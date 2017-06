New York Post: Путин затроллил американских демократов на пять баллов

Демократическая партия убеждена, что Россия «вмешивалась» в президентские выборы, и Владимир Путин с радостью подпитывает эту «паранойю», пишет New York Post. Так, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге он не только допустил, что за кибератакой на США могли стоять российские хакеры-патриоты, но и намекнул, что имел доступ к секретному докладу американских спецслужб.«Владимир Путин не только знает номер демократов, но и ежедневно им названивает, — пишет New York Post. — И это, действительно, пранк высшей категории».Американские демократы истово верят, что в прошлом году Россия «взломала выборы», чтобы нанести поражение Хиллари Клинтон. И Путин с радостью подпитывает эту «паранойю, помогая парализовать Вашингтон», поясняет издание.Так, накануне российский президент подчеркнул, что Кремль никогда не участвовал в кибератаках. Но допустил, что, возможно, российские хакеры-патриоты вмешались в американские выборы по собственной инициативе.«Хакеры — это же люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они всталис утра и занимаются тем, что картины рисуют, — заявил Путин. — Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту — как они считают, правильную — в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России».Таким образом, рассуждает издание, российский президент, по-видимому, «подтвердил вмешательство, не признавая ответственности». И это, пожалуй, был лучший способ вызвать негодование либералов и крики: «Он прикрывает Трампа!»Путин также признал, что всё ещё рассчитывает на тесное сотрудничество с Вашингтоном, когданынешняя «русофобская истерия», направленная против главы Белого дома, прекратится. Таким образом он скормил американскому «движению сопротивления» идею, что Трамп сдаст США, если они ему это позволят, полагает издание.И наконец, Путин парировал вопрос ведущей NBC Мегин Келли, касавшийся отчёта американских спецслужб о «российском вмешательстве». Он спросил, читала ли она этот доклад. Да, сказала она, — публичную версию.«То есть никакую. Я читал эти отчёты», — ехидно ответил российский президент. Тем самым он намекнул, что читал секретную часть и что его разведка проникла глубоко в американское правительство.«В общем, троллинг на пять баллов», — заключает New York Post.