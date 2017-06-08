С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником
Роскосмос ведёт прямую текстовую трансляцию о полёте ракеты-носителя «Протон-М», запущенной с космодрома «Байконур». Ракета должна вывести на орбиту американский спутник связи EchoStarXXI. Это первый запуск российской ракеты-носителя этого класса за последний год.
Ракета с разгонным модулем «Бриз-М» была запущена в 6:45 (мск). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение первой ступени, двигатели второй ступени вышли на необходимый рабочий режим. Ещё через некоторое время произошло отделение второй ступени, и состоялся запуск маршевого двигателя третьей ступени.
Напомним, что старт «Протона-М» в связи с техническими проблемами, о которых «ВО» рассказывало в своих материалах, откладывался несколько раз. Специалисты Центра им.М.В.Хруничева и других предприятий «Роскосмоса» провели всю необходимую работу и осуществили комплекс предстартовой подготовки самой ракеты-носителя.
Все подробности от Центра коммуникаций ГК «Роскосмос», представленные специально для «ВО»:
Все стадии полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Через 9 минут 42 секунды после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и геостационарным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.
Достижение орбиты выведения космического аппарата «ЭкоСтар-21», геосинхронной переходной орбиты, будет выполнено за счет 5-ти включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Бриз-М».
В соответствии с программой выведения, отделение аппарата «ЭкоСтар-21» от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 13 мин после старта – в 15:58 мск.
Контракт на запуск космического аппарата «ЭкоСтар-21» с помощью ракеты-носителя «Протон-М» заключило российско-американское предприятие «Интернэшнл Лонч Сервисез» /International Launch Services Inc. (ILS).
Космический аппарат «ЭкоСтар-21» изготовила фирма «Спейс Системз Лорал»/SSL (США) по заказу глобального спутникового оператора «ЭкоСтар»/Echostar (США). «ЭкоCтар-21» - новейший геостационарный космический аппарат, построенный на базе платформы SSL 1300, предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы.
Ракета с разгонным модулем «Бриз-М» была запущена в 6:45 (мск). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение первой ступени, двигатели второй ступени вышли на необходимый рабочий режим. Ещё через некоторое время произошло отделение второй ступени, и состоялся запуск маршевого двигателя третьей ступени.
Напомним, что старт «Протона-М» в связи с техническими проблемами, о которых «ВО» рассказывало в своих материалах, откладывался несколько раз. Специалисты Центра им.М.В.Хруничева и других предприятий «Роскосмоса» провели всю необходимую работу и осуществили комплекс предстартовой подготовки самой ракеты-носителя.
Все подробности от Центра коммуникаций ГК «Роскосмос», представленные специально для «ВО»:
Все стадии полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Через 9 минут 42 секунды после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и геостационарным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.
Достижение орбиты выведения космического аппарата «ЭкоСтар-21», геосинхронной переходной орбиты, будет выполнено за счет 5-ти включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Бриз-М».
В соответствии с программой выведения, отделение аппарата «ЭкоСтар-21» от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 13 мин после старта – в 15:58 мск.
Контракт на запуск космического аппарата «ЭкоСтар-21» с помощью ракеты-носителя «Протон-М» заключило российско-американское предприятие «Интернэшнл Лонч Сервисез» /International Launch Services Inc. (ILS).
Космический аппарат «ЭкоСтар-21» изготовила фирма «Спейс Системз Лорал»/SSL (США) по заказу глобального спутникового оператора «ЭкоСтар»/Echostar (США). «ЭкоCтар-21» - новейший геостационарный космический аппарат, построенный на базе платформы SSL 1300, предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы.
Использованы фотографии: Роскосмос
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