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New York Post: Путин затроллил американских демократов на пять баллов
Демократическая партия убеждена, что Россия «вмешивалась» в президентские выборы, и Владимир Путин с радостью подпитывает эту «паранойю», пишет New York Post. Так, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге он не только допустил, что за кибератакой на США могли стоять российские хакеры-патриоты, но и намекнул, что имел доступ к секретному докладу американских спецслужб.
«Владимир Путин не только знает номер демократов, но и ежедневно им названивает, — пишет New York Post. — И это, действительно, пранк высшей категории».
Американские демократы истово верят, что в прошлом году Россия «взломала выборы», чтобы нанести поражение Хиллари Клинтон. И Путин с радостью подпитывает эту «паранойю, помогая парализовать Вашингтон», поясняет издание.
Так, накануне российский президент подчеркнул, что Кремль никогда не участвовал в кибератаках. Но допустил, что, возможно, российские хакеры-патриоты вмешались в американские выборы по собственной инициативе.
«Хакеры — это же люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали
с утра и занимаются тем, что картины рисуют, — заявил Путин. — Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту — как они считают, правильную — в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России».
Таким образом, рассуждает издание, российский президент, по-видимому, «подтвердил вмешательство, не признавая ответственности». И это, пожалуй, был лучший способ вызвать негодование либералов и крики: «Он прикрывает Трампа!»
Путин также признал, что всё ещё рассчитывает на тесное сотрудничество с Вашингтоном, когда
нынешняя «русофобская истерия», направленная против главы Белого дома, прекратится. Таким образом он скормил американскому «движению сопротивления» идею, что Трамп сдаст США, если они ему это позволят, полагает издание.
И наконец, Путин парировал вопрос ведущей NBC Мегин Келли, касавшийся отчёта американских спецслужб о «российском вмешательстве». Он спросил, читала ли она этот доклад. Да, сказала она, — публичную версию.
«То есть никакую. Я читал эти отчёты», — ехидно ответил российский президент. Тем самым он намекнул, что читал секретную часть и что его разведка проникла глубоко в американское правительство.
«В общем, троллинг на пять баллов», — заключает New York Post.
«Владимир Путин не только знает номер демократов, но и ежедневно им названивает, — пишет New York Post. — И это, действительно, пранк высшей категории».
Американские демократы истово верят, что в прошлом году Россия «взломала выборы», чтобы нанести поражение Хиллари Клинтон. И Путин с радостью подпитывает эту «паранойю, помогая парализовать Вашингтон», поясняет издание.
Так, накануне российский президент подчеркнул, что Кремль никогда не участвовал в кибератаках. Но допустил, что, возможно, российские хакеры-патриоты вмешались в американские выборы по собственной инициативе.
«Хакеры — это же люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали
с утра и занимаются тем, что картины рисуют, — заявил Путин. — Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту — как они считают, правильную — в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России».
Таким образом, рассуждает издание, российский президент, по-видимому, «подтвердил вмешательство, не признавая ответственности». И это, пожалуй, был лучший способ вызвать негодование либералов и крики: «Он прикрывает Трампа!»
Путин также признал, что всё ещё рассчитывает на тесное сотрудничество с Вашингтоном, когда
нынешняя «русофобская истерия», направленная против главы Белого дома, прекратится. Таким образом он скормил американскому «движению сопротивления» идею, что Трамп сдаст США, если они ему это позволят, полагает издание.
И наконец, Путин парировал вопрос ведущей NBC Мегин Келли, касавшийся отчёта американских спецслужб о «российском вмешательстве». Он спросил, читала ли она этот доклад. Да, сказала она, — публичную версию.
«То есть никакую. Я читал эти отчёты», — ехидно ответил российский президент. Тем самым он намекнул, что читал секретную часть и что его разведка проникла глубоко в американское правительство.
«В общем, троллинг на пять баллов», — заключает New York Post.
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