16:26 07 июня

Эксперт: НАТО «обкладывает» Калининград со всех сторон

Заявление Сергея Лаврова абсолютно обосновано. Жители видят, как силы НАТО наращиваются со всех сторон вокруг Калининграда, сказал газете Взгляд депутат Госдумы 6-го созыва, ветеран спецслужб Андрей Колесник.

Эксперт: НАТО «обкладывает» Калининград со всех сторон


Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Запад в нарушении Основополагающего акта Россия – НАТО.


С севера, востока и юга от нашего региона находятся страны НАТО Польша и Литва, которые наращивают свои сухопутные силы, и обе наращивают с запада, на Балтике еще и военно-морские силы. В Литву доставляется техника и личный состав через порт, а в Польше со стороны германской границы уже создана военная база США, куда прибыли американские танки,
сказал Колесник.

Кроме того, подчеркнул он, что «в различных городах в непосредственной близости к Калининградской области располагаются сухопутные силы США и вертолетные части».

В НАТО говорят, что Основополагающий акт не нарушают, «поскольку разместили в республиках Прибалтики лишь по одному батальону в каждой, что нельзя называть существенными силами». Однако «есть закон перехода количества в качество, ведь батальоны – это основа, они создают базу», отметил эксперт.

Это можно расценивать как создание на территории этих республик плацдарма для наращивания сил. Кроме того, отрабатывается транспортировка сил, вооружений и техники НАТО на эти территории, которые близко находятся к России,
сказал он.

Колесник напомнил, что «польский сенат и президент одобрили недавно выделение 220 млн. евро на строительство канала через Балтийскую косу, который соединит порт в Эльблонге с Калининградским заливом, – непонятно для каких кораблей».

Возможно, в Эльблонге разместят теперь военно-морскую базу, «а то в 30 минутах езды от Калининграда», подчеркнул он.

Мы видим все эти танковые части, находящиеся в 7 км от нашей границы в Польше, мы видим размещение десантных и сухопутных частей в Литве, размещение в Польше частей противоракетной обороны, которую можно быстро превратить в средство нападения,
сказал Колесник и добавил: «Обкладывают Калининградскую область со всей сторон».

Использованы фотографии: http://2017god.com
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 14:50
    Ничего другого ждать и не приходится.Просто надо твердо гнуть свою линию..
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 15:12
      Наша линия должна быть простой - мощный минно-артиллерийский заслон по периметру области. А там пусть лезут. Тогда и коридор от Парижа до Беларуси пробьем.
      tiredwithall
      1. 210окв Сегодня, 15:41
        Да и сверху этот периметр необходимо прикрыть..
        Цитата: tiredwithall
        Наша линия должна быть простой - мощный минно-артиллерийский заслон по периметру области. А там пусть лезут. Тогда и коридор от Парижа до Беларуси пробьем.
        210окв
  2. roskot Сегодня, 14:56
    Заговорили в МИДе, Вот, вот озабоченность выразят. Больше ни на что неспособны....Зла не хватает.
    roskot
    1. Orionvit Сегодня, 15:46
      Можно подумать, что Калининградская область, это беззащитная "девочка". Там то же вооружения напичкано до зубов, по другому нельзя. Вот только, когда такое было, что бы Россия нападала первой, с целью кого то просто так захватить? Были случаи, когда в процессе глобального противостояния с мощнейшими державами запада, приходилось вводить войска, на те или иные территории мелких государств. Как это было к примеру в 1940г. и о чём очень любят кричать "обличители" "агрессивности" России. Вот только они путают два прямо противоположных понятия, такие как желание захватить некую территорию и необходимость ввести войска.
      Orionvit
  3. LÄRZ Сегодня, 14:59
    Думаю, что подобный сценарий (сценарии) нашим руководством проигрывался не раз. Найдут и применят адекватные меры, просто так, тупо смотреть на всё это не будут. Не те времена! am
    LÄRZ
    1. Подрезчик Сегодня, 15:20
      Надо бы теперь и в Беларуси разместить Искандеры! Все-равно они называют РФ и РБ угрозой с востока, так хоть перекрыть их территорию Сашками, чтобы не рыпались...
      Подрезчик
    2. DenZ Сегодня, 15:23
      Цитата: LÄRZ
      просто так, тупо смотреть на всё это не будут. Не те времена

      Да во все времена лезли к нам как черти зомбированные. А будут или нет на это тупо смотреть мы не знаем ( так как событие еще не наступило) Можно лишь надеяться на то что все задуманные нами меры по ответным действиям будут иметь полную силу.
      DenZ
  4. инженерный Сегодня, 15:19
    Кроме того, подчеркнул он, что «в различных городах в непосредственной близости к Калининградской области располагаются сухопутные силы США и вертолетные части».
    Это не дружественные нам государства, страны НАТО, так чего же от них нам ждать, когда они Голландские тюльпаны на границе выращивать что ли будут?
    инженерный
  5. PValery53 Сегодня, 15:22
    Неужто натовцы не понимают, что в случае конфликта вокруг Калининграда наши "оппоненты" сразу же "получат" по своим тылам в глубине и останутся "голяком" перед нашим фронтом. Видать, для сдачи в плен. Пусть начинают бояться.
    PValery53
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:29
    Ну а что нам остается. Стиснуть зубы и гнуть свою линию.
    Горный стрелок
  7. Zomanus Сегодня, 15:34
    Ну а что, пусть строят. В случае чего ракеты разу полетят в их дома.
    То есть здесь вообще все просто, если есть во главе государства человек,
    которые не испугается отдать приказ.
    Zomanus
  8. Доктор Зло Сегодня, 15:41
    Давно уже обложили как медведя в берлоге. Возможно, для эксперта это новость. А фото красивое. Рыбная деревня.
    Доктор Зло
  9. looker-on Сегодня, 16:01
    В случае войны Калининград падет. Быстро ,я думаю. Это понятно даже если просто найти на карте калининградскую область и просто хоть чуть чуть интересоваться историей. Коммуникации будут отрезаны. Снабжение остановленно. Своего рода Брестская крепость-увы.
    looker-on
  10. словак Сегодня, 16:26
    Надо "несущественно" увеличить количество Искандеров с ядерными боеголовками по всем углам Калининградской области
    словак
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