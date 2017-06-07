Пушков обвинил американцев в поддержке боевиков в Сирии

США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ) для отвода глаз. Администрации меняются – курс не меняется,

Американская администрация рассуждает о борьбе с боевиками в Сирии лишь для отвода глаз, полагает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости написал сенатор в своем «Твиттере».Агентство напоминает, что во вторник ведомая США коалиция нанесла новый удар по позициям сирийских правительственных войск в Ат-Танфе. Первый удар был нанесен в том же районе 18 мая.Комментируя вчера это событие, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что удар нанесен «еще и в границах утвержденной зоны деэскалации», что «полностью идет вразрез с нормами международного права».«Западная коалиция вновь пытается под любым предлогом ослабить проправительственные силы, подрывая их усилия по противодействию террористическим группировкам. Получается, что продолжается борьба не против террористов, а против действующего режима во главе с (президентом Башаром) Асадом», – констатировал глава комитета.