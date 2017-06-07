Порошенко призвал ОБСЕ активизировать размещение полицейской миссии в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко и председатель ОБСЕ Себастьян Курц провели встречу, в ходе которой украинский лидер призвал активизировать консультации по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Отмечается, что Порошенко и Курц обсудили ситуацию в Донбассе, украинский лидер подчеркнул необходимость «усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ».
Ранее в Верховной раде заявили, что Евросоюз может выделить €50 млн на восстановление Донбасса.
1 июня ФАН со ссылкой на источник в Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики передавал, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан прибыл в ДНР.
Глава государства призвал австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе— говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко и Курц обсудили ситуацию в Донбассе, украинский лидер подчеркнул необходимость «усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ».
Ранее в Верховной раде заявили, что Евросоюз может выделить €50 млн на восстановление Донбасса.
1 июня ФАН со ссылкой на источник в Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики передавал, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан прибыл в ДНР.
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