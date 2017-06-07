Минобороны РФ усиливает свои базы в Таджикистане и Киргизии
Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими вооружениями, чтобы воспрепятствовать переносу террористической активности в Центральную Азию, передает РИА Новости заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Он отметил, что с этой же целью «оказывается помощь вооруженным силам центрально азиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей».
Министр напомнил, что в марте этого года в Таджикистане проведено антитеррористическое командно-штабное учение с силовыми структурами республики.
Шойгу также отметил завершившееся совместное учение «Душанбе-Антитеррор-2017».
Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой,сказал Шойгу в среду на министерском совещании членов ШОС в Астане.
Он отметил, что с этой же целью «оказывается помощь вооруженным силам центрально азиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей».
Министр напомнил, что в марте этого года в Таджикистане проведено антитеррористическое командно-штабное учение с силовыми структурами республики.
На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ,сообщил он.
Шойгу также отметил завершившееся совместное учение «Душанбе-Антитеррор-2017».
В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов,– сказал министр обороны РФ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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