Эксперт: НАТО «обкладывает» Калининград со всех сторон

С севера, востока и юга от нашего региона находятся страны НАТО Польша и Литва, которые наращивают свои сухопутные силы, и обе наращивают с запада, на Балтике еще и военно-морские силы. В Литву доставляется техника и личный состав через порт, а в Польше со стороны германской границы уже создана военная база США, куда прибыли американские танки,

Это можно расценивать как создание на территории этих республик плацдарма для наращивания сил. Кроме того, отрабатывается транспортировка сил, вооружений и техники НАТО на эти территории, которые близко находятся к России,

Мы видим все эти танковые части, находящиеся в 7 км от нашей границы в Польше, мы видим размещение десантных и сухопутных частей в Литве, размещение в Польше частей противоракетной обороны, которую можно быстро превратить в средство нападения,