Минобороны РФ усиливает свои базы в Таджикистане и Киргизии

Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой,

На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ,

В непосредственной близости от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов,