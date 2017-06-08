В Совбезе ООН единогласно осудили теракты в Тегеране

Терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из наиболее серьёзных угроз миру и безопасности на планете.

Совет безопасности ООН единогласно осудил террористические акты, совершённые накануне в Тегеране. Напомним, что террористы осуществили подрыв в мавзолее Хомейни и открыли стрельбу в парламентском комплексе. В результате террористических актов погибли 13 человек, ещё 43 получили ранения, причём состояние шести оценивается как крайне тяжёлое.Резолюция Совбеза ООН об осуждении террористических актов в Иране была формально подготовлена Японией от имени государств Восточной и Юго-Восточной Азии.Из резолюции:Резолюцию СБ ООН поддержали все 15 государств, на данный момент входящие в Совет безопасности. Теракты были названы насколько варварскими, настолько и трусливыми. При этом в последнее время отдельные члены СБ ООН активно продвигают идею о том, что именно Иран нужно считать чуть ли не главным идеологом терроризма наряду с Катаром.Накануне теракты в Тегеране осудил лично генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.Ответственность за нападения в столице Ирана уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (* запрещена в РФ). В самом Иране считают, что за терактами стоит Саудовская Аравия.