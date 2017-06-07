12:20 07 июня

Пушков обвинил американцев в поддержке боевиков в Сирии

Американская администрация рассуждает о борьбе с боевиками в Сирии лишь для отвода глаз, полагает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости .



США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) для отвода глаз. Администрации меняются – курс не меняется,
написал сенатор в своем «Твиттере».


Агентство напоминает, что во вторник ведомая США коалиция нанесла новый удар по позициям сирийских правительственных войск в Ат-Танфе. Первый удар был нанесен в том же районе 18 мая.

Комментируя вчера это событие, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что удар нанесен «еще и в границах утвержденной зоны деэскалации», что «полностью идет вразрез с нормами международного права».

«Западная коалиция вновь пытается под любым предлогом ослабить проправительственные силы, подрывая их усилия по противодействию террористическим группировкам. Получается, что продолжается борьба не против террористов, а против действующего режима во главе с (президентом Башаром) Асадом», – констатировал глава комитета.

Использованы фотографии: http://360tv.ru
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Комментарии 15

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
    ... А.Пушков просто сказал правду...
    a.s.zzz888
    1. vovanpain Сегодня, 11:48
      США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) для отвода глаз. Администрации меняются – курс не меняется,

      Да кто же будет сам с собой бороться? laughing Итак все знают,что главные террористы в США правят. feel
      vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 12:15
      Любое военное вторжение на территорию другого суверенного государства без резолюции Совбеза ООН считается актом агрессии. Но для США закон не писан. По своей же трусости они набрали себе в коалицию послушных шавок, которые фактически вообще ничего не решают.
      сибиралт
  2. kefan Сегодня, 11:45
    Так это ни для кого уже не секрет, все об этом знают.
    kefan
  3. Платов Сегодня, 11:46
    Вот Пушков все говорит, говорит... а толку что?! Инициировал бы уже обращение от комитета госдумы к МИДу с требованием инициировать в ООН трибунал по этому вопросу! А то все только бла бла бла и толко! Запарил, ей Богу!!! Чистой воды Депутат! Только много слов, а дел - 0 !!!!
    Платов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:58
      У него работа такая: Бла, бла. За неё и зарплату получают.
      То ли дело в СССР было: "полосатые" накосячили - на ТРИ буквы весь дипкорпус из Москвы.
      Соломон Кейн
    2. Стирбьорн Сегодня, 12:01
      Цитата: Платов
      Вот Пушков все говорит, говорит... а толку что?!

      да в том то и дело - очередной твитерист, плевали США на слова какого-то Пушкова
      Стирбьорн
    3. сибиралт Сегодня, 12:18
      Пушков сказал, а вы спросли. Значит, интересно. laughing Или молчать лучше?
      сибиралт
  4. bouncyhunter Сегодня, 11:47
    США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) для отвода глаз. Администрации меняются – курс не меняется

    И кто его на Западе услышит ? Сомневаюсь , что вообще Запад как-то отреагирует на это заявление Пушкова . А если реакция и будет , то она предсказуема : "фыфсёфрёте !" .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 11:49
      Конечно пропаганда Кремля и это Россия поддерживает "кровавого" Асада и будут переть буром.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
        В общем , всё по накатанной колее ...
        bouncyhunter
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:55
      Не понимаю, они нас информируют или себя успокаивают ( типа в теме)?
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
        Это лучше у них и спросить . По моему мнению - демонстрируют что не просто так штаны просиживают .
        bouncyhunter
    3. Стирбьорн Сегодня, 12:02
      Цитата: bouncyhunter
      А если реакция и будет , то она предсказуема : "фыфсёфрёте !" .

      скорее "а кто это такой?"
      Стирбьорн
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
        Что пнём по сове , что совой о пень - суть от этого не изменится .
        bouncyhunter
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