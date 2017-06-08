С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником

Роскосмос ведёт прямую текстовую трансляцию о полёте ракеты-носителя «Протон-М», запущенной с космодрома «Байконур». Ракета должна вывести на орбиту американский спутник связи EchoStarXXI. Это первый запуск российской ракеты-носителя этого класса за последний год.Ракета с разгонным модулем «Бриз-М» была запущена в 6:45 (мск). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение первой ступени, двигатели второй ступени вышли на необходимый рабочий режим. Ещё через некоторое время произошло отделение второй ступени, и состоялся запуск маршевого двигателя третьей ступени.Напомним, что старт «Протона-М» в связи с техническими проблемами, о которых «ВО» рассказывало в своих материалах, откладывался несколько раз. Специалисты Центра им.М.В.Хруничева и других предприятий «Роскосмоса» провели всю необходимую работу и осуществили комплекс предстартовой подготовки самой ракеты-носителя.Все подробности от Центра коммуникаций ГК «Роскосмос», представленные специально для «ВО»: