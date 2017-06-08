10:04 08 июня

В Совбезе ООН единогласно осудили теракты в Тегеране

Совет безопасности ООН единогласно осудил террористические акты, совершённые накануне в Тегеране. Напомним, что террористы осуществили подрыв в мавзолее Хомейни и открыли стрельбу в парламентском комплексе. В результате террористических актов погибли 13 человек, ещё 43 получили ранения, причём состояние шести оценивается как крайне тяжёлое.

В Совбезе ООН единогласно осудили теракты в Тегеране


Резолюция Совбеза ООН об осуждении террористических актов в Иране была формально подготовлена Японией от имени государств Восточной и Юго-Восточной Азии.


Из резолюции:
Терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из наиболее серьёзных угроз миру и безопасности на планете.


Резолюцию СБ ООН поддержали все 15 государств, на данный момент входящие в Совет безопасности. Теракты были названы насколько варварскими, настолько и трусливыми. При этом в последнее время отдельные члены СБ ООН активно продвигают идею о том, что именно Иран нужно считать чуть ли не главным идеологом терроризма наряду с Катаром.

Накануне теракты в Тегеране осудил лично генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Ответственность за нападения в столице Ирана уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (* запрещена в РФ). В самом Иране считают, что за терактами стоит Саудовская Аравия.

Использованы фотографии: @FRESLYLLC
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Комментарии 9

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  1. рич Сегодня, 06:48
    Саудиты обвиняют Катар в терроризме. Но, если Иран раскрутит совершенный теракт, то самим саудитам придется не сладко, ведь СБ ООН единогласно осудил этот теракт. Похоже клетка захлопывается
    рич
    1. Чёрный Сегодня, 07:18
      Цитата: рич
      Саудиты обвиняют Катар в терроризме. Но, если Иран раскрутит совершенный теракт, то самим саудитам придется не сладко, ведь СБ ООН единогласно осудил этот теракт. Похоже клетка захлопывается

      В свете последних контрактов и танцев Трампа с саудитами, не похоже , что клетка захлопывается.....думаю, что дальше дежурного "осудили" дело не пойдёт
      Чёрный
  2. сибиралт Сегодня, 06:50
    Осудить факт, это очень здорово! А кто же осудит тех, кто породил ИГИЛ?
    сибиралт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:54
      Цитата: сибиралт
      Осудить факт, это очень здорово! А кто же осудит тех, кто породил ИГИЛ?

      непременно осудят,как только "обнаружат,что это дело рук России"-даже уже не удивлюсь...
      андрей юрьевич
  3. К0щей Сегодня, 06:58
    В самом Иране считают, что за терактами стоит Саудовская Аравия.
    ну надо же! а я ждал, что и тут Катар обвинят)))
    К0щей
    1. Чёрный Сегодня, 07:22
      Цитата: К0щей
      В самом Иране считают, что за терактами стоит Саудовская Аравия.
      ну надо же! а я ждал, что и тут Катар обвинят)))

      Да не, это были русские хакеры.... laughing ....вот я вчера домой пришёл, полез в холодильник за бутылочкой пива ( точно помню была)...глядь, а пива нет request ...сразу понял - хакеры пиво моё хакнули laughing
      Чёрный
  4. МВГ Сегодня, 07:01
    Ай-яй-яй, осудили в Совбезе действия террористов! Какой смелый, самоотверженный и решительный шаг совершили в этом Совбезе! Только как-то чудесным образом все совпало: США до теракта объявляли Иран источником всех зол в регионе, а тут как по мановению волшебной палочки вдруг террористы в Иране активировались. Что то очень сюжет похож на Филлипинский - там тоже вдруг террористы объявились сильно активные. Как кто США оказывает какое то противодействие, у них немедленно появляется проблема в виде террористов.
    Не пора ли в Совбезе начинать искать заказчиков терроризма? Мне кажется, давно пора, или пора распускать Совбез в силу его беспомощности
    МВГ
    1. Logall Сегодня, 07:08
      Зачем искать? Они давно известны. Надо признать всеми.

      А вот и они:
      ы
      Logall
      1. Logall Сегодня, 07:25

        Забыл картинку
        Logall
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