10:07 08 июня

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником

Роскосмос ведёт прямую текстовую трансляцию о полёте ракеты-носителя «Протон-М», запущенной с космодрома «Байконур». Ракета должна вывести на орбиту американский спутник связи EchoStarXXI. Это первый запуск российской ракеты-носителя этого класса за последний год.

Ракета с разгонным модулем «Бриз-М» была запущена в 6:45 (мск). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение первой ступени, двигатели второй ступени вышли на необходимый рабочий режим. Ещё через некоторое время произошло отделение второй ступени, и состоялся запуск маршевого двигателя третьей ступени.

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником



Напомним, что старт «Протона-М» в связи с техническими проблемами, о которых «ВО» рассказывало в своих материалах, откладывался несколько раз. Специалисты Центра им.М.В.Хруничева и других предприятий «Роскосмоса» провели всю необходимую работу и осуществили комплекс предстартовой подготовки самой ракеты-носителя.

Все подробности от Центра коммуникаций ГК «Роскосмос», представленные специально для «ВО»:

Все стадии полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Через 9 минут 42 секунды после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и геостационарным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.

Достижение орбиты выведения космического аппарата «ЭкоСтар-21», геосинхронной переходной орбиты, будет выполнено за счет 5-ти включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Бриз-М».

В соответствии с программой выведения, отделение аппарата «ЭкоСтар-21» от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 13 мин после старта – в 15:58 мск.

Контракт на запуск космического аппарата «ЭкоСтар-21» с помощью ракеты-носителя «Протон-М» заключило российско-американское предприятие «Интернэшнл Лонч Сервисез» /International Launch Services Inc. (ILS).

Космический аппарат «ЭкоСтар-21» изготовила фирма «Спейс Системз Лорал»/SSL (США) по заказу глобального спутникового оператора «ЭкоСтар»/Echostar (США). «ЭкоCтар-21» - новейший геостационарный космический аппарат, построенный на базе платформы SSL 1300, предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы.

Использованы фотографии: Роскосмос
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 07:15
    Региональная держава выводит на орбиту американские спутники? laughing ..странно....А как же санкции? laughing
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 07:32
      С точки зрения некоторых американских политиков, заголовок "ИГИЛ запустил в космос спутник США", так же не должен никого удивлять smile
      Тралл
      1. рич Сегодня, 07:44
        Американцы заявляют, что и Россия и ИГИЛ основная угрозы для США. Так что американцы не должны будут удивляться если вместо своего космонавта на МКС мы пошлем бармалея из ИГИЛ. Пусть он там объявляет свой Халифат wassat
        рич
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:49
          Цитата: рич
          Американцы заявляют, что и Россия и ИГИЛ основная угрозы для США.

          заявляют политики. а нормальные люди делают своё дело. бизнес есть бизнес
          ЛукичЪ
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:44
      Цитата: Чёрный
      Региональная держава выводит на орбиту американские спутники? laughing ..странно....А как же санкции? laughing

      да потому,что дёшево...зачем самим заморачиваться? американцы всегда умели извлечь коммерческую выгоду,поэтому ...пока мы катаем их на "прошлом" они вкладываются в "будущее". так что не смешно,а грустно.
      андрей юрьевич
    3. ЛукичЪ Сегодня, 07:51
      Цитата: Чёрный
      .А как же санкции?

      а санкции это для гейропейцев. шерифа не волнуют проблемы индейцев
      ЛукичЪ
    4. сибиралт Сегодня, 07:59
      Помогаем партнерам накладывать на нас санкции. А что, деньги не пахнут.
      сибиралт
    5. профессор Сегодня, 08:23
      Цитата: Чёрный
      Региональная держава выводит на орбиту американские спутники? laughing ..странно....А как же санкции? laughing

      А санкций еще и не было. fellow Это были только цветочки для финансовой системы. Не дали дешевых денег. Когда начнутся настоящие санкции (не приведи Господь), то мало не покажется. Без буржуинских комплектующих станет почти вся российская промышленность.
      профессор
      1. Баракуда Сегодня, 08:38
        Да прям таки...Тяжело будет до визга, понятно. Но эта штука обоюдоострая. Ладно штаты, но комерсы Европы уже бурлят - нафиг эти санкции. Еще ближе к Китаю толкнут. В конечном итоге - вабло победит зло. Да и России как-то не привыкать последних лет 60-т.
        Так что будет все функциклировать, возможно в другом режиме . Это же не Катар wink
        Баракуда
  2. zak167 Сегодня, 07:43
    Это нормально,когда страна .которая вводит санкции против России,считает Россию такой же угрозой миру как и терроризм,запускает свои ракеты на российских двигателях,и свои спутники на российских ракетах?
    zak167
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:57
      Цитата: zak167
      Это нормально,когда страна .которая вводит санкции против России,считает Россию такой же угрозой миру как и терроризм,запускает свои ракеты на российских двигателях,и свои спутники на российских ракетах?

      американское выражение: "ничего личного,просто бизнес"-не слыхали?
      андрей юрьевич
  3. ied9999 Сегодня, 08:01
    Это запуск коммерческого аппарата. Причем здесь межгосударственная политика?
    Если администрация США запретит своим коммерсантам пользоваться услугами нашей аэрокосмической промышленности, тогда да - коммерсанты США перестанут использовать наши Протоны.
    И неизвестно еще, кто будет в бОльших убытках.
    ied9999
  4. anjey Сегодня, 08:15
    что деньги "животворящие" делают,глядь и политики не преграда
    anjey
  5. anjey Сегодня, 08:32
    хотя в 1941 за час до войны,через границу в фашистскую германию прошел поезд с зерном,бизнес он и в африке бизнес
    anjey
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