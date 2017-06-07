"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом"
"Газпром" расторгает соглашение с украинским "Газтранзитом" о транспортировке топлива. Договор был заключён ещё в сентябре 2002 года. Теперь же все права и обязанности по нему стороны решили прекратить с 1 июля, сообщает Вести Экономика . "Газтранзит" обслуживает магистральную ветку Ананьев-Тирасполь-Измаил, которая используется для доставки топлива на Балканы и в Турцию. Мощность этого газопровода: свыше 21 млрд кубометров в год.
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Ранее сообщалось, что "Газпром" получил от министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей и наложении ареста на принадлежащие концерну акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Ранее сообщалось, что "Газпром" получил от министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 миллиарда рублей и наложении ареста на принадлежащие концерну акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.
Использованы фотографии: Фото: Reuters
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти