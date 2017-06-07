20:10 07 июня

Порошенко призвал ОБСЕ активизировать размещение полицейской миссии в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко и председатель ОБСЕ Себастьян Курц провели встречу, в ходе которой украинский лидер призвал активизировать консультации по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства призвал австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе
— говорится в сообщении.




Отмечается, что Порошенко и Курц обсудили ситуацию в Донбассе, украинский лидер подчеркнул необходимость «усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ».

Ранее в Верховной раде заявили, что Евросоюз может выделить €50 млн на восстановление Донбасса.

1 июня ФАН со ссылкой на источник в Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики передавал, что глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан прибыл в ДНР.


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Комментарии 15

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 18:31
    опять за чужие спины прятаться будет, вот жалкое конечно скво negative
    Кот Всапогах
    1. Teberii Сегодня, 18:39
      Австрийцы только и ждали ,когда их опять на Украину пригласят ,а ОБСЕ танки лишние ищет и солдат набирает.
      Teberii
    2. Монос Сегодня, 18:41
      Ранее в Верховной раде заявили, что Евросоюз может выделить €50 млн на восстановление Донбасса.

      В Верховной Зраде придумали осторожную новость для украинцев. laughing Почему осторожная? Ну, чтобы опровержения не было.
      Монос
    3. сибиралт Сегодня, 19:03
      Для свидомого попрошайки важно получить бабки на восстановление Донбасса, поиздержался, однако. А что касается предложения Пороха по поводу вооруженных сил для охраны ОБСЕ, так это бред похмельный. Маловероятно, что миротворцем пожелает быть Россия. Кого там разводить, русских с русскими? belay Тогда точно пол Украины реально в наши враги запишутся. Другие же миротворцы туда даже и не сунутся.
      сибиралт
    4. vovanpain Сегодня, 19:07
      украинский лидер подчеркнул необходимость «усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ».

      Не знаю чего он усилит но маразм в алкоугаре зашкаливает. yes
      vovanpain
  2. Подрезчик Сегодня, 18:34
    50 лямов евро на восстановление? Скоро будет что дербанить укрополитикам! А потом комиссии покажут казармы без туалетов, или еще чего-нибудь...
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
      Цитата: Подрезчик
      А потом комиссии покажут казармы без туалетов, или еще чего-нибудь...

      Сань , а нафига что-то показывать ? Есть же проверенный способ - "рука Кремля" . wassat
      bouncyhunter
  3. dvina71 Сегодня, 18:36
    Когда уже до этого дятла дойдет.. нет никакой вооруженной миссии ОБСЕ. Вооруженными могут быть только миротворцы ООН.
    dvina71
  4. Logall Сегодня, 18:48
    Как говорил учёный профессор из " джентльмены удачи":
    "-какая отвратительная Рожа"
    Logall
  5. 1536 Сегодня, 18:51
    Пора подумать о полицейской миссии разграничения Палестины и Израиля, чтобы яркие представители последнего на Украине выполнили хотя бы часть достигнут ранее договоренностей!
    1536
  6. Zulu_S Сегодня, 18:55
    Выдавать желаемое за действительное - у порошенко это страсть.
    Zulu_S
  7. roskot Сегодня, 19:05
    «усиления технических возможностей миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ»

    Болтун , он и в Африке болтун. Дайте денег, а то и ОБСЕ достанется от обстрелов.
    roskot
  8. Антипрогрессор Сегодня, 19:06
    Призвал.
    Порошенко - призвал.
    Кто Порошенко? Порошенко - призвал.
    Антипрогрессор
  9. Стас Снежин Сегодня, 19:09
    Глава государства призвал австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооружённой полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе

    И под это дело быстренько организовал боестолкновение в районе населенного пункта Желобок..
    Стас Снежин
  10. kefan Сегодня, 19:38
    Вот интересно, разве укропитекам не стыдно за своего алкоголика - попрошайку перед другими странами?
    kefan
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