14:28 07 июня

"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом"

"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом" о транспортировке топлива. Договор был заключён ещё в сентябре 2002 года. Теперь же все права и обязанности по нему стороны решили прекратить с 1 июля, сообщает Вести Экономика . "Газтранзит" обслуживает магистральную ветку Ананьев-Тирасполь-Измаил, которая используется для доставки топлива на Балканы и в Турцию. Мощность этого газопровода: свыше 21 млрд кубометров в год.

"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом"


Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Ранее сообщалось, что "Газпром" получил от министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей и наложении ареста на принадлежащие концерну акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.


Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

Использованы фотографии: Фото: Reuters
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Комментарии 48

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  1. Александр романов Сегодня, 13:09
    Ну как то так laughing
    Александр романов
    1. Монос Сегодня, 13:14
      Придётся репарациями возвращать уворованное Украиной.
      Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:17
      "Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом"

      Сомневаюсь я в этом очень..Лето началось ! А свидомым только . это и надо , скоро визг на весь мир русские устроили геноцид (отключив газ у стариков и ветеранов..) Киев нужно брать и все! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 13:20
        Цитата: ОТДЕЛ
        ) Киев нужно брать и все!

        Так иди и бери! Заводи свои разваленный диван и газуи до Киева.
        Александр романов
    3. 210окв Сегодня, 13:59
      Да неужели!?Газ что ли перестали поставлять в Руину?
      Цитата: Александр романов
      Ну как то так laughing
      210окв
      1. Александр романов Сегодня, 14:02
        Цитата: 210окв
        Газ что ли перестали поставлять в Руину?

        На руину мы не поставляем уже с год.Весь газ транзитный идет в европу.
        Александр романов
        1. 210окв Сегодня, 14:08
          Соглашусь только в том что Руина получает российский газ через Европу.А дальше что?И Сбер и Газпром до последнего(пока не начали арестовывать имущество и громить банкоматы)вели там дела.Что,деньги не пахнут?Или ждали пока опомнятся?
          Цитата: Александр романов
          Цитата: 210окв
          Газ что ли перестали поставлять в Руину?

          На руину мы не поставляем уже с год.Весь газ транзитный идет в европу.
          210окв
          1. Александр романов Сегодня, 14:10
            Цитата: 210окв
            ?Или ждали пока опомнятся?

            Пардон,а у вас есть еще одна транзитная труба?
            Александр романов
  2. Кот Всапогах Сегодня, 13:14
    мыши плакали , кололись , но продолжали жрать кактусы wassat
    Кот Всапогах
    1. Подрезчик Сегодня, 13:22
      Газпром еще и ходит по судам в Украине? Разорвать все контракты, визы и в Евросоюз...за реверсивным газом "по дешевке"! Они людей молотят на Донбассе, еще и денег, и сявкают...НАГЛЫЕ НАХЛЕБНИКИ!!!
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
        Саш , вот в этом и заключается хитрозадость скакуасов . Если в двух словах : "Везде урвать !" . yes
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 13:39
          Знаешь, Паш, учился я с ними в военке...Были и нормальные парни, но были...пукн.ть без личной выгоды?----НИКОГДА!!!
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:41
            Цитата: Подрезчик
            Были и нормальные парни, но были...пукн.ть без личной выгоды?----НИКОГДА!!!

            В общих чертах так дело и обстоит .
            bouncyhunter
    2. Ныробский Сегодня, 14:00
      Цитата: Кот Всапогах
      мыши плакали , кололись , но продолжали жрать кактусы

      А в 2019 году, в результате их бурной деятельности, газо-транспортная система уркаины станет просто металлоломом, что автоматически решит все проблемы с транзитом и монополизмом.
      Ныробский
  3. Оператор Сегодня, 13:22
    "Газпром" не контролирует "Газтранзит", поскольку российской организации принадлежит всего лишь 40% акций украинской организации, а не 50% плюс одна.

    Поэтому "Газпром" не может нести финансовой ответственности за нарушения (даже надуманные) "Газтранзитом" местного законодательства.

    В случае украинского воровства акций "Газпрома" и прекращения поставок российского газа в южном направлении через территорию Украины Румыния, Болгария и Греция пускай переходят на альтернативное топливо, а Турция ускоряется с "Южным потоком".
    Оператор
    1. Александр романов Сегодня, 13:28
      Цитата: Оператор
      Поэтому "Газпром" не может нести финансовой ответственности за нарушения (даже надуманные) "Газтранзитом" местного законодательства.

      А при чем тут это? Киев арестовал долю Гаспрома в Гастранзите. Они это на днях преподнесли,как перемогу. И она по традиции перешла в зраду.
      Александр романов
      1. Оператор Сегодня, 13:32
        При том, что по гражданскому законодательству ответственность перед законом несет предприятие, а не его неконтролирующий акционер.
        Оператор
        1. Александр романов Сегодня, 13:43
          Цитата: Оператор
          При том, что по гражданскому законодательству ответственность перед законом несет предприятие, а не его неконтролирующий акционер.

          Украина ,ответственность,закон........бред какои то.
          Александр романов
          1. Оператор Сегодня, 13:54
            Украина подписала европейскую Энергетическую хартию, поэтому все вопросы с инвесторами в энергетическую отрасль этой страны в конечном счете разбирает международный арбитраж, а не местный.
            Оператор
            1. Александр романов Сегодня, 14:03
              Цитата: Оператор
              Украина подписала

              Сколько стоит подпись Украины?
              Александр романов
              1. Оператор Сегодня, 14:06
                Газпром это не колышет - он будет руководствоваться решением не украинского арбитража, а международного.
                Оператор
                1. Александр романов Сегодня, 14:11
                  Цитата: Оператор
                  Газпром это не колышет - он будет руководствоваться решением не украинского арбитража, а международного.

                  А по моему украину послали на хрен,без всякого решения международного арбитража не?
                  Александр романов
                  1. Оператор Сегодня, 14:13
                    На хрен пошлем, когда Т-90 войдут в Ужгород.
                    Оператор
                    1. Александр романов Сегодня, 14:14
                      Цитата: Оператор
                      На хрен пошлем, когда Т-90 войдут в Ужгород.

                      Добро,тогда в данном случае .что произошло?.
                      Александр романов
                      1. Оператор Сегодня, 14:15
                        Разборки экономических субъектов.
                        Оператор
  4. rotmistr60 Сегодня, 13:25
    попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах

    Это, что шутка "Газпрома" пытаться отменить решение в украинских судах? Иногда уже перестаешь понимать, а кто больший и.д.и.о.т. Да простят меня мои соотечественники, но маразм по поводу постоянных вливаний в Украину уже зашкаливает. У нас, что денег не меренно? Тогда увеличьте пенсии, дайте оборонке и далее по списку. "Сбербанк" по полной облажался на Украине и что? Кто будет нести ответственность за миллиардные убытки? Выходит, что лучше бросать деньги в черную яму Украины, чем хоть чуть-чуть помочь тем же пенсионерам.
    rotmistr60
    1. vch Сегодня, 13:31
      Я бы добавил, что тех, кто вкладывал деньги в краину после 2014 года надо привлекать к суду!! am
      vch
      1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 13:47
        газпром? роснефть? лукойл? ну что Вы?? -деньги не пахнут.!!
        alibabaewitch.vasilij2018
    2. Александр романов Сегодня, 13:44
      Цитата: rotmistr60
      Выходит, что лучше бросать деньги в черную яму Украины, чем хоть чуть-чуть помочь тем же пенсионерам.

      В данном случае мы чего бросили то?
      Александр романов
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:46
        романов, может стоит прочитать мой комментарий полностью?
        rotmistr60
        1. Александр романов Сегодня, 13:53
          Цитата: rotmistr60
          романов, может стоит прочитать мой комментарий полностью?

          Я и первый раз прочитал и сейчас перечитал снова.У меня вопрос тот же
          Александр романов
          1. rotmistr60 Сегодня, 13:59
            Так деньги на ветер бросили не понятливый! И прочитайте коммент ниже, может тогда дойдет?
            rotmistr60
            1. Александр романов Сегодня, 14:06
              Цитата: rotmistr60
              Так деньги на ветер бросили не понятливый!

              Прочитал и еще больше ничего не понял.Вернее я понимал всё,до тех пор,пока не прочитал ваш комент.
              Александр романов
              1. rotmistr60 Сегодня, 14:16
                я понимал всё,до тех пор,пока не прочитал ваш комент.

                Ох, если бы вы знали как трудно читать ваши комменты, а особенно переваривать ваши постоянные грамматические ошибки вы бы давно уже перестали не только читать, но и писать.
                rotmistr60
                1. Александр романов Сегодня, 14:23
                  Цитата: rotmistr60
                  Ох, если бы вы знали как трудно читать ваши комменты, а особенно переваривать ваши постоянные грамматические ошибки вы бы давно уже перестали не только читать, но и писать.

                  Короче -это все аргументы?
                  Александр романов
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 13:55
        Суммарно, пока порядка 30 миллиардов долларов. Козлам под хвост. Но это ещё не финиш...
        Капитан Пушкин
        1. rotmistr60 Сегодня, 14:01
          Спасибо за примерную сумму, а то тут некоторые конкретики добиваются.
          rotmistr60
          1. without reverse Сегодня, 14:07
            инвестиции были серьезными, в их ВПК.потому что он вплотную был завязан с нашим ВПК. но вышло как всегда.хотели как лучше.а получилось как всегда.
            without reverse
        2. Александр романов Сегодня, 14:04
          Цитата: Капитан Пушкин
          Суммарно, пока порядка 30 миллиардов долларов

          Из чего сложилась эта сумма?
          Александр романов
          1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:10
            За 23 года независимости Украина получила от России 250 миллиардов долларов помощи!
            alibabaewitch.vasilij2018
            1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:12
              Германия на днях озвучила результаты исследований европейскими специалистами российско-украинских отношений. Вывод ошеломляющий. Россия в виде невозвращенных, списанных, беспроцентных кредитов и займов, прямых инвестиций, поставок оборудования и т.д. и т.п. за 23 года независимости проинвестировала Украину на сумму в 250 миллиардов долларов! Вдумайтесь: более 10 млрд. долларов в год! Эти бешеные деньги Россия отняла у своих инвалидов, стариков и детей, малоимущих семей, у своей экономики и отдала украинцам, которые сегодня за это проклинают русских. Куда ушли эти шальные деньги? По карманам коррупционеров-президентов, их кумовьев и сватов, олигархов а-ля тимошенко-порошенко и прочей нечисти. Украинцы, волею судьбы оказавшиеся во власти, украли у украинского народа не просто астрономическую сумму. Они украли даже относительное благополучие своих соотечественников и довели страну до нищенского состояния! Ребята-хохлы, вам надо не в сторону России плеваться и не покрышки по пьяни жечь. Вам надо организовать народный трибунал, посадить в клетку всех этих иуд, которые обокрали народ и спросить с них по всей строгости. Украденных ими денег хватит, чтобы Украина расцвела, уверяю. И не придется бегать по миру, клянча денег на кусок хлеба
              alibabaewitch.vasilij2018
              1. Александр романов Сегодня, 14:22
                Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
                . Вывод ошеломляющий

                ссылку на немецкий ресурс можно?
                Александр романов
            2. Александр романов Сегодня, 14:13
              Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
              За 23 года независимости Украина получила от России 250 миллиардов долларов помощи!

              А эта сумма откуда взялась? Вы сами ее выдумали или можете подтвердить,хотя бы словами первых лиц государства?

              Александр романов
    3. sir_obs Сегодня, 14:19
      При чем тут или нет. Есть определенная процедура и сроки. Чтобыдойти до конечной цели и соблбсти законность, необходимо пройти всю цепочку, чтобы потом те же хохлы не поднимали визга, что к ним вооьще никто не обращалмя и нарушены нормы и правила и так далее.
      sir_obs
  5. g1washntwn Сегодня, 13:53
    Сынуля Байдена пытается отжать Газтранзит у скакуасов, или скакуасы меж собой делят...всё одно - называется рейдерский захват. Газпром просто мешался со своим пакетом акций и их тупо через АМКУ и собственный внутренний суд пытаются принудить скинуть эти 40% акций. Хоxлизм неистребим.
    g1washntwn
  6. Masya Masya Сегодня, 13:54
    Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.

    нет правды в украинских судах, но правды нет и выше...(Верховный суд Украины.)
    Masya Masya
  7. Atlant-1164 Сегодня, 14:02
    кому Горбачев, а кому и Порошенко президент. в общем судьба злодейка.
    Atlant-1164
  8. Злой 55 Сегодня, 14:16
    Придётся тогда в рамках репараций и контрибуций забрать у УКРАЛины Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области..
    Злой 55
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