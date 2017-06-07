Хейли: США могут выйти из Совета ООН по правам человека
В Вашингтоне обсуждают вопрос о целесообразности дальнейшего членства США в Совете ООН по правам человека из-за якобы предвзятой позиции членов Совета к Израилю, сообщает Утро.ru со ссылкой на «Би-би-си».
Постпред США при ООН Никки Хейли отправилась в Женеву, чтобы предъявить членам Совета ультиматум: ведите работу правильно или мы уходим.
Сообщается, что «Хейли станет первым официальным лицом, занимающим этот пост, выступившим перед Советом, который насчитывает 47 членов и является частью Управления верховного комиссара по правам беженцев».
Она отметила, что «трудно принять тот факт, что Совет ООН в марте текущего года принял пять предвзятых резолюций против Израиля, который является союзником США, и ни одной по ситуации в Венесуэле».
Также она полагает, что организация недостаточно критикует Иран, где сложилась «ужасающая ситуация» в сфере прав человека.
В материале «Би-би-си» отмечается, что «с момента своего образования в 2006 г. репутация Совета была запятнана, поскольку в его работе участвуют страны, в которых постоянно нарушаются права человека, такие как Китай, Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия».
Издание напоминает, что в 2013 г. Израиль полностью прекратил любые отношения с Советом, после того как тот назначил расследование законности еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.
Постпред США при ООН Никки Хейли отправилась в Женеву, чтобы предъявить членам Совета ультиматум: ведите работу правильно или мы уходим.
Сообщается, что «Хейли станет первым официальным лицом, занимающим этот пост, выступившим перед Советом, который насчитывает 47 членов и является частью Управления верховного комиссара по правам беженцев».
Соединенные Штаты внимательно изучают наше участие в Совете. Мы видим некоторые области для значительного укрепления. Быть членом этого Совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом,сказала постпред.
Она отметила, что «трудно принять тот факт, что Совет ООН в марте текущего года принял пять предвзятых резолюций против Израиля, который является союзником США, и ни одной по ситуации в Венесуэле».
Чтобы этот Совет пользовался хоть каким-то авторитетом, крайне важно, чтобы он избавился от хронически предвзятого отношения к Израилю,подчеркнула Хейли.
Также она полагает, что организация недостаточно критикует Иран, где сложилась «ужасающая ситуация» в сфере прав человека.
Как можно иметь Совет по правам человека, в котором заседают Венесуэла и Куба? Это просто бессмысленно. Эти две страны используют свое членство в Совете, чтобы намеренно блокировать обсуждение нарушений на их собственной территории,завила постпред.
В материале «Би-би-си» отмечается, что «с момента своего образования в 2006 г. репутация Совета была запятнана, поскольку в его работе участвуют страны, в которых постоянно нарушаются права человека, такие как Китай, Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия».
Издание напоминает, что в 2013 г. Израиль полностью прекратил любые отношения с Советом, после того как тот назначил расследование законности еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.
Использованы фотографии: Cheriss May/ Zuma/ Global Look
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти