждают...... angry
    vch
    1. Topotun Сегодня, 11:02
      Так то оно так. Но есть одно - пока все эти аморфные структуры ХОТЬ как-то сдерживают усиление международной напряженности. Но если все по углам разойдутся - можно готовиться к возможности пострелять. Причем очень скорой возможности...
      Topotun
      1. vch Сегодня, 11:06
        Да ничего они не сдерживают! Кроме пустой болтовни и заявлений "об озабоченности" эти структуры ничего родить не могут. У них нет ни экономических, ни военных рычагов. Вот сколько Сов.без. и ассамблея ООН принимала резолюций по Израилю? Хоть одна из них выполнена? Израильтяне как считают нужным, так и поступают.
        vch
        1. Topotun Сегодня, 11:10
          Знаете, это как вера в бога. Атеист твердо уверен что его нет. Но нет-нет (особенно на войне) да мыслишка проскочит, а вдруг он есть и все видит... Так и здесь, они вынуждены хотя бы видимость участия создавать - а значит и вести себя более сдержанно. Слабое ограничение согласен, но все-таки. Судя же по тому что происходит вокруг России - они действительно начинают сбрасывать лишние тормоза....
          Topotun
  9. Topotun Сегодня, 11:04
    Процесс пошел? Наши "партнеры" начинают развязывать себе руки? Они и раньше не очень то оглядывались на данные структуры - а теперь....
    Topotun
  10. Masya Masya Сегодня, 11:14
    ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом,
    сказала постпред.

    и так "самокритично" решили сами освободить место за столом...
    Masya Masya
    1. andj61 Сегодня, 11:30
      Цитата: Masya Masya
      ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом,
      сказала постпред.

      и так "самокритично" решили сами освободить место за столом...

      good Может, оно и к лучшему... feel
      Только что-то эта Никки Хейли плоховато выглядит. request Ей 45, но "баба ягодка опять" - это явно не про неё! bully hi
      andj61
  11. Geisenberg Сегодня, 11:18
    Ой ... давно пора. Вали на хрен ... и потом пасть не разевай за "права человека"
    Geisenberg
  12. Xscorpion Сегодня, 11:30
    А бомбардировки мирных жителей по мнению США права человека совершенно не нарушают
    Xscorpion
  13. mikh-korsakov Сегодня, 11:34
    То есть теперь эта дама решила обсуждать поведение России в твиттере, что ли? Ну Бог ей судья, но пускай помнит, что в России на каждую хитрую Хейли найдется своя Захарова.
    mikh-korsakov
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    Постпред США при ООН Никки Хейли отправилась в Женеву, чтобы предъявить членам Совета ультиматум: ведите работу правильно или мы уходим.

    ... святошами себя хотят выставить...на мерикатосах клейма негде поставить, за их беспридел на планете ....
    a.s.zzz888
  15. диметил Сегодня, 12:07
    Т.е. если США, совершенно спокойно, может арестовать любого гражданина любой страны в любой точке мира - это не нарушение прав человека? А что это? Демократия? fool
    диметил
  16. диметил Сегодня, 12:15
    P.S. Уважаемые модераторы-админы сайта, я не нашел раздела обратной связи в своем профиле, поэтому спрошу здесь: Что не так с геолокатором вашего сайта, я житель Крыма, а флажок высвечивается протоукропский, меня это дико бесит, внесите изменения в настройки сайта пожалуйста.
    диметил
  17. sabakina Сегодня, 12:19
    факт, что Совет ООН в марте текущего года принял пять предвзятых резолюций против Израиля, который является союзником США, и ни одной по ситуации в Венесуэле

    Интересно, это маленький брат нажаловался большому или большой брат сам решил поднять кипишь?
    sabakina
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