Хейли: США могут выйти из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты внимательно изучают наше участие в Совете. Мы видим некоторые области для значительного укрепления. Быть членом этого Совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом,

Чтобы этот Совет пользовался хоть каким-то авторитетом, крайне важно, чтобы он избавился от хронически предвзятого отношения к Израилю,

Как можно иметь Совет по правам человека, в котором заседают Венесуэла и Куба? Это просто бессмысленно. Эти две страны используют свое членство в Совете, чтобы намеренно блокировать обсуждение нарушений на их собственной территории,