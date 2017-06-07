Эксперт: НАТО «обкладывает» Калининград со всех сторон
Заявление Сергея Лаврова абсолютно обосновано. Жители видят, как силы НАТО наращиваются со всех сторон вокруг Калининграда, сказал газете Взгляд депутат Госдумы 6-го созыва, ветеран спецслужб Андрей Колесник.
Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Запад в нарушении Основополагающего акта Россия – НАТО.
Кроме того, подчеркнул он, что «в различных городах в непосредственной близости к Калининградской области располагаются сухопутные силы США и вертолетные части».
В НАТО говорят, что Основополагающий акт не нарушают, «поскольку разместили в республиках Прибалтики лишь по одному батальону в каждой, что нельзя называть существенными силами». Однако «есть закон перехода количества в качество, ведь батальоны – это основа, они создают базу», отметил эксперт.
Колесник напомнил, что «польский сенат и президент одобрили недавно выделение 220 млн. евро на строительство канала через Балтийскую косу, который соединит порт в Эльблонге с Калининградским заливом, – непонятно для каких кораблей».
Возможно, в Эльблонге разместят теперь военно-морскую базу, «а то в 30 минутах езды от Калининграда», подчеркнул он.
Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Запад в нарушении Основополагающего акта Россия – НАТО.
С севера, востока и юга от нашего региона находятся страны НАТО Польша и Литва, которые наращивают свои сухопутные силы, и обе наращивают с запада, на Балтике еще и военно-морские силы. В Литву доставляется техника и личный состав через порт, а в Польше со стороны германской границы уже создана военная база США, куда прибыли американские танки,сказал Колесник.
Кроме того, подчеркнул он, что «в различных городах в непосредственной близости к Калининградской области располагаются сухопутные силы США и вертолетные части».
В НАТО говорят, что Основополагающий акт не нарушают, «поскольку разместили в республиках Прибалтики лишь по одному батальону в каждой, что нельзя называть существенными силами». Однако «есть закон перехода количества в качество, ведь батальоны – это основа, они создают базу», отметил эксперт.
Это можно расценивать как создание на территории этих республик плацдарма для наращивания сил. Кроме того, отрабатывается транспортировка сил, вооружений и техники НАТО на эти территории, которые близко находятся к России,сказал он.
Колесник напомнил, что «польский сенат и президент одобрили недавно выделение 220 млн. евро на строительство канала через Балтийскую косу, который соединит порт в Эльблонге с Калининградским заливом, – непонятно для каких кораблей».
Возможно, в Эльблонге разместят теперь военно-морскую базу, «а то в 30 минутах езды от Калининграда», подчеркнул он.
Мы видим все эти танковые части, находящиеся в 7 км от нашей границы в Польше, мы видим размещение десантных и сухопутных частей в Литве, размещение в Польше частей противоракетной обороны, которую можно быстро превратить в средство нападения,сказал Колесник и добавил: «Обкладывают Калининградскую область со всей сторон».
Использованы фотографии: http://2017god.com
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