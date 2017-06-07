18:19 07 июня

Минобороны РФ усиливает свои базы в Таджикистане и Киргизии

Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими вооружениями, чтобы воспрепятствовать переносу террористической активности в Центральную Азию, передает РИА Новости заявление министра обороны Сергея Шойгу.



Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой,
сказал Шойгу в среду на министерском совещании членов ШОС в Астане.


Он отметил, что с этой же целью «оказывается помощь вооруженным силам центрально азиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей».

Министр напомнил, что в марте этого года в Таджикистане проведено антитеррористическое командно-штабное учение с силовыми структурами республики.

На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ,
сообщил он.

Шойгу также отметил завершившееся совместное учение «Душанбе-Антитеррор-2017».

В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов,
– сказал министр обороны РФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 16:45
    В Сирии крысу зажимают в угол..Кинется туда,где есть почва..А это Средняя Азия,и нашим надо быть наготове..
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 17:01
      Эта крыса давно уже присмотрела места для ночлега,наша задача не дать ей собрать за нашей спиной очередной осинник.
      Teberii
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:21
      Цитата: 210окв
      В Сирии крысу зажимают в угол..Кинется туда,где есть почва..А это Средняя Азия,и нашим надо быть наготове..

      Ну да сократили МСД, до МСБр., а потом вещают нам тут, что сподобились наконец В и ВТ (которая еще за "речкой" успела повоевать) поменять на модернизированную.
      DOCTOR ZLO
  2. Чаронда Сегодня, 17:05
    Что толку России от баз в Киргизии,если исламские террористы из Киргизии в РФ метро взрывают?! Войска РФ нужно вывести из республик бывшего СССР и закрыть границы РФ,через которые в РФ текут потоки иностранных бандитов и наркотиков.
    Чаронда
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:18
      и закрыть границы РФ


      замков не хватит и сетки рабица для забора, чтоб Россию обнести

      Если перекрыть республикам нашим азиатским кислород - мы тут взвоем все. И то количество рабочей силы, которое есть у нас сейчас - покажется вам стабильной мелочью, после того что случится

      с-т Petrov
      1. Чаронда Сегодня, 17:20
        Хватит.Можно привлечь добровольцев. Вы может и взвоете,а мы перекрестимся и заживем спокойно.
        Чаронда
      2. Березин Александр Сегодня, 17:45
        Минно-взрывные заграждения, беспилотники, вооруженные местные жители и главное - крупное материальное вознаграждение за каждого уничтоженного нарушителя.
        Березин Александр
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:19
      Цитата: Чаронда
      закрыть границы РФ,через которые в РФ текут потоки иностранных бандитов и наркотиков.

      Вы хоть карту открывали российско-казахстанской границы? Нет, ну так посмотрите ее протяженность, а физически границу между РФ и РК Вы не можете оборудовать, т.к. РК и РФ входят в ЕАС, соответственно границы там не может быть по определению.
      DOCTOR ZLO
      1. Чаронда Сегодня, 17:22
        России пора прекратить кормить республики бывшего СССР,или вам Украины и взорванного киргизом метро мало?!
        Чаронда
    3. Березин Александр Сегодня, 17:41
      Полностью поддерживаю вас. Пусть сами воюют с бородачами, коль хотели быть независимыми от нас. Если часть населения этих стран поддерживают ИГ, то это ИХ проблемы, наша задача - намертво закрыть границу с ними. Сил и средств для контроля границы сейчас достаточно, но руководству страны не хватает решимости для принятия жестких мер. Для борьбы с нелегалами я бы воссоздал трудовые лагеря и использовал нарушителей границы бесплатно лет пять, после чего - депортация из страны. После такого "урока" желающих нарушить госграницу заметно бы поубавилось.
      Березин Александр
  3. Оператор Сегодня, 17:08
    Надо поступить наоборот и вывести российскую военную базу из Киргизии - пускай афганские игиловцы немного порежут местных русофобов.
    Оператор
  4. roskot Сегодня, 17:09
    Вот это правильно. И базы и свое вооружение. И еще границу на замок. И как приз, бармалеям, работу на рудниках.
    roskot
  5. Zaurbek Сегодня, 17:50
    Нужно перейти к практике контроля элит данных псевдо государств. Обучать у нас и назначать...иначе будут перекупать и порядка не будет...
    Zaurbek
  6. samarin1969 Сегодня, 17:50
    Зачем России охранять эти суверенные государства Средней Азии. Они очень независимые, дружат с Китаем, США. В Роли "союзников" по Кавказу, Крыму и Сирии никак "дружественно" себя не проявили...
    Не надо повторения трагедии 201 дивизии. А границу "под замок". Из региона "чудной долины" в Россию идут одни проблемы.
    samarin1969
  7. Xscorpion Сегодня, 18:02
    И так у нас их всех обучают.И границу контролируют.Мониторинг границы с вертушек и с бпла идёт ежедневный.
    Xscorpion
  8. Xscorpion Сегодня, 18:03
    Врага надо останавливать до того,как они подойдут к границе РФ.Это к тому,зачем нужны эти базы.
    Xscorpion
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